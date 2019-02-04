Оценка: Проверяется
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 100 000
|до 55 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 150 000
|до 55 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 500 000
|до 55 дней
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «Возрождение»
Оценка: 4 Проверяется
Мне пришло сообщение на телефон о том, что на мое имя банк «Возрождение» выпустил карту. Каким образом это произошло, для меня до сих пор загадка. Ведь я не давала... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Второй раз беру кредит в банке Возрождение. Первый раз брала года два назад и вовремя без просрочек его выплатила. Сейчас понадобились деньги на ремонт. Рассчитывала на одну... Весь отзыв
3 288
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