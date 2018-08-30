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|Отклонили СБ
|нейтральный голос не засчитан
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В 20 числах декабря 2018 г. откликнулась на вакансию специалиста по обслуживанию ЮЛ в КЦ ВТБ. Мне перезвонили, задали несколько вопросов, после чего пригласили на собеседование. После собеседования назначили встречу с начальником отдела. После успешного прохождения на всех этапах мне предложили заполнить анкету. 28 декабря 2018 г. я отправила анкету, пригласили на обучение с 14 января 2019 г. 11 января позвонили еще раз, напомнили про обучение. После 3 полных дней обучения с 9 до 18, после погружения в процессы банка (информации немало для новичка в сфере финансов) меня пригласили в кабинет 16 января и сообщили, что служба безопасности отклонила мою кандидатуру (?!!). До этого я проработала специалистом в Контактном центре 5 л 8 мес, ушла в связи в переводом штатных вакансий в другой регион, а на действующих вакансиях ЗП ниже.
В итоге получила немало информации и зря потратила время, за весь период от приглашения на обучение до самого обучения получала несколько вакансий, на которые отказывалась. Искренне не понимаю, с чем это связано. У меня достаточный опыт работы, работала так же с персональными данными. Большое пожелание заранее проверять анкеты до обучения, и если возникли вопросы, обсудить это с кандидатурой. Огорчена такой работой банка. Зря потратила время.
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vakanciya • несостоявшийся сотрудник
21.01.2019 09:17
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Администратор:
Отказ на любом этапе приема мы не оцениваем.
|Незаконное лишение премии
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь бывшим сотрудником Банка ВТБ (ПАО) отдела малого бизнеса ДО "Семеновский". За третий квартал 2018 года план был установлен в размене 126 млн.рублей, согласно подписываемых плановых ориентиров. Мной план был выполнен на 138 %, за что была получена Благодарность банка за подписью Директора Управления по Москве и МО.
Уволена из банка была 05.12.2018 г.
Премия за 3 квартал должна была быть начислена не позднее последнего рабочего дня ноября 2018 года, однако ее начислили лишь 27.12.2018 г. Мне была выплачена премия за 3 квартал с учетом перевыполнения плана в размере 577 рублей. Начальница ОМБ аргументировала лишение премии моим увольнением из банка, что противоречит ТК РФ и ряду других законов.
По данному вопросу мной 29.12.2018 года заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу в Санкт-Петербург была направлена Претензия в Банк с просьбой начисления премии в полном объеме и возмещения расходов, Жалоба в Трудовую инспекцию и заявление в прокуратуру г.Москвы.
Прошу дать обратную связь по моему отзыву и ходе рассмотрения моего обращения. Претензия в Банк доставлена 09.01.2019 г, срок рассмотрения которой согласно закона должен составлять не более 10 календарных дней.
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albina-kzn • бывший сотрудник
14.01.2019 18:32
|Собеседование ВТБ Привилегия
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Итак, начну.
Проходил собеседование в ДО по адресу Улица Маршала Бирюзова дом 8 корпус 1. После собеседования в этот же день позвонили, сказали, что меня согласовали и надо отправить документы на проверку службы безопасности, это займет пять дней.
Спустя 5 дней, я написал эйчару Елена М., мне сказали, что я прошел Службу безопасности и остались только формальности, потом оказалось, что я должен пройти собеседование с А.Е. Ким-вой, которая принимает решение - это спустя две недели. За этот период у меня было два офера по вакансии, но так как мне сказали, что меня уже согласовали, я отказывался (все пруфы в виде скриншотов у меня есть).
Так вот, в конечном итоге меня не согласовали, две недели потерянного времени, упущенные предложения.
Никакой организации даже, при собеседовании не был заказан пропуск, хотя в инструкции я его просто должен был придти получить. Но в итоге пришлось вызванивать эйчара, руководителя, так как я - человек пунктуальный, пришел за полчаса, я не опоздал. Никакой вовлеченности. Абсолютное вранье и просто кража моего времени.
