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|СМП-Банк Уфа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Беспорядок , наплевательское отношение к сотрудникам , работа с 9 до 22:00 никаких премий и даже спасибо не скажут. Бесконечные Сплетни, склоки. Но хоть страховка хорошая , только вот времени по врачам ходить у вас не будет. А с работой в этом банке они Вам понадобятся.
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1
Ammm • бывший сотрудник
23.10.2018 10:28
|Так и не дождалась ответа от банка
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|Добрый день! 10 мая меня пригласили на собеседование руководитель отделения на операциониста по работе с физическими лицами,после успешного собеседования меня отправили в офис на тест который также был успешно пройден и в этот же день сдала все документы для проверки службы безопасности. Через месяц мне позвонила сотрудница службы безопасности , задала огромное количество вопросов и сказала ожидайте звонка, в общем звонка больше и небыло.
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1
Миленочка Голдова • несостоявшийся сотрудник
23.07.2018 12:15
|Заскриптованные, или Как сидеть в телефоне половину собеседования
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Доброго времени суток!
Проходил собеседование на "розницу" (розничные продажи) в г. Челябинск на ул.Пушкина. Никому не посоветую туда идти и терять свое время по нескольким причинам:
1.Собеседование. Более заскриптованных людей я даже в ВТБ24 не видел, на собеседовании была руководитель по розничным продажам (или зам. я точно не запомнил, банков много и хожу я по ним часто) и Куратор из Москвы (тоже девушка видимо проверить как дела у нас холопов в Челябинске приехала).
1/1. Так вот, половину собеседования они вдвоем просто сидели уставившись в свои телефоны, господа это как минимум не красиво, не проводите лучше вообще собеседования с таким подходом к делу X
1/2. Понтов было море, но фразы все однотипные "давайте сыграем в ролевку", "у нас кто хочет тот зарабатывает", "назовите 5 этапов продаж", "нам нужны прочего зарплатные проекты"(они всем нужны к гадалке не ходи,поэтому так много вакансий каждый месяц во ВСЕХ банках нашего индустриального города именно на ЗАРПЛАТНИКИ, и люди туда уже не идут потому что любая фирма не будет менять зарплатный проект каждый месяц а ловить удачу на Ипшниках полудохлых никто не хочет.)
1/3. Вообщем чем СМП банк лучше для своих сотрудников и отличается от других я так и не понял. На вопрос о том сколько по времени работают сотрудники сначала получил ответ: "6 месяцев", потом после совсем не долгой паузы "ну есть те кто 5-6 лет работает", что скорее всего не правда и было сказано для галочки дабы затемнить всю правду первого ответа.
2.Зарплата. Вам ее не назовут. Ибо руководитель по розничным продажам(или зам. я точно не запомнил,вроде зовут её Марина), она считает что только после того как вы ей понравитесь можно озвучить оклад. Сразу впечатление, вы приходите не в серьезную организацию(банк) а в шарашкину контору на подобии сетевых, где вам говорят про то как у них все много зарабатывают.
3.Зачем вообще нужна была куратор из Москвы? Даже если она мимо проездом приехала толку от нее на собеседовании ровным счетом 0. Опять одни понты и заскриптованные фразы наподобие: "вам придется общаться с ЛПР вы это понимаете?".
Дак вот госпожа я то это понимаю, только вы со своей другой планеты Москва вообще не понимаете что происходит в регионах. И что ваши "ролевки" давно уже на практике не работают, и то что вы называете "работой в полях" и "выездами на предприятия" уже по сто раз видели сотрудники этих предприятий от других банков нашего города. И у данных сотрудников офиц.зарплата в среднем 15 тысяч, и ни один банк им уже не дает потому что они: А-уже в просрочке. Б- просто много кредитов действующих. Придя посидеть с Айфоном на собеседовании для галочки, крутая работа ничего не могу больше сказать.
