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Вхождение в должность и обучение не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я напишу только о процессе вхождения в должность. После того как вы пройдёте все этапы собеседования, начнётся обучение. Обучение ведёт Н.К., женщина лет за 50, с завышенным самомнением и ярым желанием самоутвердиться за счёт "учеников". Большую часть обучения рассказывает просто глупые вымышленные истории из жизни с уклоном на то, какая она молодец. А также в течение обучения она будет рассказывать, как не надо общаться с клиентом и как не надо продавать, что абсолютно вразрез идёт с предыдущим обучением перед сдачей экзамена. Ни во что не ставит людей сидящих перед ней, ощущение, как будто ты попал в школу, а не работаешь со взрослым человеком. Говорить можно только когда скажут, писать можно только когда скажут, отстанешь на секунду и будешь слушать лекцию о том, какой ты тупой и какая она умная. В целом, если убрать все ненужные глупые рассказы, обучение могло сократиться с 2х недель, до 3 дней. И конечно хотелось бы, чтобы Н.К. относилась к сидящим перед ней людям с уважением, а не смотрела на них как на необразованных людей.
fetosiбывший сотрудник
16.09.2016 17:07
Администратор:
Пока оценку снимаем.
Политика банка не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всегда считала Балтийский Банк порядочным, наверно поэтому и отработала там 3,5 года до ухода в отпуск по уходу за ребенком. Пару месяцев назад обратилась в банк с письменным заявлением, что мне необходима финансовая поддержка в связи с рождением ребенка и я прошу оказать материальную помощь. К заявлению приложила копию свидетельства о рождение ребенка. Пару раз звонила в бухгалтерию, чтобы узнать возможна ли данная выплата, на что мне в грубой замечу форме отвечали, что данной информацией они не владеют. Я прекрасно понимаю, что данную помощь банк оказывать не обязан и все сугубо на усмотрение руководства, но с учетом того что большая часть коллектива женщины, данное безразличие и политика банка очень печальна.
Shessler • сотрудник
24.05.2014 00:58
Несостоявшийся сотрудник... не голосовал
Почему решила пойти в этот банк? Думала, что раз банк существует много лет, будет уверенность в будущем. В банке предлагались вакансии для тех, у кого нет опыта, почему бы и нет! Обучение оплачивается, опыт будет. Пока обучение не прошла, статус стажер. Хорошо. Работаю уже 3 недели, когда обучение? Хм, тишина. Что делаю? Перебираю бумажки. Хорошо. Не к клиентам же меня пускать. Я согласна. Кое-что узнаю - полезно. Но! Как можно в банке не иметь Шредера? Уничтожать ок. 5000 листов руками?! Это же банк! И это не все мое недовольство. Вам при трудоустройстве обещают карьерный рост? Максимум до ст. операциониста, а дальше некуда, ну и зп будет не больше 30.

Спасибо за все, что я узнала. Побегу искать другую работу. smile:)
vickie55 • несостоявшийся сотрудник
16.08.2013 11:35
Администратор:
и все-таки без оценки.
Ужасного отношения к рабочим нигде еще не видела!!! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
На даный момент работаю в этом "прекрасном банке", работаю почти год. Коллектив хороший, работа не плохая, но есть два больших НО:
1) отношение руководства и ВЦ к сотрудникам!!! Вц-хамы полнейшие! По нормальному разговаривать не умеют вообще;
2)Руководство в край обнаглело! Мало того что платят мало, еще по мере того насколько долго работаешь, никаких прибавок и повышений, а обязанностей выши крыши прибавили!!! Заставляют писать обьяснительные консультантов не по их вине, а по вине компьютера! Это дело вообще? За то, как мы тут вообще терпим этих клиентов, нужно не только з/п платить достойную, но и выплачивать вредность! А еще оплачивать проезд между прочим!

Вообщем настроение ужасное у меня, работать не хочеться, и руководство никак не стимулирует своих работников, вообще!!! Нет корпоративного климата никакого, а ведь это же Банк!! Когда устроилась, меня все устраивало, но потом я стала замечать это неуважение. Так что прежде чем устроиться в банк, 100 раз подумайте, нужны ли вам эти нервотрепки бесконечные...
Eva21 • сотрудник
09.07.2013 14:04
избранный отзыв Трудяги в ББ плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Покинула данное заведение уже больше года назад (работала с физ. лицами), но воспоминания еще живы. smile:D Из плюсов могла бы назвать, пожалуй, то, что получила большой опыт работы с большим/очень большим потом клиентов, опыт работы в стрессовых ситуациях, хотя и то, в какой-то момент, даже такие ситуации (как и вся работа) стали отрабатываться на автомате... Из плюсов - это, наверное, всё... А вот минусов... smile:wall:

Во-первых, никакого карьерного роста у нас за все это время не наблюдалось (с середины 2008 года и далее), на "моих глазах" повысили только одну девочку и то перед ее уходом в декрет smile:o так я и не поняла, что это было... Поощрение ее сознательности в вопросах демографии или что? И как это относилось к ее квалифицированности... ну да ладно.

