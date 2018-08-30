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|Работа в Сетелем
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток! Работаю в Сетелеме почти 3 года, можно сказать, что в этом банке я прошла огонь, воду и медные трубы.. Бывало очень тяжело, зп резко снижали(мотивацию), оклад мизерный, не было ставок на повышение... Но знаете, я не ушла... На самом деле от руководства очень многое зависит, оно у нас великолепное. Всегда поддержит, подскажет, поможет.... Поэтому никто не уходил... Могу на пальцах одной руки посчитать, кто уволился сам... добровольно... Либо декрет, либо уезжали куда-то...
В общем, не смотря ни на что, мы всегда были сплоченной командой... Наши показатели никогда не хромают. Изо всех сил стараемся... соответственно и зарабатываем сейчас достойно. Приятно слышать, как девочки с банков-конкурентов просятся к нам. Ведь действительно, такой мотивации нет нигде... Никогда не сравнивала Сетелем с Хоумом, это смешно... Наш банк только только вступает в систему пос кредитования, и я думаю, пройдет несколько лет и мы далеко уйдем вперед! Главное быть нацеленными на результат! Работать, работать и еще раз работать! Успехов вам!
Администратор: Где и на какой должности трудитесь?..
bocoeva123: Я работаю старшим кредитным экспертом в представительстве Северная Осетия-Алания...г.Владикавказ и меня все устраивает.
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bocoeva123 • сотрудник
06.09.2013 14:21
|Специалист по обработки кредитных заявок
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Не идите на специальность специалист по обработке кредитных заявок. Берут на месяц. Потом увольняют, не проинформировав Вас. Но мне сказали, что твоя позиция закрывается, мы тебя будем переводить на трудовой договор (я работал по договору ГПХ), и позвоним там через неделю. Никто не позвонил, и я решил сам съездить туда, ибо нашел другую работу намного лучше. Они не соблюдают условие договора, потому что они должны были проинформировать меня о моем увольнении за 10 дней, так написано в договоре. Узнал, что меня уволили, от службы безопасности бизнес-центра, ибо пропуск был заблокирован. Позвонил стоящему надо мной руководству. Они не в понятках, почему меня уволили, вообщем, идиотизм полнейший.
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ruslanavilov • бывший сотрудник
04.07.2013 14:43
|Работа в collection
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго дня всем. Хочу рассказать, какого это работать коллектором в данном банке. Мой стаж работы в данном банке составил 2 года. За это время поменялось многое, даже все вышестоящее руководство коллекшен, а что мне только не приходилось видеть и слышать, даже не передать.
Как только пришел в банк М. Ю. из хоум кредита, все кардинально изменилось. У него была (и сейчас наверно присутствует) навязчивая идея сделать из этого банка все то же самое, что было и в хомяке (т.е. в хоум кредите). Его, так скажем, «корни» проявлялись во всем. Как и полагается любому руководителю, он сразу начал проводить чистку кадров, но к его большому сожалению некоторые сотрудники были не так глупы, как предполагалось, и выгнать их просто так на улицу не получилось. Всем известен случай с супервайзером, которого без обоснованных причин заставляли подписать заявление по собственному желанию. В итоге он 2 месяца приходил на работу и вообще ничего не делая получал зп (руководил группой уже другой человек, и так как не было должностных инструкций, не делал даже исходящие звонки), и ушел только тогда, когда сам захотел.
М.Ю. всегда очень много говорил и обещал, но не делал ничего. Отказываться от своих слов он был просто мастер, а как ловко в случае чего он переворачивал разговоры, делая из тебя полного дурака. Со временем он много кого перетянул из своих бывших коллег в этот банк. Выдающийся случай, это когда пришла С.Г. - тренер новых сотрудников коллекшена (тоже из хоум кредита). Как бы помягче сказать, она как не знала ничего, так до сих пор не знает, и обучать сотрудников приходилось супервайзерам и старым сотрудникам. Презентации по обучению до сих пор помогают делать ей супервайзеры. За что она получает зп, непонятно.