Подводя итог всего и вся, никому не посоветую устраиваться в этот банк, так как вакансий с каждым месяцем в нем все больше, а подход к работе как оказалось древний и "по скрипту". Работаю уже 5й год в банках и не стал бы писать данный отзыв еслиб не было столько впечатлений от собеседования, вы ребята Альфа-банк обогнали с их 40 минутным фильмом
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2
антон чубук • несостоявшийся сотрудник
09.04.2018 22:15
|Оптимизация штата и места его обитания)
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработала в головном офисе "СМП-Банка" почти 2 года. Произошло расформирование отдела - весь функционал передали в Уфу. Там создали целую дирекцию, а сотрудников головного офиса - массово увольняют. Массово - это сокращают целые отделы и этот процесс длится с начал 2017 года. Причем официально это не проводят, как сокращение, т.к. необходимо будет подавать данные в организацию службы занятости и это негативно отразится на репутации банка. Поэтому всех сотрудников увольняют по "соглашению сторон". Нашему отделу повезло и нам выплатили компенсацию в размере 2 окладов при увольнении, но некоторые уходили просто с 2-х недельной выплатой в качестве компенсации. При всем при этом в банке постоянно открываются дополнительные вакансии, но их никто не озвучивает, нет внутреннего портала с вакансиями и т.д. Т.е. увольняемые сотрудники, если хотят в дальнейшем работать в банке должны самостоятельно мониторить сторонние ресурсы на предмет появления подходящих вакансий в банке, самостоятельно договариваться с руководителями подразделений о собеседовании и т.д. Руководство банка не заинтересовано в том, чтобы оставить лояльных и знающих "процесс изнутри" сотрудников. От службы подбора персонала ничего внятного добиться по вакансиям не удается. Т.е. на открытые позиции берут "людей с улицы", а долго проработавших сотрудников наоборот "выставляют на улицу" Логика этого мне лично не понятна.
Что касается плюсов и минусов в работе, могу пояснить следующее.
Плюсы: белая ЗП, всегда вовремя и в полном объеме выплачивается. Есть неплохой ДМС, в который входила даже частично стоматология, но в последний год все порезали. Комфортные условия труда. Есть льготное кредитование. Создали недавно внутренний портал, где появилась возможность донести интересующую информацию напрямую до руководства, общаться с коллегами и т.д. Крупный, стабильный банк, которому не грозит отзыв лицензии.
Минусы: ЗП не индексировалась более 5 лет и она достаточно невысокая по рынку. Большой разрыв между ЗП начальственных должностей и рядовыми сотрудниками. Конкуренция, интриги, "перекладывание вины" между смежными отделами. Нет объективной картины эффективности работников - вся информация берется со слов твоего руководителя и если вы с ним не нашли общий язык, либо руководитель любит приписывать все заслуги себе, то у вышестоящего руководства о твоей работе не будет никакой информации. Статистика и аналитика пыталась вводиться, но со "скрипом", переделками и в итоге так и не была доведена до рабочего состояния.
Негативная обстановка. Все 2 года, что я работала происходили постоянные оптимизации отделов, сокращения, переводы с понижение в должности и ЗП и т.д. в связи с этим нервозная и неопределенная обстановка, когда каждый думает, что следующим в очереди на увольнение будет он.
Есть внутренний корпоративный портал обучения - очень неплохая задумка, но крайне криво реализованная. Постоянные сбои в работе сайта. За год работы особо никакой практической пользы. Нет последовательности в действиях. Анонсируются рецензии на бизнес-книги, но написаны они очень корявым языком и очень кратко. Нет реальной возможности пройти какие-то курсы повышения квалификации и т.д.
