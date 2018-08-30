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|Чудо-банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Чудо, конечно же от слова чудовищный!!! Я являюсь, как держателем ужасной "уникальной", как они позиционируют свою карту и бывшим сотрудником. Говоря о внутренней работе банка, если не вдаваться в подробности, то это просто ужасно! Честно проработав неделю, мне и выходить-то не хотелось, потому что, узнав все изнутри, не хотелось обманывать клиентов, но я держалась. Как работают коллекторы, служба безопасности!!! Постоянное хамство и угрозы! Натерпевшись и насмотревшись как унижают старшие специалисты и руководители своих подчиненных, как придумывают клички, старшие специалисты, если их так можно назвать, могут себе позволить уехать в отпуск затем поработав неделю-две уехать еще раз, и так не единожды.
Не раз я была свидетелем как руководитель высмеивал своих сотрудников указывая на их внешние недостатки, что читаю не приемлемым. За 4 месяца проработав в этой конторе была такая текучка, что имена новых коллег запоминать точно не успевали. Нагрузка естественно не малая, плюс давление- вот и бегут с этого тонущего коробочке. Что касаемо ТК, ни кто так и не отработал 2 недели перед увольнением, компания очень любит не выплачивать зарплату, и такое явление как "доле перед компанией" довольно частое и нормальное явление. Меня всячески пытались уволить, руководитель запрещал выходить на работу (так получилось что из-за плохого самочувствия я не смогла выйти на работу, предупредила об этом руководителя, на сл. День взяла больничный, естественно к этому дню и по копались, желания работать никакого не было, но принципы остались).
Все-таки я уволилась, поговорив со службой безопасности, договорились о том, что по обоюдному согласию. Мирно разойдясь, я написала в одной не безызвестной соц. сети миниотзыв на компанию и отдельно на некоторых сотрудников, на что вскоре мне поступил гневный звонок от руководителя к.к с содержанием: " ты кто такая соплячка, чтоб такое писать, это уголовно наказуемо". Так что если коллекционируете печати в своей трудовой книжке и испытываете удовольствие от унижений тогда, КБ европлан ждет именно Вас!!!
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milla vanilla • бывший сотрудник
11.11.2014 21:32
|Сиди и помалкивай...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день всем, постоянно сижу на этом портале и вот решил зарегистрироваться. Работал я во многих банках, но этот мне запомнился больше всех. Работал я в сфере автокредитования в одном Французском банке, но так как французы не следили за бизнесом, а только капитал тратили - вся их затея успешно провалилась. В итоге банк выставили на торги и работать там стало не совсем удобно.
В итоге размещаю я резюме и собираю звонки и отклики. В один прекрасный день звонит телефон и приятный голос зовёт меня в компанию Европлан. Я знал чем эта компания занимается и сказал, что в лизинге я не силён, так как занимался автокредитами. Но тут мне сообщают, что я как раз то, что им нужно, так как они выкупили банк и решили ворваться в сферу автокредитов и порвать всех на ленточки. Естественно глаза мои загорелись, это ж стартап получается... куча предпосылок для роста в должности и в зарплате. В общем, еду на собеседование. Приятно радует расположение офиса - от метро в 15 метрах. Внутри всё тоже хорошо, приветливые девочки встречают, сажают на диван и просят подождать. Пока ждал, нас накопилось уже 3-е человек. В итоге забрали, посадили в переговорную и начали рассказывать о компании. В принципе всё как всегда, знакомство, презентация, вопросы и дежурная фраза "мы Вам позвоним". В итоге вскоре позвонили и обрадовали тем, что я им подхожу. Теперь осталось познакомится с начальством и вперёд на просторы автосалонов.
Приезжаю, знакомлюсь... всё нравится. Дают блокнотик фирменный (рад был как ребёнок шарику), сажают за свободный компьютер и говорят, сиди изучай чем компания занимается, а мы пока что подумаем куда тебя определить. Пришлось сидеть с умным видом и в монитор смотреть. А кругом все заняты чем-то, звонят кому-то, суетятся. В итоге возвращается начальник, говорит, чтоб я шёл домой, а завтра, чтоб приехал и получил дальнейшие указания. В общем, еду я домой и у меня смешанные чувства какие-то.