Я очень надеюсь, что Олег Евгеньевич Смирнов, поправит ситуацию, чтобы не было более таких ситуаций. Еще раз говорю, все что я здесь написал, могу подтвердить.
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3
YaYaroslav • несостоявшийся сотрудник
19.12.2018 12:52
|Пока ты в декрете, ты никому не нужен
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я - Анастасия К., сотрудник банка, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком.
Пособия в этот период конечно не идут в сравнение даже с моей средней з/п, которую я получала без премий. Поэтому я хочу использовать каждую возможность, гарантированную мне государством, например оформление различных дополнительных пособий, или обучение для женщин в декрете. Для этого кроме моих документов, имеющихся на руках, мне необходимы документы с работы. Копии трудовой, приказа, справки о моих доходах. И уже второй раз за последние полгода сотрудники, занимающиеся кадровыми вопросами и бухгалтерией, препятствуют мне в оформлении данных документов, а значит и реализации права на пособие и обучение.
По совершенно отвратительной системе сделать это возможно только на внутреннем портале банка, и только твой руководитель. А если он поменялся, ты об этом знать не знаешь (вот у меня уже 3 раза директор ДО менялся), тебе надо найти время в череде бесконечных дел, найти кто тебя отвезёт на работу. Тогда есть ещё возможность комфортно взять малыша с собой, или с кем его оставить и пулей лететь делать дела на работу.
Хорошо, выдохнула, вытерла пот со лба и жду справки. Ведь если ты правдами и неправдами несколько дней через колл центр узнавал кто их оформляет, тебя пульнут все равно туда, где ты трудился. Но первый раз в июне, когда я оформила необходимые документы, смогла забрать их только в день отлёта из Москвы, так оперативно их делают.
Ладно, вторую попытку предприняла в ноябре, после того как приехала с отпуска и сделала важные обследования ребёнку. С начала ноября, а сейчас уже 10 ДЕКАБРЯ полного комплекта необходимых документов нет! Жду все потому что нет возможности ездить за каждой бумажкой.
Для того чтобы заказать в этот раз я опять вынуждена была ездить в отделение, в котором работала.
Сотрудники, которые занимаются оформлением документов, попросту не берут трубку! Когда совершив несколько десятков вызовов, они поднимали, то говорили -«Пишите на почту» ПИШИТЕ НА ПОЧТУ! Которую можно просто игнорировать!
Ещё я узнала, что у нас были кадровые перестановки, и руководители у меня другие. Действующим сотрудниками они дают задания, проверяют их работу. А с такими как я попросту не удосужились познакомится, поэтому мне приходится беспокоить моего уже старого руководителя.
Так вот, господа руководящие вторым банком в стране, что то не очень у вас получается укрупнение банка. Получается так, что в большом муравейнике никто не отвечает ни за что, кадровики надели короны на головы, не знаешь на какой козе к ним подъезжать.
Итог такой, если я из-за задержек со стороны сотрудников кадров и бухгалтерии не смогу подать документы в соцзащиту и центр занятости (а это как всем известно бюджетные организации, и у них есть свои сроки закрытия планов, бюджетов и т.д.), буду вынуждена обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру с жалобой.
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AnastasyaWhite • сотрудник
11.12.2018 02:13
|Собеседование в ВТБ, Таганрог
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Собеседование
Доброго времени суток. Хочу оставить отзыв о собеседовании с руководством отделения Банка ВТБ 24 в г. Таганроге.
Собеседование проходило в офисе по улице Ленина. Меня пригласили на собеседование на должность оператора в офис. Сказали, что будут открывать офис возле завода им. Бериева и в это отделение идёт набор сотрудников.