Резюмируя, есть плюсы и минусы, как и в любом другом банке. Очень многое зависит от того, где именно вы работаете - в головном офисе или в регионах\отделении. Последняя тенденция с "оптимизацией штата" и экономией ФОТ, подпортили общую картину, но в общем и целом банк хороший. Работают отличные профессионалы, работа происходит четко и слажено, все в рамках законодательства. Это были непростые 2 года, но они уже закончились. Желаю банку всего наилучшего, а менеджменту банка более ответственно относится к рядовым сотрудникам. Ведь пока вы управляете процессом, этот самый процесс должен быть обеспечен на должном уровне. А этого крайне тяжело добиться при постоянной текучке кадров.
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2
Nertyb • бывший сотрудник
09.07.2017 12:50
|СМП Банк хорош для сотрудников и клиентов
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Увольняясь из банка, дала себе слово написать отзыв. Возможно он будет более лиричным, чем конструктивным и конкретным, но все же очень хочется выразить свое мнение о банке.
Уже прошло более месяца как Я уволилась. В банке проработала около 8 лет. Мне 57 лет, вот и решила хватит!
Моя деятельность была связана с кассовой работой в ДО "Чертановский", но данный положительный отзыв к ДО не имеет никакого отношения. Не достойны.
А Вы знаете... А Я довольна банком! Я получала удовольствие от своей работы, мне интересно было расти, мне интересно было набираться и делиться знаниями. Управление кассовых операций: Б.Т.У., С.Т.В., Ж.В.И. и Л.О.В., ну что тут скажешь, Профессионалы, и заметьте с большой буквы. Когда рядом такие наставники, кассир может быть абсолютно уверен, что на любой вопрос в процессе работы он получит ответ. Спасибо Вам большое.
И еще хочу остановить Ваше внимание, уважаемые читатели, вот на чем... мне очень приятно отметить работу отдела кадров. Четко, быстро и доброжелательно. А если уж по-большому счету, то именно: исполнение и четкое следование Трудовому Кодексу. И это делает "СМП Банк" на голову выше всех остальных банков, у которых красивый фантик с хамским содержанием. Лично я не сталкивалась в банке с нарушениями в области ТК. Может мое мнение и субъективно, но на то оно и мое мнение.
А на тот случай, если кто-то сомневается в искренности автора, то довожу до сведения, что "расслабься, прогиб засчитан" это уж точно не про меня. Банк современный, прогрессивный, всегда готовый на эксперименты, готовый к решению нестандартных ситуаций, столь характерных для современного динамичного бизнеса. Американцы хотели "раскачать нашу лодку", но они не заметили, что это не лодка, а ледокол, и название ему "СМП Банк". Банку и всей его команде желаю чтобы во всех начинаниях сопутствовала удача и успех в достижении новых высот.
PS: а про ДО может быть напишу, когда-нибудь.
Афинагенова Ритта.
11 июля 2016 г.
Администратор: Автор, в каком ДО работали?
akopova59: ДО "Чертановский".
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1
akopova59 • бывший сотрудник
11.07.2016 15:30
|Нужно быть внимательным с этим Банком!
|не голосовал
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Друзья, примите к сведению!
Кадры не говорят ни слова и не намекают о том, что на позиция предполагает "конкурсный отбор". По моей оценке - это явная халатность.
Причина:
Отправляя досье в службу безопасности не говорят, что есть еще кандидаты. Для этого банка служба безопасности не предфинальный этап, а один из первых, будьте внимательны!
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1
fedomax • несостоявшийся сотрудник
20.06.2016 10:53
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Администратор:
Пока без оценки.
|Вот и закончились "золотые деньки"!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Господин Х., как все предсказуемо! Все развалили, всех поувольняли, скольких обидели и сколько нерв помотали. Я ОЧЕНЬ РАДА, что вы получили по заслугам (думаю со мной согласятся многие). И ваше слезное прощальное письмо не вызвало ни у кого сожаления. Надеюсь ваши "КОЛЛЕГИ" последуют за вами. Интересно какой следующий банк вы пойдете разваливать?
