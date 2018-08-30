Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Хочу выразить огромную благодарность вашему сотруднику, Сбербанк, ПАО, Ленинградский проспект, 43, Ленинский район, г. Кемерово
|положительный отзыв проверяется
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Хочу выразить огромную благодарность вашему сотруднику (представилась Оксана Анатольевна) за чуткое отношение и оперативность. Обсуживаюсь на протяжении одного года оставляю свой отзыв о Вашем отделении и прекрасных сотрудниках улыбчивых и доброжелательных.
Сбербанк, ПАО, Ленинградский проспект, 43, Ленинский район, г. Кемерово
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fKu.123 • несостоявшийся сотрудник
14.02.2019 06:46
|Пустая трата времени
|отрицательный отзыв проверяется
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Добрый день!Хочу поделится опытом работы в Сбербанке!
Я проходил стажировку 5 дней в Сбербанке по ул.Рудневка ,в первый стажировочный день мне дали планшет,посадили на кухню,и дали задание проходить Курс Обучения!За 2 дня я сделал все задания на 100 % ,далее меня поставили в зал для работы с людьми,и поставили задачу заделать 1УП,я очень старался выполнить это задание ,но в силу моей неопытности ,я не справился с поставленной целью,на следущий день я вошёл в курс дела,и активно работал с клиентами, в последний день обучения меня перенаправили в другое отделения банка . Когда я попал в другое отделение мне сказали,что для того что бы я успешно прошёл обучение мне нужно продать 2 сим карты за 1 час,проблема в том что в предыдущем отделении меня не обучали продажам сим карт,я их даже в глаза не видел,и тут такое задание! Вообщем потратил я неделю впустую! Обучение на 0 . Планшет с Курсом всему не научит,а директору отделения не до тебя! И вводит в кур дела тебя никто не будет
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Moscow1995 • несостоявшийся сотрудник
13.02.2019 18:28
|Моя работа в крупнейшем банке
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Хотела бы рассказать про мою работу в Сбербанке и мою ярость относительно нижеизложенных событий.
Все началось с того, что в августе 2017 года я устроилась в ПЦП ЕРКЦ Самары. Мне все нравилось, все было замечательно, я летала на крыльях и училась на спеца горячей линии.
Первое удивление было, когда в песке, неожиданно поменялся рук рабочей группы. Но коллектив, мне очень нравился и я решила, что ничего страшного не случилось.
Пришла я в группу 2.13 довольная, как слон. Сначала все было хорошо, а потом началось веселье.
Первое было повышение зп и снижение общего дохода спеца.
После скачки качества, не понятно чем обоснованные. Далее, веселее - изменение оценочной формы и, враньё руководителя.
А после мы вообще узнаем, что если рук не прослушивает норму звонков, карают за это опять же нас понижением иб и,соответственно, премии.
Но опустим все жалобы и нестотыковки по расчете, самое интересно, после увольнения. Я уволилась 21.01 и 25.01 закрыла больничный, и 27.01 отдала на кпп под камерами больничный отдала руководителю.
В итоге, до сегодняшнего дня моего больничного нет. Рук говорит, что проблемы в ФСС, будто больчный оплачен уже, но больнтчный я никому не отдавала. Такое чувство, что сыграли на дурака. Буду ещё звонить в Лицо Друга и плюсом через НО подавать жалобу на бывшего рука, если возможно.
Такая ситуация случилась и у мой подруги Марины. Больничный она отдала 19.01 в субботу, около РМ руководителя. Она говорит, что печатей нет, хотя все печати были на месте при передаче. В Лице Друга говорят, что не отдали оригинал больничного.
Логичный вопрос. Куда дели оригиналы?
