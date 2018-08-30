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|Повезло с начальством
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Все классно. Даже мне, как человеку совершенно НЕ «офисному» было комфортно работать. За исключением того, что сбегать покурить с 8-го этажа и уложиться в 10-минутный перерыв-тот ещё квест. Много внимания уделяется обучению сотрудников, что определенно является плюсом. Зарплата хорошая: если хочешь заработать-заработаешь. Главное достоинство-коллектив. Атмосфера тёплая, много интересных ребят, которые в случае чего могут помочь. Но главный чудо-человек, с которым очень повезло-руководитель моей группы Кирьянов Дмитрий. Самый лучший начальник, которого я знала. Безмерно благодарна случаю, что попала именно к нему в группу.
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0
Pqowieuryt • бывший сотрудник
13.02.2019 21:28
|Вежливо и культурно вешают лапшу на уши
|отрицательный отзыв проверяется
|Нахожусь в поиске работы,они позвонили пообещали трудоустройство после небольшого обучения и стажировки ,на которое я потратил больше недели и бросил все поиски ,надеясь на трудоустройство.прошел их обучение,прошел тесты ,два дня вебинары по 5 часов. Потом назначили наставника для стажировки,который мне сообщил что оказывается им не нужны сотрудники.я просто был в негодовании! Начал поиски заново. набирают каждую неделю по 200 человек по всем городам,в итоге трудоустраивается небольшая часть людей.судя по всему,налицо постоянная обыденная текучка кадров.набирать кучу людей и морочить им голову неделями,а потом посылать подальше,не разобравшись до набора где люди нужны,а где нет это неразумно и глупо. Обходите эту конторку особенно объявления о наборе сотрудников,которыми пестрит каждый сайт.это делается тупо для того чтобы вы изучили все их продукты во время подготовки к якобы работе.
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Ярослав мудрыЙ • несостоявшийся сотрудник
12.02.2019 09:36
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Ответ банка:
Добрый день!
К сожалению, без информации об авторе мы не можем предоставить обратную связь по Вашему обращению.
Пожалуйста, пришлите Ваши данные (ФИО, дату рождения, мобильный телефон) на адрес sale_management@tinkoff.ru.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
|На словах одно, на деле другое!
|отрицательный отзыв проверяется
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Добрый вечер. В личном кабинете подавал дистанционно заявку, на вакансию "представитель банка". Мгновенно поступил звонок из отдела подбора персонала, подробно рассказали о вакансии и на звонке провели собеседование которое я прошел успешно, о чем мне сообщил молодой человек с которым я разговаривал. После собеседования, в личном кабинете необходимо заполнить анкету, что я и сделал, далее в ЛК появилась информация о том, что нужно ожидать дальнейших инструкций в течение двух рабочих дней (дата заполнения 31.01.2019). Через два рабочих дня, не получив дальнейших инструкций, я позвонил в банк для уточнения информации. Сотрудник сообщил что происходит согласование между отделами, так как я работал года 2 назад в Тинькофф Банке, просил ожидать еще два рабочих дня. По истечению времени я снова позвонил в банк, так как дальнейших инструкций не получил. Ответ был тот же : ждите 2 дня, по вопросам можете написать в чат. По истечению двух дней написал в чат, где получил ответ, что нужно мне позвонить по номеру 8 800 ******* и пожелали успехов в обучении. Позвонив в банк 09.02.2019 услышал ответ что согласования не прошло, вакансию на которую я подавал заявку мне предложить не могут.
Все это время, с 31.01.19 я звонил через день в банк, на что мне постоянно сообщали что нужно подождать, но хочу обратить внимание на то, что когда мне сообщили что собеседование я прошел, и мне нужно просто подождать дальнейшей инструкции для обучения, я написал заявление на увольнение на своей текущей работе, так как был уверен что буду работать в Тинькофф Банке. Очень жаль что банк меня так подвел, к тому же мне не очень понятно что там могут согласовывать столько времени с отделом ОВО, где я работал 2 года назад, но, к сожалению, в прошлый раз пришлось уволиться по семейным обстоятельствам. У меня складывается впечатление, что мой предыдущий РГ, что-то отметил обо мне, и мне сложно представить что он мог отметить, что меня теперь не берут ни назад в ОВО (пытался устроиться более 3-х месяцев назад), ни в представители. В прошлый раз работа в Тинькофф Банке была моей первой работой в банковской сфере, с тех пор я работа только в банках и набрался опыта.
