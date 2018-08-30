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|Некомпетентный HR
|не голосовал
|Была неприятно удивлена работой HR в данном Банке. Первоначальная встреча была назначена со специалистом HR. Далее ждала приглашения на интервью с непосредственным руководителем. Мое удивление было безграничным, когда узнала, что HR позвонил моему руководителю - спросить рекомендации. Это неприемлемо. Собеседования с руководителем не было, разрешения позвонить руководству не спрашивали. С моей стороны не высказывалось желания срочно перейти работать. Неужели HR в этом банке принимает решение насколько соискатель грамотный специалист в своей области? Чего пытались добиться не понятно. Кроме того, что ставят соискателя в неприятную ситуацию разборок с текущим руководителем.
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kristenz4 • несостоявшийся сотрудник
12.08.2013 11:44
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Говорят, что "кадры решают ВСЁ"... Особенно управленческие ...
|не голосовал
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Доброго времени суток, коллеги! Хочу поведать историю своего собеседования в данной кредитной организации.
Дело было летом прошлого года, ничего не предвещало изменений в моей трудовой карьере, я готовился к законному отпуску (уже оплачены путевки с семьёй, можно сказать, сидим «на чемоданах»). Но тут просматривая вакансии на общеизвестном сайте по трудоустройству, на котором давно зарегистрирован, и периодически обновляю свою анкету и «мониторю» рынок, обращаю внимание на свежую вакансию руководителя подразделения (управления «Т», не буду называть какого, но думаю, что все его узнают по описанию, особенно в связи с последними законодательными актами нашего надзорного органа). Ознакомился с критериями и требованиями, решил отослать отклик на вакансию. Надо отметить оперативность, т.к. буквально на следующий день получаю звонок от данной КО. Молодой человек, который представляется помощником Вице-Президента банка, сообщает, что моё резюме ОЧЕНЬ их заинтересовало и необходимо СРОЧНО приехать на собеседование. Я, естественно, соглашаюсь, т.к. чувствую уверенность в своей профессиональной подготовке, да и вообще интересно было узнать «цену вопроса», условия и т.д., кроме того, вроде банк с именем в банковском круге, историей, репутацией…
Назначают мне на 18-30 час. по адресу нового на тот момент офиса (ул. Большая Андроньевская, д. 17), они тогда только переехали в это здание. Приезжаю, встречает молодой человек, поднимаемся на лифте, обращает на себя внимание полный бардак в коридорах (коробками всё заставлено, теснота), но я не стал заморачиваться на этом (всё-таки переезд - это пожар и потоп в одном флаконе). Такой же пердомонокль (извините за сленг) в комнате, типа переговорной, куда мы пришли... Там нас ожидали двое мужчин, которые представились Вице–Президентами (визитки валяются в рабочем столе, но не будем переходить на личности из этических соображений). Надо отметить, что они сразу начали собеседование достаточно активно, забрасывая вопросами о предыдущих местах работы, настоящем, опыте и т.д. Видимо, ответы и полученная от меня информация их полностью удовлетворили, тогда мы перешли непосредственно к вакансии. Хочу сказать, что вот тут и началось самое интересное.
Если я правильно понял из начала нашей беседы, эти два руководителя пришли в «новую команду» управленцев при смене основного акционера (собственника), вроде как из какой-то финансовой корпорации, типа ФИНАМа, и должны воплотить в действие новый политический «курс» банка - экспансия в регионы (было озвучено желание за пару лет увеличить количество филиалов в 5(!) раз, развитие розницы, увеличение кредитного портфеля и т.д.). В общем, как говорится, «ПОНТОВ БЫЛО ВЫШЕ КРЫШИ» !
