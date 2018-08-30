Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Вхождение в должность и обучение
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я напишу только о процессе вхождения в должность. После того как вы пройдёте все этапы собеседования, начнётся обучение. Обучение ведёт Н.К., женщина лет за 50, с завышенным самомнением и ярым желанием самоутвердиться за счёт "учеников". Большую часть обучения рассказывает просто глупые вымышленные истории из жизни с уклоном на то, какая она молодец. А также в течение обучения она будет рассказывать, как не надо общаться с клиентом и как не надо продавать, что абсолютно вразрез идёт с предыдущим обучением перед сдачей экзамена. Ни во что не ставит людей сидящих перед ней, ощущение, как будто ты попал в школу, а не работаешь со взрослым человеком. Говорить можно только когда скажут, писать можно только когда скажут, отстанешь на секунду и будешь слушать лекцию о том, какой ты тупой и какая она умная. В целом, если убрать все ненужные глупые рассказы, обучение могло сократиться с 2х недель, до 3 дней. И конечно хотелось бы, чтобы Н.К. относилась к сидящим перед ней людям с уважением, а не смотрела на них как на необразованных людей.
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fetosi • бывший сотрудник
16.09.2016 17:07
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Администратор:
Пока оценку снимаем.
|Политика банка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Всегда считала Балтийский Банк порядочным, наверно поэтому и отработала там 3,5 года до ухода в отпуск по уходу за ребенком. Пару месяцев назад обратилась в банк с письменным заявлением, что мне необходима финансовая поддержка в связи с рождением ребенка и я прошу оказать материальную помощь. К заявлению приложила копию свидетельства о рождение ребенка. Пару раз звонила в бухгалтерию, чтобы узнать возможна ли данная выплата, на что мне в грубой замечу форме отвечали, что данной информацией они не владеют. Я прекрасно понимаю, что данную помощь банк оказывать не обязан и все сугубо на усмотрение руководства, но с учетом того что большая часть коллектива женщины, данное безразличие и политика банка очень печальна.
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Shessler • сотрудник
24.05.2014 00:58
|Несостоявшийся сотрудник...
|не голосовал
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Почему решила пойти в этот банк? Думала, что раз банк существует много лет, будет уверенность в будущем. В банке предлагались вакансии для тех, у кого нет опыта, почему бы и нет! Обучение оплачивается, опыт будет. Пока обучение не прошла, статус стажер. Хорошо. Работаю уже 3 недели, когда обучение? Хм, тишина. Что делаю? Перебираю бумажки. Хорошо. Не к клиентам же меня пускать. Я согласна. Кое-что узнаю - полезно. Но! Как можно в банке не иметь Шредера? Уничтожать ок. 5000 листов руками?! Это же банк! И это не все мое недовольство. Вам при трудоустройстве обещают карьерный рост? Максимум до ст. операциониста, а дальше некуда, ну и зп будет не больше 30.
Спасибо за все, что я узнала. Побегу искать другую работу.
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vickie55 • несостоявшийся сотрудник
16.08.2013 11:35
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Администратор:
и все-таки без оценки.
|Ужасного отношения к рабочим нигде еще не видела!!!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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На даный момент работаю в этом "прекрасном банке", работаю почти год. Коллектив хороший, работа не плохая, но есть два больших НО:
1) отношение руководства и ВЦ к сотрудникам!!! Вц-хамы полнейшие! По нормальному разговаривать не умеют вообще;
2)Руководство в край обнаглело! Мало того что платят мало, еще по мере того насколько долго работаешь, никаких прибавок и повышений, а обязанностей выши крыши прибавили!!! Заставляют писать обьяснительные консультантов не по их вине, а по вине компьютера! Это дело вообще? За то, как мы тут вообще терпим этих клиентов, нужно не только з/п платить достойную, но и выплачивать вредность! А еще оплачивать проезд между прочим!
Вообщем настроение ужасное у меня, работать не хочеться, и руководство никак не стимулирует своих работников, вообще!!! Нет корпоративного климата никакого, а ведь это же Банк!! Когда устроилась, меня все устраивало, но потом я стала замечать это неуважение. Так что прежде чем устроиться в банк, 100 раз подумайте, нужны ли вам эти нервотрепки бесконечные...
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Eva21 • сотрудник
09.07.2013 14:04
|Трудяги в ББ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Покинула данное заведение уже больше года назад (работала с физ. лицами), но воспоминания еще живы. Из плюсов могла бы назвать, пожалуй, то, что получила большой опыт работы с большим/очень большим потом клиентов, опыт работы в стрессовых ситуациях, хотя и то, в какой-то момент, даже такие ситуации (как и вся работа) стали отрабатываться на автомате... Из плюсов - это, наверное, всё... А вот минусов...
