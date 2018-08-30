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|Выигрываем вместе!!!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Работаю в АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) более трёх лет. Негативных моментов, за исключением несущественных мелочей, не наблюдаю абсолютно никаких. Коллектив лучший. Командная работа, ответственные сотрудники, взаимоуважение и взаимопонимание. Руководство максимально справедливое и лояльное к сотрудникам. О самом банке много говорить не стоит. Линейка продуктов растёт и по количеству и по качеству. Клиентская база наращивается каждый день и отзывы клиентов не могут не радовать. Надеюсь проработать продуктивно в данной структуре ещё не один десяток лет!
Доброго времени суток!!!
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Gamlet • сотрудник
27.09.2017 10:44
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Администратор:
Отзыв малоинформативен, поэтому оценку снимаем.
|Я так надеялся и верил...
|не голосовал
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Доброе время суток. Если честно, никогда не писала отзывы о банках. Ни как клиент, ни как сотрудник, тем более. Но ситуация, произошедшая со мной в Фора Банке поразила меня до глубины души. 😯Можно даже сказать, оставила рану в той части сердца, которая отвечает за нашу профреализацию.
Вакансию на должность экономиста (проще говоря операциониста) я нашла на сайте hh. Кроме вакансии данного банка, я откликнулась еще на похожие в 3 банках (опережая события, скажу, что везде меня взяли). Специалист отдела кадров (очень хорошая девушка) после нашего общения связалась непосредственно с руководителем офиса и предложила пройти собеседование с ним в этот же день (озвученная мне з.п - 40 000 р., меня полностью устраивала).
Поговорив с руководителем офиса, я поняла, что это просто работа моей мечты Прекрасный руководитель, офис в центре столицы, в двух станциях метро от меня, хорошая з.п., мой опыт работы всех устраивал (я на берегу предупреждала, что опыта работы с юр. лицами у меня мало, а с физ. лицами 10 мес., до этого был 4 летний опыт работы в справочно-информационном центре). Мне сказали, что нужно время для принятия решения. Мне перезвонят.
Через неск.дней мне перезванивают и уточняют, что без прописки, либо регистрации временной (я прописана не в Москве) трудоустройство невозможно. Я не возражаю, тем более, что у меня есть близкие родственники, которым не составит труда меня зарегистрировать☺ Я уже настроила планы, как буду беззаветно трудиться на благо Фора Банка и через 2 дня регистрация была готова. Меня опять пригласили в головной офис. И там я проходила еще 3 😲собеседования (с различными руководителями) и плюс с сотрудником службы безопасности. Мне сказали, что позвонят...
Проходит еще время и, я уже практически жду приглашения меня с документами, но нет... мне звонят и говорят, нужно пройти еще одно собеседование (и я задумалась, уж не в советники ли к нашему президенту меня хотят трудоустроить 😐).
И вот настал день х и я иду на 7 (!!!) собеседование с заместителем председателя правления по развитию бизнеса, кажется так, мне задают вопросы, я отвечаю, опять предварительно обозначив, что с юрлицами практически не работала, собеседование заканчивается... Руководитель бизнес направления уходит и мне сообщают, что меня возьмут на работу, но на должность ниже, с з.п. в 30 000 руб.... Мир рухнул... ну почему? Почему мне не сказали, что моего опыта работы недостаточно еще 7 собеседований назад? (хотелось бы отметить, что тем трем банкам, в которые я также прошла, я отказала, вся эта история с прохождением 7 собеседований длилась около 2 недель и все мои надежды были возложены именно на этот банк).
Как я уже сказала, мое сердце разбито, и даже не знаю, какая з.п. теперь сможет залечить раны☺. Это опыт для меня и для вас, Фора Банк, пусть каждый из нас сделает свои выводы и будет развиваться дальше.
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Denisas • несостоявшийся сотрудник
13.06.2017 18:36
|Хуже работодателя нет
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Как бывший сотрудник хочу предупредить: если есть возможность пойти в другое место, идите. Условия труда ужасные, премии лишают постоянно, день получается ненормированный, больничные оплачивают очень плохо и после больничных стараются уволить работника. Крайнее хамство со стороны начальства и сотрудников из других отделов. Никаких повышений зарплаты нет, не говоря уж об индексации, но очень сильно врут про карьерный рост. Очень много дармоедов - целые отделы непонятно чем занимающихся сотрудников и страшная нехватка кассиров и операционистов, собственно самых нужных людей.
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rabotnikbyvshiy • бывший сотрудник
10.09.2016 20:05
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Администратор:
Автор, просьба добавить аргументов в пользу выбранной вами оценки.
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Ответ банка:
Добрый день!
По полученному обращению АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) информирует, что не может согласиться ни категоричностью высказываний в отношении политики Банка к сотрудникам, ни с негативной оценкой работы подразделений Банка в целом.