Хорошо, уважаемые, что требуется от МОЕЙ скромной особы? Нужно организовать работу направления в ГО, обеспечить взаимодействие с филиалами, обучение и подбор персонала… Безусловно задача глобальная, интересная, перспективная. Хотя, как говорят китайские мудрецы, желая пожелать человеку трудностей: «чтоб тебе жить в эпоху перемен»… Тогда я начиная задавать уже профессиональные вопросы из разряда: 1) Как построена работа направления в настоящее время? 2) Какая подчиненность подразделения (так сказать «вертикаль власти») и его функционал? 3) Программное обеспечение и тех.решения для выполнения требований законодательства и задач управления? Вот тут началось просто представление!!! Нет, я понимаю, что руководитель высшего звена НЕ обязательно должен досконально владеть всеми вопросами, которые он курирует, НО по крайней мере иметь общее представление иметь ОБЯЗАН! А тут данные господа начали приглашать различных сотрудников (а время между прочим было уже далеко позже 19-00 час.), которые начали рассказывать, каждый в отдельности, о текущей ситуации и отвечать на интересующие меня вопросы. В общем, «картина» для меня стала более-менее понятной – РАБОТЫ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ! А управленцы плохо владеют «темой» и слабо представляют организационные процессы, т.е. готовы нанять «специально обученного человека», который ВСЁ урегулирует и организует.
Ладно, переходим к самому интересному – «цене вопроса». На что я получая достаточно ошеломляющий ответ, что это «НЕ ПРОБЛЕМА», готовы обсудить ЛЮБОЕ (!) моё предложение, НОООО при предоставлении определенного бизнес-плана развития направления и, по сути создания подразделения с «нуля»… Хорошо, я честно говорю, что ГОТОВ взяться за данный «проект», но не ранее чем через 2 недели, т.к. вот такое совпадение обстоятельств (отпуск и всё такое). На что мне предложили прислать по эл.почте своё «виденье» реализации проекта, штатную структуру, зарплатные ожидания, а также озвучили готовность вернуться к «теме» через пару недель. На этом ударили по рукам и вполне довольные друг другом расстались …
Читатели данного поста и коллеги поймут меня, что по дороге домой я ещё раз прокручивал в голове объём полученной на собеседовании информации, а также прикидывал «задачи», поставленные передо мной, а также возможности их реализации. Естественно, я на следующий же день выполнил то, что обещал сделать на собеседовании (писал на ноуте уже в самолете)… Надо честно признаться, что з/плату попросил «рыночную» с учетом целей и поставленных задач - НИКАКИХ сверх ожиданий и притязаний (даже с коллегами на эту тему посоветовался)!!! И дальше спокойно стал предаваться заслуженному отдыху.
По приезду, естественно, стал интересоваться судьбой моего трактата и перспективами трудоустройства. Вот тут мои потенциальные «работодатели» повели себя по крайней мере странно… Я натолкнулся на стену из молчания и игнора!!! Все мои запросы по эл.почте и звонки оставались без внимания. Мне лишь один (!) раз удалось дозвониться до одного из моих собеседников, который сославшись на нахождение в командировке и не готовность к диалогу, заверил, что со мной свяжутся (он или его помощник) позже. Естественно, как Вы понимаете, коллеги, «связи» НЕ ПРОИЗОШЛО!!! Нет, я же к ним не напрашивался, НО дать какие-то комментарии считал абсолютно возможным и с профессиональной точки зрения естественным... Поэтому я не хочу ставить каких-либо оценок банку в целом, т.к. считаю это не совсем политкорректным (при условии, что НЕ БЫЛ и теперь уже НЕ ХОЧУ БЫТЬ сотрудником данной кредитной организации).
А вспомнил я эту историю почти годичной давности потому, что сегодня в прессе промелькнула информация о возможном факте введения ЦБ с 23 мая т.г. ограничений по приему вкладов от физ.лиц в отношении «СТРОЙКРЕДа». Мы же, уважаемые коллеги, понимаем, что ЭТО ЗНАЧИТ, и какие могут быть ПОСЛЕДСТВИЯ… Кроме того, это ещё раз характеризует менеджмент данной КО, о части которого я вам поведал выше, т.к. с ним случайно свела меня судьба и банковская профессия…
Право делать какие-то для себя выводы я оставляю за читателями данного моего опуса.
Всем удачи, высоких целей, достойного вознаграждения !
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dendi005 • несостоявшийся сотрудник
24.05.2012 12:42
|С-Пб.
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Странный банк. Клиенты не ценятся, жалуются на волокиту и при недовольстве сталкиваются со сверхбдительным отношением к своим проводкам, начинают работу "на ксерокс".
