Добрый день, отзыв будет короток, но достаточно ясен. Этим отзывом ни в коем случае не хотелось бы задевать ни чьих интересов, а только лишь выразить в некотором смысле само негодование и растерянность.



Находясь в поиске работы, и соответственно, разместив свое резюме на нескольких сайтах по поиску работы, в один из дней поступил звонок от Росгосстрах банка, а точнее от отдела персонала. Было предложено посетить собеседование на должность клиентский менеджер. Это не могло не обрадовать. Собеседование прошло успешно, сотрудник отдела персонала провел его на позитивной ноте, объяснив "все" + и - данной вакансии, озвучив четкий оклад, но об этом позже, условия и объем работы. Далее было предложено дождаться бесплатного 2-недельного обучения в школе молодых банкиров, ну что ж и это прошло вроде как все в ярких красках и впечатления о банке и о работе, после собеседования были только положительные.



Далее неделя ожидания, второе собеседование с руководителями банка (сценка по продаже какого-либо продукта) и через несколько дней стала известна долгожданная дата начала обучения. Все началось на добром слове, без каких-либо договоров пусть даже и на бесплатное обучение. Вроде все стандартно, обучение каждый день, история банка продукты услуги бесконечное множество слов о сбербанке и сравнении с ним банка ргс и прочее. Длилось с 100:00-17:00 пн-пт как на работу, приходили мы и грызли гранит науки и вкусные булочки в здешней столовой (как оказалось это были самые приятные моменты этих двух недель), обучение шло и приближалась дата "экзамена" надежда не покидала наши наивные сердца.



"Учителя" сей школы молодого банкира, были весьма учтивые и позитивные молодые люди, изредка пугающие нас "не сдачей теста и экзамена в итоге", но это полбеды, в итоге выяснился вопрос оклада, у всех он оказался разный но как бы одинаковый; вопрос в том что официальная часть 8-12 тысяч, а остальное "надбавка" за красивые глаза наверно. Здесь быстренько начала забираться в сердце и разум подозрительность и таять как снег весной мечта о "премии без потолка" и о счастливой карьере УПРАВЛЯЮЩЕГО. Карты потихоньку открывались, некоторые сдавались, но большинство, не из робкого десятка, все же решили завершить начатое и дойти до "экзамена".



Вот оно, обучение подошло к концу, пробные тесты канули в Лету, тетради исписаны, памятки работника ргс-банка распечатаны и розданы, израсходована краска в принтерах, но обучение оно ведь бесплатное, а оклад оказался не 35, а 8 тысяч, потому нестрашно.



Идем дальше. День итогового теста, все его успешно сдают, но почему-то под одним логином и паролем. Далее, дабы побороть свое любопытство , было решено отправиться в один из офисов банка, попали мы, как в итоге выяснилось в офис СОЮЗ-Апполон. На столах у менеджеров сравнительные листовки карт пенсионные "сбербанка и ргсбанка" что тоже отправилось в копилочку к мисс Марпл. Проследовав к руководителю этого офиса, она в недоумении заявила, что не в курсе никаких шмб и тп. И что не знает никаких тренеров и ничего подобного. Ладно, все стало ясно и потешив свое любопытство, мы завершили путешествие, и остались в ожидании дня "х".



И вот он настал! Коморка 5х5, где сидит и дрожит добрая половина учеников, другая, же половина прибудет сюда немного позднее. Первый пошел, второй третий, результаты "да вы прошли, поздравляем! Мы вас берем, говорили они, не переживайте, не ищите нового места, уверенно было сказано каким-то директором в экзаменационном зале (комнатке побольше) вы теперь работники ргс банка, экзамен пройден, мы с вами свяжемся чтобы произвести процедуру оформления, так же обещала работник отдела кадров. Окей, но не все было безоблачно в этом судном дне. Были и те кому повезло меньше (хотя тут можно и поспорить) некоторых все таких не взяли в ряды клиентских менеджеров. Экзамен прошел. Было обещано сообщение или звонок о дальнейших действиях. Прошла неделя (принялось какое-то волшебное решение об оптимизации численности работников) и последовало предложение подождать еще. Ну дальше думаю объяснять не стоит последовало еще пару писем о сроках, итоговым стало то, что сроки неизвестны. Вот так и рухнул мир и все мольбы напрасны. И грезы о прекрасной карьере ушли в небытие.



В общем впечатление от этого всего так себе, лапши наелись вдоволь. Желаю всем кто все же дочитал, принять верное решение и не пытать свое счастье в этой организации именуемой Банком. Так же хотелось бы уточнить "А куда жаловаться?",- потому что обидно однако и лапши с ушей наелись на пару лет вперед.