Б.П. его заместитель, с ним, более менее, удавалось находить общий язык, но он как не старался решать все вопросы сам, не получалось. Да, тоже мастер обещаний еще тот, говорит одно потом совершенно другое, но выкручиваться как М.Ю., он не мог. Все пришедшие благодаря М. Ю. особым умом и трудолюбием не отличались.
Что касается оплаты, после его прихода оклад для новых сотрудников вырос с 22 000 р. до 24 000 р., но не все так хорошо, как кажется. Старые сотрудники с хорошим опытом сидели на окладе 22 000 р. Никто даже и не подумал повысить им оклад до 24 000 р., несмотря даже на то, что благодаря им и выполнялись поставленные цели. Бонусы были снижены с максимально возможных 20 000 р. до 6000-8000 р. (в зависимости от фазы просрочки) и был введен групповой таргет. В итоге, все держалось на старых сотрудниках, которые мало того делали свой план, еще и вытягивали остальных, чтобы получить этот жалкий бонус. Конечно, они потом пересмотрели бонусную систему (потолок 15 000), за это надо сказать спасибо некоторым руководителям групп и одаренным сотрудникам.
Про соцпакет ничего не могу сказать, не пользовался. Что здесь действительно радовало это коллектив, который всегда поддержит, выручит и поможет. Грустить и скучать не приходилось. Естественно в каждом коллективе есть «крыса» и не одна, этого не исключить.
По поводу комфорта, несмотря на то, что работал в бизнес-центре класса «А», кондиционеры часто не работали, духота невозможная, прохладно только в той области, где заседало руководство. Делать их никто не собирался и не собирается. Что касается кухни, поесть можно только стоя в помещении 4,5*4,5м., есть столовая на 2 этаже, но цены зашкаливают (то, что они оплачивают обеды 115р. хватит только на компот и картошку пюре на воде). И отдельно хочется сказать. К сотрудникам относятся отвратительно, это еще мягко сказано. Средневековье отдыхает!
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Kukla_007 • бывший сотрудник
26.06.2013 11:19
|Как мы полгода согласовывали должность...
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Может быть, руководство банка не может пристально наблюдать за регионами, но то, что происходит здесь, мягко говоря, шокирует. В феврале Париба объявляет об открытой вакансии регионального менеджера. 14 февраля прохожу, первое собеседование с руководителем Ставропольского филиала Ан-вым М.Е. и, как я понял, с работником кадров Гл-вой Марией. Полчаса милой беседы в кафе и назначены сроки конца проведения конкурса, а именно середина следующей недели, т.е. примерно 20 февраля.
И тут началось. В указанные сроки информацию я не получил, взяли еще одну неделю на раздумье, затем еще одну. Каждую неделю все переносилось на другую, мотивируя тем, что головной офис не может согласовать вакансию, но с кандидатами уже определились. Прошло почти два месяца ожидания.
9 апреля запросили анкету, на проверку СБ. Подумал уже, что лед тронулся, но не тут-то было. Снова месяц ожидая, и оказывается, что Гл-ва Мария вообще не решает данных вопросов, и что принимает решение Краснодар. Связываюсь с отделом кадров в Краснодаре (Н-ко Мария), где вообще не слышали о моем существовании, все снова повторяется, как в кошмарном сне. Результатом стал отказ. Мне даже не позвонили и не сказали, я сам узнавал. Причин выяснить мне не удалось. В голове не укладывается, как так вообще можно?
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Adrik_26rus • несостоявшийся сотрудник
07.06.2013 10:00
|Плохому танцору и пол плох
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, работаю в Сетелем уже год, за это время перевидала массу положительных изменений. Если вы ноете, что вас депремируют, то виноваты вы сами, если ваши клиенты не платят, то:
1) вы оформляете неплатежеспособных лиц
2) вы не умеете рассказывать доступно клиентам об оплате кредита
Если вы не держите показатели - виноваты вы сами. Не банк плохой, а вы не умеете работать и зарабатывать. Во всех банках депремирую за дефолт, невыдержанные показатели, если у вас тупое руководство, виноваты вы сами, что терпели к себе такое отношение. Печально, что люди способны только ныть и винить в своих проблемах кого-то, кроме себя любимого, так что, не слушайте никого, идите и сами пытайте свое счастье.
