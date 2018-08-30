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|После увольнения справок не дождетесь!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|После счастливого объединения с Совкомбанком наш офис, как и многие другие закрыли. Отделу кадров спасибо, трудовые пришли быстро. Да и работалось в этом банке было хорошо, коллектив был хороший. Но после того, как вы перестали быть сотрудником, отношение отвратительное. По вине сотрудников бухгалтерии, которые вообще не утруждают себя видимо работой по выдаче справок, у всех сотрудников нашего офиса не получилось стать на учет в центр занятости в течение 21 дня. Оборвался стаж, во-первых, во-вторых пособия соответственно от центра занятости тоже не получишь. А в сельской местности работу быстро не найдешь, везде сокращения. Плюс куча потраченных денег на звонки горячей линии, которые надо отдать должное пытались помочь, переводили на бухгалтерию, но бухгалтерия трубку снять ни разу не соизволила, а сегодня вообще только короткие гудки. Спасибо сотрудникам бухгалтерии огромное! Желаю, чтобы и к вам относились также.
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Xelgichka • бывший сотрудник
14.12.2015 10:21
|Работа хуже некуда
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|Пригласили на собеседование на вакансию бизнес-менеджер, о работе ничего не рассказали, пообещали в 1-й месяц зп 10-15тр, а со 2-го месяца оклад 15 000 + процент от продаж. Прошла очень странное обучение, где опять-таки ничего не рассказали о работе. На 3 день устроили экзамен, на котором разрешили пользоваться подсказками,что уже странно. Кстати!!! Перед началом экзамена прошлись по всем вопросам, на которые нам дали ответы, Оо. после сдачи экзамена позвонили, пригласили на устройство. Самый прикол оказался в том, что устройство идет по агентскому договору, а не по трудовому, что фактически, как я почитала, нам ничего не гарантирует... И как оказалось зп идет только от процентов, а чтобы получать оклад, нужно поработать несколько месяцев, в общем бред полнейший. Лохотрон никак иначе.
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asd73 • несостоявшийся сотрудник
17.06.2015 20:24
|Стажировка
|не голосовал
|Два дня ездила в соседний город на коллективное собеседование (не хочу его комментировать - стыдно) - ни о мотивации, ни об обязанностях ни слова. Третий день пригласили в офис на беседу с Управляющим. Он сообщил, что вакансий у них нет, но через два-три месяца девочка должна уйти в декретный отпуск (т.е. должность временная. СЮРПРИИИЗ!). НО! Сначала надо пройти, так называемую, "стажировку". Короче, просто на привлечении работаешь. Ни оклада тебе, ни работы в офисе. Все, что от тебя требуется: гонять по городу и вручать флайеры, которые находятся под строгим учетом. За каждый получишь 400 руб. Тебе дают не более 10 штук. Бонус получишь, если с этого флайера придет клиент. Теперь, элементарная математика... и тадааам! Короче, убежала я.
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anasteysha • несостоявшийся сотрудник
02.06.2015 16:57
|Благодарен за работу!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решил я написать отзыв о работе в банке. Я не пожалел, что работаю именно здесь, я рад, что попал сюда в ОО Ульяновский, г. Ульяновск, дивизион малого и среднего бизнеса! Пришел в Экспресс Волгу с нулевым опытом в банковской сфере. Прошел собеседование, за одну неделю обучения узнал кучу банковских продуктов! Было сложно, но очень интересно!
Понравилось то, что сотрудники в этом банке всегда готовы помочь, огромное спасибо также моим тренерам-наставникам. Я получил колоссальный опыт! Сотрудники банка очень дружелюбны и Все мы как большая семья! Руководство банка всегда следит за благоприятной атмосферой в банке, что способствует мотивации для заработка! Большое спасибо банку Экспресс-Волга и ФГ "ЛАЙФ".
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1
sergunya73 • сотрудник
16.09.2014 10:43
|На работу как на праздник!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые руководители и коллеги банка Экспресс Волга! (Ульяновск)
Спасибо Вам за понимание, карьерный рост, интересную работу и достойный заработок!
