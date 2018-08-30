В Инбанк пришел работать осенью прошлого года, выбрал именно этот банк (хоть предложений было море, опыта достаточно) из-за руководства, бывший директор по развитию У.А. продал мне эту вакансию, т.к. банк был на start-up, в г. Москве были реальные возможности для самореализации. Сразу хочу выразить своё уважение бывшему директору по развитию и его заместителю У.А. и К.С. - это люди, которые реально знали, как развивать отдел продаж в Москве и через какие каналы продавать. Поначалу было непривычно, т.к. придя в новый банк, я ожидал, что руководство даст мне необходимые знания для результативности (элементарные тренинги). Тут было самообучение с обратной связью, т.к. коллеги из Екатеринбурга приехали нас обучать только по истечении почти 2-х месяцев работы, а отдел продаж набрали после первого месяца.



Сразу о продукте - данный интернет-банк в текущий момент реально на голову выше конкурентов, а два года назад был на две головы выше... Интернет-банк удобен, легок и прост в обслуживании. И самое главное, он написан на основании потребности клиентов, которые они выражают на форуме банка. Банк не стоит на месте и постоянно совершенствуется, и я верен, что он скоро станет одним из ведущих, т.к. экономит огромные деньги на проведении операций (все операции делают роботы, исключен человеческий фактор, и банк реально работает 24 часа без праздников и выходных; единственное, что его тормозит - это РКЦ, который в Москве почему-то никак не хотят делать онлайн, хотя по всей России уже давно сделали).



Ну, а теперь, почему это может затянуться ещё лет на пять:

1) Реклама... Об этом давно говорят, об отсутствии рекламы. Вообще... Ну, есть буклеты, которые мы увидели через три месяца. И сразу возник вопрос: к чему буклеты, состоящие из шести листов, в которых по-хорошему ничего конкретного не написано, хоть тарифы бы написали (это не только мое возражение, а возражение клиентов, с которыми я общался), можно сделать рекламу на один лист, на котором есть с одной стороны тарифы, с другой - плюсы. Дешево и понятно. Руководство, задумайтесь, сколько вы уже денег на это угрохали, а если банк онлайн и целевая аудитория интернет-сообщество - не проще заплатить организации, которая продвинет его в интернете, разместит ссылки на сайтах целевой аудитории (бухгалтерские сайты, сайты для предпринимателей, компаний регистраторов бизнеса). А не сидеть целыми днями в контакте...



2) Дать отделу продаж телефоны! Как воевать без оружия? Как звонить через ip-телефонию, которая постоянно не работает. Сколько лет и предыдущее руководство билось и настоящее... Дайте людям телефоны - это увеличит % продаж в разы. Представьте, как общаться с клиентом, если то сбои, то его не слышно, то тебя не слышно, то шумы, то перебои... И вот полдня объясняешь айтишникам проблему, они её проверяют, потом перезагружают сервер, 30 мин нормальной работы и все по-новой... И вообще, назначением встреч должен заниматься коллцентр (мое мнение). А по звонкам, которые нам скидывали, понятно, что они пытаются всеми путями продать, а не назначить встречу. План - когда мы начинали работать был реален, а когда мы были близки к его выполнению, оказалось, что продажи от агентов - это не продажа, а половинка от нее Пол-продажи - это вообще бред, я такого нигде не слышал. Самое интересное, что прямо перед увольнением это убрали, план сделали в два раза меньше и все продажи по 1-ке, а когда всю это модель бизнеса продвигал У.А. - его никто не слушал, а теперь к этой модели все равно пришли, только сколько времени и денег потеряли? Ну и в конце этого раздела, хотел попросить у руководства - выделите денег на кондиционер и телефоны для отдела продаж... Дайте им "человеческие" условия работы (даже если сравнить с настоящим местом работы, много свободного места, отличный телефон, а кресло, где я сижу, вообще мечта - можно откинуться назад, дать пояснице отдохнуть, а не кресла с постоянно отлетающими колесиками, после которых поясница не разгибается, конденцинируемое помещение, хотя бы перегородки и так не слышно, что тебе отвечают, а еще гул стоит, ещё пять звонящих).