Во всех банках на пост-кредитовании одно и то же.
Администратор: Может конкретизируете, почему вам комфортно в банке?
evan69: А почему мне должно быть дискомфортно?
1) У нас замечательный коллектив ( как офис, так и пос).
2) Я сама кузнец своей зарплаты. А мотивация у нас в банке на данный момент одна из лучших на pos.
3) Я могу вносить свою лепту в изменение банка, создание общего комфорта, и знаю, что буду услышана.
4) Я умею работать с клиентами, я люблю своих клиентов, люблю свой банк.
5) Я знаю, что никто не будет мне хамить, унижать меня, создавать невыносимые условия труда (у нас грамотное и лояльное начальство, такого, как в более ранних отзывах у нас, в СПб, не было никогда).
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evan69 • сотрудник
17.04.2013 18:36
|Частичка моего опыта
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я проработала в Сетелем 2 с половиной месяца. В целом от данной работы остался негативный осадок. На собеседовании стандартные вопросы, два дня обучения, после чего успешная сдача тестирования, день стажировки - и все - я в команде. Попала на хорошую точку, там проработала месяц. В начале очень помогала старший кредитный эксперт этой точки (большущее ей спасибо за это).
Вообще коллектив был дружелюбный, никогда в помощи не отказывали, заступались друг за друга. Да и с конкурентами сложились приятельские отношения, за клиентов не дрались, делили их тихо мирно. Хотя при устройстве начальство очень пугало именно конкурентами, утверждая, что они все просто "звери", которые уводят клиента прямо из под носа. На деле же все оказалось наоборот - "зверями" оказалось начальство. Нас постоянно высмеивали на собраниях, ругали. На отдельных девочек орали матом, угрожали увольнением. Но до этого не доходило, так как народ просто бежал оттуда.
Зарплата зависела от множества показателей (общая сумма, страховка, дефолтники, какие кредитные продукты оформляются). Голый оклад составлял 6000 руб. Перед моим увольнением поменялась мотивация (причем задним числом) в худшую сторону. У меня вышла отдельная история с зарплатной картой. Через полтора месяца работы мне наконец-то выдали карту. Как оказалось карта была с тех. неисправностью, я не могла ни баланс проверить, ни денег с неё снять. При обращении с данной проблемой к своему начальству я была отослана в ближайшее отделения СБ.
В СБ помочь могли, но перевыпуск карты занимал 2 месяца. Меня не устраивала работа без зарплаты почти полгода. Об этом я и сообщила начальникам. Они отшучивались, говоря, чтобы я подумала куда деньги девать буду, когда получу их. Наш график работы был просто убойный. Работали по 6-7 дней потом 1 выходной. Самое большее я отработала 11 дней без выходных. Народу катастрофически не хватало. В конце концов и я не выдержала, ушла... Не жалею.
P.S. Работала я с августа по ноябрь, зарплату все же получила - в январе!
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Sofit • бывший сотрудник
29.01.2013 20:52
|Зарплата в Париба ЗАО
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в БНП Париба банке ЗАО 4,5 месяца по взысканию. Руководством был предложен небольшой портфель проблемных автокредитов, при оплатах по которым был обещан неплохой процент (данные автокредиты готовились для продажи в коллекторские агентства). Одна досудебная реализация авто состоялась. С моей стороны оставалось дело за малым - получить бонус. НО! Для получения бонуса необходимо было подписать договор оказания услуг. Договор был подписан, и тут выяснилось, что Банк не может произвести оплату по данному договору действующему сотруднику. Также Москва предложила уволиться по собственному желанию. Сразу начались звонки с Москвы с проверками, работаю ли я, опаздываю ли я...
В общем ушёл по соглашению сторон и сумму бонуса прописали в соглашении, типа как компенсация при увольнении. Трудовую получил спустя месяц после увольнения, также спустя месяц получил бонус за минусом НДФЛ (зачем-то с суммы компенсации удержали налог, хотя не должны были по закону), компенсации за проезд, за питание и за отпуск ещё не получил.
Итог: БНП Париба банк ЗАО не выполняет свои обязательства по трудовому договору. Решил больше с ними не пытаться договориться и обратился в суд с иском о взыскании заработной платы. Жду судебного заседания.