На следующий день приезжаю и снова сижу возле монитора с умным видом. Спустя время меня забирает начальник и мы едем в автосалон. Ну думаю вот оно... наконец-то к работе приступим. На собеседовании мне сказали, что подберут мне салон поближе к дому, а тут я выясняю, что везут меня в Долгопрудный, что для меня уж совсем не удобно. Ну да ладно, думаю, может салон хороший, буду там всех рвать. =) Приезжаем мы в салон китайских автомобилей, знакомят меня с директором, снова у меня смешанные чувства. Договариваемся о завозе оборудования и о месте моей дислокации. Ударили по рукам и поехали обратно в офис. Получаю информационную макулатуру и еду домой готовиться к работе.
На следующий день еду на работу. Скажу Вам, что одно дело на машине туда добираться, а другое своим ходом. Сначала доехал до ж/д станции, потом 2 остановки на электричке, потом можно на маршрутке, но вечная пробка на переезде отбивает это желание напрочь. В итоге пару километров пешком и я на работе. Касаемо рабочего места - есть стол и стул, жди пока привезут оборудование. Часа в 2 дня приезжает начальник с оборудованием, всё устанавливаем и вот дилемма - интернета нету. Директор сказал, что будет согласовывать этот вопрос с IT-шниками и в ближайшее время протянут провода. Начальник говорит всем пока и уезжает, а я остаюсь налаживать контакты с менеджерами.
К слову, обещали график 2/2, а посадили меня туда на полноценные 5/2. Прошла неделя, за которую я выучил все марки китайских автомобилей, познакомился со всеми менеджерами, выяснил, что в месяц они оформляют в кредит в среднем 2 машины и то что я попал не совсем туда, куда хотел попасть. В Европлане всюду стоит айпи -телефония... очень модная штука, но для работы, которой нужен интернет, а у меня его нет и я не могу даже войти в систему. Я могу просто включить компьютер и с умным видом смотреть в монитор, где написано введите пароль учётной записи.
Смешанные чувства уже больше не смешанные, а уже вовсю начинает переть негатив. Мало того мотаюсь к чёрту на куличике, так и пользы от меня тут как от козла молока. На следующей неделе я на ж/д станции покупаю сборник кроссвордов и еду на работу. Сижу я их гадаю, и о чудо, звонит начальник и предлагает решение проблемы - мне выдадут МОДЕМ. Собираю я манатки и еду в офис, там спустя полдня получаю модем и еду в салон. Втыкаю я значит этот чудо-агрегат и... ничего не происходит. Спустя пару часов выяснений причины, айтишник Европлана сообщает, что необходимо произвести настройки, поэтому мне надо везти модем и системный блок обратно в офис Чаша терпения моя уже почти наполнена, глаз уже начинает дёргаться и хочется сделать кому-нибудь больно. На следующий день везу все эти приблуды компьютерные в офис, мне их настраивают и еду я в автосалон. Всё подключаю и УРА, тихонечко, но всё работает.
Как думаете сколько клиентов обратилось за кредитом??? Правильно, ни одного. Там не то что люди не ходят, там птицы не летают и естественно под конец месяца у меня ноль оформлений, а план уже стоял. Я долго ныл и трезвонил руководству и в итоге, меня переводят в другой салон, поближе к дому, делают график 2/2 и вроде бы жизнь налаживается, но... Тот салон, в который меня перевели, также не пользуется спросом среди потребителей. Банк въехал в те салоны, где ни один банк не высаживает специалиста, а работает дистанционно. И заявок на кредит в таких автосалонах очень мало, а если они и есть, то гораздо более шустрые банки оформляют кредит, А Европлан сидит и собирает уйму документов, отправляет во все отделы, что-то вечно согласовывает и остаётся без клиента.
Раз в неделю в Европлане собирают всех специалистов и обсуждают результаты работы. И каждый раз одно и тоже - план не делается, надо работать лучше, надо найти клиента любым способом и оформить кредит под космический процент. То что на рассмотрение заявки уходит 3 дня, а у нормального банка 3 часа - это никого не волнует. Хоть свяжи клиента и сиди жди решения от банка. Когда я просто сказал, что мы сидим не в тех салонах, в которых надо... мне просто сказали: "Ты обычный менеджер, так что сиди и помалкивай!". В общем, негатива накопилось столько, что ноги просто не хотели нести моё тело на работу, да и мозг тоже этому всячески противился.