Отсутствие конкретных фактов, искажение реального положения дел в области трудовой политики и управления кадрами, оскорбительный тон в адрес Банка как кредитной организации с 24-летней историей и его сотрудников в целом, не оставляют возможности подготовить на Ваше сообщение адекватный, полноценный ответ.
Просим Вас придерживаться принципов вежливости и корректности, размещая сообщения в интернете, поскольку Банк подтверждает, что будет защищать свои права и права работающих сотрудников от необоснованных оскорблений и бездоказательных высказываний в соответствии с нормами действующего законодательства.
Информационно: текучесть персонала в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) за 9 месяцев 2016 года составила менее 9%. Штат операционных и кассовых сотрудников в целом по Банку укомплектован более чем на 99%.
|Прием на работу как будто в КРЕМЛЬ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые сотрудники по подбору персонала, директор департамента и управляющие офисов. Мучает один вопрос: для чего вы проводите несколько собеседований потом направляете в службу безопасности после опять в доп.офис и везде ответ "через неделю"??? А в этот момент вакансии также висят на сайте и Вы обзваниваете и опять приглашаете на собеседование в удобное для Вас время! Зачем постоянно врать? Если Вам не подходит сотрудник, то и не надо тогда устраивать такой цирк! Нет-нет! Да-да! Зачем вы отнимаете у людей время? Или это вы показываете видимость своей работы, боясь самим потерять место?! Или такой подход у Вас затащить человека на собеседование и пудрить ему мозги! Просто стало интересно и смешно наблюдать за Вами, как вы подбираете кадры!
Я пишу от нескольких людей, которые у Вас на данный момент проходят собеседование уже наверное по третьему кругу, и вот интересно чем же все закончится? И какие причины отказа в устройстве на работу будут у них указаны! Обещаю потом рассказать чем же кончается набор сотрудников в ФОРА БАНКЕ! Продолжение следует....
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tolpov • бывший сотрудник
06.06.2016 11:47
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Ответ банка:
Уважаемый Клиент, добрый день!
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) внимательно изучил Ваше обращение и выражает признательность за оставленный отзыв.
Информируем Вас о том, что в целях эффективного взаимодействия Банка и потенциального кандидата, при принятии решения о приеме на работу Банк, организуя личную встречу, проводит проверку уровня его профессиональной подготовки, выявляет потенциальные способности, нацеленность соискателя на карьерный рост. Выбор соискателей осуществляется на основании конкурсного отбора. Эта процедура занимает от одного до двух рабочих дней и в большой степени зависит от возможностей самих соискателей. Материалы конкурса обобщаются и передаются для принятия решения руководству Банка, информация о котором доводится до соискателя в кратчайшие сроки.
Просим с пониманием отнестись к действующим в Банке процедурам по работе с кандидатами на вакантные должности, направленным прежде всего на налаживание конструктивного взаимодействия между работодателем и потенциальным сотрудником.
|Работники нужны???
|не голосовал
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На сайте банка размещены вакансии. Вакансий много, на любой вкус. Также привлечены к поиску потенциальных сотрудников крупные онлайн ресурсы - Hh, job и т.д. И, собственно, вопрос: зачем размещать вакансии, если ответные резюме никто не просматривает?
Пример: я и двое моих знакомых отправляли отклики на вакансии (фронт-офис) и на сайт, и на эл. адрес, и через Hh. Просмотров НЕТ. Работники департамента по подбору персонала резюме даже не открывают. А мы соответствуем всем требованиям вакансий. Может быть представитель банка объяснит, в чем дело?
P.S. Лично я уже не хочу работать в Фора-Банке. Просто интересно.
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Pioner-ka • несостоявшийся сотрудник
26.11.2015 08:37
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Ответ банка:
Уважаемый соискатель !
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО), развивая сеть удаленных офисов, активно занимается поиском и подбором квалифицированного персонала для работы в Банке, поэтому активно размещает информацию о вакансиях как на сайте Банка, так и на специализированном интернет-сайте HH.ru, на других сайтах АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) объявления о вакансиях не размещает. При этом, представители кадровой службы в обязательном порядке просматривают все поступающие или размещенные резюме, и в случае если кандидат соответствует квалификационным требованиям по размещенной вакансии и обладает необходимыми профессиональными навыками и умениями, то данный кандидат приглашается на собеседование.
В случае если Ваш профессиональный опыт, умения и навыки соответствуют квалификационным требованиям по размещенным вакансиям нашего Банка, то Вы можете прислать свое резюме на электронную почту hr@forabank.ru
|Для тех, кто хочет там работать
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Для желающих устроиться на работу в Фора Банк. Удивление вызывает программное обеспечение банка: и у давно работающих и у вновь поступивших. Ужасно, программы несовершенны, виснут, многое вручную... очень многое. Это утомляет и раздражает и клиентов и работников. Ожидание клиента может закончиться фразой "посадили какую то неумеху", обидно.