Очень разочарована в этом банке. Буду уходить
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Beibars007 • бывший сотрудник
12.02.2019 11:23
|Ужас и беспредел
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Данный отзыв будет состоять из 3-х частей
Часть 1
Уважаемые коллеги! Уважаемый Московский банк! Уважаемый топ-менеджмент! Уважаемые люди с высшим образованием! Что вы натворили с Сбербанк «Премьер»? Почему я должен приходить на работу и уходить с работы с плохим настроением? Почему клиенты, которые обслуживаются в формате обслуживания Сбербанк «премьер», уже почти ничем не отличаются от тех клиентов, которые обслуживаются в обычных окнах у обычных менеджеров? Хотите критикуйте меня, хотите любите, но я напишу все так как есть на самом деле!
1) Отсутсвие рабочего места! Как так? Что происходит? Мы вроде обслуживаем вип клиентов, но не у всех клиентский менеджеров есть рабочие места, то есть приходится кого-то просить, чтобы кто-то ушел на кухню, а ты сел на его место и провел встречу. А соответсвенно вышел из системы, перезагрузился, зашел в свою систему и загрузил все необходимые программы, а на это уходит не мало времени и клиент сидит ждет, пока все эта «пересменка» произойдет! Вам не смешно от этого? По вашему это круто? Вы посмотрите со стороны как это выглядит глупо и это вы называете вип обслуживание?
2) Обед! Ну значит так. На обед ни один сотрудник не может пойти спокойно и поесть, а уж тем более пересечься со своим коллегой во время обеда запрещено, якобы работать некому будет! Уйти ровно на час тоже не предоставляется возможности, потому что тебя 100 раз дернут с обеда и 100 раз придут клиенты, а они у нам «святые», сказать им «подождите» нельзя, потому что это вип клиенты и приходится забывать о обеде до конца дня. Дальше как так получается? Пример офис работает с 9-19, в офисе работает 7 клиентских менеджеров. Допустим, первый идет на обед в 12:00, то есть получается последний сотрудник уходит на обед когда его рабочий день заканчивается? Вы думаете, это нормально? Вы до сих пор действительно считаете, что присутствие 2-х клиентских менеджеров на кухне недопустимо?
Часть 2
3) Планы и бизнес задачи. Значит так, у нас есть «прекрасная» программа называется она CRM, которая очень отвратительно работает!=Так вот, привожу пример и расчеты лично на своей клиентской базе. В моей базе 680 человек. Из них балансовые, то есть клиенты, у кого здесь и сейчас есть денежные средства на счетах, в районе 15%. Помимо этого у нас есть BI задачи, CRM задачи, клиенты ТМ. Соответсвенно, каждый месяц заливаются новые задачи и я их должен отработать, чтобы не осталось ни одной задачи до конца месяца. Теперь самое главное: вы действительно считаете, что если сотрудник будет звонить по этим задачам, то он закроет план продаж? Вы ошибаетесь! Повторюсь, база 680,/из них балансовые 15%! И получается вот такая картина. Я как исполнительный сотрудник приступаю к звонкам по задачам, звоню, назначаю встреч, распинаюсь перед клиентами, а по сути у них на балансе ничего нет. То есть получается впустую потраченное время, клиент здесь и сейчас не побежит в другой банк, чтобы принести свои сбережения в Сбербанк! И что в итоге? Если я как исполнительный сотрудник звоню по бизнес задачам, то я не выполняю план продаж, потому что доля балансовых клиентов очень низка! И соответсвенно у меня появляются отклонения по продажам. А если я как сапёр шуршу в своей клиентской базе, то нахожу балансовых клиентов, делаю продажи, но при этом не делаю звонки, тогда и в любом случаю у меня появляются отклонения, но уже по звонкам! Вы понимаете, о чем я пишу?! Это палка о 2-х концах. Тебя накажут в любом случае!
Планы ужасные! Как вообще без стресса можно работать на этой позиции? То есть получается так, что ничего тебя не освобождает от выполнения плана. Если ты заболел, то его должны за тебя сделать твои коллеги, если ты ушел в отпуск, то его опять за тебя должны сделать твои коллеги, а при выходе с больничного или отпуска первый вопрос тебе задают «как ты будешь закрывать план, ведь ты столько отсутствовал», всем плевать на всех и на все и на все, что у тебя происходит, даже если помирать будешь, ты обязан заранее закрыть план! Вы вообще что творите? Зачем такие условия труда, почему все сотрудники должны жить в стрессе?