Собеседование проводил парень лет наверно тридцати и девушка, имя не помню, но приехала к офису на ниссане. Впечатление от собеседования было жутким. Вели себя эти два "руководителя" ,мягко говоря, некорректно. Называли мои прежние места работы "шаражкины конторы", хотя им право такого никто не давал, каждый бизнес имеет право быть в нашей стране, и не им судить, до этого я работала в других банках кредитным специалистом на ТТ в магазинах партнёрах. Они сказали, что это банки не такие хорошие как ВТБ и вообще, чтобы у нас работать, нужно родиться чуть ли не под столом банка ВТБ. Вели себя очень высокомерно и вальяжно. Я у них спросила, на собеседование зачем тогда пригласили? Ведь в моём резюме указано всё, где я работала, опыт и т.д. Там кстати весь мой опыт соответствовал требованию к вакансии. На что они мне ответили, что приглашают ростовские специалисты, а они туповатые. Я конечно была в шоке.
Закончилось всё тем,что я ушла оттуда как облитая грязью.
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klyshnikova1982 • несостоявшийся сотрудник
07.12.2018 16:46
|Лишили причитающихся выплат после увольнения
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, уважаемые бывшие коллеги!
Пишет Вам бывший сотрудник банка ВТБ, главный менеджер по ЗП проектам ОО «Троицкий» в г. Таганроге филиала №2351 г. Краснодар. C огорчением я принял решение об уходе из ВТБ после 6 лет работы в Банке, пройдя путь от менеджера по сопровождению МСБ до главного МЗП, было привлечено много клиентов, было выпущено огромное количество ЗП карт, но выбора у меня не оставалось, т.к. дальнейшего карьерного роста в г. Таганроге ждать не приходилось, а мне его очень хотелось.
Но сейчас не об этом.
28.09.2018 года у меня в жизни случилось радостное событие, в моей семье родился первый ребенок: дочь Мария. Зная социальную политику Банка ВТБ, 01.10.2018 я написал заявление с просьбой выплатить мне материальную помощь в связи с рождением ребенка. Хочу обратить Ваше внимание, что на момент рождения ребенка, я был сотрудником банка в соответствии с "Положением о социальных гарантиях Банка", но к сожалению, по моему заявлению не было принято положительного решения и никакой выплаты я не получил. Также, к моему глубокому разочарованию, мой бывший руководитель самостоятельно принял решение об аннулировании заработанной мной премии за 3ий квартал 2018 года, который я полностью отработал. Полагаю, что и с моей заработанной годовой премией произойдёт то же самое.
Прошу Вас, коллеги, довести информацию до руководителей Банка и выплатить полагающиеся мне выплаты: премии + материальную помощь за рождение ребенка. Уповаю на то, что Вам не безразлична судьба, хоть и бывшего, но всё же Вашего сотрудника. Спасибо!
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Darklord_4EG • бывший сотрудник
06.12.2018 17:58
|Не уважают кандидатов на работу
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Проходила собеседование 27.11. Просидела порядка 3 с половиной часа. Но не это важно. Всегда мечтала работать в ВТБ и считала работодателя надёжным, да и банк одним из лучших. Но ваше отношение к кандидатам все перечеркнуло.
28.11 мне позвонили и сказали, что собеседование пройдено, ждите звонка от директора отделения. В этот день мне предложили ещё две работы, от которых я отказалась, потому что решила, что ВТБ - это очень круто и упустить такой шанс нельзя. И со мной так никто и не связался. Пыталась связаться сама с отк. Ничего не получилось. Я писала письмо, на электронный адрес hr, которая меня приглашала на интервью - тишина, звонила по номеру в письме - не отвечают, пыталась связаться по номеру с которого мне звонили - без добавочного не удается.
Я все прекрасно понимаю, что есть отбор и он жесткий, но надо уважать людей, которые ищут работу. Если вы сказали, что я прошла собеседование и у вас что-то изменилось, позвонить мне и сказать что-то изменилось это минута времени. И как я считаю, для подобной организации такие действия - позор.
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Катя Undead • несостоявшийся сотрудник
06.12.2018 12:52
|Худшее собеседование в этой жизни. Посмотрим, что там в следующей на соседней планете
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Я проходил много собеседований в банках. Больших и маленьких, где с тобой проводят быстренько интервью за 10 минут, либо дают тест на 400 вопросов или другое задание продолжительностью максимум на час-полтора.