Я очень рада, что все Вы есть в моей жизни, ведь работа это праздник! А ВСЕ ВЫ МОЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ!
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qwertyu123 • сотрудник
16.09.2014 10:24
|Заработок на стажёрах
|не голосовал
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Добрый день!
Устроилась в "Экспресс-Волга" банк ДО "Жемчужный" 16.07.2014. Сначала всё было очень даже серьёзно: два собеседования, домашнее задание, жёсткий отбор и т.п. На массовом собеседовании было человек 10, а взяли нас троих.
Первый шок ожидал, когда пришли на работу, потому что рабочие места нам были "оборудованы" в подвале здания . Но это как бы так мелочи. Решила попробую поработать, а дальше всё наладится. Дальше начались проблемы с компьютерами и не просто проблемы, а они не работают - зависают и невозможно просто работать, так как базу мы самостоятельно находили в инете. Таким образом мы должны ещё делать активные продажи. Но всё нам поднимали настроение, заряжали позитивом, в наш "АД"(так я назвала наше подземелье) даже спускался управляющий, обещал, что возможно по истечении месяца стажировки нас переведут в штат, а приняли на три месяца стажировки с учётом совершения 17 продаж за этот период.
Второй шок ожидал, когда наш "наставник" Евгения, вручила агентские договора с датой подписания 21.07.2014, а не 16.07.2014 как было на самом деле, то есть неделю мы уже отработали бесплатно. И всё у меня шло прекрасно , активно продавала продукты банка, сделала 13 продаж за полтора месяца[U] и предложила "наставнице" перевести меня в штат, так как одна я и делала продажи, а она сидела отчитывалась по телефону перед руководством, какая она молодец: "...МЫ ПЕРВЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДАЖ, МЫ ПЕРВЫЕ ПО ДОХОДНОСТИ, Я ПЕРВАЯ КАК НАСТАВНИК..." и всё в этом духе.
Когда же я поставила вопрос, либо я в штате, либо доделываю работу и ухожу, то "наставник" Евгения выпучила бешеные глаза на меня и начала орать, чтоб я "...сначала оформила депозит на миллион, который собирался разместить мой клиент, а потом могу идти...". Суть миллиона в том, что продавцом депозитов, которые я оформляла ставилась наставник Евгения. Потом она мне сразу швырнула на стол акт о расторжении договора со мной,но я отказалась его подписать пока не выплатят мне зарплату.
2 сентября я пошла к управляющему ДО "Жемчужный" с просьбой разрешить ситуацию. И выплатить мне мои заработанные деньги. Пообещал, что если подпишу акт о расторжении договора, то выплатят. В итоге мне снова звонит Евгения (наставник) и заявляет, что получу свои деньги только после 21 числа, так как договор агентский подписан 21.
Сижу и думаю, как получить свои деньги. Я бы правда там осталась работать и сейчас с удовольствием, потому что продажи делать умею и от работы такой получаю удовольствие и ребята, которые там работают замечательные (хотя и их осталось всего 4 человека, остальные уволились). Мы с ними прекрасно подружились и даже выходные проводим вместе, хотя уже все знают,что меня туда не берут). Если руководство "Экспресс-Волги" банка сочтёт мою информацию действительной и предложит мне работу на постоянной основе, то я с радостью пойду, хотя уже есть другая прекрасная работа. Только потому что могу принести пользу банку и обожаю тот коллектив, который там есть.
Спасибо всем за внимание.
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zaikatvoya • несостоявшийся сотрудник
09.09.2014 15:51
|Начальница развела по жиже
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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ЭВ был моим первым местом работы. И по своей наивности, для того чтобы понравиться на собеседовании,- обмолвился, что заработная плата для меня не в приоритете, моя задача получить опыт работы по специальности, по которой обучаюсь в ВУЗе. Стоит отметить, что на коллективном собеседовании присутствовало еще две девушки, которые имели опыт в банковской сфере. На вопрос сколько бы вы хотели получать, обе ответили: от двадцати... Кстати, их после собеседования я не видел.
