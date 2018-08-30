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|Хамство эйчара
|отрицательный голос не засчитан
|Позвонил некий Сергей Миронович с предложением о работе, и при этом нахамил мне. Он думает что я после его хамства пойду в ваш банк работать?
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mixersman • несостоявшийся сотрудник
22.01.2014 17:24
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