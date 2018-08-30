Данный отзыв будет состоять из 3-х частей



Часть 1

Уважаемые коллеги! Уважаемый Московский банк! Уважаемый топ-менеджмент! Уважаемые люди с высшим образованием! Что вы натворили с Сбербанк «Премьер»? Почему я должен приходить на работу и уходить с работы с плохим настроением? Почему клиенты, которые обслуживаются в формате обслуживания Сбербанк «премьер», уже почти ничем не отличаются от тех клиентов, которые обслуживаются в обычных окнах у обычных менеджеров? Хотите критикуйте меня, хотите любите, но я напишу все так как есть на самом деле!



1) Отсутсвие рабочего места! Как так? Что происходит? Мы вроде обслуживаем вип клиентов, но не у всех клиентский менеджеров есть рабочие места, то есть приходится кого-то просить, чтобы кто-то ушел на кухню, а ты сел на его место и провел встречу. А соответсвенно вышел из системы, перезагрузился, зашел в свою систему и загрузил все необходимые программы, а на это уходит не мало времени и клиент сидит ждет, пока все эта «пересменка» произойдет! Вам не смешно от этого? По вашему это круто? Вы посмотрите со стороны как это выглядит глупо и это вы называете вип обслуживание?



2) Обед! Ну значит так. На обед ни один сотрудник не может пойти спокойно и поесть, а уж тем более пересечься со своим коллегой во время обеда запрещено, якобы работать некому будет! Уйти ровно на час тоже не предоставляется возможности, потому что тебя 100 раз дернут с обеда и 100 раз придут клиенты, а они у нам «святые», сказать им «подождите» нельзя, потому что это вип клиенты и приходится забывать о обеде до конца дня. Дальше как так получается? Пример офис работает с 9-19, в офисе работает 7 клиентских менеджеров. Допустим, первый идет на обед в 12:00, то есть получается последний сотрудник уходит на обед когда его рабочий день заканчивается? Вы думаете, это нормально? Вы до сих пор действительно считаете, что присутствие 2-х клиентских менеджеров на кухне недопустимо?



Часть 2

3) Планы и бизнес задачи. Значит так, у нас есть «прекрасная» программа называется она CRM, которая очень отвратительно работает!=Так вот, привожу пример и расчеты лично на своей клиентской базе. В моей базе 680 человек. Из них балансовые, то есть клиенты, у кого здесь и сейчас есть денежные средства на счетах, в районе 15%. Помимо этого у нас есть BI задачи, CRM задачи, клиенты ТМ. Соответсвенно, каждый месяц заливаются новые задачи и я их должен отработать, чтобы не осталось ни одной задачи до конца месяца. Теперь самое главное: вы действительно считаете, что если сотрудник будет звонить по этим задачам, то он закроет план продаж? Вы ошибаетесь! Повторюсь, база 680,/из них балансовые 15%! И получается вот такая картина. Я как исполнительный сотрудник приступаю к звонкам по задачам, звоню, назначаю встреч, распинаюсь перед клиентами, а по сути у них на балансе ничего нет. То есть получается впустую потраченное время, клиент здесь и сейчас не побежит в другой банк, чтобы принести свои сбережения в Сбербанк! И что в итоге? Если я как исполнительный сотрудник звоню по бизнес задачам, то я не выполняю план продаж, потому что доля балансовых клиентов очень низка! И соответсвенно у меня появляются отклонения по продажам. А если я как сапёр шуршу в своей клиентской базе, то нахожу балансовых клиентов, делаю продажи, но при этом не делаю звонки, тогда и в любом случаю у меня появляются отклонения, но уже по звонкам! Вы понимаете, о чем я пишу?! Это палка о 2-х концах. Тебя накажут в любом случае!

