3 кредитные карты

Кредитная Visa Classic , Mastercard Standard Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26% до 100 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ Кредитная Gold Visa Gold , Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26% до 150 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ Кредитная Platinum Visa Platinum , Mastercard Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26% до 500 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.