Смысл в том, друзья, что мне сказали о том что я успешно прошел собеседование, и я уже рассчитывал на эту работу, после чего меня долгое время кормили "завтраками", а в итоге сказали что я вообще не прошел (Сотрудник сказал "Согласование не прошло"), и не понятно почему я не прошел, я сомневаюсь что меня вообще помнят, ибо работал не долго в прошлый раз, да и времени сколько прошло. Большая просьба ребятам которые читают отзыв, еще раз все перепроверить и повлиять на мое трудоустройство в вашем банке, я уже столько нервов, времени и сил потратил, уж очень хочу работать в вашей перспективной компании. Благодарю за понимание. Оценку изменю после успешного трудоустройства. Протасов Михаил Юрьевич 11.05.1993, г Москва.
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Protas4ik • несостоявшийся сотрудник
09.02.2019 18:20
|Трятят время людей, огромная текучка кадров, бездушные
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго дня. Проработал в банке Тинькофф пол года, потом решил через увольнение отдохнуть. Далее решил пойти заново. Составил план повышения, стараний, как именно я буду работать и добиваться хороших показателей в этом банке. Собеседование проходило в несколько этапов, сначала звонок менеджеру, потом подтверждение заполненной анкеты, и после решение руководителя отдела (ОВО). Он принял положительное решение.
Когда пришёл на обучение, народу было как на автограф-сессию к известному видеоблогеру страны. Стояла нереально огромная очередь, была давка и толпучка.
все тесты с радостью проходил, был активным, не опаздывал. И тут на четвёртый день с утра приходит опыт наставник и объявляет, что мы не прошли( я и ещё двое)
Очень жалко потраченное время. Говорят, что по какой-то непонятной комплексной оценке, не называют причину и ничего! Совсем ничего не называют! Я хоетл по хорошему, но они решили потратить моё время и даже сразу не отказали бывшему сотруднику банка.
Кратко о работе в банке:
повыситься реально тяжело, снижают за всё, придраться могут к чему угодно. Опоздал на 1 минуту - лишение премии, и всё в этом духе. Коллектив обиженный, мало кого можно увидеть добрых, в основном те, кто хочет придраться или сделать замечание. Не дают права выбирать руководителя, когда их много и есть право выбора. Принудительно проставляют смены по производственной необходимости(у меня так было несколько раз)
Постоянно повышают требования для повышения, получения премии. Давят и не дают сосредоточиться. РГ подходят и что-то говорят в то время, как я с клиентом, - это всё было. На моём примере - меня посадили рядом с руководителем сектора в том здании, где работать невозможно: очень воняет, сильно тёмный свет, зависают компьютеры. К руководителю сектора постоянно подходили разного рода руководители и что-то обсуждали, приходили иногда 10-15 человек, кричали и орали что-то между собой. А мой руководитель был вообще бездушный, всё воспринималось в буквально смысле слова. Меня не отпускали на другое место, где мне работалось лучше и были хорошие показатели. Причём когда мне сменили РГ, всё стало хуже.
Ещё раз по поводу обучения и вот такой комплексной оценки - это всё ужасно! Жалко потраченное время на изучение одного и того же, на то, что я вот просидел целыми днями, повторяя то, что я знаю.
Не рекомендую никому! Спасите свою душу!
P.S: коммерческой информации не предоставлял. У меня всё.
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sincery • бывший сотрудник
07.02.2019 15:52
|Как заказать справку 2 НДФЛ, если уже нет доступа в ЛК ?
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно заказать справку 2НДФЛ бывшему сотруднику ?
Работала в Банке с 05.2017 по 12.2018г. Сейчас необходимы документы.
Так как раздел отзывов, но немного напишу - мне работать в Банке Тинькофф очень понравилось. Вообще ТБ стал для меня открытием онлайн работы, я даже не могла представить как это удобно и эффективно. Как говорится - низкий Вам поклон за то, что реализовали эту Идею для банкиров и не только . С коллегами общаемся до сих пор по всей стране - и это еще один волшебный бонус от ТБ .
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nvkzbtv288 • бывший сотрудник
07.02.2019 11:54
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Ответ банка:
Добрый день!
Для заказа справки необходимо написать на почту support@sales.tinkoff.ru, тема письма «Справки».
В теле письма укажите наименование нужного документа, период, за который нужен документ и количество экземпляров.
Также необходимо указать адрес с индексом для отправки по почте РФ заказным письмом.
Запрос будет обработан в течение дня.
Благодарим за позитивный отзыв о дистанционной работе в нашем Банке.
Желаем Вам успехов и новых достижений!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
|Благодарность бывшим руководителю группы Котовой Натальи и зам.руководителю Антипиной Ольги.