4) Сплит продаж. В сплите продаж у нас прописано чего и сколько нужно сделать, чтобы выполнить план. Вопрос: почему я должен продавать еще те продукты, за которые мало платят? Моя задача заработать денег, а продавать продукты, за которые мне заплатят копейки!
5) Клиенты, привлеченные через канал ТМ. Подскажите, пожалуйста, почему, когда мы звоним им, слышим в телефон «нам это уже 100 раз говорили, что вы опять хотите?» Если клиентские менеджеры и колл центр говорят по одному и тому же шаблону, не проще ли сделать так, чтобы можно было замаркировать клиентов через колл центр, что бы клиенты одно и тоже по 100 раз не слышали. А еще клиенты очень часто употребляют такую фразу «я же сказал(а), мне это не интересно, зачем мне опять звонят?» - то есть получается клиенты отказываются от формата обслуживания Сбербанк Премьер, а сотрудники ТМ в любом случае назначают им встречи без их согласия и приходится выслушивать море негатива от клиентов в свой адрес!
Часть 3
6) Премьер и его сегмент. Получается так, что банк привлекает почти всех подряд на данный формат: и тех, у кого есть деньги, и тех, у кого нет денег. Поймите, пожалуйста, сотрудники никогда не будут усердно тратить время и распинаться перед клиентами, потому что нам это неинтересно, зачем тратить время на клиентов, у которых нет денег на счетах? Здесь и сейчас никто не принесет свои денежные средства! А нам, сотрудникам, нужно, чтобы потраченное время на клиента было не зря! Потому что планы бешеные у нас. Нам проще найти балансового клиента и чуть ли не умолять, чтобы он в очередной раз оформил какой нибудь инвестиционный продукт, так как больше некому предлагать.
7) 70+.Что это такое, почему многие продукты не идут в продажи, если клиенту более 70 лет? Это нормально вообще, если клиент проинвестировал денежные средства, а за это не платят? Это нормально?
8 ) Геолокация и клиенты. Почему сотрудники, которые работают в центре, им легко дается делать план за счет того, что у них более состоятельные клиенты, а тем, кто работает на окраинах, им приходится из кожи вон лесть, чтобы закрыть план, а кто то перевыполняет план в центре и хорошо зарабатывает и их ставят нам в пример! Это абсурд и смех! Типо они молодцы, а мы нет, мы не умеем работать.
Вам плевать на моральное состояние своих сотрудников, вам плевать, что они переживают на работе! Вам плевать, что многие живут в стрессе и приходя домой просто трясутся от всего этого! Вам плевать, что ваши сотрудники не ходят на обеды! Вам плевать на то, что нам приходится в начале месяца перерабатывать постоянно, чтобы сделать план, а потом тебя отпускают домой пораньше, а в следующем месяце все повторяется вновь и вновь. Многие сотрудники просто боятся остаться на улице, потому что рынок труда сейчас очень плохой и остаться без денег нельзя, потому что надо семью кормить! А вы все устроили так, что надо всех боятся! Надо всегда кивать головой и делать как вы говорите! Надо просто бояться и работать, работать и бояться, а когда приходит проверка, молчать в тряпочку и говорить как же все прекрасно! До чего вы довели Премьер? Почему у нас в базе клиенты, у которых на балансах почти нет денег и не будет, вы думаете, нам интересно звонить им приглашать на встречи и тратить свое время на них?!
Поймите, что всему есть конец и терпение многих сотрудников лопнет! И это письмо уйдет в любом случае в высшие инстанции!! Мы хотим работать и зарабатывать, а не работать, бояться и забывать про обед!
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agentvspmb@gmail.com • сотрудник
12.02.2019 00:12
|Профзаболевание
|нейтральный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Стаж в Сбербанке 31 год. С 2006 г. работаю в КИЦ.
