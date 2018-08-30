Добрый день всем, постоянно сижу на этом портале и вот решил зарегистрироваться. Работал я во многих банках, но этот мне запомнился больше всех. Работал я в сфере автокредитования в одном Французском банке, но так как французы не следили за бизнесом, а только капитал тратили - вся их затея успешно провалилась. В итоге банк выставили на торги и работать там стало не совсем удобно.



В итоге размещаю я резюме и собираю звонки и отклики. В один прекрасный день звонит телефон и приятный голос зовёт меня в компанию Европлан. Я знал чем эта компания занимается и сказал, что в лизинге я не силён, так как занимался автокредитами. Но тут мне сообщают, что я как раз то, что им нужно, так как они выкупили банк и решили ворваться в сферу автокредитов и порвать всех на ленточки. Естественно глаза мои загорелись, это ж стартап получается... куча предпосылок для роста в должности и в зарплате. В общем, еду на собеседование. Приятно радует расположение офиса - от метро в 15 метрах. Внутри всё тоже хорошо, приветливые девочки встречают, сажают на диван и просят подождать. Пока ждал, нас накопилось уже 3-е человек. В итоге забрали, посадили в переговорную и начали рассказывать о компании. В принципе всё как всегда, знакомство, презентация, вопросы и дежурная фраза "мы Вам позвоним". В итоге вскоре позвонили и обрадовали тем, что я им подхожу. Теперь осталось познакомится с начальством и вперёд на просторы автосалонов.



Приезжаю, знакомлюсь... всё нравится. Дают блокнотик фирменный (рад был как ребёнок шарику), сажают за свободный компьютер и говорят, сиди изучай чем компания занимается, а мы пока что подумаем куда тебя определить. Пришлось сидеть с умным видом и в монитор смотреть. А кругом все заняты чем-то, звонят кому-то, суетятся. В итоге возвращается начальник, говорит, чтоб я шёл домой, а завтра, чтоб приехал и получил дальнейшие указания. В общем, еду я домой и у меня смешанные чувства какие-то.



На следующий день приезжаю и снова сижу возле монитора с умным видом. Спустя время меня забирает начальник и мы едем в автосалон. Ну думаю вот оно... наконец-то к работе приступим. На собеседовании мне сказали, что подберут мне салон поближе к дому, а тут я выясняю, что везут меня в Долгопрудный, что для меня уж совсем не удобно. Ну да ладно, думаю, может салон хороший, буду там всех рвать. =) Приезжаем мы в салон китайских автомобилей, знакомят меня с директором, снова у меня смешанные чувства. Договариваемся о завозе оборудования и о месте моей дислокации. Ударили по рукам и поехали обратно в офис. Получаю информационную макулатуру и еду домой готовиться к работе.



На следующий день еду на работу. Скажу Вам, что одно дело на машине туда добираться, а другое своим ходом. Сначала доехал до ж/д станции, потом 2 остановки на электричке, потом можно на маршрутке, но вечная пробка на переезде отбивает это желание напрочь. В итоге пару километров пешком и я на работе. Касаемо рабочего места - есть стол и стул, жди пока привезут оборудование. Часа в 2 дня приезжает начальник с оборудованием, всё устанавливаем и вот дилемма - интернета нету. Директор сказал, что будет согласовывать этот вопрос с IT-шниками и в ближайшее время протянут провода. Начальник говорит всем пока и уезжает, а я остаюсь налаживать контакты с менеджерами.



К слову, обещали график 2/2, а посадили меня туда на полноценные 5/2. Прошла неделя, за которую я выучил все марки китайских автомобилей, познакомился со всеми менеджерами, выяснил, что в месяц они оформляют в кредит в среднем 2 машины и то что я попал не совсем туда, куда хотел попасть. В Европлане всюду стоит айпи -телефония... очень модная штука, но для работы, которой нужен интернет, а у меня его нет и я не могу даже войти в систему. Я могу просто включить компьютер и с умным видом смотреть в монитор, где написано введите пароль учётной записи.



Смешанные чувства уже больше не смешанные, а уже вовсю начинает переть негатив. Мало того мотаюсь к чёрту на куличике, так и пользы от меня тут как от козла молока. На следующей неделе я на ж/д станции покупаю сборник кроссвордов и еду на работу. Сижу я их гадаю, и о чудо, звонит начальник и предлагает решение проблемы - мне выдадут МОДЕМ. Собираю я манатки и еду в офис, там спустя полдня получаю модем и еду в салон. Втыкаю я значит этот чудо-агрегат и... ничего не происходит. Спустя пару часов выяснений причины, айтишник Европлана сообщает, что необходимо произвести настройки, поэтому мне надо везти модем и системный блок обратно в офис Чаша терпения моя уже почти наполнена, глаз уже начинает дёргаться и хочется сделать кому-нибудь больно. На следующий день везу все эти приблуды компьютерные в офис, мне их настраивают и еду я в автосалон. Всё подключаю и УРА, тихонечко, но всё работает.



Как думаете сколько клиентов обратилось за кредитом??? Правильно, ни одного. Там не то что люди не ходят, там птицы не летают и естественно под конец месяца у меня ноль оформлений, а план уже стоял. Я долго ныл и трезвонил руководству и в итоге, меня переводят в другой салон, поближе к дому, делают график 2/2 и вроде бы жизнь налаживается, но... Тот салон, в который меня перевели, также не пользуется спросом среди потребителей. Банк въехал в те салоны, где ни один банк не высаживает специалиста, а работает дистанционно. И заявок на кредит в таких автосалонах очень мало, а если они и есть, то гораздо более шустрые банки оформляют кредит, А Европлан сидит и собирает уйму документов, отправляет во все отделы, что-то вечно согласовывает и остаётся без клиента.



Раз в неделю в Европлане собирают всех специалистов и обсуждают результаты работы. И каждый раз одно и тоже - план не делается, надо работать лучше, надо найти клиента любым способом и оформить кредит под космический процент. То что на рассмотрение заявки уходит 3 дня, а у нормального банка 3 часа - это никого не волнует. Хоть свяжи клиента и сиди жди решения от банка. Когда я просто сказал, что мы сидим не в тех салонах, в которых надо... мне просто сказали: "Ты обычный менеджер, так что сиди и помалкивай!". В общем, негатива накопилось столько, что ноги просто не хотели нести моё тело на работу, да и мозг тоже этому всячески противился.



Что касаемо условий работы:

- центральный офис удобно расположен;

- зарплата средняя (оклад выше рынка, премия отсутствует, так как нет оформлений);

- коллектив в принципе нормальный, но мы и не виделись особо, только на собраниях в основном;

- руководство постоянно занято и ему нет дела до тебя, как хочешь, так и вертись. Есть план и ты обязан его сделать.



В лизинге эта компания гораздо лучше себя позиционирует, нежели в автокредите. И прошло уже много времени, однако ситуация не поменялась. Об этом я узнаю от коллег, с некоторыми я ещё общаюсь по деловым вопросам.



Спасибо тем, кто прочитал до конца. Всегда думал, как люди тут так много пишут, оказывается просто надо попробовать. =)