Во-первых, никакого карьерного роста у нас за все это время не наблюдалось (с середины 2008 года и далее), на "моих глазах" повысили только одну девочку и то перед ее уходом в декрет так я и не поняла, что это было... Поощрение ее сознательности в вопросах демографии или что? И как это относилось к ее квалифицированности... ну да ладно.
Во-вторых, ЗП, которая все это время оставляла желать лучшего, а потом еще и поделилась на оклад и премию (всем понятно, для чего, хотя, отдаю должное, премии на моей памяти никого не лишали) - это отдельная песня... О завтраках про ежеквартальные премии при выполнении плана (которые, к слову, также никто не увидел, пока я там работала, ибо планы были баснословные при макс. сумме кредита в тот момент от силы 20 т.р., а план как раз подразумевал выдачу определенного объема кредитов) - отдельная песня...
Сертификаты, получаемые сотрудниками, как "лучшие консультанты чего-то там" выдавались (не знаю, как сейчас, но в те годы), такое впечатление, методом слепого выбора, либо просто по достижении какого-то срока работы (сама получала - смысл этой бумаги так и не поняла, гордости даже не испытала. Да, вот такая я неблагодарная).
В-третьих, согласна про выезды на зп-проекты. Это была чудо какие истории выездов зимой в ВЧ (к толпам парней и мужиков часто выезжали по 1 или 2 девочки) и школы... Кадровая политика явно была построена на "никого не держим". Единственное, что радовало, что с отделения на отделение можно было перевестись без особых проблем, когда уже опыт был наработан и знали лично.
В-четвертых, когда не первый год работаешь, уже чувствуешь себя роботом, каждое движение отработано, что с закрытыми глазами от оформления вклада, до выдачи кредита и пр., без карьерного роста просто чувствуешь, как буксуешь на месте, а старых-добрых аттестаций для повышения, так и не дождалась...
Так что, для тех, кто совсем без какого-либо опыта, ББ, конечно, не плох, но только как площадка для получения базовых знаний и "умений", а потом надо расти и искать более достойное место. Сейчас только надеюсь, что ситуация с тех пор изменилась, хотя бы чуть-чуть, в лучшую сторону.
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masikin • бывший сотрудник
17.09.2012 19:38
|Беспредел в Балтийском
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Дорабатываю последние дни в Балтийском Банке (Санкт-петербургский филиал). Бегу оттуда, как от чумы. В кредитном отделе ужасная обстановка: был сложившийся коллектив, пришло новое руководство и "пропал дом" (как у Булгакова). Из пяти человек персонала - 3 смотрят на сторону. А сколько грамотных сотрудников с большим опытом уволилось... Такого отношения к сотрудникам трудно найти в уважающем себя учреждении. Неумение руководства вести диалог с подчиненными удручает и вызывает негатив. Сотрудников считают за бессловесных рабов. В лексиконе руководства отсутствуют слова "спасибо", "пожалуйста", "как дела" или "как самочувствие". Оперируют словами "мне надо", "я хочу", "ты должен" и т.д. Агрессия налицо. Кроме собственных амбиций и самоутверждения за счет других (более грамотных людей) руководству похвастаться нечем.
О соблюдении Трудового законодательства я вообще молчу. В банке твориться беззаконие и беспредел со стороны руководства по отношению к подчиненным. Кто думает послать резюме в отдел кредитования юридических лиц СПб филиала, серьезно подумайте - ни уважения, ни благодарности, а тем более достойной зарплаты и карьерного роста Вы там НЕ ПОЛУЧИТЕ!
Поздравьте меня, у меня новая достойная работа в банке с дружным коллективом, адекватным начальством и достойной оплатой! УРА! Прощай Балтийский Банк! Хорошего вспомнить нечего. Жалко тех, кто там еще остался.
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Syper • сотрудник
25.01.2012 17:28
|Хотите здесь работать?.. Подумайте ещё раз
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являлся рядовым сотрудником банка менее года. Не то чтобы мне многого там обещали, но банк не оправдал даже скромных ожиданий... Самое лучшее что можно сказать - это то, что были довольно хорошие отношения с коллективом. Много молодых ребят, непосредственные руководители в большинстве отделений люди вполне адекватные и понимающие; как правило, они на твоей стороне. На этой работе общее депрессивное ощущение безнадёги и полный бесперспективняк - они как-то сближают, знаете.
