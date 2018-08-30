Начало моего знакомства с банком было как у всех, с собеседования. В СМП оно проходит следующим образом: ты проходишь тестирование в учебном центре, а затем тебя направляют к Директору отделения, в котором предполагается работать. Проверяющий не знает правильных ответов, поэтому пройти его не составляет труда, общие вопросы.



В моем случае процесс от тестирования до трудоустройства затянулся за месяц, побывала на собеседовании в СБ, где задавались каверзные вопросы о веществах, которые я предпочитаю употреблять во время стресса и адресе проживания десятилетней давности внучатой племянницы моего соседа.



Наконец, я попала в "свое" отделение и в скором времени приступила к работе. Огромным плюсом СМП банка являются его сотрудники. Помощь со всех сторон, ответы на все вопросы, СПАСИБО ВАМ! Обошлось без обучения в учебном центре, так как наступила вторая половина декабря, когда разовый выход в туалет сопровождался недовольным гулом ожидающих в очереди. Но прошло и это время, стало тише. Маленькая зарплата, маленькие обязанности, все по-честному. Затем, наступил момент, который описан ниже пользователем с именем известного футболиста. Появились "планы". В скобках, так как всех было абсолютно "по-барабану". Желания продавать нет. Спасибо директору того времени, который не сильно к нам с этим приставал.



Пришел новый-старый начальник ОПЕРО. Его приход ознаменовался торжественным выталкиванием из закромов стопок досье клиентов, которые начальник в бытность специалиста старательно засовывала туда с коллегами. Уважаемые клиенты, если вы вдруг решили попросить в банке копию своего договора на открытие вклада, а вам говорят, что данные документы отправлены в архив и на их запрос нужна неделя, «архив» находится у девочек под ногами в коробках, предложите поискать там. Итак, начинаем делать описи, друзья, у вас же такой беспорядок! Ну и ладно, что навела его ты сама, не задумываясь о будущем в виде должности руководителя Но исправилась, начала прощупывать почву и старательно подлизывать каждому, кто хоть немного может повлиять на её будущее и настоящее в этом заведении. Вот этого человека буду помнить долго, а данную манеру поведения тем более, поразительное желание угодить всем и всякому.



Идет время, работаем, девочки собирают описи. Но грянул гром и директор отделения, продвинутый Хом-ым и Рва-ым попадается на откатах и покидает банк. Было жаль, так как человек очень хороший. Руководство ищет виновных и под горячую руку попадается золотой человек, очень умный и не в чем не виновный. Но увольнение по инициативе руководства отменилось по причинам, которые стоит опустить.



Хочется отдельно упомянуть график работы и порядок оплаты. План часов такой же, как в пятидневку, который ты можешь расставить на месяц. В будни 10,75 часов, в субботу 7,75. Выходные 2-3 дня случаются редко, график неудобный. Вынужденные переработки оплачиваются в одинарном размере. Зарплата специалиста в отделении 28 000, ведущий 33 000, главный 37 000. Начальник на пару тысяч больше, а тот, кто работает больше всех, директор, около 100



В конце июля наступил отпуск, в котором узнала о том, что в банке будут небольшие сокращения. Из других отделений начали стекаться сплетни, кого-то понижают по собственному желанию, кого-то просят уйти. Возмущений нет, в моем отделении народ встает очередь за двумя окладами при сокращении пишет заявление нач. кассы, пишу я, затем кассир и еще 2 девушки из оперзала. Имелось: директор, 2 начальника отделов, 2 главных, 3 ведущих, 3 специалиста, 2 кассира. Получилось: директор, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, 2 начальника, 1 главный, 1 ведущий и 1 специалист и 2 девочки в декрете, одна уже получила уведомление о сокращении при выходе из декрета с выплатой одного оклада. Оптимизация сети прошла успешно. Но этого мало, руководство строит планы, как обидеть одного замечательного, а главное, социально-защищенного человека, которого по закону то нельзя, но очень хочется.



Вот так вот и живут ребятки. Хочется очень извиниться перед многими клиентами, которые будут испытывать дискомфорт при обслуживании. Я надеюсь, что шайка, продвигающая на должности директоров «своих людей» в скором времени тоже покинет этот банк. А ведь все началось с ухода Калантырского….



Спасибо всем, кто работал со мной, спасибо за опыт. Я надеюсь, что я высказала мысли ребят из всех отделений. Руководство, политика "оптимизация сети" может привести к огромному количеству жалоб в ТИ, незаконно уволенные могут быть восстановлены. Вас никто не боится и за такую работу особо не держатся.