Что касаемо условий работы:
- центральный офис удобно расположен;
- зарплата средняя (оклад выше рынка, премия отсутствует, так как нет оформлений);
- коллектив в принципе нормальный, но мы и не виделись особо, только на собраниях в основном;
- руководство постоянно занято и ему нет дела до тебя, как хочешь, так и вертись. Есть план и ты обязан его сделать.
В лизинге эта компания гораздо лучше себя позиционирует, нежели в автокредите. И прошло уже много времени, однако ситуация не поменялась. Об этом я узнаю от коллег, с некоторыми я ещё общаюсь по деловым вопросам.
Спасибо тем, кто прочитал до конца. Всегда думал, как люди тут так много пишут, оказывается просто надо попробовать. =)
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Квакозябр • бывший сотрудник
15.08.2014 17:42
|То, что искал - нашел!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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После переезда из одного города в другой, как и многие, начал искать работу. Трудовой стаж к 22 годам очень внушительный, как и опыт в принципе! Работал ранее "и.о. начальника офиса обслуживания и продаж", а до этого "менеджером по продажам финансовых продуктов". Именно из должности по продаже финансовых продуктов - познакомился с банковской сферой. После переезда искал должность или Администратора или Старшего специалиста в банке, т.к. знаю и специфику работы, и имеется опыт. Долго не мог найти работу, то зарплата не устраивала, то офисы попадались - зайти страшно ... Когда меня пригласили в Европлан, я пришел в офис и меня достаточно приветливо встретили. После собеседования мне все понравилось, и я захотел работать в данной компании! Долго ждал согласования и спустя два дня мне перезвонили и сообщили, что готовы принять меня на работу! Я был рад безумно! Не знаю почему, вроде новое место работы и я ничего не знаю, но радости было куча
После первого дня я закрепил свое первое мнение! Это очень доброжелательная компания! Руководитель практически не отходила от меня ни на шаг, постоянно интересовалась, все ли мне понятно и стоит ли что-нибудь пояснить. Это не могло не порадовать, ведь руководитель, у которого и без меня куча работы, постоянно интересуется моими рабочими делами.
Спустя три месяца работы я нацелен работать дальше, и расти карьерно! Сотрудники в компании все позитивные, никто ни разу не отказал в помощи! Руководство очень отзывчивое, всегда помогает и не наезжает без причины! Если не выполняется план, то обязательно помогут советом и делом. Я планирую продолжить свое сотрудничество с компанией Европлан! Ведь эта работа мне нравится, очень доволен коллективом и руководством! Чего и Вам желаю! Находите именно ту работу, которая будет приносить радость, и на которую Вы будете ходить с удовольствием, даже спустя долгое время!
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obmen86 • сотрудник
31.05.2013 15:22
|Надеюсь, что Сантандер останется верен традициям...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работал в этом Банке в Отделе Розничного Обслуживания (ОРО) еще до кризиса, который и прекратил мою трудовую деятельность в данном банке. Работал не очень долго, но и не мало. Я до сих пор помню это место работы как лучшее в моей жизни. Все 3 руководителя ОРО были невероятно прекрасны в исполнении своих обязанностей. Они нас обучали, они нам помогали, они нас слушали. Я там чувствовал себя человеком, и с радостью полностью отдавал себя работе. Я думал, что нашел работу на всю жизнь. Председатель правления тоже великолепный и открытый человек без капли пафоса. Коллектив был на 5+. Вообще все в банке отличались большим профессионализм. Соцпакет был хороший, особенно выделялся ДМС. Рабочие места хорошие. Полное соответствие трудовому кодексу. Все было идеально, как в сказке.
Потом грянул кризис, и пришлось прощаться. Я до сих пор помню стишок, который нам веселые коллеги прислали по почте в тот день:
"Если Ты, проснувшись утром, голова полна идей,
одеваешься неброско - светлый верх и низ темней,
и украсив себя бейджем, (очень важный атрибут
- помогает не забыть он, кем работаешь ты тут!)
