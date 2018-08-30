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|Нормальный банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Привет всем!
В данный момент работаю в этом банке главным специалистом. Из филиала он стал Головным Офисом, м. Шабловская, Ленинский пр-т д. 11 стр. 3. В целом нормальный банк, до этого работал в Связном Банке (ну никак не скажу, что там лучше). Коллектив не большой, но вполне дружный, все общаются между собой. Жёсткая дисциплина с опозданиями. За косяки ругают, но покажите БАНК, где на них не обращают внимания! В банк действительно можно прийти без опыта, и начать карьеру. Вопросы можно обсуждать с руководством, главное его не бояться! Полюса ДМС есть, корпоративки 2-3 раза в год.
Лично мне нравится тут! Особенно после Связного Банка... Вот там действительно люди, расходный материал.
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1
zloyman • сотрудник
11.02.2014 10:27
|Привет из 90-ых
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Если и есть на планете Самый худший Банк, то это РБА БАНК, точнее его Московский Филиал. Довелось в нем работать какое-то время. В Банк набирают родственников, друзей, соседей, одноклассников и т.д. акционера, и просто "очень уважаемых людей" с соседних аулов. Стоит ли говорить о том, что вчерашние торговцы овощами и фруктами, сегодня сразу же оказываются на руководящих дожностях Банка, не имея при этом ни опыта работы в Банковской сфере, ни, зачастую даже профильного образования. Исходя из всего этого в Банке постоянный бардак и текучка кадров, потому как нормальные люди проработавшие в других Банках понимают, что так работать нельзя. Руководитель филиала, не имеет малейшего представления о том, как работает Банк и как им управлять. Постоянно орет на всех, топчет ногами и бесится, понимая собственную никчемность. Зарплата в Банке большей частью ( 60-70%) выплачивается в конверте, при увольнении естественно конверт не выдается сотруднику. Вот такой вот Банк существует по сей день в Москве, поэтому совет гражданам-соискателям, если вдруг судьба столкнет вас с этим Банком, бегите, как от чумы!
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0
rybikon18 • бывший сотрудник
04.07.2013 12:50
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