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5
Хеленка • бывший сотрудник
22.12.2015 17:40
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Администратор:
В данном случае без оценки.
|Хочется работать в СМП, но недолго...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начало моего знакомства с банком было как у всех, с собеседования. В СМП оно проходит следующим образом: ты проходишь тестирование в учебном центре, а затем тебя направляют к Директору отделения, в котором предполагается работать. Проверяющий не знает правильных ответов, поэтому пройти его не составляет труда, общие вопросы.
В моем случае процесс от тестирования до трудоустройства затянулся за месяц, побывала на собеседовании в СБ, где задавались каверзные вопросы о веществах, которые я предпочитаю употреблять во время стресса и адресе проживания десятилетней давности внучатой племянницы моего соседа.
Наконец, я попала в "свое" отделение и в скором времени приступила к работе. Огромным плюсом СМП банка являются его сотрудники. Помощь со всех сторон, ответы на все вопросы, СПАСИБО ВАМ! Обошлось без обучения в учебном центре, так как наступила вторая половина декабря, когда разовый выход в туалет сопровождался недовольным гулом ожидающих в очереди. Но прошло и это время, стало тише. Маленькая зарплата, маленькие обязанности, все по-честному. Затем, наступил момент, который описан ниже пользователем с именем известного футболиста. Появились "планы". В скобках, так как всех было абсолютно "по-барабану". Желания продавать нет. Спасибо директору того времени, который не сильно к нам с этим приставал.
Пришел новый-старый начальник ОПЕРО. Его приход ознаменовался торжественным выталкиванием из закромов стопок досье клиентов, которые начальник в бытность специалиста старательно засовывала туда с коллегами. Уважаемые клиенты, если вы вдруг решили попросить в банке копию своего договора на открытие вклада, а вам говорят, что данные документы отправлены в архив и на их запрос нужна неделя, «архив» находится у девочек под ногами в коробках, предложите поискать там. Итак, начинаем делать описи, друзья, у вас же такой беспорядок! Ну и ладно, что навела его ты сама, не задумываясь о будущем в виде должности руководителя Но исправилась, начала прощупывать почву и старательно подлизывать каждому, кто хоть немного может повлиять на её будущее и настоящее в этом заведении. Вот этого человека буду помнить долго, а данную манеру поведения тем более, поразительное желание угодить всем и всякому.
Идет время, работаем, девочки собирают описи. Но грянул гром и директор отделения, продвинутый Хом-ым и Рва-ым попадается на откатах и покидает банк. Было жаль, так как человек очень хороший. Руководство ищет виновных и под горячую руку попадается золотой человек, очень умный и не в чем не виновный. Но увольнение по инициативе руководства отменилось по причинам, которые стоит опустить.
Хочется отдельно упомянуть график работы и порядок оплаты. План часов такой же, как в пятидневку, который ты можешь расставить на месяц. В будни 10,75 часов, в субботу 7,75. Выходные 2-3 дня случаются редко, график неудобный. Вынужденные переработки оплачиваются в одинарном размере. Зарплата специалиста в отделении 28 000, ведущий 33 000, главный 37 000. Начальник на пару тысяч больше, а тот, кто работает больше всех, директор, около 100
В конце июля наступил отпуск, в котором узнала о том, что в банке будут небольшие сокращения. Из других отделений начали стекаться сплетни, кого-то понижают по собственному желанию, кого-то просят уйти. Возмущений нет, в моем отделении народ встает очередь за двумя окладами при сокращении пишет заявление нач. кассы, пишу я, затем кассир и еще 2 девушки из оперзала. Имелось: директор, 2 начальника отделов, 2 главных, 3 ведущих, 3 специалиста, 2 кассира. Получилось: директор, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, 2 начальника, 1 главный, 1 ведущий и 1 специалист и 2 девочки в декрете, одна уже получила уведомление о сокращении при выходе из декрета с выплатой одного оклада. Оптимизация сети прошла успешно. Но этого мало, руководство строит планы, как обидеть одного замечательного, а главное, социально-защищенного человека, которого по закону то нельзя, но очень хочется.