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Пётр Вадимович • бывший сотрудник
18.01.2013 17:05
|Компания Сетелем, а банк ли вообще?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак, вкратце опишу мой опыт в этом с позволения сказать "банке". За 4 месяца моей работы при мне уволилось порядка 10-12 кредитных экспертов; были сняты с должности (возможно и сами ушли) 1 менеджер отдела по развитию, 1 директор регионального представительства!
Начну с самого начала. При устройстве на работу, был назначено собеседование на 15:00, нас было 4 человека, мы как нормальные адекватные люди пришли пораньше за 15-20 минут. Но к нашему разочарованию оно опаздывало, сначала на 30 минут, потом на час... После первого часа двое соискателей не выдержали и ушли. Через некоторое время пришли новые соискатели... потом снова ушли. В общем, через 2 часа (к 17:00) приехало начальство (те самые менеджер и рук-тель, которых уволили).
Провели с нами пространное собеседование, в результате которого приняли всех до единого не долго думая. Так началась моя трудовая деятельность в этой организации. Начало было обнадеживающим, белая сорочка галстучек и улыбки, но вот только как дело дошло до зарплаты, улыбка убавилась, так как от обещанных 25 тысяч рублей на сайте, на факте оказалось 14 тысяч... По итогам 3-го месяца зарплаты снизилась до 6 тысяч, после всевозможных депремирований! Естественно, тут начала зреть об увольнении... Еще бы: самая низкая зарплата по городу (для сравнения кредитный эксперт после всех депремирования получает 6 тысяч/ уборщица в магазине 10-12 тысяч), да еще когда от этого работодателя сотрудники разбегаются кто куда в разные стороны уже после 3-го месяца работы (даже директор).
Самое плохое, что при увольнении начальство дурит своих работников и не выдает обещанную зарплату. Что и говорить что при вместо 30 тысяч рублей было выдано только 6 тысяч. На вопрос: "почему так мало", последовал ответ: "В Москве решили не выдать 100% заработанного бонуса"...
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rubik1 • бывший сотрудник
10.01.2013 19:35
|Негативный опыт работы в "Сетелем"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Хочу описать мой личный опыт работы в "Сетелем". Пришла работать в этот банк для получения опыта, о чем позже пожалела. Обо всём по порядку.
1. Зарплата, которая состоит из оклада = 8700 и премии, является самым большим минусом этого банка. Почему? Всё просто. Во-первых, совершенно не оплачиваются переработки. В среднем, в месяц приходится отрабатывать по 250 часов (по графику 5/2, 11-часовой рабочий день), из которых оплачиваются только 165, остальные 85 часов работать приходится бесплатно. Руководство мотивирует это тем, что мы работаем на премию, которую, на самом деле, редко кто получает. Депремировать всегда найдут за что, на крайний случай, даже если все показатели выполнены, вам скажут, что у вас дефолт. При всём при этом, мне лично ни разу не показали список людей, которые не внесли первый платеж по кредиту. Я должна верить на слово, что, якобы, у меня есть неплательщик, за которого я лишаюсь премии? На этот вопрос руководство отвечало, что такую информацию из Москвы не присылают, а в нашем офисе проверкой заниматься некогда и некому. Максимальная премия за весь период работы составила 6000 р, и каждый раз, когда получалось заработать большую премию, ссылаясь на дефолт, меня депремировали, и я получала голый оклад.
2. Соцпакет - ничего особенного. Больничные и отпуска оплачивают и на том спасибо. ДМС нет.
3. Коллектив нормальный, есть очень неплохие ребята. Единственное что, из-за очень большой текучки коллектив постоянно меняется.
4. Руководство на троечку. Не все из руководителей групп компетентны. Очень часто бывали ситуации, когда приходилось звонить руководителю с конкретным вопросом и получать следующий ответ: "Я не знаю, позвони в службу поддержки кредитных экспертов, там всё скажут!"
