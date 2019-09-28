Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Морском Банке

Новая российская платежная система стремительно развивается и наращивает клиентскую базу. Сегодня дебетовую карту МИР имеют несколько миллионов россиян, а получить ее можно не только в крупных, но и в некоторых региональных банках. Оформление ее в Морском Банке не займет много времени, тем более что заявку можно отправить онлайн, пройдя по прямой ссылке на портале Banki.ru. Здесь же можно подробнее узнать об особенностях обслуживания, лимитах и ограничениях, доступных бонусах.

Преимущества банковского продукта

Новшества не всегда легко входят в нашу жизнь, особенно если касаются материальной сферы. В случае с НСПК внедрение произошло стремительно благодаря серьезной поддержке со стороны правительства России. Спустя почти три года к национальному проекту присоединились даже самые отдаленные регионы страны, а возможность использования нового инструмента для совершения покупок обеспечили 90% торговых предприятий.

На данный момент структура продолжает развиваться, но уже можно обозначить ее ключевые достоинства:

усиленная система безопасности (защита от подделок и копирования, несанкционированного считывания, совершения мошеннических операций);

доступные тарифы на обслуживание;

бесплатная эмиссия;

бонусные предложения и программы лояльности;

технология бесконтактной оплаты и подключение к смартфону;

возможность расплачиваться во всех отечественных и в некоторых иностранных интернет-магазинах.

Оформить МИР можно в любом из 350 российских компаний, которые уже наладили выпуск продукта и разработали специальные программы сотрудничества.

Актуальная информация на портале Banki.ru

Каждый месяц к проекту присоединяются новые банки, и количество граждан, желающих получить в распоряжение этот платежный инструмент, также увеличивается. Специалисты онлайн-сервиса Banki.ru внимательно следят за всеми изменениями в этой области и своевременно обновляют базу данных банковских услуг, дополняя ее свежими предложениями. Кроме того, на сайте ведется строгий контроль за актуальностью уже существующих программ. Если компания меняет условия обслуживания или прекращает оказывать услугу, на портале появляются изменения, благодаря чему пользователи могут не сомневаться в достоверности предоставляемой информации.