Вот так вот и живут ребятки. Хочется очень извиниться перед многими клиентами, которые будут испытывать дискомфорт при обслуживании. Я надеюсь, что шайка, продвигающая на должности директоров «своих людей» в скором времени тоже покинет этот банк. А ведь все началось с ухода Калантырского….
Спасибо всем, кто работал со мной, спасибо за опыт. Я надеюсь, что я высказала мысли ребят из всех отделений. Руководство, политика "оптимизация сети" может привести к огромному количеству жалоб в ТИ, незаконно уволенные могут быть восстановлены. Вас никто не боится и за такую работу особо не держатся.
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3
Трататушечкитата • бывший сотрудник
18.09.2015 13:37
|Пришел в АО СМП Банк, а попал в ЗАО Макс!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемое руководство!
Мы сотрудники СМП Банка, мы работаем с продуктами СМП Банка. Но! Руководству мало загребания жара чужими руками, поэтому подписали агентский договор с МАКС. Коробочные страховые продукты надо продавать, мол. А что будет за это нам? Неужели, за продажу продуктов другой организации нам не должны немного доплатить? Нет информации о продукте, нет мотивации, о каких результатах продаж речь? Нет скриптов, директор отделения тоже ничем не может помочь. Выйди в зал и покажи нам пример? Мы не продажники, мы занимались обслуживанием. Обучайте, стимулируйте нас материально! Какой нам толк от продажи этой страховки, если больше своего оклада мы не получим? Есть план - должна быть мотивация. Ни одной страховки в нашем отделении продано не будет.
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3
ДиниярБилялетдинов • сотрудник
27.05.2015 16:51
|Думали в сказку попали, а это жизнь…
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решили прийти работать в этот банк. Вам стоит ответить для себя на вопрос: Чего ждете от работодателя в целом и от работы в частности? Хотите спокойной жизни, ненапряженного рабочего дня ? Может, думаете, в течение дня бездумно перекладывать бумажки, под неусыпным контролем старшего товарища или руководства? Этот банк не для Вас. Не тратьте свое время. Бегите! Но если одной из целей научится, получить хороший и крепкий багаж знаний. Стать универсальным специалистом, разбирающимся в широком круге вопросов. СМП Банк для Вас. Тут не выдержат «мартышки» и «ленивцы».
Не самое сильное ПО заставит досконально разобраться в возложенном функционале, самостоятельно мыслить и рассуждать. В этом банке нет узкопрофильных специалистов. Разнообразность и широта функционала позволят вырасти профессионально. Здесь придется работать и не редко перерабатывать. Вам придется научится самостоятельной работе и принятию решений.
Нет, не скажу, о высоких доходах – средненько по Питеру, ничего примечательного.
Невероятны возможности карьеры – то же вряд ли. Повышения в должностях или переход в другие подразделения возможны и совсем не редки. Только рассчитывать на быстрое «все и сразу» не приходится. Любые передвижения могут занять годы. Да большая текучка (как в любой «кузнеце кадров»), многие не выдерживают, не смотря на это все еще сохраняется (порой не благодаря, а вопреки) теплая рабочая атмосфера, взаимовыручка и слаженная работа подразделений филиала. Говорю только за Санкт-Петербургский филиал. Вас встретит (в своем большинстве) профессиональный, сплоченный коллектив, готовый всегда протянуть руку помощи новому сотруднику. Не отработав трех лет, могу с чистой совестью сказать, что СПБ филиал встретит своим разнообразием (не без странностей, иногда доходящих до абсурда), возможно, выжмет до основания или даст путевку в жизнь.
В любом случае это не забываемый опыт. И вот уже не работая в нем почти 6 месяцев, отбросив эмоции, понимаю, это был интересный и нужный (хотя и очень не простой) период моей профессиональной жизни.
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0
julit • бывший сотрудник
19.04.2015 22:05
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