Во-вторых, ЗП, которая все это время оставляла желать лучшего, а потом еще и поделилась на оклад и премию (всем понятно, для чего, хотя, отдаю должное, премии на моей памяти никого не лишали) - это отдельная песня... О завтраках про ежеквартальные премии при выполнении плана (которые, к слову, также никто не увидел, пока я там работала, ибо планы были баснословные при макс. сумме кредита в тот момент от силы 20 т.р., а план как раз подразумевал выдачу определенного объема кредитов) - отдельная песня...

Сертификаты, получаемые сотрудниками, как "лучшие консультанты чего-то там" выдавались (не знаю, как сейчас, но в те годы), такое впечатление, методом слепого выбора, либо просто по достижении какого-то срока работы (сама получала - смысл этой бумаги так и не поняла, гордости даже не испытала. Да, вот такая я неблагодарная).

В-третьих, согласна про выезды на зп-проекты. Это была чудо какие истории выездов зимой в ВЧ (к толпам парней и мужиков часто выезжали по 1 или 2 девочки) и школы... Кадровая политика явно была построена на "никого не держим". Единственное, что радовало, что с отделения на отделение можно было перевестись без особых проблем, когда уже опыт был наработан и знали лично.

В-четвертых, когда не первый год работаешь, уже чувствуешь себя роботом, каждое движение отработано, что с закрытыми глазами от оформления вклада, до выдачи кредита и пр., без карьерного роста просто чувствуешь, как буксуешь на месте, а старых-добрых аттестаций для повышения, так и не дождалась...

Так что, для тех, кто совсем без какого-либо опыта, ББ, конечно, не плох, но только как площадка для получения базовых знаний и "умений", а потом надо расти и искать более достойное место. Сейчас только надеюсь, что ситуация с тех пор изменилась, хотя бы чуть-чуть, в лучшую сторону.
masikinбывший сотрудник
17.09.2012 19:38
Беспредел в Балтийском плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Дорабатываю последние дни в Балтийском Банке (Санкт-петербургский филиал). Бегу оттуда, как от чумы. В кредитном отделе ужасная обстановка: был сложившийся коллектив, пришло новое руководство и "пропал дом" (как у Булгакова). Из пяти человек персонала - 3 смотрят на сторону. А сколько грамотных сотрудников с большим опытом уволилось... Такого отношения к сотрудникам трудно найти в уважающем себя учреждении. Неумение руководства вести диалог с подчиненными удручает и вызывает негатив. Сотрудников считают за бессловесных рабов. В лексиконе руководства отсутствуют слова "спасибо", "пожалуйста", "как дела" или "как самочувствие". Оперируют словами "мне надо", "я хочу", "ты должен" и т.д. Агрессия налицо. Кроме собственных амбиций и самоутверждения за счет других (более грамотных людей) руководству похвастаться нечем.

О соблюдении Трудового законодательства я вообще молчу. В банке твориться беззаконие и беспредел со стороны руководства по отношению к подчиненным. Кто думает послать резюме в отдел кредитования юридических лиц СПб филиала, серьезно подумайте - ни уважения, ни благодарности, а тем более достойной зарплаты и карьерного роста Вы там НЕ ПОЛУЧИТЕ!

Поздравьте меня, у меня новая достойная работа в банке с дружным коллективом, адекватным начальством и достойной оплатой! УРА! Прощай Балтийский Банк! Хорошего вспомнить нечего. Жалко тех, кто там еще остался.
Syper • сотрудник
25.01.2012 17:28
Хотите здесь работать?.. Подумайте ещё раз плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Являлся рядовым сотрудником банка менее года. Не то чтобы мне многого там обещали, но банк не оправдал даже скромных ожиданий... Самое лучшее что можно сказать - это то, что были довольно хорошие отношения с коллективом. Много молодых ребят, непосредственные руководители в большинстве отделений люди вполне адекватные и понимающие; как правило, они на твоей стороне. На этой работе общее депрессивное ощущение безнадёги и полный бесперспективняк - они как-то сближают, знаете.

