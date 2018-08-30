Работала в отделении на протяжении 4 лет, в ТЦ "Маркос Молл", в Алтуфьево. Затем ушла в декрет. На моей практике это не первый банк, но наиболее положительные впечатления о себе оставил. Вот что ни говори, а именно люди держат. Потому что, ну давайте честно, работа с частными клиентами очень нервная, клиенты все разные и к нам они приходят уж точно не с улыбкой до ушей. Кто-то не стесняется даже нахамить и наорать, а мы должны спокойно выслушать, разобраться в ситуации и помочь человеку. И вот тут ещё важна поддержка и взаимопонимание коллег. И в СДМе это есть, по крайней мере, в том филиале, где я работала. Абсолютно адекватное, человечное начальство, которое часто умеет входить в положение, идет на компромиссы. ЗП у нас была "средняя по больнице", но всегда точно в срок.