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к списку банков | • информация о банке «СДМ-Банк»

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Хорошее место для работы не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в отделении на протяжении 4 лет, в ТЦ "Маркос Молл", в Алтуфьево. Затем ушла в декрет. На моей практике это не первый банк, но наиболее положительные впечатления о себе оставил. Вот что ни говори, а именно люди держат. Потому что, ну давайте честно, работа с частными клиентами очень нервная, клиенты все разные и к нам они приходят уж точно не с улыбкой до ушей. Кто-то не стесняется даже нахамить и наорать, а мы должны спокойно выслушать, разобраться в ситуации и помочь человеку. И вот тут ещё важна поддержка и взаимопонимание коллег. И в СДМе это есть, по крайней мере, в том филиале, где я работала. Абсолютно адекватное, человечное начальство, которое часто умеет входить в положение, идет на компромиссы. ЗП у нас была "средняя по больнице", но всегда точно в срок.
Kристина Ббывший сотрудник
01.08.2018 20:45
Администратор:
Автор уточните, сейчас вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком?

PS: пока оценку снимаем.
Зарегистрировался опровергнуть всю черноту про банк не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Зарегистрировался опровергнуть всю черноту про банк… Проработал в Москве на Электрозаводской пять лет и три месяца в должности сначала Ведущего специалиста, потом заместителя Управляющего. Я занимался кредитованием юридических лиц, финансовыми рисками и оценкой предприятий. Очень часто у меня были кросс-продажи, заключал договоры на кредитования физических лиц. Руководство высоко ценит сотрудников, стимулирует на обучение (высокая мотивация в виде премий за пройденные курсы). Развиты обучение персонала и корпоративные мероприятия. Был конкретный клиент большой конфетный завод в Московской области (нельзя называть). Служба безопасности работает на достойном банковском уровне, следит за всеми операциями в банке, начиная от приема на работу, до проверки сделок и контрагентов. Переезд в Санкт-Петербург заставил меня покинуть офис. Большое спасибо моему руководителю Владимиру Сергеевичу П. за наставничество, профессионализм и творческий подход к работе. Рекомендую этот банк для трудоустройства. Сам теперь в питерском филиале.
Павел Гавриш • сотрудник
22.06.2016 10:39
Администратор:
Автор поясните, по какой причине выбрали оценку "0" а не "+1"?

PS: пока без оценки.
Хорошая атмосфера положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал в этом банке в отделении "Первомайское", и увольнялся только из-за того, что переезжали с семьей в другой город. Лично я занимался кредитованием юридических лиц. Собственно говоря, лучше банка я еще не встречал, как по коллективу, так и по администрации. Заработная плата - это дело относительное и сугубо личное, но меня доход полностью устраивал. Безусловно, работать приходилось довольно много, но зато мне здесь удалось многому научиться. Не хочется рекламировать, но подобного уважительного отношения к клиентам, которое здесь организовано, в других организациях я еще не встречал.
MixGHбывший сотрудник
24.04.2016 00:35
Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
Варшавское не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проработала чуть менее трех лет в отделении Отделение "Варшавское" и за это время набралась достаточно много опыта и в общении с клиентами, и в работе с программным обеспечением. В отделении был установлен специальный терминал самообслуживания «Плат-Форма», который значительно разгружал поток, однако иногда приходилось консультировать. Упор в привлечении и обслуживании делался на юридических лиц, с физическими имела дело только в ипотечном кредитовании (помимо клиентов зарплатных проектов). Конфликтные ситуации возникали очень редко, все открыты и готовы к компромиссному подходу решения проблем.
Maria Besschetnovaбывший сотрудник
20.04.2016 00:27
Администратор:
Пока оценку снимаем.
Ничего плохого не могу сказать не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в СДМ-банке 6 лет. Ничего особо плохого о работодателе сказать не могу: заработная плата вовремя, значительных переработок не было, руководство адекватное. Правда, прежде чем устроилась, прошла очень серьезный отбор, несколько собеседований, включая службу безопасности. Все (знания, документы) проверяли тщательно. Я работала сначала менеджером по работе с клиентами. Потом занималась проверкой потенциальных заемщиков. Так как в банке хорошо разработаны разные инструкции, процесс это в общем не сложный, да и сама политика по выдаче кредитов очень взвешенная, не было такого, чтобы выдавать кому-угодно, лишь бы выдать (рискуя деньгами банка, точнее тех, кто деньги там держит), а потом долго и упорно заниматься взысканием.
елизавета васинабывший сотрудник
16.04.2016 00:43
Администратор:
Автор, расскажите почему уволились?

