Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Беспредел
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Ужас что там твориться. Ходила на три собеседования. Мне сказали, что меня берут и спросили в какой день мне удобно придти на оформление. Я сказала что в пятницу, они прислали мне письмо на почту, что ждут на оформление 18.08 и список документов.
В назначенный день я пришла, меня отвели в отдел кадров, я подписала кучу каких-то заявлений и женщина из отдела кадров сказала, что я могу начинать работать, а приказ она приготовит в течение дня. На рабочем месте не было ничего обустроено, я даже компьютер не могла включить и мне сказали обзванивать клиентов и приглашать в офис. Я сидела целый день обзванивала клиентов и в конце дня подошла руководитель и отдала трудовую, сказав, что я не подхожу. На мои вопросы в чем дело, не отвечала. Я не понимаю зачем было устраивать три собеседования, заверять меня, что берут на работу. Я уволилась со своего места работы, чтобы пойти туда. Они мне говорили да-да увольняйтесь скорее, надо как можно раньше приступить к работе. Безобразие какое. Это город Санкт Петербург, Ушаковская набережная 5.
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DariaSafina1234576 • несостоявшийся сотрудник
19.08.2017 11:03
|Оплата больничного
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Я - бывший сотрудник Росгосстрах банка Санкт-Петербургского филиала отделение "Пулковское". Мне не оплачивают мой больничный лист с 08.02.2017 по 03.03.2017. 03 марта 2017 г. я посетила офис Росгосстрах банка по адресу ул. Ушаковская набережная, д. 5а. Где я вручила свой больничный специалисту отдела кадров Анне Г. Она (специалист отдела кадров Анне Г.) сообщила мне, что справка с предыдущего места работы утеряна, а больничный оплатят в конце месяца.
В связи с выше изложенным прошу проверить правильность начисления оплаты моего предыдущего больничного. Справка по больничному с предыдущего места работы мной была отправлена курьером компании СДЭК (www.cdek.ru). Номер накладной: 1042111851.
Жду ответа и оплаты больничного.
Заранее благодарна.
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ftkmw • бывший сотрудник
01.04.2017 12:49
|Справка 182н
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Я бывший сотрудник РГС банка г. Звенигород (с декабря 2014 по март 2015). Мне нужна справка о доходах по форме 182н. Обратилась в офис, но там теперь не РГС банк, а смешанный офис страховой и банка. Управляющего нет вообще, знакомых сотрудников не осталось. Помочь ничем не могут. Обратилась в контакт-центр банка. Там тоже помочь не могут. Как получить справку? Заранее спасибо!
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bae22 • бывший сотрудник
22.03.2017 14:07
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Ответ банка:
Добрый день!
По результатам рассмотрения Вашего обращения мы можем сообщить, что Вы можете получить справку о доходах по форме 182н. Для этого Вам необходимо повторно обратиться в Дополнительный офис "Отделение "Звенигород" и написать заявление в свободной форме.
Информация доведена до сотрудников офиса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим Вас за проявленное внимание к качеству нашей работы.
С уважением,
РОСГОССТРАХ БАНК.
|РОСГОССТРАХ БАНК супер!!!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Тем, кто хочет связать себя с банковской сферой и не имеет опыта работы в банке, советую пойти работать в РОСГОССТРАХ БАНК, где можно действительно многому научиться. На начальном этапе трудоустройства молодым специалистам предлагается пройти обучение в "Школе молодого банкира". Обучение бесплатное, при этом качественное и очень интересное. После прохождения обучения, при работе с клиентами, я всегда чувствовала поддержку и понимание со стороны практически всех коллег. А с приобретением опыта – появилась и возможность карьерного роста. Считаю, что многое зависит от самого сотрудника, его целеустремленности и активности. Благодарна РОСГОССТРАХ БАНКУ за тот колоссальный опыт и знания, которые я получила, и буду применять в будущем...
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mariya855 • бывший сотрудник
30.09.2016 11:25
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
P.S. Оценка не засчитана с учетом п. 6.3 правил Служебного рейтинга ( http://www.banki.ru/services/official/rules/ ).
|"Самое успешное обучение в моей жизни, и жизни еще нескольких замечательных людей"
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Добрый день, отзыв будет короток, но достаточно ясен. Этим отзывом ни в коем случае не хотелось бы задевать ни чьих интересов, а только лишь выразить в некотором смысле само негодование и растерянность.
Находясь в поиске работы, и соответственно, разместив свое резюме на нескольких сайтах по поиску работы, в один из дней поступил звонок от Росгосстрах банка, а точнее от отдела персонала. Было предложено посетить собеседование на должность клиентский менеджер. Это не могло не обрадовать. Собеседование прошло успешно, сотрудник отдела персонала провел его на позитивной ноте, объяснив "все" + и - данной вакансии, озвучив четкий оклад, но об этом позже, условия и объем работы. Далее было предложено дождаться бесплатного 2-недельного обучения в школе молодых банкиров, ну что ж и это прошло вроде как все в ярких красках и впечатления о банке и о работе, после собеседования были только положительные.