А в общем, все устраивает. Мне особенно нравилось место расположения офиса, 30 мин от дома, мечта, но коллегам оно совсем не нравилось, т.к. находится далеко от метро... Офис идеален для владельцев авто, очень удобно! Хотел выразить благодарность В.Н.Ф. - этот человек дал (лично мне) много знаний по ведению переговоров с первыми лицами компаний и расширил мой кругозор. Ну и вообще, жизненная позиция этого человека заслуживает уважения.



Возвращаюсь к личному росту, огромное спасибо, М.К. - это один из редких сотрудников в этом банке, который думает головой и предлагает лучшие решения и имеет гору идей, это, наверно, единственная кандидатура, которая смогла заменить У.А., но, если у меня будет еще шанс поработать под руководством этих людей (У.А. и М.К.), я с огромный удовольствием им воспользуюсь. А если хотите, чтобы банк развился быстрее, замените И.С. на У.А. или на М.К. (а то добра не видать)!



В майские праздники я ушел в отпуск и узнал, что моего коллегу уволили и меня ждет его участь. Это испортило мне отпуск, ну не сам, а настроение... После выхода я узнал, что у меня два пути - либо сразу увольняться, либо переводиться в "отдел креативных продаж", как оказалось позже при общении с директором этого отдела Д.А., весь креатив идет от нас, а если дословно: "Ты понимаешь, что пришел в креативный отдел продаж и нам нужны креативные идеи, рассказывай, какие идеи есть (записываю)..." Это, я думаю, можно оставить без комментариев, т.к. я там проработал всего 3 дня, потом ушел на больничный на неделю, было осложнение на лёгкие, после отпуска. После выхода меня мой бывший директор уведомил, что пиши заявление, хотя я на тот момент ввел пару перспективных проектов и был единственным продажником (кроме директора), который знал все мелочи по продукту (т.к. остальные все уволились, а новые только начали работать).



Ну и главное, почему отзыв больше в негативном русле: мне не доплатили денег при увольнении. Прошло полторы недели, а денег ещё не дали. Описываю ситуацию: 22.05.2011 я уволился из Инбанка, мне дали справку и з/п, все как надо, только сумма там была чуть больше 22 т.р., а на з/п карту в 8 вечера упало чуть больше 14 т.р. На следующий день я связался с М.К. и попросил разобраться в ситуации, вечером он сказал, что с бухгалтерией общался и они говорят, что все перечислили, может, разными рейсами ушло, мол жди... в крайнем случае, может прийти 31 (в день з/п ), но это уже нарушение (При увольнении в последний день работу работнику должны выплатить заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск и иные причитающиеся суммы (ст. 140 ТК РФ)). Но деньги не поступили по сей день... В пятницу я взял заверенную выписку с зарплатной карты и моя справка 2-ндфл на руках - суммы различны. Друзья из прокуратуры сказали, этого достаточно. Теперь осталось выделить время на неделе, чтобы заехать в прокуратуру и инспекцию по охране труда. Одно не понятно, зачем это банку, который так беспокоится о своей лицензии, или у бухгалтерии просто не было времени проверить, я 3 раза просил проверить! Надеюсь, уже в понедельник ситуация решится и мне не придется никуда ходить, ну нет времени... И не хотелось бы ссориться с данной организации, я реально "полюбил" этот банк и очень не хотел из него уходить.



Не смотря на эту ситуацию хочу поблагодарить данную организацию за опыт и знания, и пожелать достижения всех поставленных планов. А если вы думаете идти туда работать или нет, рекомендую пойти, конечно, если вы хотите работать и зарабатывать, а не просиживать кресло!

