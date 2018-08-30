Пришел в ВТБ на должность финансового консультанта в августе 2018. Банк сразу подписал со мной трудовой договор и отправил на обучение в Высшую школу ВТБ, респект тому руководителю банка, кто это придумал.

Обучают в школе только технике продаж и продуктам банка, работе в АБС не учат, от слова совсем. В ВТБ АБС несколько, а если считать все программы, в которых работает сотрудник фронт линии, то их больше десятка. Меня это крайне удивило и незнание программ аукнулось много раз в виде негатива от клиентов, которых я не мог быстро и качественно обслужить. Доходило до того, что некоторые клиенты отказывались идти ко мне на обслуживание, так как видели, насколько неподготовлен сотрудник.



Для систематизации в дальнейшем разобью отзыв на неколько разделов:



1. Учеба

Технике продаж, продуктам банка учат классно, причем действующие сотрудники ВТБ, имеющие большой практический опыт. Работе в программах не учат совсем! После теории назначаются итоговые тесты, которые внимательный кандидат с банковским опытом сдаст без проблем, что я и сделал. Для тех, кто не смог с первого раза, дается вторая попытка.



2. Стажировка

У меня она была 2 дня вместо недели. Я не понравился своей наставнице, так как просил чтобы операции с клиентами я делал сам под ее контролем. Вместо этого она делала их сама и мне оставалось только наблюдать, как она с большой скоростью работает в различных программах. Пользы от такого обучения для меня было ноль. К чести наставницы скажу, что в дальнейшем она не отказывала мне в консультациях по операционке с помощью WhatsApp. Спасибо, Саша! Дальнейшую стажировку я проходил в отделении, куда должен был выйти на работу - ДО "Перовский". Стажировка заключалась в том, что я наблюдал, как опытные сотрудники обслуживают клиентов. Иногда, когда звезды сходились под счастливым углом, мне позволяли сделать операцию самому, под контролем опытного сотрудника.



3. Работа на испытательном сроке

По окончании стажировки меня посадили на обзвоны. С утра до вечера я обзванивал клиентов, которые когда то уже оформили кредит в ДО "Перовский", и приглашал их в отделение за новым кредитом. За почти 3 месяца, что я работал в ДО, обзвоны заняли больше больше 2-х недель. Получалось у меня это неплохо, привлек я клиентов по выданным кредитам на сумму более 7 млн. Также я открыл вкладов на сумму более 15 млн. рублей. Правда не получил за это ни копейки! Опять же возникает вопрос о пользе обзвонов для стажера, так как он не получает никакого опыта операций в программах банка...

В октябре, ноябре меня посадили на фронт линию обслуживать клиентов, где я постоянно отвлекал опытных сотрудников от работы, так как мне не хватало знаний по операционке. Уже перед увольнением я наконец освоил большинство программ, но свой опыт их изучения никому не порекомендую!

Планы продаж, которые мне сообщало руководство, далеки от реальности и выполнить их крайне сложно.

Даже если сотрудник умудрится их выполнить,.то премию получит спустя 3 мес.



4. Коллектив

Дружного коллектива в ДО нет. Есть несколько приближенных к руководству, которые получают повышенный оклад, и остальные, которых используют в качестве рабочих лошадок и затыкания дыр. Например у меня и другого стажера на той же должности финансового консультанта, что и у приближенной к директору сотрудницы (Лера, привет!) оклад был на 5 тыс. руб меньше. Сейчас Лера, проработав 4 месяца, уже ведущий финансовый консультант, поздравляю с таким быстрым карьерным ростом!

Также в отделении процветала дедовщина, когда стажеры стабильно идут на обед в 15-16.00, что не красит старых сотрудников. На мой вопрос директору: "Почему старые сотрудники идут на обед первыми и нормально ли, когда стажеры обедают в 16.00?" руководитель сказала: "Это не твое дело!"



5. Руководство

Начну с зама: вечно занятый, перегруженый человек, который в меру сил пытается помочь каждому сотруднику. В общении с сотрудниками выдержан и корректен. Желаю тебе дальнейшего роста, Денис!

Директор: лицемерная женщина, которая сегодня тебя хвалит, а завтра унижает и обещает уволить. Понятия не имеет о корпоративной этике! Во время работы были случаи, когда она звонила мне по телефону, когда я обслуживал клиента, и начинала читать мне нотации,какой я плохой продажник. Также в порядке вещей было позвонить мне, когда я с клиентом, и вызвать к себе в кабинет, чтобы отчитать меня. На лояльность клиентов ей, по - видимому, наплевать! Обещала, что я больше не буду работать в ВТБ - видимо человек считает себя топ-менеджером или руководителем HR-департамента банка.



6. Условия труда

В отделении явно не хватает рабочих мест по обслуживанию клиентов. Из-за этого постоянно огромные очереди, сотрудники все время перерабатывают в личное время. Столовая совмещена с раздевалкой, полноценного архива для документов, которым занимается архивариус или сотрудник, который получает за это доплату, нет.

Программное обеспечение на рабочих местах медленное, компьютеры одноядерные или двухъядерные, все ужасно тормозит или виснет. Техподдержка программы М-Банк (ДО "Перовский -отделение бывшего Банка Москвы) работает отлично, всегда можно им позвонить, а вот техподдержка ВТБ не считает нужным общаться с сотрудниками и предлагает писать письмо. Т.е. клиент, отсидев огромную очередь, даже не знает, когда его обслужат из-за технического сбоя.



7. Оплата труда

На должности финансового консультанта я получал 30 000 руб. на руки. Для Москвы смешные деньги учитывая тяжесть труда и постоянные переработки. Что удивительно в разных отделениях разные оклады на той же должности. Я выяснил, что финансовый консультант в одном из отделений имеет оклад 45 000 руб.



8. Увольнение

Согласно ТК на испытательном сроке сотрудник может уволиться написав руководителя письменное заявление за 3 дня до увольнения. У заявления есть специальная форма, поэтому нужно писать его правильно, предварительно взяв образец у руководителя.



Общий вывод:

не теряйте время и обходите отделения ВТБ, которые экс-Банк Москвы, стороной. Оклады там существенно ниже, чем в отделениях экс-ВТБ 24, условия труда тяжелые. Что касается ДО "Перовский", то пока не сменится директор Елена Алексеевна, никому не рекомендую там работать.



Успехов всем кандидатам в работе в ВТБ и помните о том, что если человек не ценит себя и свой опыт, то его нигде не ценят!