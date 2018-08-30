Если и есть на планете Самый худший Банк, то это РБА БАНК, точнее его Московский Филиал. Довелось в нем работать какое-то время. В Банк набирают родственников, друзей, соседей, одноклассников и т.д. акционера, и просто "очень уважаемых людей" с соседних аулов. Стоит ли говорить о том, что вчерашние торговцы овощами и фруктами, сегодня сразу же оказываются на руководящих дожностях Банка, не имея при этом ни опыта работы в Банковской сфере, ни, зачастую даже профильного образования. Исходя из всего этого в Банке постоянный бардак и текучка кадров, потому как нормальные люди проработавшие в других Банках понимают, что так работать нельзя. Руководитель филиала, не имеет малейшего представления о том, как работает Банк и как им управлять. Постоянно орет на всех, топчет ногами и бесится, понимая собственную никчемность. Зарплата в Банке большей частью ( 60-70%) выплачивается в конверте, при увольнении естественно конверт не выдается сотруднику. Вот такой вот Банк существует по сей день в Москве, поэтому совет гражданам-соискателям, если вдруг судьба столкнет вас с этим Банком, бегите, как от чумы!