Для клиентов, не ищущих лёгких путей в бизнесе подсознательно склонных к мазохизму и не знающим иных банков, где к приносящим СВОИ деньги клиентам отношение адекватное и трепетное, то это Ваш банк!
Грамотные, уважающие себя сотрудники сами уходят (или разгоняются), а остаются середнячки находящиеся в анабиозе и пофигизме... Добавлять к прозвучавшим выше оценкам бывших коллег ничего не стану, но многие действия банка вызывают, как бы помягче выразиться, удивление.
Двойственное чувство испытываешь, читая сообщение: «Вице-президент, заместитель председателя совета директоров КБ «Стройкредит» Андрей Горбатский стал победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лучший банкир России», сообщила пресс-служба кредитной организации». А ведь Банк был в прошлом году в топ-100 банков России. А в этом году уже нет. Может и вправду лучший, аид. Не могу судить.
И реплика, даже расставаясь по "хорошему", а не по нормам, прописанным в КЗОТ, ОК по-тихому шепчет подлости вслед ушедшим... ИМХО не самоё достойное поведение при выполнении джентльменских договорённостей, по факту односторонним.
Удачи Банку в бизнесе и дальнейшего процветания! Бог им судья (и ЦБ).
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Pioneer • бывший сотрудник
10.06.2009 13:18
|СПБ филиал
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет! Проработала в этом банке год. Поняла многое. Работает там определенная команда, которую привела следом за собой руководитель филиала. Половина родственников.
Как меня уволили. Во время моего обеда звонит мне наш отдел кадров и говорит такую вещь: Вы попали в черный список и вас увольняют. По статье, по собственному. Через день звонят еще одной нашей сотруднице и говорят тоже самое. В итоге уволили уже многих, а многие сами ушли и в основном это начальники отделов. Писать все не хочется, но то, что там творится это жуть.
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Masik777 • бывший сотрудник
28.01.2009 18:14
|Нижегородский беспредел
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Это не просто плохо, это беспредел, по другому не скажешь! Как сотрудник филиала банка СтройКредит в Нижнем Новгороде я проходила аттестацию, которая была проведена со всеми возможными нарушениями со стороны администрации, даже вопросы были изначально даны другие. С точки зрения директора филиала я не прошла аттестацию и являюсь крайне неквалифицированным сотрудником.
Я приняла решение об увольнении и предупредила о своем увольнении из Стройкредита за 2 недели. В течение этого времени я, в том числе была на больничном, что в соответствии с ТК РФ не увеличивает срок отработки, однако Зиновьева С.В. в грубой форме оскорбляя меня принуждала к работе и дальше. Зачем?! Это во-первых нарушает все мыслимые нормы ТК и я обязательно буду увольняться через суд, поставив в известность и прокуратуру и трудовую инспекцию, а во-вторых я же совершенно не квалифицированный сотрудник! Это означает, что я не умею работать, так почему меня вообще нужно было задерживать?!
Наверное, я еще долго не смогу отойти от этого ШОКА! Жуткое место для работы!
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СОТРУДНИК • сотрудник
27.01.2009 15:56
|Хотите уволить - увольняйте по нормальному!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесено из Народного рейтинга.
Автор: trfnthbyf123
Руководитель нижегородского филиала банка «Стройкредит» З. творит беспредел! Заставляет сотрудников уволиться. Устраивает интриги. Недавно была проведена аттестация сотрудников. Кто-то прошел, кто-то - нет: комиссия из московского начальства поставила объективные оценки. З. результат не устроил. Те, кого она хотела уволить, к её большому сожалению, прошли аттестацию на профпригодность. «Нет! Будет по моему», - подумала З., и изменила некоторые результаты оценки: с «ПРОШЕЛ» на «НЕ ПРОШЕЛ».
Как покончить с этим беспределом, происходящим в банке «Стройкредит»? Как добиться сотрудникам законного отношения к себе, если даже обращения в Комитет по труду не помогают?
От админа: К автору: Вы тоже - один из пострадавших сотрудников? Располагаете ли определенными доказательствами своих слов?
trfnthbyf12345: Я знакомая пострадавших. Именно пострадавших. Потому что есть и еще косяки за этим банком: аттестация проводилась неправильно. Во-первых, протокол со своими ответами и с решением аттестационной комиссией сотрудниками не подписывался. А это нарушение. Можно написать все, что угодно - если не фиксировались вопросы и ответы. Об аттестации сотрудники были предупреждены за 7 дней, а должны бы за 14. Кроме того, на аттестации задавались вопросы не по той, деятельности, которую ведет тот или иной сотрудник в рамках банка.