Соц. пакет - ни о чем. Больничный как обычно, если не болеете, то вот и весь соц. пакет. Детских лагерей, пансионатов, билетов на праздники - нет... и не будет
Отпуск. По заранее утвержденному графику. На похороны - три дня за свой счет, на свадьбу десять дней за свой счет. Для матерей-одиночек льгот нет (по ТК мать-одиночка имеет право на дополнительный отпуск 14 дней за свой счет).
З/п вовремя, без задержек, регулярно. Премии были, на 2013 год неизвестно. Сумма премии выборочна, на усмотрение руководства (кому как повезет).
График. Разный, и пять дней и смены. Переработки чаще не учитываются! То есть наказания быстро, а поощрения очеееень медленно. Оплата переработок почти отсутствует, за редким исключением, чаще дают отгул.
Коллектив. В зависимости от отдела. Поначалу дедовщина обеспечена. Так как никому не хочется помимо своей работы еще и отвлекаться кого то учить за спасибо!
Дисциплина. Увольняют по статье в один день. Строго.
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Turbocoshka • сотрудник
08.12.2012 08:22
|Из Медведково с любовью
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу оставить положительный отзыв о работе в отделении Медведково. Вспоминаю время работы с большим теплом. Сначала отмечу руководителя офиса Светлану Александровну, которая несмотря на молодой возраст является достаточно чутким, понимающим и мудрым человеком. Во вторую очередь хочется отметить коллектив, работающий как один слаженный механизм, несмотря на загруженность работой вкупе с нехваткой сотрудников и разумное разделение обязанностей. Как это часто встречается в последнее время работаешь один за всех и совмещаешь в своей должности работу нескольких подразделений и отделов Девочки, всех благ вам, богатых клиентов, прибыли, повышения зарплаты и поменьше всяких психических.
От админа: Могли бы рассказать о самом банке, пока что только коллектив
marien: Это же служебный рейтинг, соответственно, отзыв об атмосфере на рабочем месте в приоритете, что сказать о банке? Во-первых, клиенты - их много, и с каждым днем становится все больше, что хорошо, согласитесь, они благожелательны и благодарны, что тоже является плюсом. Продукты банка достаточно разнообразны и конкурентноспособны, хотя ставки по депозитам падают, и не вводятся потребы. Но это уже совсем другая песня.
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marien • бывший сотрудник
27.06.2011 00:35
|Обман при устройстве на работу
|отрицательный голос не засчитан
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Обман при устройстве на работу. Сначала учишься полмесяца потом только смотрят брать или нет. Полмесяца без оплаты труда и без устройства.
От админа: Могли бы подробнее описать опыт трудоустройства?
ledi-blondi66@mail.ru: 10 дней я ходила в Банк, а руководитель говорила, что меня устроят задним числом. Ни о какой стажировке меня не предупредили, и брать меня видимо изначально никто не собирался. И вообще что значит "устроят задним числом"? Это как? Разве есть такие законы у нас в России, что сначала учись полмесяца, а потом устраивайся на работу. По-моему сначала заключаешь договор, пусть даже на испытательный срок, а потом уж может идти речь об учёбе. Или у нас теперь так?
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людмила никифорова • несостоявшийся сотрудник
11.06.2011 08:30
|Огромное спасибо за опыт и хорошее отношение
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поблагодарить всех сотрудников отделения "Беговая" за приветливость, чуткость и хорошее отношение.
Проработала в банке недолго, но остались только хорошие воспоминания. Начальство самое замечательное - лучше не найдете: ни разу не повысили голос, с пониманием относятся к задержкам в выполнении поручений, всячески поддерживают.
Большое спасибо!
От админа: Нельзя ли поподробнее и поконкретнее про сотрудников и начальство? Ибо пока все расплывчато...
nomi: Это мое первое место работы. Коллектив молодой, приняли меня очень тепло. Непосредственный начальник - Яхнис Ольга Борисовна ввела в курс дела, подсказывала как себя вести в УФРС (т.к. опыта общения с государственными учреждениями не было).
Когда были необходимы поездки по Московской области, давали служебную машину (это было спасением, как в самые жаркие дни, так и в холода). Что сказать еще подробнее, не знаю. Если только описать жизнерадостные лица девочек, с которыми работала всегда приветливых и жизнерадостных (ипотечный департамент, депозитарий, оперзал), обаятельных представителей службы безопасности. Просто приятно было работать.
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nomi • бывший сотрудник
29.07.2008 19:17
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