– Моя работа связана с переносом тяжестей – мешки с монетой, с денежной наличностью, кассеты для загрузки банкоматов. В должности, которая связана с физическими перегрузками, я работаю с 2006 года. В 2017 году я обратилась к травматологу-ортопеду в связи с непрекращающейся болью в правом плече, мне был поставлен диагноз,
повреждение сухожилия надостной мышцы, тендинит сухожильной части заднего пучка дельтовидной мышцы правого плеча, разрыв суставной губы правой лопатки, импинджмент синдром справа, кальцирующий тендинит. В течении двух лет я нахожусь на больничном или беру без содержания, т.к. работа с тяжестями мне противопоказана.
– Одна кассета или иешок с монетой весит от двух до семи килограмм, за рабочую смену мы переносим около полутонны.
– Выполняемая мною работа и показатели тяжести трудового процесса, которые указаны в спец.оценке рабочего места были занижены. Я обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе с просьбой разобраться и провести независимую экспертизу и установить фактическую связь заболевания с чрезмерными физическими нагрузками.
Роспотребнадзор привлек для проведения исследований независимую комиссию. В день проверки Сбербанк подготовился. комиссия не увидела фактической нагрузки.
Что бы увидеть всю тяжесть нашей работы, надо присутствовать на рабочем месте не два часа, а минимум три смены. Люди работают на износ. Мои коллеги тоже страдают заболеваниями позвоночника, болят руки, но все боятся потерять работу, поэтому молчат. Сбербанк подал в суд на Роспотребнадзор за эту проверку. Но сейчас ожидается еще одна комиссия, я надеюсь на справедливость. Это очень тяжелая работа. Я добиваюсь, чтобы мне оформили профзаболевание, а также оплатили лечение и операцию, которая мне предстоит.
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olga1968. • сотрудник
11.02.2019 18:08
|Годовая премия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Можно уточнить: если будет отпуск в декабре, годовую премию начислят до отпуска? Или в день начисления премии в конце декабря?
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Yanaking33 • сотрудник
09.02.2019 19:09
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Ответ банка:
Yanaking33, добрый день!
Спасибо за вопрос. Выплата заработной платы, включая премии по итогам работы за год не привязана к дате начала отпуска. При этом банк самостоятельно определяет дату выплаты премии.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
|Благодарность руководителю Сабанюк Екатерине Викторовне
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу выразить благодарность своему руководителю Сабанюк Екатерине Викторовне,она очень добрый и отзывчивый человек,всегда поможет в любом вопросе,к ней всегда можно обратится и всегда получишь ответ!она регулярно проводит обучения,на которых мы разбираем все вопросы и проблемы,она с пониманием относится к каждому сотруднику,мы очень рады работать с таким прекрасным руководителем!
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Polina_didenko • сотрудник
08.02.2019 16:52
|Материальная помощь при рождении ребёнка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте. Нахожусь в декретном отпуске. Месяца 2 назад передала на работу все документы, в том числе и заявление на единовременную выплату мат помощь. До сих пор выплаты не было.дошло ли мое заявление?произойднт ли выплата
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Olgafad4 • сотрудник
08.02.2019 15:48
|Сбербанк налул с расчетом б/л по беременности и родам
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Вынуждена оставить негативный отзыв о своем работодателе. Меня надули с расчетом б/л по беременности и родам. Вообщем начнем с того,что до 03.01.2019 я находилась в декретном отпуске с первым ребенком,а уже 3 числа сдала б/л по БИР и написала заявление на года для расчета 2014 и 2015,как в первый раз. 17.01.2019 мне позвонила сотрудник расчетного центра г Самары и предложила переписать заявление для расчета лет, т е поменять их на 2015 и 2018, ссылаясь на то что это выгоднее для меня. 18.01.2019 я пошла в свой отдел кадров и переписала заявление на замену лет, т е написала 2015 и 2018 как мне сказали. 21.01.2019 мне на карту пришла сумма, рассчитанная в размере МРОТ 51919 рублей. Это очень смутило меня,ведь в первый декрет я получила 242000 рублей,а тут пришло в пять раз меньше. Где выгода? Так как прямых телефонов с расчетным центром нет,я стала писать им письмо через электронную почту. Задала вопрос: почему такая сумма? На что поступил ответ : "Уважаемая Наталья Александровна, добрый день!