PS: пока оценку снимаем.
О времени работы в СДМ-банке у меня только положительные воспоминания положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Трудоустройство у них официальное, руководство - адекватное, зарплата - средняя, платили исправно, без задержек и различных неоговоренных вычетов. Коллектив - хороший, сплоченный, в основном молодой, стажировку проходят все молодые и неопытные специалисты у старших сотрудников, причем стажировка оплачивается. Работа - несложная, но довольно вдумчивая, внимание должно быть хорошее, я работала операционистом, работа в целом нравилась, всегда на людях. Есть возможность карьерного роста, для студентов есть возможность совмещать.
Inna Dyбывший сотрудник
12.04.2016 09:45
Администратор:
Расскажите подробнее о своей работе, вы были молодым специалистом? Когда начали свою трудовую деятельность и сколько проработали в банке?
Достойная зарплата... хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в филиале "СДМ-банке" г.Нижний Новгород недавно, буквально пару месяцев. Это коммерческий банк. Увидела обьявление о открытой вакансии, требовался сотрудник с работой по вкладам для физических лиц и я очень хотела получить эту вакансию. Подала резюме, прошла собеседование и меня взяли. Нравится работать с людьми, советую, подбирают им соответствующие вклады. Работаю с 08:00 до20:00 с перерывом на обед, а так же в субботу. Нравится свой коллектив, меня хорошо приняли. Так как работаю недавно, часто возникают вопросы по работе, обращаюсь к сотрудникам и они мне подсказывают. Хороший, понимающий директор, Наталья Ивановна. Получаю хорошую, достойную заработную плату за свой труд.
igorzel123 • сотрудник
26.03.2016 00:19
Мне повезло не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банковской сфере не так давно. После окончания университета быстро нашла работу, но не сложились отношения с начальством, пришлось искать новое место. Отправила резюме в пять банков, из СДМ банка откликнулись первыми, прошла ряд собеседований и успешно устроилась на работу операционистом. Работать с людьми мне нравится, поэтому особых трудностей нет. Конечно иногда бывает задерживаемся вечером, но не постоянно. С коллективом и руководством на этот раз мне повезло, уровень заработной платы достойный, работаю в Варшавском отделении. Еще мне очень импонирует реальная перспектива карьерного роста, сейчас главное себя зарекомендовать как можно лучше и упорно трудится...
Алёна Иванова • сотрудник
22.03.2016 00:15
Администратор:
В данном случае - пока без оценки.
Возмущение положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Я являюсь бывшим сотрудником СДМ-банка филиала города Екатеринбурга. Пришлось менять работу в связи с переездом в другой город, речи о переводе быть не могло, так как там, к сожалению, нет филиала. Работой в целом была довольна. Сидя дома, в поиске работы, зашла на официальный сайт банка, была в шоке, что множество людей поливают нас грязью, в связи со множественными отказами в кредитовании, высокими процентами. И грязь льется именно на сотрудников! Люди, опомнитесь! Причем тут мы (сотрудники, хоть и бывшие)? Мы работаем по четко поставленной программе, все заявки только принимаем, а одобрение происходит намного выше. И если вы по каким-либо параметрам не подошли, то это не наша вина!
Katie89бывший сотрудник
18.03.2016 10:29
Администратор:
Автор, просьба добавить аргументов в пользу выбранной вами оценки.
Отличное место работы! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банковской сфере не первый год. Если бы вы знали сколько мест работы сменил, потому что кто-то банкротится, у других невыносимые рабочие условия. В СДМ-банк устроился два года назад и до сих пор с удовольствием работаю. Почитал все негативные отзывы и мне, если честно, непонятен такой отрицательный всплеск эмоций. Если ты умеешь трудиться, то точно получишь хорошую зарплату и повышение в банке. Ну а если нет, то конечно можно и "поныть" в комментариях. Работаю я в СПБ на улице Ленина. Отличный коллектив, начальство понимающее. До обмороков мы не работаем, как многие тут пишут. Поверьте, бывают условия и хуже. Причем, зарплату платят достойную.
Олег Потапов • сотрудник
08.03.2016 13:47
Администратор:
Просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.

PS: пока оценку снимаем.
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