Через несколько дней позвонили из банка, пригласили на второе собеседование. Там мне пудрили голову о том, какие у меня будут перспективы, грузили разными терминами и подробно разъясняли всю крутость банка. На вопрос какой у меня будет оклад, и сколько я в целом буду получать, мне посыпалось на голову еще огромное количество терминологий, схем оплаты и перспектив роста. Ухо успело зацепиться только за цифру 17. Ну думаю, 17 кусков для студента совсем не плохо. Сказал, что мне все понятно, все устраивает и подписал (тут внимание) Агентский Договор.
Когда вышел на работу, дали кучу макулатуры с историй банка, наименованием и расшифровкой банковских продуктов. Читал это все четыре дня - такое было обучение.
Когда непосредственно приступил к работе, мне и еще одной девушке, которую зачислили одновременно со мной,- дали копию договора, сказав договора и з.п у каждого сотрудника разная. И действительно, у моей коллеги был назначен оклад на сумму аж 8 т.р, у меня и того не было, только проценты с продаж. Тогда даже вникать не захотелось, потому что был исключительно замучен звонками.
Через две недели моя коллега уволилась, после чего ей было выплаченно окло 4-х тысяч рублей, за то время, которое проработала в банке. Я, почувствовав себя лохом, уволился через месяц, и прийдя в последний раз на работу для подписи заявления на увольнение, мне сказали: "Забирай свои канцелярские принадлежности и можешь быть свободным, ничего подписывать не нужно, на тебя договор не заводили..."
Стоит отметить, что по агентскому договору я работал 8 часов в день с двумя выходными. За месяц работы при увольнении я не получил ни копейки.
Вывод: не будьте такими же лохами, внимательно читайте договор. Из плюсов банка можно отметить комфортабельный офис в центре Саратова и симпатичных сотрудниц работающих в нём. Минусы, я думаю вы и сами уже поняли какие.
Наташа ПРИВЕТ!
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2
Ромалия • бывший сотрудник
21.08.2014 14:48
|Рабочие места не обустроены...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Насторожило, что на собеседовании на работу принимали всех подряд. Якобы нужно много работников... На обучении преподаватель оказалась хамкой. С первого дня обучения начала хамить, повышать голос, навязывать свое мнение. С первого дня работы все, кто остались после собеседования, приступили к работе. На стол кинули книгу с телефонами ИП и говорят: "Звони и ищите клиентов!" Рабочие места не обустроены: телефоны не работают, компьютеры тоже, так еще во время работы просят посидеть в другом кабинете, пока они проведут очередной набор сотрудников!!!
УЖАС! Текучка жуткая, так и зарабатывают на студентах, которые за так по две недели работают, а потом уходят из-за жутких условий.
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dimyar • бывший сотрудник
15.07.2014 14:21
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Ответ банка:
Уважаемый dimyar,
Нам жаль, что у Вас остались негативные впечатления о сотрудничестве.
Для того, чтобы мы смогли детально разобраться в указанной Вами ситуации, пожалуйста, пришлите свои контакты на электронную почту hr.feedback@prbb.ru. Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время.
Банк Экспресс-Волга
|Работодатель не хочет платить сотрудникам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Столкнулась с очень неприятной ситуацией... никогда бы не подумала, что банк может так обманывать своих сотрудников. В банк я устроилась 09.06.14 в Ульяновское отделение на позицию бизнес-менеджер отдела кредитования корпоративных клиентов, как подобает перед этим прошла 3 жестких отборочных собеседованиz. Первое, что меня смутило, меня устроили по агентскому договору, мол ты два месяца поработаешь, а потом мы тебя в штат переведем. Ну хорошо, подумала компания значит серьезная, буду стараться. Но в ходе моей работы мне не было предоставлено никакого обучения, сказав, что учат в школе, а здесь работают, своими силами я включилась в работу.
Моего начальника вскоре уволили и перед уходом он мне отдал второй экземпляр договора, я удивилась и пошла к непосредственному руководителю с вопросом, куда мне его отдать, ведь один экземпляр должен быть у работодателя иначе как он мне будет оплачивать. Меня, мягко говоря, отшили и сказали, чтобы я самостоятельно отправила его в Саратов. Я обратилась к коллегам, чтобы мне помогли отправить договор, т.к. я новый сотрудник и ничего не знаю, мне дали номер Саратова. Дозвонившись мне все-таки удалось отправить договор через 2 недели после трудоустройства.
