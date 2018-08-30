Доброго дня всем. Хочу рассказать, какого это работать коллектором в данном банке. Мой стаж работы в данном банке составил 2 года. За это время поменялось многое, даже все вышестоящее руководство коллекшен, а что мне только не приходилось видеть и слышать, даже не передать.



Как только пришел в банк М. Ю. из хоум кредита, все кардинально изменилось. У него была (и сейчас наверно присутствует) навязчивая идея сделать из этого банка все то же самое, что было и в хомяке (т.е. в хоум кредите). Его, так скажем, «корни» проявлялись во всем. Как и полагается любому руководителю, он сразу начал проводить чистку кадров, но к его большому сожалению некоторые сотрудники были не так глупы, как предполагалось, и выгнать их просто так на улицу не получилось. Всем известен случай с супервайзером, которого без обоснованных причин заставляли подписать заявление по собственному желанию. В итоге он 2 месяца приходил на работу и вообще ничего не делая получал зп (руководил группой уже другой человек, и так как не было должностных инструкций, не делал даже исходящие звонки), и ушел только тогда, когда сам захотел.



М.Ю. всегда очень много говорил и обещал, но не делал ничего. Отказываться от своих слов он был просто мастер, а как ловко в случае чего он переворачивал разговоры, делая из тебя полного дурака. Со временем он много кого перетянул из своих бывших коллег в этот банк. Выдающийся случай, это когда пришла С.Г. - тренер новых сотрудников коллекшена (тоже из хоум кредита). Как бы помягче сказать, она как не знала ничего, так до сих пор не знает, и обучать сотрудников приходилось супервайзерам и старым сотрудникам. Презентации по обучению до сих пор помогают делать ей супервайзеры. За что она получает зп, непонятно.



Б.П. его заместитель, с ним, более менее, удавалось находить общий язык, но он как не старался решать все вопросы сам, не получалось. Да, тоже мастер обещаний еще тот, говорит одно потом совершенно другое, но выкручиваться как М.Ю., он не мог. Все пришедшие благодаря М. Ю. особым умом и трудолюбием не отличались.



Что касается оплаты, после его прихода оклад для новых сотрудников вырос с 22 000 р. до 24 000 р., но не все так хорошо, как кажется. Старые сотрудники с хорошим опытом сидели на окладе 22 000 р. Никто даже и не подумал повысить им оклад до 24 000 р., несмотря даже на то, что благодаря им и выполнялись поставленные цели. Бонусы были снижены с максимально возможных 20 000 р. до 6000-8000 р. (в зависимости от фазы просрочки) и был введен групповой таргет. В итоге, все держалось на старых сотрудниках, которые мало того делали свой план, еще и вытягивали остальных, чтобы получить этот жалкий бонус. Конечно, они потом пересмотрели бонусную систему (потолок 15 000), за это надо сказать спасибо некоторым руководителям групп и одаренным сотрудникам.



Про соцпакет ничего не могу сказать, не пользовался. Что здесь действительно радовало это коллектив, который всегда поддержит, выручит и поможет. Грустить и скучать не приходилось. Естественно в каждом коллективе есть «крыса» и не одна, этого не исключить.



По поводу комфорта, несмотря на то, что работал в бизнес-центре класса «А», кондиционеры часто не работали, духота невозможная, прохладно только в той области, где заседало руководство. Делать их никто не собирался и не собирается. Что касается кухни, поесть можно только стоя в помещении 4,5*4,5м., есть столовая на 2 этаже, но цены зашкаливают (то, что они оплачивают обеды 115р. хватит только на компот и картошку пюре на воде). И отдельно хочется сказать. К сотрудникам относятся отвратительно, это еще мягко сказано. Средневековье отдыхает!