В банке среди руководства, не желающего выплачивать пособие по сокращениям, нет дураков - они применяют все способы, чтобы уволить по несоответствию должности. Полный беспредел. Если бы не кризис и не отсутствие возможности трудоустроиться, там ни одного сотрудника не осталось бы.
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klena • сотрудник
24.12.2008 10:02
|Кризис
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток! Данное сообщение направляется тем, кто хочет работать в этом банке (если его к этому времени еще не закроют). Будьте осторожны. Хоть банк и характеризуется как коммерческий, но внутри это бюрократическая и совковая контора.
Во-первых, по истечению испытательного срока, г-жа ХХХ (руководитель отдела кадров), наглым тоном вызвала к себе в кабинет и сообщила: "Мы решили продлить Вам испытательный срок еще на один месяц. Мы не уверены в Вашей кандидатуре!" Как может быть такая не уверенность в сотруднике, который исполнял все обязанности согласно своей должностной инструкции (своевременно и в полном объеме), так еще и в дополнении по просьбе руководителя, заменял еще одну штатную единицу (без дополнительных гарантий и льгот). Продление испытательного срока не было оформлено должным образом в соответствии с ТК РФ (дополнительное соглашении о продлении испытательного срока не было подписано ни с моей стороны, ни со стороны банка).
Во-вторых, в условиях кризиса банк предпринял меры по сокращению расходов, полностью игнорируя ТК РФ, и отнесся к сотрудникам (людям), как к рабам. Начиная с ноября месяца, руководством было принято решение о сокращении штата. Сокращение штата происходило, происходит и будет происходить следующим образом: руководитель подразделения просит своих сотрудников написать заявление по собственному желанию, в противном случае человек будет направлен на аттестацию (которая проходит в устной форме, т.е. аттестационная комиссия может задавать любые вопросы, даже те которые не входят в круг компетенции сотрудника). В ходе этой аттестации сотрудника в любом случае уволят.
Исходя из всего выше перечисленного, банк совершенно не соблюдает законодательные акты РФ. Должностные обязанности уволенных сотрудников распределяются между оставшимися сотрудниками, а так же, как стало известно, сотрудникам урезают заработную плату.
Вывод: Работодатель наплевательски относится к законам РФ, соответственно и плюет на страну, в которой зарабатывает, и на тех на ком зарабатывает. Отношение к сотрудникам просто ужасает, потому, что принятые меры TOP – менеджмента банка по сокращению расходов, которые в первую очередь отразились на персонале, не позволят организации развиваться конкурентоспособно, т.к. мотивация у рядового персонала равна нулю.
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CBR • бывший сотрудник
30.11.2008 15:19
|Некомпетентность руководства
|отрицательный голос не засчитан
|Я прошел собеседование, заполнил анкету, прошел СБ, и вроде уже можно было подписывать трудовой договор. Но как выясняется позже, руководитель подразделения набирает девочек модельной внешности, а не сотрудников, которые подходят по критериям вакансии на бумаге. И видимо, если нарушена ст.3 ТК РФ , то что же творится внутри банка
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GAJ • несостоявшийся сотрудник
18.08.2008 17:16
|Непорядочно
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Автор: 88888888888
Мне совсем не понравилось то, как "замечательно" могут обойтись с людьми в этом банке. Прошел собеседование, заполнил анкету, и мне сказали, что позвонят. Принес, а через неделю звоню и говорят: «Извините, принять Вас не можем, служба безопасности Вашу кандидатуру отклонила! Хотя, до того, за неделю проходил проверку в другом банке и там все было в порядке со службой безопасности, но я с дуру выбрал этот банк, так как у них обещали з/п больше. Так, что дорогие мои, собираясь к ним, обязательно имейте запасной "аэродром"!
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pqline • бывший сотрудник
29.08.2007 13:53
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Администратор:
Увы, это право банка отказать в приеме на работу.
У каждой службы безопасности свои критерии.
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