Конкретнее о последнем тезисе: соц пакет... кхм, нету там соцпакета (пока 2-3 года не отработаешь), корпоративов и праздничных надбавок тоже нет. Доход, если сравнивать с аналогичными позициями в других банках, немного ниже, при этом он как бы фиксированный: оклад + фиксированная ежемесячная премия, бонусов за выполнение планов не имеется. С другой стороны, имеется отличная возможность запугивать сотрудников депремированием по поводу и без. Кнут без пряника. Никакого промоушена нет, это вам не западная компания с программами развития и продвижения своих сотрудников. Перспективы такие: лучшее, на что можно рассчитывать - через 1,5-2 года получить небольшое повышение. Хотя многие там и по 3 года сидят без движения, как бы хорошо они ни работали. Это не вопрос твоих профессиональных успехов - это вопрос открытия "окна" на переаттестацию и досиживания до своей очереди на повышение. "В очередь, с***ны дети, в очередь!"

И тут мы дошли до вопроса о руководстве. Ну, думаю, уже понятно, что я о нём думаю. Оценивать качество "менеджмента" даже как-то неловко... это не менеджмент - это совок. Средневековые подходы в управлении персоналом. Свалить всю вину на сотрудника? - легко! Депремировать? - пожалуйста! Установить правила, работать по которым невозможно? - хлебом не корми! Раздать подзатыльники за то, что эти правила не выполняются? - только под руку попадись! Стимулировать материально? - извиняйте. Морально? - не смешите! Качественно организовывать работу? - да оно же и так работает! Повысить уровень технического обеспечения работы? - и так справитесь! Выплатить зарплату при увольнении? - черта с два!

Вот так. Да, бывает работа и похуже, гораздо похуже... Тут ты всё-таки сидишь в офисе, с виду всё прилично. Откровенного издевательства над работниками нет, основные нормы ТК исполняются. Люди приятные. Но если вы получили хотя бы приличное образование, забудьте, вам там делать нечего. Я совершил ошибку, что пришёл сюда. Думал, это будет полезный опыт. К счастью, удалось, в конце концов, найти хорошую работу.

И да! Мне просто не выплатили деньги, когда я уволился. Вернее, выплатили окладную часть, а с отпускными и с премией прокатили. А когда я пришёл с письменным заявлением - брать его отказались. Что это у вас? Жалоба? На директора? Не-не-не-не! Я такое у вас не возьму! В итоге, послал заказным письмом, жду ответа (на 80% уверен, что отрицательного) и подумываю пойти в суд. Не только ради себя, но и ради тех, кто там остался - их ведь тоже кинут, когда они уволятся. А они уволятся, там все об этом мечтают.

Админ: В каком подразделении работали?

Gambler-Ko: Работал в розничном отделении, работа с клиентами. Имел также небольшой контакт с внутренними службами (там настроения примерно такие же).
Gambler-Koбывший сотрудник
29.12.2011 22:32
Call-центр не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Довелось мне поработать в колл-центре данного банка. Собеседование прошла нормально сразу приняли (что меня очень удивило), затем меня предупредили, что устройство может занять 2(!) месяца, но возможно будет быстрее, потом заполнение анкет, проверка СБ, и тут надо отдать должное, ни больше ни меньше (интересно, это у них такое отношение ко всем, кто устраивается на работу, или только к низшим слоям банка?). Ну, в общем, ладно, пришла я на работу, мне начали давать подписывать разные приказы, указы и т.п. Сразу бросился в глаза длииииинный столбик сотрудников этого отдела (на тот момент фактически там работало приблизительно человек 10), задала вопрос - а где остальные, и поняла, что задела за больное, после чего все смущенно заулыбались и ничего не ответили...

В общем, обучилась я и начала отвечать на звонки, и тут началось: рядом меня параллельно слушает, кто обучал, и фыркает, бесится, потом в психе убегает и кричит, что у нее болит голова и, вообще, она с утра ничего не ела, а тут еще я на ее нездоровую голову, но параллельно меня слушала и начальница отдела (т.е. я поняла, что, видимо, ей нечем заняться, раз меня проверяет 2 сотрудницы, хотя работа на одного), и когда я, как многие новенькие, что-то косячила, она выбегала из своего кабинета и на ходу начинала орать, что сейчас долбанет меня трубкой по телефону, что глаза у меня не в том месте - короче, это были припадки беса...

Ладно, через 3 недели прослушиваний и доведения меня до слез они угомонились, после чего пришла новенькая, но она оказалась умнее меня и после того, как на нее наорали, уволилась. Причем начальница делала удивленные глаза и выпытывала причину почему она уходит (у меня вопрос - она в здравой памяти? и помнит, что только вчера хотела долбануть ей за неправильный ответ?). В итоге девочку заставляли переписывать заявление раз 6 + какая-то объяснительная, где ты подробно пишешь почему уходишь.

