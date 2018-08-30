Добрый день!

Устроилась в "Экспресс-Волга" банк ДО "Жемчужный" 16.07.2014. Сначала всё было очень даже серьёзно: два собеседования, домашнее задание, жёсткий отбор и т.п. На массовом собеседовании было человек 10, а взяли нас троих.



Первый шок ожидал, когда пришли на работу, потому что рабочие места нам были "оборудованы" в подвале здания . Но это как бы так мелочи. Решила попробую поработать, а дальше всё наладится. Дальше начались проблемы с компьютерами и не просто проблемы, а они не работают - зависают и невозможно просто работать, так как базу мы самостоятельно находили в инете. Таким образом мы должны ещё делать активные продажи. Но всё нам поднимали настроение, заряжали позитивом, в наш "АД"(так я назвала наше подземелье) даже спускался управляющий, обещал, что возможно по истечении месяца стажировки нас переведут в штат, а приняли на три месяца стажировки с учётом совершения 17 продаж за этот период.



Второй шок ожидал, когда наш "наставник" Евгения, вручила агентские договора с датой подписания 21.07.2014, а не 16.07.2014 как было на самом деле, то есть неделю мы уже отработали бесплатно. И всё у меня шло прекрасно , активно продавала продукты банка, сделала 13 продаж за полтора месяца[U] и предложила "наставнице" перевести меня в штат, так как одна я и делала продажи, а она сидела отчитывалась по телефону перед руководством, какая она молодец: "...МЫ ПЕРВЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДАЖ, МЫ ПЕРВЫЕ ПО ДОХОДНОСТИ, Я ПЕРВАЯ КАК НАСТАВНИК..." и всё в этом духе.



Когда же я поставила вопрос, либо я в штате, либо доделываю работу и ухожу, то "наставник" Евгения выпучила бешеные глаза на меня и начала орать, чтоб я "...сначала оформила депозит на миллион, который собирался разместить мой клиент, а потом могу идти...". Суть миллиона в том, что продавцом депозитов, которые я оформляла ставилась наставник Евгения. Потом она мне сразу швырнула на стол акт о расторжении договора со мной,но я отказалась его подписать пока не выплатят мне зарплату.



2 сентября я пошла к управляющему ДО "Жемчужный" с просьбой разрешить ситуацию. И выплатить мне мои заработанные деньги. Пообещал, что если подпишу акт о расторжении договора, то выплатят. В итоге мне снова звонит Евгения (наставник) и заявляет, что получу свои деньги только после 21 числа, так как договор агентский подписан 21.



Сижу и думаю, как получить свои деньги. Я бы правда там осталась работать и сейчас с удовольствием, потому что продажи делать умею и от работы такой получаю удовольствие и ребята, которые там работают замечательные (хотя и их осталось всего 4 человека, остальные уволились). Мы с ними прекрасно подружились и даже выходные проводим вместе, хотя уже все знают,что меня туда не берут). Если руководство "Экспресс-Волги" банка сочтёт мою информацию действительной и предложит мне работу на постоянной основе, то я с радостью пойду, хотя уже есть другая прекрасная работа. Только потому что могу принести пользу банку и обожаю тот коллектив, который там есть.

Спасибо всем за внимание.