Мчишься бодро на работу (часто даже в выходной),
Предъявляешь гордо пропуск и включаешь комп родной!
Пять "таблеток" прислонить, семь паролей не забыть
Безопасность! Все серьезно! Без нее нам не прожить!
Если ты свой день не можешь без регламента начать,
Если сто отчетов должен каждый день предоставлять,
Если отпуск ты гуляешь аж два раза по семь дней,
И обед холодный любишь, нафиг греть! скорей скорей!
Если ты из штатки молча вылезаешь лишь на миг
И в подборе под завязку, ты к нему уже привык!
Если ты смеешься здесь и узнав во всем себя,
Поздравляю! Поздравляю! Нынче праздник у тебя!"
Но даже тогда Банк поступил по-человечески (не как некоторые), мы получили свое выходное пособие, даже очень щедрое.
Но что там сейчас? Главная ценность любой компании - люди. После кризиса этот ресурс был растерян. Тех руководителей ОРО там больше нет, председатель правления поменялся, многих руководителей и рядовых сотрудников других отделов тоже нет уже. А когда меняется голова, то и вся политика меняется. Надеюсь, что Сантандер останется верен традициям. Надеюсь, что он сохранит свою культуру и этику.
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pirun • бывший сотрудник
20.06.2010 14:01
|Дополнение к правде
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В дополнении о "правде" об Экстробанке, хочу тоже высказаться... Экстробанк был не идеален, в кредитном отделе творилась неразбериха... Работал банк с сомнительными брокерами, которые совершали довольно жесткие махинации в отношении клиентов! Увольнял начальник кредитного отдела, не разбираясь виновен или не виновен кред. эксперт... Спасибо только бухгалтерии, что отстояли и разобрались в ситуациях.
Что касается Сантандера, в отношение с сотрудниками было все хорошо! Ничего плохого про М. Сашу, и Б. Мишу сказать не могу. А в отношении Марины С. могу сказать, что власть даже маленькая портит человека, что с ней и случилось! Только странно то, что как у кредитного эксперта у нее был самый неблагополучный салон, где было много жалоб на нее же за левые кредиты, клиенты парой не знали, за что платят! Но ей "фореве" все-таки прорвалась в штат банка.
От администратора: А можно высказаться о себе? Почему Вы так оценили свою работу в банке?
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nina84 • бывший сотрудник
25.06.2009 13:49
|Правда
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не могу промолчать!
Не могу также понять зачем лить грязь на Экстробанк и превозносить Сантандер, это все ложь и грязная. Рабочий день в Экстробанке был с 9,30 до 18.30 часов. И уходили все вовремя, карьерный рост был для всех, а не для родственников, как пишет автор, т.к. родственников никаких не брали на работу, всех набирали напрямую или через агентства. Зарплата была хорошая и ежемесячно платили премии.
Экстробанк достиг очень хороших результатов, а начал практически с нуля. Коллектив был такой, что все общаются до сих пор и те, кто работает в других банках, говорят, что все равно лучше было в Экстробанке. Банк очень эффективно работал, потому его и захотели купить испанцы. И купили! Только потом пришли дилетанты, девочки и мальчики, без опыта и образования. В том числе те, кого уволили из Райффайзена, потому что не способны ни на что, кроме пафоса и потребления немоперных зарплат, которые начинались от сотки. Вот эти люди и убили банк, набрав таких же, как сами.
Кому интересно, тот узнает, почему сейчас руководит банком не бывший председатель, нанятый Сантандером, а совсем другой человек. Это и является ответом на все вопросы. Мне очень жалко банк! Всегда жалко, когда то, что создается с трудом и приносит плоды разрушают заносчивые бездарности. И испанцы тут не причем. И еще очень обидно, что потом они нанимают людей, которым платят по 150 тыс., чтобы те отслеживали информацию в СМИ и Инете и писали то, что скажет начальник, что здесь мы и наблюдаем. Ну да Бог им судья.
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Справедливая • бывший сотрудник
04.06.2009 12:03
|Хочу вернуться!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток! Я проработал в этом банке почти 2 года (с 03.2007 г. по 12.2008 г.) в отделе розничного обслуживания. Команда в отделе была отличная. Мы были даже не коллегами, а просто хорошими друзьями.