Планы ужасные! Как вообще без стресса можно работать на этой позиции? То есть получается так, что ничего тебя не освобождает от выполнения плана. Если ты заболел, то его должны за тебя сделать твои коллеги, если ты ушел в отпуск, то его опять за тебя должны сделать твои коллеги, а при выходе с больничного или отпуска первый вопрос тебе задают «как ты будешь закрывать план, ведь ты столько отсутствовал», всем плевать на всех и на все и на все, что у тебя происходит, даже если помирать будешь, ты обязан заранее закрыть план! Вы вообще что творите? Зачем такие условия труда, почему все сотрудники должны жить в стрессе?



4) Сплит продаж. В сплите продаж у нас прописано чего и сколько нужно сделать, чтобы выполнить план. Вопрос: почему я должен продавать еще те продукты, за которые мало платят? Моя задача заработать денег, а продавать продукты, за которые мне заплатят копейки!



5) Клиенты, привлеченные через канал ТМ. Подскажите, пожалуйста, почему, когда мы звоним им, слышим в телефон «нам это уже 100 раз говорили, что вы опять хотите?» Если клиентские менеджеры и колл центр говорят по одному и тому же шаблону, не проще ли сделать так, чтобы можно было замаркировать клиентов через колл центр, что бы клиенты одно и тоже по 100 раз не слышали. А еще клиенты очень часто употребляют такую фразу «я же сказал(а), мне это не интересно, зачем мне опять звонят?» - то есть получается клиенты отказываются от формата обслуживания Сбербанк Премьер, а сотрудники ТМ в любом случае назначают им встречи без их согласия и приходится выслушивать море негатива от клиентов в свой адрес!



Часть 3

6) Премьер и его сегмент. Получается так, что банк привлекает почти всех подряд на данный формат: и тех, у кого есть деньги, и тех, у кого нет денег. Поймите, пожалуйста, сотрудники никогда не будут усердно тратить время и распинаться перед клиентами, потому что нам это неинтересно, зачем тратить время на клиентов, у которых нет денег на счетах? Здесь и сейчас никто не принесет свои денежные средства! А нам, сотрудникам, нужно, чтобы потраченное время на клиента было не зря! Потому что планы бешеные у нас. Нам проще найти балансового клиента и чуть ли не умолять, чтобы он в очередной раз оформил какой нибудь инвестиционный продукт, так как больше некому предлагать.



7) 70+.Что это такое, почему многие продукты не идут в продажи, если клиенту более 70 лет? Это нормально вообще, если клиент проинвестировал денежные средства, а за это не платят? Это нормально?



8 ) Геолокация и клиенты. Почему сотрудники, которые работают в центре, им легко дается делать план за счет того, что у них более состоятельные клиенты, а тем, кто работает на окраинах, им приходится из кожи вон лесть, чтобы закрыть план, а кто то перевыполняет план в центре и хорошо зарабатывает и их ставят нам в пример! Это абсурд и смех! Типо они молодцы, а мы нет, мы не умеем работать.



Вам плевать на моральное состояние своих сотрудников, вам плевать, что они переживают на работе! Вам плевать, что многие живут в стрессе и приходя домой просто трясутся от всего этого! Вам плевать, что ваши сотрудники не ходят на обеды! Вам плевать на то, что нам приходится в начале месяца перерабатывать постоянно, чтобы сделать план, а потом тебя отпускают домой пораньше, а в следующем месяце все повторяется вновь и вновь. Многие сотрудники просто боятся остаться на улице, потому что рынок труда сейчас очень плохой и остаться без денег нельзя, потому что надо семью кормить! А вы все устроили так, что надо всех боятся! Надо всегда кивать головой и делать как вы говорите! Надо просто бояться и работать, работать и бояться, а когда приходит проверка, молчать в тряпочку и говорить как же все прекрасно! До чего вы довели Премьер? Почему у нас в базе клиенты, у которых на балансах почти нет денег и не будет, вы думаете, нам интересно звонить им приглашать на встречи и тратить свое время на них?!



Поймите, что всему есть конец и терпение многих сотрудников лопнет! И это письмо уйдет в любом случае в высшие инстанции!! Мы хотим работать и зарабатывать, а не работать, бояться и забывать про обед!