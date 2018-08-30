Доброго времени суток, коллеги! Хочу поведать историю своего собеседования в данной кредитной организации.

Дело было летом прошлого года, ничего не предвещало изменений в моей трудовой карьере, я готовился к законному отпуску (уже оплачены путевки с семьёй, можно сказать, сидим «на чемоданах»). Но тут просматривая вакансии на общеизвестном сайте по трудоустройству, на котором давно зарегистрирован, и периодически обновляю свою анкету и «мониторю» рынок, обращаю внимание на свежую вакансию руководителя подразделения (управления «Т», не буду называть какого, но думаю, что все его узнают по описанию, особенно в связи с последними законодательными актами нашего надзорного органа). Ознакомился с критериями и требованиями, решил отослать отклик на вакансию. Надо отметить оперативность, т.к. буквально на следующий день получаю звонок от данной КО. Молодой человек, который представляется помощником Вице-Президента банка, сообщает, что моё резюме ОЧЕНЬ их заинтересовало и необходимо СРОЧНО приехать на собеседование. Я, естественно, соглашаюсь, т.к. чувствую уверенность в своей профессиональной подготовке, да и вообще интересно было узнать «цену вопроса», условия и т.д., кроме того, вроде банк с именем в банковском круге, историей, репутацией…



Назначают мне на 18-30 час. по адресу нового на тот момент офиса (ул. Большая Андроньевская, д. 17), они тогда только переехали в это здание. Приезжаю, встречает молодой человек, поднимаемся на лифте, обращает на себя внимание полный бардак в коридорах (коробками всё заставлено, теснота), но я не стал заморачиваться на этом (всё-таки переезд - это пожар и потоп в одном флаконе). Такой же пердомонокль (извините за сленг) в комнате, типа переговорной, куда мы пришли... Там нас ожидали двое мужчин, которые представились Вице–Президентами (визитки валяются в рабочем столе, но не будем переходить на личности из этических соображений). Надо отметить, что они сразу начали собеседование достаточно активно, забрасывая вопросами о предыдущих местах работы, настоящем, опыте и т.д. Видимо, ответы и полученная от меня информация их полностью удовлетворили, тогда мы перешли непосредственно к вакансии. Хочу сказать, что вот тут и началось самое интересное.



Если я правильно понял из начала нашей беседы, эти два руководителя пришли в «новую команду» управленцев при смене основного акционера (собственника), вроде как из какой-то финансовой корпорации, типа ФИНАМа, и должны воплотить в действие новый политический «курс» банка - экспансия в регионы (было озвучено желание за пару лет увеличить количество филиалов в 5(!) раз, развитие розницы, увеличение кредитного портфеля и т.д.). В общем, как говорится, «ПОНТОВ БЫЛО ВЫШЕ КРЫШИ» !



Хорошо, уважаемые, что требуется от МОЕЙ скромной особы? Нужно организовать работу направления в ГО, обеспечить взаимодействие с филиалами, обучение и подбор персонала… Безусловно задача глобальная, интересная, перспективная. Хотя, как говорят китайские мудрецы, желая пожелать человеку трудностей: «чтоб тебе жить в эпоху перемен»… Тогда я начиная задавать уже профессиональные вопросы из разряда: 1) Как построена работа направления в настоящее время? 2) Какая подчиненность подразделения (так сказать «вертикаль власти») и его функционал? 3) Программное обеспечение и тех.решения для выполнения требований законодательства и задач управления? Вот тут началось просто представление!!! Нет, я понимаю, что руководитель высшего звена НЕ обязательно должен досконально владеть всеми вопросами, которые он курирует, НО по крайней мере иметь общее представление иметь ОБЯЗАН! А тут данные господа начали приглашать различных сотрудников (а время между прочим было уже далеко позже 19-00 час.), которые начали рассказывать, каждый в отдельности, о текущей ситуации и отвечать на интересующие меня вопросы. В общем, «картина» для меня стала более-менее понятной – РАБОТЫ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ! А управленцы плохо владеют «темой» и слабо представляют организационные процессы, т.е. готовы нанять «специально обученного человека», который ВСЁ урегулирует и организует.



Ладно, переходим к самому интересному – «цене вопроса». На что я получая достаточно ошеломляющий ответ, что это «НЕ ПРОБЛЕМА», готовы обсудить ЛЮБОЕ (!) моё предложение, НОООО при предоставлении определенного бизнес-плана развития направления и, по сути создания подразделения с «нуля»… Хорошо, я честно говорю, что ГОТОВ взяться за данный «проект», но не ранее чем через 2 недели, т.к. вот такое совпадение обстоятельств (отпуск и всё такое). На что мне предложили прислать по эл.почте своё «виденье» реализации проекта, штатную структуру, зарплатные ожидания, а также озвучили готовность вернуться к «теме» через пару недель. На этом ударили по рукам и вполне довольные друг другом расстались …



Читатели данного поста и коллеги поймут меня, что по дороге домой я ещё раз прокручивал в голове объём полученной на собеседовании информации, а также прикидывал «задачи», поставленные передо мной, а также возможности их реализации. Естественно, я на следующий же день выполнил то, что обещал сделать на собеседовании (писал на ноуте уже в самолете)… Надо честно признаться, что з/плату попросил «рыночную» с учетом целей и поставленных задач - НИКАКИХ сверх ожиданий и притязаний (даже с коллегами на эту тему посоветовался)!!! И дальше спокойно стал предаваться заслуженному отдыху.



По приезду, естественно, стал интересоваться судьбой моего трактата и перспективами трудоустройства. Вот тут мои потенциальные «работодатели» повели себя по крайней мере странно… Я натолкнулся на стену из молчания и игнора!!! Все мои запросы по эл.почте и звонки оставались без внимания. Мне лишь один (!) раз удалось дозвониться до одного из моих собеседников, который сославшись на нахождение в командировке и не готовность к диалогу, заверил, что со мной свяжутся (он или его помощник) позже. Естественно, как Вы понимаете, коллеги, «связи» НЕ ПРОИЗОШЛО!!! Нет, я же к ним не напрашивался, НО дать какие-то комментарии считал абсолютно возможным и с профессиональной точки зрения естественным... Поэтому я не хочу ставить каких-либо оценок банку в целом, т.к. считаю это не совсем политкорректным (при условии, что НЕ БЫЛ и теперь уже НЕ ХОЧУ БЫТЬ сотрудником данной кредитной организации).



А вспомнил я эту историю почти годичной давности потому, что сегодня в прессе промелькнула информация о возможном факте введения ЦБ с 23 мая т.г. ограничений по приему вкладов от физ.лиц в отношении «СТРОЙКРЕДа». Мы же, уважаемые коллеги, понимаем, что ЭТО ЗНАЧИТ, и какие могут быть ПОСЛЕДСТВИЯ… Кроме того, это ещё раз характеризует менеджмент данной КО, о части которого я вам поведал выше, т.к. с ним случайно свела меня судьба и банковская профессия…



Право делать какие-то для себя выводы я оставляю за читателями данного моего опуса.

Всем удачи, высоких целей, достойного вознаграждения !