Часть 1.
На собеседование закидывают группами по 30+ человек в больший зал, дают посмотреть презентацию, чтобы потешить чсв ВТБ начальникам, а в нас попытаться открыть патриотизм. Затем нам говорят, что а поделитесь ка вы ребята на 2 части. На левые ряды, пусть садятся те, кому удобно ездить на Восток Москвы ездить на работу, а на правые, кому больше Север. И теперь подходите к нам по одному в порядке очереди, ах да, и если кому-то нужно на работу, то пропустите, пожалуйста, этих людей коллеги.
Далее, если ты соискатель не нуждаешься в ускорении очереди, то ты просто сидишь на своём заднем ряду, что ждёшь когда закончится очередь, но честно говоря, лучше сделать вид, что тебе надо на работу и пересесть на первый ряд, а ещё лучше это сделать заранее.
В моём случае было 4 "принимающих" человека. Два сотрудника банка принимали по одному человеку, при этом скорость принятия одного соискателя равна примерно 15-20 минутам. Не ясно, почему сотрудники банка, не могут заранее между собой выучить, что надо спрашивать у соискателя общаться один на один с каждым, а не принимать по двое. Такая прям работа сложная, нужно помощь друга да?
Если уважаемые соискатели проведут не большие математические расчёты, то станет ясно, сколько времени придётся просидеть в зале, ожидая свою очередь. Если говорить обо мне, то я просидел 3 часа, и при этом в лучшем случае обработали только 50% людей. Крутой симулятор медитации да? Я просто свалил через эти 3 часа, потому что это ну просто жесть, а ведь это обычная линейная позиция, а не должность начальника. Но это только одна из причин, а есть и вторая. Ещё мне так нравится, что якобы идёт расширение штата везде, и поэтому у них столько народу набирают, но все прекрасно понимают, почему столько народу)) очередная ложь. Кстати, хочу отметить, что даже в другом банке с таким же кол-вом народу собеседование проводят намного быстрее, а все возможные тесты не дадут упасть эффективности. Тут же, будто ребята имитируют бурную деятельность и забивают рабочее время совковой очередью, чтобы домой было потом приятней идти.
Часть 2.
Я искал работу в колл-центре, мне по телефону обещали должность "финансовый консультант", оклад 40к, премия 150% от оклада. ТОЛЬКО ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ, а ведь я её переспрашивал. Но при этом будут и продажи. В каком виде? Мне сказали, что клиент будет звонить и задавать какой-то вопрос, я отвечаю на вопрос, и за тем у меня там будет высвечиваться спец. предложение и я просто клиенту зачитываю. Ну ок, думаю я, немножко пассивные продажи+основа консультации.
На деле всё иначе. На собеседовании нам сказали, что звонки будут входящие, но будет так же и обзвон наших клиентов(т.е исходящие звонки), надо будет звонить и делать клиентам спец. предложение. И как это называется? Заманили и помогли бесполезно потратить время намного сильнее, чем в любом другом банке на собеседовании. При этом, так же добавили, что надо выполнять план продаж на 100%. Серьёзно? Но 100% это не предел, можно и больше, всё оплачивается. А теперь самое интересное. Премию дают раз в квартал, и чтобы её получить, надо выполнить план, хотя бы на 80% процентов, иначе вы не получите премию ВООБЩЕ. Понятно, что при выполнении плана на 80% и премия будет уже наверно меньше, но Вы чувствуете, насколько огромен абуз этой системы? Вас могут спокойно кидануть на премию, а самое главное, что речи об этом не было по телефону. Теперь ясно, почему некоторые сотрудники на этой должности в ВТБ по отзывам не могут получить премию. Кто-то пытался узнать, а какой собсна план на месяц? Начальник чего-то там, сказал, что везде по-разному и разумеется отвернулся от такого страшного вопроса. Непонятно только, что там у них в одни отделении 500 звонков в минуту приходит, а в другие 1000 звонков по Москве, и поэтому разные планы? Ну да не суть.