Далее неделя ожидания, второе собеседование с руководителями банка (сценка по продаже какого-либо продукта) и через несколько дней стала известна долгожданная дата начала обучения. Все началось на добром слове, без каких-либо договоров пусть даже и на бесплатное обучение. Вроде все стандартно, обучение каждый день, история банка продукты услуги бесконечное множество слов о сбербанке и сравнении с ним банка ргс и прочее. Длилось с 100:00-17:00 пн-пт как на работу, приходили мы и грызли гранит науки и вкусные булочки в здешней столовой (как оказалось это были самые приятные моменты этих двух недель), обучение шло и приближалась дата "экзамена" надежда не покидала наши наивные сердца.
"Учителя" сей школы молодого банкира, были весьма учтивые и позитивные молодые люди, изредка пугающие нас "не сдачей теста и экзамена в итоге", но это полбеды, в итоге выяснился вопрос оклада, у всех он оказался разный но как бы одинаковый; вопрос в том что официальная часть 8-12 тысяч, а остальное "надбавка" за красивые глаза наверно. Здесь быстренько начала забираться в сердце и разум подозрительность и таять как снег весной мечта о "премии без потолка" и о счастливой карьере УПРАВЛЯЮЩЕГО. Карты потихоньку открывались, некоторые сдавались, но большинство, не из робкого десятка, все же решили завершить начатое и дойти до "экзамена".
Вот оно, обучение подошло к концу, пробные тесты канули в Лету, тетради исписаны, памятки работника ргс-банка распечатаны и розданы, израсходована краска в принтерах, но обучение оно ведь бесплатное, а оклад оказался не 35, а 8 тысяч, потому нестрашно.
Идем дальше. День итогового теста, все его успешно сдают, но почему-то под одним логином и паролем. Далее, дабы побороть свое любопытство , было решено отправиться в один из офисов банка, попали мы, как в итоге выяснилось в офис СОЮЗ-Апполон. На столах у менеджеров сравнительные листовки карт пенсионные "сбербанка и ргсбанка" что тоже отправилось в копилочку к мисс Марпл. Проследовав к руководителю этого офиса, она в недоумении заявила, что не в курсе никаких шмб и тп. И что не знает никаких тренеров и ничего подобного. Ладно, все стало ясно и потешив свое любопытство, мы завершили путешествие, и остались в ожидании дня "х".
И вот он настал! Коморка 5х5, где сидит и дрожит добрая половина учеников, другая, же половина прибудет сюда немного позднее. Первый пошел, второй третий, результаты "да вы прошли, поздравляем! Мы вас берем, говорили они, не переживайте, не ищите нового места, уверенно было сказано каким-то директором в экзаменационном зале (комнатке побольше) вы теперь работники ргс банка, экзамен пройден, мы с вами свяжемся чтобы произвести процедуру оформления, так же обещала работник отдела кадров. Окей, но не все было безоблачно в этом судном дне. Были и те кому повезло меньше (хотя тут можно и поспорить) некоторых все таких не взяли в ряды клиентских менеджеров. Экзамен прошел. Было обещано сообщение или звонок о дальнейших действиях. Прошла неделя (принялось какое-то волшебное решение об оптимизации численности работников) и последовало предложение подождать еще. Ну дальше думаю объяснять не стоит последовало еще пару писем о сроках, итоговым стало то, что сроки неизвестны. Вот так и рухнул мир и все мольбы напрасны. И грезы о прекрасной карьере ушли в небытие.
В общем впечатление от этого всего так себе, лапши наелись вдоволь. Желаю всем кто все же дочитал, принять верное решение и не пытать свое счастье в этой организации именуемой Банком. Так же хотелось бы уточнить "А куда жаловаться?",- потому что обидно однако и лапши с ушей наелись на пару лет вперед.
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Vctrflwrss • несостоявшийся сотрудник
26.09.2016 17:25
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за отзыв о нашей работе, который поможет нам стать лучше
Подбор персонала на должности в нашем Банке осуществляется согласно внутренним нормативным документам. В свою очередь, должны отметить, что мы делаем все возможное, чтобы этап отбора и обучения кандидатов был наиболее качественным и продуктивным для Банка и в то же время комфортным для кандидатов. Рассматривая кандидатов на открытые вакансии, Банк учитывает, прежде всего, соответствие квалификационным требованиям. Пройдя обучение в «Школе молодых банкиров», Вы получили много новых знаний и умений, которые могут пригодиться в дальнейшей профессиональной деятельности.
