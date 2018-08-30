Добрый вечер. В личном кабинете подавал дистанционно заявку, на вакансию "представитель банка". Мгновенно поступил звонок из отдела подбора персонала, подробно рассказали о вакансии и на звонке провели собеседование которое я прошел успешно, о чем мне сообщил молодой человек с которым я разговаривал. После собеседования, в личном кабинете необходимо заполнить анкету, что я и сделал, далее в ЛК появилась информация о том, что нужно ожидать дальнейших инструкций в течение двух рабочих дней (дата заполнения 31.01.2019). Через два рабочих дня, не получив дальнейших инструкций, я позвонил в банк для уточнения информации. Сотрудник сообщил что происходит согласование между отделами, так как я работал года 2 назад в Тинькофф Банке, просил ожидать еще два рабочих дня. По истечению времени я снова позвонил в банк, так как дальнейших инструкций не получил. Ответ был тот же : ждите 2 дня, по вопросам можете написать в чат. По истечению двух дней написал в чат, где получил ответ, что нужно мне позвонить по номеру 8 800 ******* и пожелали успехов в обучении. Позвонив в банк 09.02.2019 услышал ответ что согласования не прошло, вакансию на которую я подавал заявку мне предложить не могут.

Все это время, с 31.01.19 я звонил через день в банк, на что мне постоянно сообщали что нужно подождать, но хочу обратить внимание на то, что когда мне сообщили что собеседование я прошел, и мне нужно просто подождать дальнейшей инструкции для обучения, я написал заявление на увольнение на своей текущей работе, так как был уверен что буду работать в Тинькофф Банке. Очень жаль что банк меня так подвел, к тому же мне не очень понятно что там могут согласовывать столько времени с отделом ОВО, где я работал 2 года назад, но, к сожалению, в прошлый раз пришлось уволиться по семейным обстоятельствам. У меня складывается впечатление, что мой предыдущий РГ, что-то отметил обо мне, и мне сложно представить что он мог отметить, что меня теперь не берут ни назад в ОВО (пытался устроиться более 3-х месяцев назад), ни в представители. В прошлый раз работа в Тинькофф Банке была моей первой работой в банковской сфере, с тех пор я работа только в банках и набрался опыта.

Смысл в том, друзья, что мне сказали о том что я успешно прошел собеседование, и я уже рассчитывал на эту работу, после чего меня долгое время кормили "завтраками", а в итоге сказали что я вообще не прошел (Сотрудник сказал "Согласование не прошло"), и не понятно почему я не прошел, я сомневаюсь что меня вообще помнят, ибо работал не долго в прошлый раз, да и времени сколько прошло. Большая просьба ребятам которые читают отзыв, еще раз все перепроверить и повлиять на мое трудоустройство в вашем банке, я уже столько нервов, времени и сил потратил, уж очень хочу работать в вашей перспективной компании. Благодарю за понимание. Оценку изменю после успешного трудоустройства. Протасов Михаил Юрьевич 11.05.1993, г Москва.