Ах и да, если Вы не сможете найти табличку, по которой в инструкции написано куда идти, то не расстраивайтесь, доверьтесь своему чутью, мне кажется, что эту табличку никто не видел из группы, если она там вообще была, просто ориентируйтесь на шлагбаум.
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1
Ydlinitel • несостоявшийся сотрудник
22.11.2018 18:08
|ВТБ - банк который не платит зарплату после увольнения
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в банке ВТБ в городе Стерлитамак на должности специалиста группы автокредитования с 04.07.2018 г по 15.11.2018 г. Трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон 15.11.2018 г. 15.11.2018 была выплачена частично зарплата за первую половину месяца октябрь + компенсация за неиспользованный отпуск. Не была выплачена зарплата за вторую половину октября и первую половину ноября. 16.11.2018 г. Я подал заявление в Трудовую инспекцию, 20.11.2018 г. в Прокуратуру РБ. Ждите проверку) Когда придет приказ об увольнению - подаю в суд.
Вот и думайте что это за "банк" такой который нагло нарушает трудовое законодательство.
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3
ArtBoss489 • бывший сотрудник
21.11.2018 17:26
|Как я работал в ДО "Перовский" г. Москва
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришел в ВТБ на должность финансового консультанта в августе 2018. Банк сразу подписал со мной трудовой договор и отправил на обучение в Высшую школу ВТБ, респект тому руководителю банка, кто это придумал.
Обучают в школе только технике продаж и продуктам банка, работе в АБС не учат, от слова совсем. В ВТБ АБС несколько, а если считать все программы, в которых работает сотрудник фронт линии, то их больше десятка. Меня это крайне удивило и незнание программ аукнулось много раз в виде негатива от клиентов, которых я не мог быстро и качественно обслужить. Доходило до того, что некоторые клиенты отказывались идти ко мне на обслуживание, так как видели, насколько неподготовлен сотрудник.
Для систематизации в дальнейшем разобью отзыв на неколько разделов:
1. Учеба
Технике продаж, продуктам банка учат классно, причем действующие сотрудники ВТБ, имеющие большой практический опыт. Работе в программах не учат совсем! После теории назначаются итоговые тесты, которые внимательный кандидат с банковским опытом сдаст без проблем, что я и сделал. Для тех, кто не смог с первого раза, дается вторая попытка.
2. Стажировка
У меня она была 2 дня вместо недели. Я не понравился своей наставнице, так как просил чтобы операции с клиентами я делал сам под ее контролем. Вместо этого она делала их сама и мне оставалось только наблюдать, как она с большой скоростью работает в различных программах. Пользы от такого обучения для меня было ноль. К чести наставницы скажу, что в дальнейшем она не отказывала мне в консультациях по операционке с помощью WhatsApp. Спасибо, Саша! Дальнейшую стажировку я проходил в отделении, куда должен был выйти на работу - ДО "Перовский". Стажировка заключалась в том, что я наблюдал, как опытные сотрудники обслуживают клиентов. Иногда, когда звезды сходились под счастливым углом, мне позволяли сделать операцию самому, под контролем опытного сотрудника.
3. Работа на испытательном сроке
По окончании стажировки меня посадили на обзвоны. С утра до вечера я обзванивал клиентов, которые когда то уже оформили кредит в ДО "Перовский", и приглашал их в отделение за новым кредитом. За почти 3 месяца, что я работал в ДО, обзвоны заняли больше больше 2-х недель. Получалось у меня это неплохо, привлек я клиентов по выданным кредитам на сумму более 7 млн. Также я открыл вкладов на сумму более 15 млн. рублей. Правда не получил за это ни копейки! Опять же возникает вопрос о пользе обзвонов для стажера, так как он не получает никакого опыта операций в программах банка...