РОСГОССТРАХ БАНК с большим уважением относиться к кандидатам и благодарит Вас за проявленный интерес к нашей вакансии.
С уважением,
РОСГОССТРАХ БАНК.
|Спасибо РОСГОССТРАХ БАНКУ!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Проработала в РОСГОССТРАХ БАНКЕ около 5 лет. Впечатления исключительно хорошие, как от работы, так и от атмосферы в целом. Достойные зарплата и соц. пакет, замечательный коллектив. Могу с уверенностью сказать, что в Банке работают настоящие профессионалы, готовые всегда прийти на помощь. Построить карьеру в Банке - абсолютно реальная, достижимая цель. Конечно, для этого требуется активность, инициативность, исполнительность, и, безусловно, целеустремленность. Осталась огромная благодарность к Банку за тот колоссальный опыт и знания, которые я получила.
Спасибо!
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Ekaterina_rgs • бывший сотрудник
06.09.2016 15:37
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Администратор:
Оценку снимаем, так как отзыв малоинформативен.
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за теплые слова в наш адрес и проявленное внимание к организации работы в Банке и качеству обслуживания клиентов. Нам приятно, что работа в Банке вызывала у Вас только положительные эмоции. Желаем успехов в дальнейшем и надеемся на сотрудничество.
С уважением,
РОСГОССТРАХ БАНК.
|РГС банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотел поделится своим "супер"-опытом работы в Уфимском филиале РГС банка. Проработал я там 5 месяцев на большее нервов не хватило! Причем мне есть в чем сравнивать - это не первый банк в котором работал. Больше всего возмутило отношение руководства к своим подчиненным! Управляющий Уфимским филиалом, не стесняясь в выражениях, может оскорблять своих подчиненных, причем всё это перемешивается с матерными вставками. Вообще удивительно отсутствие какой-то корпоративный этики и просто воспитанности, в конце концов!!! В предыдущем банке мы отчитывались перед самим акционером банка, но он, как воспитанный человек, никогда не позволял себе таких слов и выражений, хотя мы отчитывались за его "личные деньги".
Соц. пакета никакого. Всё за свой счет, даже поездки в Уфу, будь то обучение или отчет по итогам месяца, за свой счет! Причем, при принятии на работу дают читать положение по сотрудникам, где черным по белому написано, что поездки должны оплачиваться.
Техника в офисах вся старая и "поношенная", не менялась со дня открытия банка (2007 год). Были такие периоды когда техника выходила из строя одна за другой, и вместо того чтобы заниматься продажами, скачешь по городу и ищешь где оперативно сделают, чтоб работа в офисе не стояла.
Текучка кадров ужасная, НО это никого из руководства не останавливает, ничего не меняется и не измениться наверное никогда...
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2
raven EVIL • бывший сотрудник
07.05.2016 08:02
|Списывают средства с заработной платы
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являлся сотрудником банка Росгосстрах. Моя зарплата состояла из оклада и надбавки. Ежемесячно устанавливались планы на каждого сотрудника и на отделение. Логично предположить, что ежемесячный план заканчивается в последний календарный день месяца. Но руководство решило запросить объяснительную выполнения плана на 25 число, не дожидаясь конца месяца. На 25 число план еще не был выполнен, но к 30 числу по всем показателям было перевыполнение! Вот и получается, что план перевыполнен, а надбавку урезали. Поэтому и уволился. Это была последняя точка кипения! Руководство Росгосстраха делает с ЗП сотрудников всё что захочет.
P.S. все вклады в Росгосстрахе закрыл и перевёл в банк, в котором сейчас работаю.
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Роман212 • бывший сотрудник
29.02.2016 23:45
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Администратор:
Автор уточните, сколько времени проработали и когда уволились? В каком регионе работали? (ответ за поставленные вопросы можно направить на адрес natalya.konkina@banki.ru)
PS: в связи с непоступлением дополнительной информации оценка не засчитана.
|Вспоминаю с ужасом!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала год!!! Не знаю как, ХАОС и БАРДАК - спутники этого банка. С 1 месяца работы внутри меня сидел один вопрос, куда смотрит ЦБ. Не буду расписывать, сколько нарушений замечала я, но я клиентом этого банка никогда не стану и никому не посоветую. Да и работать никого из знакомых не пустила бы.
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1
anji_dag • бывший сотрудник
03.11.2015 21:02
|Оформление в штат, только через 3 месяца?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Не так давно устроился в Росгосстрах банк, на обучении сказали, что официальное оформление будет после прохождения испытательного срока, то есть через 3 месяца. С этим вопрос как мы будем получать зарплату в первые 3 месяца работы и будем ли вообще?
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1
Denis177 • сотрудник
23.07.2014 11:53
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