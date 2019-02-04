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3 кредитные карты

Mastercard Standard — Банк «Возрождение»
Кредитная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 100 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
Visa Gold — Банк «Возрождение»
Кредитная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 150 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
Visa Platinum — Банк «Возрождение»
Кредитная Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 500 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «Возрождение»

Оценка: 5 Не засчитана
Второй раз беру кредит в банке Возрождение.  Первый раз брала года два назад и вовремя без просрочек его выплатила. Сейчас понадобились деньги на ремонт. Рассчитывала на одну... Весь отзыв
Все отзывы
3 288

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