Благодарим Вас за обращение и сообщаем, что:
Заявление о замене лет поступило в отдел расчетов с персоналом по оплате труда позже первоначального расчета пособия по беременности и родам.
Пересчет по заявлению произведен 21.01.2019г., зачисление по которому Фонд произведет в течении 10 дней с даты 21.01.2019г.
Спасибо за обращение!"
Деньги в течение 10 дней не пришли и я написала новое письмо с вопросом, где мои деньги? На что пришел ответ : "Добрый день, Наталья Александровна!
Благодарим Вас за обращение и сообщаем, что заявление на замену лет для расчета пособия по беременности и родам в расчетный отдел поступило.
В ФСС был направлен запрос о возможности перерасчета пособия в связи с заменой лет. Из ФСС 23.01.2019г поступил отказ на пересчет б\л по БИР .
В случае изменения решения ФСС о пересчете ранее оплаченного б\л по БИР информация будет Вам предоставлена дополнительно. "
После этого я позвонила в ФСС города Самары и спросила по какой причине произошел отказ. На что мне ответили, что перерасчёт б/л может быть произведен только если приходят документы от другого работодателя, т. е если бы я работала на двух работах. Но так как у меня одна работа,мне предложили дождаться другого страхового случая или обратиться в суд.
Получается,что ни первое заявление,ни второе о замене лет для расчета пособия по БИР не было принято в работу,а попросту начислена минималка как будто я не работала столько лет в Сбербанке России. Значит я просто стала жертвой ошибки сотрудника расчетного центра? Что произошло? Где ошибка? Я знаю свои права, знаю законы.
Если этот отзыв дойдет до вышестоящего руководства Сбербанка,прошу предоставить мне ответ о причинах получения пособия по БИР в размере МРОТ. Если нет,то дорогие девушки и женщины, сотрудники сбербанка, находящиеся в декрете или собирающиеся туда будьте предельно внимательны с расчетами пособия по БИР. Вас могут жестоко обмануть и оставить без средств существования вас и ваших детей. Но я не намерена все оставить так как есть,ради своих детей я пойду по всем инстанциям и даст бог,что кто-то встанет на мою сторону, т к мне положены эти деньги,я их заработала честным многолетним трудом и чья-то ошибка меня мало волнует. Есть закон,который на моей стороне!
С/у Шувакина Наталья Александровна
Тверское отделение 8607/130
Менеджер по продажам
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ШувакинаНА • сотрудник
06.02.2019 17:01
|Действующий сотрудник банка ПАО Сбербанк
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Вопрос к руководству банка, я как действующий сотрудник на должности консультанта вижу фактичечки неправильную постановку работы консультантов. А именно как можно всех клиентов, которые являются лидами, направлять конкретно некоторым консультантам и как может 1 консультант или пара консультантов нагонять лидов на себя, фактически вызывая агрессивную борьбу за клиентов. Я считаю что данная модель и само поведение и ведение бизнеса неуместна. Требую официального ответа от руководства, а именно, инструкцию поведения консультантов и правила торговли, вопрос остается открытым, я считаю, что агрессивная конкуренция направленная только на обеспечения себя лидами в корне не верна, т. к. по внутренним показателям я как сотрудник несу убытки, при этом выполняя стандарт работы, вижу нарушение всех правил торговли в Кбп, не командную работу, ситуация не урегулированна внутренне фактически подталкивает меня к увольнению, т к компетентные люди не отвечают по моим обращениям, я обращусь к вам тут публично. Смысла работать в компании нет при таких условиях, когда два человека нагоняют клиентов на себя, фактически выдавливая сотрудника по показателю. ВОПРОС ОТ СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ г. Новосибирск,отделение 80470320. На меня оказывается давление, требую проверить данный факт, что я изложил выше.
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Striker777 • сотрудник
06.02.2019 11:28
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