Конкретнее о последнем тезисе: соц пакет... кхм, нету там соцпакета (пока 2-3 года не отработаешь), корпоративов и праздничных надбавок тоже нет. Доход, если сравнивать с аналогичными позициями в других банках, немного ниже, при этом он как бы фиксированный: оклад + фиксированная ежемесячная премия, бонусов за выполнение планов не имеется. С другой стороны, имеется отличная возможность запугивать сотрудников депремированием по поводу и без. Кнут без пряника. Никакого промоушена нет, это вам не западная компания с программами развития и продвижения своих сотрудников. Перспективы такие: лучшее, на что можно рассчитывать - через 1,5-2 года получить небольшое повышение. Хотя многие там и по 3 года сидят без движения, как бы хорошо они ни работали. Это не вопрос твоих профессиональных успехов - это вопрос открытия "окна" на переаттестацию и досиживания до своей очереди на повышение. "В очередь, с***ны дети, в очередь!"
И тут мы дошли до вопроса о руководстве. Ну, думаю, уже понятно, что я о нём думаю. Оценивать качество "менеджмента" даже как-то неловко... это не менеджмент - это совок. Средневековые подходы в управлении персоналом. Свалить всю вину на сотрудника? - легко! Депремировать? - пожалуйста! Установить правила, работать по которым невозможно? - хлебом не корми! Раздать подзатыльники за то, что эти правила не выполняются? - только под руку попадись! Стимулировать материально? - извиняйте. Морально? - не смешите! Качественно организовывать работу? - да оно же и так работает! Повысить уровень технического обеспечения работы? - и так справитесь! Выплатить зарплату при увольнении? - черта с два!
Вот так. Да, бывает работа и похуже, гораздо похуже... Тут ты всё-таки сидишь в офисе, с виду всё прилично. Откровенного издевательства над работниками нет, основные нормы ТК исполняются. Люди приятные. Но если вы получили хотя бы приличное образование, забудьте, вам там делать нечего. Я совершил ошибку, что пришёл сюда. Думал, это будет полезный опыт. К счастью, удалось, в конце концов, найти хорошую работу.
И да! Мне просто не выплатили деньги, когда я уволился. Вернее, выплатили окладную часть, а с отпускными и с премией прокатили. А когда я пришёл с письменным заявлением - брать его отказались. Что это у вас? Жалоба? На директора? Не-не-не-не! Я такое у вас не возьму! В итоге, послал заказным письмом, жду ответа (на 80% уверен, что отрицательного) и подумываю пойти в суд. Не только ради себя, но и ради тех, кто там остался - их ведь тоже кинут, когда они уволятся. А они уволятся, там все об этом мечтают.
Админ: В каком подразделении работали?
Gambler-Ko: Работал в розничном отделении, работа с клиентами. Имел также небольшой контакт с внутренними службами (там настроения примерно такие же).
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Gambler-Ko • бывший сотрудник
29.12.2011 22:32
|Call-центр
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Довелось мне поработать в колл-центре данного банка. Собеседование прошла нормально сразу приняли (что меня очень удивило), затем меня предупредили, что устройство может занять 2(!) месяца, но возможно будет быстрее, потом заполнение анкет, проверка СБ, и тут надо отдать должное, ни больше ни меньше (интересно, это у них такое отношение ко всем, кто устраивается на работу, или только к низшим слоям банка?). Ну, в общем, ладно, пришла я на работу, мне начали давать подписывать разные приказы, указы и т.п. Сразу бросился в глаза длииииинный столбик сотрудников этого отдела (на тот момент фактически там работало приблизительно человек 10), задала вопрос - а где остальные, и поняла, что задела за больное, после чего все смущенно заулыбались и ничего не ответили...
В общем, обучилась я и начала отвечать на звонки, и тут началось: рядом меня параллельно слушает, кто обучал, и фыркает, бесится, потом в психе убегает и кричит, что у нее болит голова и, вообще, она с утра ничего не ела, а тут еще я на ее нездоровую голову, но параллельно меня слушала и начальница отдела (т.е. я поняла, что, видимо, ей нечем заняться, раз меня проверяет 2 сотрудницы, хотя работа на одного), и когда я, как многие новенькие, что-то косячила, она выбегала из своего кабинета и на ходу начинала орать, что сейчас долбанет меня трубкой по телефону, что глаза у меня не в том месте - короче, это были припадки беса...
Ладно, через 3 недели прослушиваний и доведения меня до слез они угомонились, после чего пришла новенькая, но она оказалась умнее меня и после того, как на нее наорали, уволилась. Причем начальница делала удивленные глаза и выпытывала причину почему она уходит (у меня вопрос - она в здравой памяти? и помнит, что только вчера хотела долбануть ей за неправильный ответ?). В итоге девочку заставляли переписывать заявление раз 6 + какая-то объяснительная, где ты подробно пишешь почему уходишь.