В общем, все, кто оттуда уходил (а при мне их было не мало т.е. все новенькие и остались как обычно те кто работал 4-5 лет), все уходили с испорченными нервами с дергающимися глазами +начальница могла позвонить в выходной день и так наорать, что в аду и то легче, потом она удаляет тебя из друзей в соц. сетях и пр. - в общем, даме 35 лет, а у нее психика неуравновешенного подростка.

Советую всем, кто туда собрался, подумать 1000000 раз, во-первых, опыта никакого (потом разве что операционистом с физиками, но это можно и без опыта), а, и кстати, когда вам будут говорить, что вы по тел. консультируете и физиков и ЮРИКОВ, расслабьтесь, вся работа с физиками заключается в том, чтобы перевести звонок на их операциониста или сказать режим работы отделения; во-вторых, вынесут мозг так, что потом будешь вспоминать и думать, какого художника ты это терпел.

Мне просто интересно, неужели руководство колл-центра не понимает, что для того, чтобы удержать сотрудников, д.б. хоть какие-то плюсы: или коллектив, или з/п, или близость к дому и пр. - в этом отделе нет ни одного плюса. НО, если у вас нет высшего образования, то вас туда возьмут без проблем, и на собеседовании говорите, что "я не хочу карьеры, а хочу сидеть на одном месте всю жизнь без перспектив и опыта".
Gerla-gerlaбывший сотрудник
09.12.2011 15:46
Балтийский Банк плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отзыв перенесен из Народного рейтинга
автор: kruchkova-july

С мая 2007г по август 2009г я работала в ОАО "Балтийский банк" старшим консультантом по обслуживанию физических лиц. Уволилась по собственному желанию. В августе со мной приходил общаться сотрудник службы безопасности банка по фамилии Т-ров (имени и отчества, к сожалению, не запомнила). Достаточно в жесткой форме, унижая и угрожая уголовным делом, он обвинил меня в том, что я год тому назад якобы выдала кредит некоему товарищу Иванову. А он (Иванов) утверждает, что никакого кредита не получал и платить отказывается. Товарищ Т-ров сообщил мне, что у данного гражданина есть влиятельные знакомые в милиции, и недвусмысленно намекал, чем мне это может грозить. Обвинение было абсолютно голословным, а вся процедура очень унизительной.

После увольнения из "Балтийского банка" я предпринимала попытки трудоустройства в другие банки, но везде получала отказ от службы безопасности по причине того, что товарищ Т-ров занес меня в список лиц, замешанных в мошенничестве по кредитам. На каком основании он это сделал - мне не понятно, т.к. на протяжении всей моей работы в банке никаких претензий со стороны руководства, правоохранительных органов не было, что говорит о том, что никаких противозаконных действий я не совершала. Более того, я не принимала участия в принятии решения о возможности кредитования кого бы то ни было, а осуществляла только оформление документов по ранее одобренным кредитам.
LaChataigneбывший сотрудник
11.08.2011 14:25
Ушла со слезами хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В ББ проработала 5 лет. Прошла путь от специалиста до главного специалиста. За это время ББ превратился из ЗАО в ОАО. Произошла смена руководства. Люди и приходили, и уходили. Зарплата прыгала как хотела... захотели - премию дали, захотели - отменили. Выслугу? Хватит! Не будет вам больше выслуги. А мы же всё перетерпели.

Почему я ухожу со слезами на глазах? Очень обидно, что Балтийский не может дать достойную зарплату. Коллектив для меня стал моей второй семьёй. Конечно, бывали и ругани, без этого никуда.
Руководство? Не могу сказать, что всегда было всё идеально, но, в целом, очень человечные. Коллеги с других отделов... да со всеми были хорошие взаимоотношения!!! Поэтому и уходишь только из-за денег, в нашей жизни деньги решают многое... И, к великому моему сожалению, деньги перевесили чашу весов - коллектив + комфорт.

Админ: Могли бы рассказать про соц.пакет, какие-то дополнения по работе?

cpecialist: соц пакет полный, правда с этого года страховая по ДМС-медэкспресс (до этого Ресо была). Могу сказать, что мы совсем не рады были новой страховой, отпуск как и положено 28дней: 2 недели и остальные берешь, как хочешь. По работе могу сказать, что мне очень нравилось чем я занималась, и если ты стремишься, если не сидишь сложа руки, не плюешь в потолок, а проявляешь себя, то всё получится!
cpecialistбывший сотрудник
06.08.2011 10:52
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