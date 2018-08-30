Довелось мне поработать в колл-центре данного банка. Собеседование прошла нормально сразу приняли (что меня очень удивило), затем меня предупредили, что устройство может занять 2(!) месяца, но возможно будет быстрее, потом заполнение анкет, проверка СБ, и тут надо отдать должное, ни больше ни меньше (интересно, это у них такое отношение ко всем, кто устраивается на работу, или только к низшим слоям банка?). Ну, в общем, ладно, пришла я на работу, мне начали давать подписывать разные приказы, указы и т.п. Сразу бросился в глаза длииииинный столбик сотрудников этого отдела (на тот момент фактически там работало приблизительно человек 10), задала вопрос - а где остальные, и поняла, что задела за больное, после чего все смущенно заулыбались и ничего не ответили...



В общем, обучилась я и начала отвечать на звонки, и тут началось: рядом меня параллельно слушает, кто обучал, и фыркает, бесится, потом в психе убегает и кричит, что у нее болит голова и, вообще, она с утра ничего не ела, а тут еще я на ее нездоровую голову, но параллельно меня слушала и начальница отдела (т.е. я поняла, что, видимо, ей нечем заняться, раз меня проверяет 2 сотрудницы, хотя работа на одного), и когда я, как многие новенькие, что-то косячила, она выбегала из своего кабинета и на ходу начинала орать, что сейчас долбанет меня трубкой по телефону, что глаза у меня не в том месте - короче, это были припадки беса...



Ладно, через 3 недели прослушиваний и доведения меня до слез они угомонились, после чего пришла новенькая, но она оказалась умнее меня и после того, как на нее наорали, уволилась. Причем начальница делала удивленные глаза и выпытывала причину почему она уходит (у меня вопрос - она в здравой памяти? и помнит, что только вчера хотела долбануть ей за неправильный ответ?). В итоге девочку заставляли переписывать заявление раз 6 + какая-то объяснительная, где ты подробно пишешь почему уходишь.



В общем, все, кто оттуда уходил (а при мне их было не мало т.е. все новенькие и остались как обычно те кто работал 4-5 лет), все уходили с испорченными нервами с дергающимися глазами +начальница могла позвонить в выходной день и так наорать, что в аду и то легче, потом она удаляет тебя из друзей в соц. сетях и пр. - в общем, даме 35 лет, а у нее психика неуравновешенного подростка.



Советую всем, кто туда собрался, подумать 1000000 раз, во-первых, опыта никакого (потом разве что операционистом с физиками, но это можно и без опыта), а, и кстати, когда вам будут говорить, что вы по тел. консультируете и физиков и ЮРИКОВ, расслабьтесь, вся работа с физиками заключается в том, чтобы перевести звонок на их операциониста или сказать режим работы отделения; во-вторых, вынесут мозг так, что потом будешь вспоминать и думать, какого художника ты это терпел.



Мне просто интересно, неужели руководство колл-центра не понимает, что для того, чтобы удержать сотрудников, д.б. хоть какие-то плюсы: или коллектив, или з/п, или близость к дому и пр. - в этом отделе нет ни одного плюса. НО, если у вас нет высшего образования, то вас туда возьмут без проблем, и на собеседовании говорите, что "я не хочу карьеры, а хочу сидеть на одном месте всю жизнь без перспектив и опыта".