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Так уж вышло,что не успела поблагодарить во время работы в Самой Лучшей Группе своих руководителей,но как говориться,лучше поздно,чем никогда smile Наталья и Ольга,огромное, Вам спасибо за нашу совместную работу,за тот климат в группе,который у нас был,за поддержку и советы,за всё,чему Вы нас научили!Все рабочие моменты,нововведения всегда обсуждались и разжовывались, после чего не оставалось никаких сомнений,только желание применять на практике.Так же всегда можно было обратиться лично с вопросом и он обязательно решался. Неудивительно,что зам.руководителя оставалась замом недолго и сама стала руководителем! Огромный положительный опыт и только самые теплые воспоминания остались от работы с Вами.Наталья и Ольга,желаю Вам дальнейшего развития, отличного настроения каждый рабочий день и лучших операторов,которые из под вашего крыла пойдут в большой мир банковских продаж,в чём я даже не сомневаюсь! Оператор Самой Лучшей Группы Паршина Ольга.
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oanklam • сотрудник
07.02.2019 11:26
|Хочу выразить огромную благодарность нашим бывшим руководителям РГ Котовой Наталье и ЗРГ Антипиной Ольге
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые Наталья и Ольга
Примите самые искренние слова благодарности. мы трудились под руководством самых разных людей и уверены, что бывшие наши руководители – редчайшие, лучший из лучших.
Ваша внимательность и помощь – поддерживали нас ежедневно. Ваша активность и энергичность заряжала нас бодростью. Ваша целеустремленность убеждала нас, что нет невыполнимых задач – надо лишь найти нестандартное решение. Ваша политика взаимоотношений с коллективом вселяла в нас тепло и любовь к своей работе. Ваши гибкие методы труда вызывали уверенность в завтрашнем дне и придавали сил. Ваш оптимизм и жизнелюбие не давали опустить руки, когда случались непростые времена.
Наталья и Ольга! Как руководители Вы заслуживаете самых высоких оценок и самых теплых слов. Желаем Вам всего самого лучшего. Очень жаль что "самая лучшая группа" расформирована!
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Дарья Попкова • сотрудник
07.02.2019 11:14
|Благодарность бывшим руководителю группы Котовой Натальи и замруководителю
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Так уж вышло,что не успела поблагодарить во время работы в самой лучшей группе своих руководителей,но как говориться,лучше поздно,чем никогда
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1
oanklam • сотрудник
07.02.2019 11:04
|Не платит з.п и несоответствие обещанной з.п
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прошла обучение в банке и сразу скажу: з.п не соответствует тому, что пишут на сайте. Будете работать 20 часов в неделю, з.п от 20000р., за час работы набегает 100-150 баллов (1 балл - 1 рубль), итого за 100 часов работы более менее 10000 ты получишь, если не вычтут за прослушку, которая просто абсурд.
Прекратила отношения с данным банком, но 5.02 должна была придти з.п за январь 2019 и ничего не пришло.
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2
Madmuaz-ka • бывший сотрудник
06.02.2019 14:01
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Администратор:
Уточните, пожалуйста, какие сроки выплат заработной платы обозначены в договоре?
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Ответ банка:
Добрый день, Вероника.
Размер вознаграждения зависит исключительно от индивидуальных показателей и достижений самого работника.
К сожалению, за период сотрудничества с Банком Вы не выполнили объем услуг, необходимый для перевода в боевую группу.
Выплата вознаграждения за оказанные услуги была произведена 7.02, т. е. в сроки, соответствующие договору присоединения.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
|Обучение
|отрицательный отзыв проверяется
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Хочу оставить отзыв как сотрудник !
Пришла на обучение второй раз, две недели ждала одобрения заявки , отказывалась от других вакансий , в итоге дождалась. Пришла на обучение и в конце дня мне сказали, что не готовы мне предложить вакансию. То есть я потратила две недели в ожидании одобрено заявки и весь день , обучаясь , вникая во всю информацию что мне дают. Ведь если я не подошла, по причине того, что работала раньше можно было и не брать на обучение а не весь день ждать этого, ведь многие планы были сорваны . Являюсь клиентом банка , и довольна качеством обслуживания, и из-за этого не хочется пользоваться продуктами банка , так как эта ситуация очень испортила впечатления об этом банке . Вы можете потратить время своё , обучаясь , и вас в итоге не возьмут без объяснения причин
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3
Dasha3237 • несостоявшийся сотрудник
04.02.2019 17:26
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Ответ банка:
Добрый день, Дарья!
Решение о заключении гражданско-правовых договоров принимается банком на основании совокупности факторов.
К сожалению, на данный момент, мы не готовы сделать Вам предложение о заключении договора.
Благодарим Вас за уделённое время и желаем удачи!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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