В общем, все, кто оттуда уходил (а при мне их было не мало т.е. все новенькие и остались как обычно те кто работал 4-5 лет), все уходили с испорченными нервами с дергающимися глазами +начальница могла позвонить в выходной день и так наорать, что в аду и то легче, потом она удаляет тебя из друзей в соц. сетях и пр. - в общем, даме 35 лет, а у нее психика неуравновешенного подростка.
Советую всем, кто туда собрался, подумать 1000000 раз, во-первых, опыта никакого (потом разве что операционистом с физиками, но это можно и без опыта), а, и кстати, когда вам будут говорить, что вы по тел. консультируете и физиков и ЮРИКОВ, расслабьтесь, вся работа с физиками заключается в том, чтобы перевести звонок на их операциониста или сказать режим работы отделения; во-вторых, вынесут мозг так, что потом будешь вспоминать и думать, какого художника ты это терпел.
Мне просто интересно, неужели руководство колл-центра не понимает, что для того, чтобы удержать сотрудников, д.б. хоть какие-то плюсы: или коллектив, или з/п, или близость к дому и пр. - в этом отделе нет ни одного плюса. НО, если у вас нет высшего образования, то вас туда возьмут без проблем, и на собеседовании говорите, что "я не хочу карьеры, а хочу сидеть на одном месте всю жизнь без перспектив и опыта".
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Gerla-gerla • бывший сотрудник
09.12.2011 15:46
|Балтийский Банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв перенесен из Народного рейтинга
автор: kruchkova-july
С мая 2007г по август 2009г я работала в ОАО "Балтийский банк" старшим консультантом по обслуживанию физических лиц. Уволилась по собственному желанию. В августе со мной приходил общаться сотрудник службы безопасности банка по фамилии Т-ров (имени и отчества, к сожалению, не запомнила). Достаточно в жесткой форме, унижая и угрожая уголовным делом, он обвинил меня в том, что я год тому назад якобы выдала кредит некоему товарищу Иванову. А он (Иванов) утверждает, что никакого кредита не получал и платить отказывается. Товарищ Т-ров сообщил мне, что у данного гражданина есть влиятельные знакомые в милиции, и недвусмысленно намекал, чем мне это может грозить. Обвинение было абсолютно голословным, а вся процедура очень унизительной.
После увольнения из "Балтийского банка" я предпринимала попытки трудоустройства в другие банки, но везде получала отказ от службы безопасности по причине того, что товарищ Т-ров занес меня в список лиц, замешанных в мошенничестве по кредитам. На каком основании он это сделал - мне не понятно, т.к. на протяжении всей моей работы в банке никаких претензий со стороны руководства, правоохранительных органов не было, что говорит о том, что никаких противозаконных действий я не совершала. Более того, я не принимала участия в принятии решения о возможности кредитования кого бы то ни было, а осуществляла только оформление документов по ранее одобренным кредитам.
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LaChataigne • бывший сотрудник
11.08.2011 14:25
|Ушла со слезами
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В ББ проработала 5 лет. Прошла путь от специалиста до главного специалиста. За это время ББ превратился из ЗАО в ОАО. Произошла смена руководства. Люди и приходили, и уходили. Зарплата прыгала как хотела... захотели - премию дали, захотели - отменили. Выслугу? Хватит! Не будет вам больше выслуги. А мы же всё перетерпели.
Почему я ухожу со слезами на глазах? Очень обидно, что Балтийский не может дать достойную зарплату. Коллектив для меня стал моей второй семьёй. Конечно, бывали и ругани, без этого никуда.
Руководство? Не могу сказать, что всегда было всё идеально, но, в целом, очень человечные. Коллеги с других отделов... да со всеми были хорошие взаимоотношения!!! Поэтому и уходишь только из-за денег, в нашей жизни деньги решают многое... И, к великому моему сожалению, деньги перевесили чашу весов - коллектив + комфорт.
Админ: Могли бы рассказать про соц.пакет, какие-то дополнения по работе?
cpecialist: соц пакет полный, правда с этого года страховая по ДМС-медэкспресс (до этого Ресо была). Могу сказать, что мы совсем не рады были новой страховой, отпуск как и положено 28дней: 2 недели и остальные берешь, как хочешь. По работе могу сказать, что мне очень нравилось чем я занималась, и если ты стремишься, если не сидишь сложа руки, не плюешь в потолок, а проявляешь себя, то всё получится!
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cpecialist • бывший сотрудник
06.08.2011 10:52
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