С руководством - на ты (без фамильярностей, конечно). Зарплата не супер, но все компенсировалось отличным соцпакетом (отпускные, ДМС, 100% оплаты по больничным листам).
И вообще - здесь каждый чувствовал себя "в своей тарелке". Но однажды грянул кризис, и нам пришлось расставаться. Многие были готовы к этому, но, признаюсь, руки подрагивали немного. Кое-кто из женской половины коллектива даже прослезился. Но речь не об этом.
Мало какой банк может этим похвастаться, но при сокращении штата выплачивали 4 ежемесячных оклада, притом, что предупреждали каждого все равно заранее. Тем, кого сократили позже меня, выплатили - итого больше - 5 окладов. А теперь вот работаю в другом банке - да что там говорить - ни в какие рамки по сравнению с Сантандером.
Так что желаю, уже успевшему стать родным, банку успехов и процветания в будущем и не теряю надежду вернуться туда работать вместе со старыми коллегами!
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Dobrozhelatel' • бывший сотрудник
02.06.2009 23:22
|Santander consumer bank-the best!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день! Я работала в этом Банке примерно полгода назад кредитным экспертом в автокредитовании, но до сих пор у меня остались только положительные воспоминания о тех днях.
Начну с того, что была собрана отличная команда профессионалов. Все ребята не просто работали, а творчески подходили к процессу кредитования. Кроме того, всегда поддерживали друг друга в нестандартных ситуациях. Зарплата на мой взгляд, тоже очень достойная, и это не считая перспективы карьерного роста.
Отдельное спасибо нашим руководителям: Александру, Михаилу, Марине и Алексею! Вы лучшие! Я очень надеюсь, что Банк справится с кризисом, и будет работать в таком же позитивном режиме, а так же откроет филиалы во всех уголках нашей необъятной родины... в том числе и Волгограде.
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Таня • бывший сотрудник
23.01.2009 12:09
|Автокредит в Сантандере - "райские кущи"
|не голосовал
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Дааа, ребятки! Я тоже из сферы автокредитования, только являюсь сотрудником Банка-конкурента. З/п в Сантандере действительно была объективной по сравнению с другими банками (я, правда, зарабатывала не меньше ихнего), но... О количестве сделок. Банк вышел на российский рынок совсем недавно и начал с размахом набирать себе кредитный портфель всеми возможными способами.
Например, прямое материальное стимулирование директоров автосалонов, и стимулирование ХОРОШЕЕ! Спецы там работали неплохие, но если б не зависимость автосалона от их денег, не видать им в процессе реальной конкуренции таких продаж, не смотря на то, что условия банка по автокреду совсем неплохие!
Но это уже лирика, т.к. сей замечательный оазис распался с приходом кризиса. Сам-то банк стоит, а вот сектор автокредитования весь сократили! Только представьте - ВСЕХ сотрудников автокреда! Правда, нужно отдать банку должное, действительно СОКРАТИЛИ, выплатив компенсацию.
А наше руководство сохранило всех автокредитчиков, распределив их по отделениям банка, никого не выкинули на улицу. Это не злорадство - это просто констатация реального факта!
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kolibry • несостоявшийся сотрудник
14.11.2008 20:42
|О работе в Сантандер Косьюмер Банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу от себя сказать. Работаю в банке уже 4 месяца. Ничего плохого не видела ни разу! С кем из коллег не общалась, от всех слышала только положительные отзывы о работе! Самой мне очень нравится! Особенно, руководство! Марина Соловова, Миша Белов и Саша Меринов для всех своих подчиненных с самого начала стали настоящими друзьями! Никогда из их уст не было слышно слов типа: "Я тут начальник - а ты молчи и слушай"! Они в любой момент, в любое время дня и ночи помогают.
Вот недавно я попала в больницу, так Миша и Марина каждый день звонили, узнавали, как я себя чувствую. Даже приехали меня навестить с очень красивым букетом цветов! Где вы ещё такое отношение видели руководства к своим подчиненным? Коллектив отличный! Все ребята очень отзывчивые! Если вдруг нужна замена, все с радостью соглашаются! З/п тоже довольно высокая! Очень рада, что я работаю в этом банке!
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Angel327 • сотрудник
21.08.2008 16:47
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