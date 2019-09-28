Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Всероссийском Банке Развития Регионов

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 5%
|790
|нет
|нет
|
|4%
|0
|до 5%
|нет
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|700
|до 5%
|нет
|
|нет
|0
|до 5%
|
|
|нет
|2 600
|до 5%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовую карту МИР в Всероссийском Банке Развития Регионов может оформить не только студент, пенсионер или работник бюджетной сферы. Это доступно любому гражданину, который заботится о сохранности своих финансов и хотел бы присоединиться к первой национальной платежной системе. Специалисты портала Banki.ru подготовили подборку наиболее интересных предложений и опубликовали ее на сайте с подробным описанием каждого варианта. Здесь же можно посмотреть статистику поданных на оформление заявок и самому перейти к заполнению анкеты в один клик.
Плюсы и минусы НСПК
Прошло немного времени с начала массового выпуска нового платежного инструмента, а он уже успел завоевать признание потребителей. К наиболее важным его преимуществам можно отнести:
На основе данного перечня можно сделать вывод о том, что НСПК практически ни в чем не уступает зарубежным аналогам и обладает достаточно большим функционалом для комфортного использования в повседневной жизни. Но есть некоторые недостатки, которые создают серьезные неудобства:
Возможно, со временем разработчики смогут решить эти проблемы, сделав данный платежный инструмент действительно универсальным.
Поиск оптимального решения на сайте Banki.ru
Оформить МИР сегодня можно во многих банках, но стоимость и порядок обслуживания будут существенно отличаться. Чтобы подобрать наиболее выгодный вариант, воспользуйтесь бесплатным онлайн-сервисом Banki.ru. Расширенный поиск позволяет настроить до 12 параметров, чтобы найти решение, которое будет наилучшим образом соответствовать вашим личным запросам и предпочтениям.
После того как вы определились с продуктом, можно приступать к оформлению, нажав кнопку под его описанием. За использование этой опции не взимается никаких дополнительных комиссий.