В октябре, ноябре меня посадили на фронт линию обслуживать клиентов, где я постоянно отвлекал опытных сотрудников от работы, так как мне не хватало знаний по операционке. Уже перед увольнением я наконец освоил большинство программ, но свой опыт их изучения никому не порекомендую!
Планы продаж, которые мне сообщало руководство, далеки от реальности и выполнить их крайне сложно.
Даже если сотрудник умудрится их выполнить,.то премию получит спустя 3 мес.
4. Коллектив
Дружного коллектива в ДО нет. Есть несколько приближенных к руководству, которые получают повышенный оклад, и остальные, которых используют в качестве рабочих лошадок и затыкания дыр. Например у меня и другого стажера на той же должности финансового консультанта, что и у приближенной к директору сотрудницы (Лера, привет!) оклад был на 5 тыс. руб меньше. Сейчас Лера, проработав 4 месяца, уже ведущий финансовый консультант, поздравляю с таким быстрым карьерным ростом!
Также в отделении процветала дедовщина, когда стажеры стабильно идут на обед в 15-16.00, что не красит старых сотрудников. На мой вопрос директору: "Почему старые сотрудники идут на обед первыми и нормально ли, когда стажеры обедают в 16.00?" руководитель сказала: "Это не твое дело!"
5. Руководство
Начну с зама: вечно занятый, перегруженый человек, который в меру сил пытается помочь каждому сотруднику. В общении с сотрудниками выдержан и корректен. Желаю тебе дальнейшего роста, Денис!
Директор: лицемерная женщина, которая сегодня тебя хвалит, а завтра унижает и обещает уволить. Понятия не имеет о корпоративной этике! Во время работы были случаи, когда она звонила мне по телефону, когда я обслуживал клиента, и начинала читать мне нотации,какой я плохой продажник. Также в порядке вещей было позвонить мне, когда я с клиентом, и вызвать к себе в кабинет, чтобы отчитать меня. На лояльность клиентов ей, по - видимому, наплевать! Обещала, что я больше не буду работать в ВТБ - видимо человек считает себя топ-менеджером или руководителем HR-департамента банка.
6. Условия труда
В отделении явно не хватает рабочих мест по обслуживанию клиентов. Из-за этого постоянно огромные очереди, сотрудники все время перерабатывают в личное время. Столовая совмещена с раздевалкой, полноценного архива для документов, которым занимается архивариус или сотрудник, который получает за это доплату, нет.
Программное обеспечение на рабочих местах медленное, компьютеры одноядерные или двухъядерные, все ужасно тормозит или виснет. Техподдержка программы М-Банк (ДО "Перовский -отделение бывшего Банка Москвы) работает отлично, всегда можно им позвонить, а вот техподдержка ВТБ не считает нужным общаться с сотрудниками и предлагает писать письмо. Т.е. клиент, отсидев огромную очередь, даже не знает, когда его обслужат из-за технического сбоя.
7. Оплата труда
На должности финансового консультанта я получал 30 000 руб. на руки. Для Москвы смешные деньги учитывая тяжесть труда и постоянные переработки. Что удивительно в разных отделениях разные оклады на той же должности. Я выяснил, что финансовый консультант в одном из отделений имеет оклад 45 000 руб.
8. Увольнение
Согласно ТК на испытательном сроке сотрудник может уволиться написав руководителя письменное заявление за 3 дня до увольнения. У заявления есть специальная форма, поэтому нужно писать его правильно, предварительно взяв образец у руководителя.
Общий вывод:
не теряйте время и обходите отделения ВТБ, которые экс-Банк Москвы, стороной. Оклады там существенно ниже, чем в отделениях экс-ВТБ 24, условия труда тяжелые. Что касается ДО "Перовский", то пока не сменится директор Елена Алексеевна, никому не рекомендую там работать.
Успехов всем кандидатам в работе в ВТБ и помните о том, что если человек не ценит себя и свой опыт, то его нигде не ценят!
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2
vorvort • бывший сотрудник
15.11.2018 15:09
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