Проработав так же 2 недели мне не настроили ни учетную запись, ни внутреннюю почту, не одной рабочей программы. Я решила уволиться с такой работы, где к сотрудникам относятся с равнодушием, но дальше началась еще более веселая история... Непосредственный начальник меня кормит завтраками уже 2 вторую неделю, не выплачивают мне мои заработанные деньги, говорит, что мне некогда, когда появиться время тогда и выплатим, а в последний раз и вовсе кинул трубку. Обратившись так же к коллегам мне рекомендовали обратиться напрямую в Саратов, но внешнего номера отдела кадров мне никто предоставить не может и получается замкнутый круг... И что самое интересное я не первая в такой ситуации, передо мной работала девушка на этой же позиции, которая до сих пор не может получить свои деньги.
Я просто в шоке над таким равнодушным отношением работодателя к своим сотрудникам! Прошу помочь в решении данной ситуации.
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Khuzya • бывший сотрудник
30.06.2014 18:51
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Ответ банка:
Уважаемая Khuzya, добрый день.
Мы выяснили детали произошедшего, Ваш вопрос успешно разрешен. Спасибо за своевременный сигнал.
Желаем Вам удачи в дальнейшей карьере!
Банк Экспресс-Волга
|Досадно от несправедливости оценок
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Почитала отзывы и стало так обидно!!! Работаю в данной организации 6-й год, хочу опровергнуть основную массу отзывов!
Начала работать в банке еще когда училась в университете, что является первым плюсом, далеко не каждый работодателя готов брать новичка и обучать его. Второй вопрос - касаемо оплаты труда: да, здесь действительно основной доход от заработанные вами бонусов, оклады не большие, но система бонусирования организована очень грамотно (сейчас говорю за подразделение малого и среднего бизнеса, работаю в нем), сотрудник получает не только от продаж, но и за мотивирован в % отношении от дохода клиентов, которых наработал, так сказать как доля в бизнесе, по своему опыту могу сказать, что это отличный способ доказать свою ценность и получить за свои заслуги достойное вознаграждение. Находясь в должности бизнес-менеджера я зарабатывала зарплату выше рынка в 2 раза, поэтому с абсолютной уверенностью могу сказать, что амбициозные, целеустремленные, ответственные люди здесь ценятся.
Команда здесь удивительно доброжелательная, из любого региона готовы помочь в любых вопросах, командообразование развить отлично и участие во всех праздниках и сессиях доступно всем эффективным сотрудникам, в обучение организация вкладывает огромные деньги, так например обучение по кредитованию первичное занимает 2 недели в Саратове, все за счет работодателя.
Оформляются все в соответствии с ТК РФ, рабочий день нормирован и никого не заставляют задерживаться. Про оформление на 3 месяца по договору новая система подборка эффективных сотрудников, если ты себя проявишь как эффективный, перспективный сотрудник, тебя однозначно примут - хорошие кадры в цене! А если у тебя не получается и это не твое, логично, что нет смысла генерировать расходы, оформляя тебя и затем прощаясь.
В общем хочу сказать, что это место просто не для всех, чтобы сюда попасть и ощутить все прелести работы в команде Лайф, ты должен быть особенным, так сказать "лайфовым"! А если ты не такой и у тебя не получилось, не дотянул до стандартов, зачем лить грязь и хаять? Иди туда, где тебе нравится! Да, здесь не просто, но оно того стоит! Это команда сильных, амбициозных и креативных людей с предпринимательской жилкой! Карьерный рост возможен и много еще плюсов, о которых я не написала. Кому интересно, можете писать телефоны, готова подтвердить каждое свое слово и пообщаться! Я работала в 2 регионах, руководители великолепные люди, какого уровня не коснись, так что дерзайте, кто видит в себе силы и будьте добрее, кто не может соответствовать данному уровню! Успехов всем и удачи.
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oksanaddn • сотрудник
05.06.2014 22:07
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