5. Общий комфорт - смотря с какой стороны смотреть. Если говорить о рабочем месте, то всё терпимо. Но лично мне, даже на хорошо оборудованном рабочем месте не комфортно работать по 250 часов в месяц за 8700. Особенно, когда за месяц больше денег уходит на проезд, обеды и белые рубашки.
И самое главное - труднее всего "по-хорошему" уволиться из этого банка. Пока работаешь - ты молодец, тебя хвалят и всё такое. А напишешь заявление - начинаются угрозы, что если соберешься в другой банк, тебе дадут такую характеристику, что больше хорошую работу не найдешь. По проверенной информации, эти угрозы периодически воплощаются в негативные характеристики вполне хорошим сотрудникам. Плюс ко всему, при увольнении не выплачивают премию за последние 2 месяца. Работать ли в этом банке? Решайте сами. Если собираетесь строить карьеру в банковской сфере, то лучше не стоит. Придете работать для опыта, а получите обратный результат...
Самарская обл.
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0
Olga_Ivanova • бывший сотрудник
01.11.2012 03:54
|Всем желающим там работать! Не теряйте зря время, пробуйте в нормальные банки устроиться
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ужасный банк В принципе, в начале, конечно, рассказывают все так, что вроде даже думаешь, может, попробовать поработать. Не теряйте зря время, не пробуйте, ничего хорошего не увидите. При лично моем трудоустройстве на моих глазах уволилось за один месяц 4 человека, уже есть о чем призадуматься почему люди бегут, как тараканы, от них. А причина вся в том, что этот банк работает на текучку, их все устраивает. 3-4 месяца сотрудник отработал, тем более, что бонусы ты получаешь только после первого месяца оплаты, потом вроде только разберешься в чем суть да дело начинается:
1) страховку не выполнил - премию не получил;
2) неплательщики есть - тоже премию не получил;
3) сумму более 400 тыс. руб не насобирал - тоже лишение премии;
4) долю на точке не выдержал - также лишение премии частично.
Отличная мотивация, оклад 8000, на, живи...
Также хочется отметить некомпетентность руководящего состава в ЕКБ. САМОДУРСТВО! СБ толком не работает, сами должны и обзвон, и проверку при заведении заявки делать... вот и сидишь целыми днями думаешь, а заплатят или нет те, кого оформил. А на обзвон у вас так и так весь день уходит, ведь не все трубку сразу берут. Короче, мыкаешься, мыкаешься с неплательщиками, вроде все, договоришься, а они "а можно отсрочку платежа сделать, ну нет пока денег", а ты им - НЕТ, нет такой услуги в банке... А при нынешних обстоятельствах и нестабильности ведь всякое может быть.
Дальше хуже. Директор представительства в ЕКБ может просто посреди дня наорать, причем, ладно бы, если лично, ан нет, по почте-то лучше, ведь там есть время подумать, что ответить... Так вот выведет сотрудника из строя своими разборками и типа все, давай работай, держи долю..
Отношение сразу ко всем предвзятое через чур, а опыта по идее никакого как в общении, так и в управлении коллективом незаметно что-то! Собрания какие-то бестолковые каждую неделю, а почему так часто - так ведь коллектив-то обновляется, каждый месяц новенькие. Причем на собраниях одна и та же информация, ничего конкретного. Причем сами ведут себя, как на вечеринке, друг друга перебивают, о чем-то постороннем болтают... Дисциплина... Фигня!
По з.пл постоянно какие-то непонятки и никто толком ничего объяснить не может. Почему выработка в месяц по часам должна быть 160, а в Сетелеме она у всех по 180... Хотя в графике все расписываются за меньшее кол-во часов. И в принципе все равно, хоть 160, хоть 190 - отработай оклад один 8800 получишь. Куда уходят деньги за переработанные часы? Типа можешь взять выходной... Да зачем мне он, я получать хочу больше, а не отдыхать. Короче, тоже непонятки какие-то.
Вот примерно так, дорогие друзья... Не ходите в Сетелем работать, ужас. Ну, если вас устроит з.пл 8000 - пожалуйста, всем дорога туда открыта!
Админ: Какое время Вы проработали в банке? Из положительных моментов можете что-то вспомнить?
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4
oxi456 • бывший сотрудник
21.09.2012 13:48
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