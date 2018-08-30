Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Связной банк - ты был лучший
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток. В потоке негатива, а иногда и откровенной лжи, хочу оставить положительный отзыв о работе в Связном банке. Мне посчастливилось работать в этом замечательном банке в период с декабря 2013 года по май 2015 года в должности специалиста отдела взыскания поздней просроченной задолженности, где работа для сотрудников была организована на отлично.
Работа в банке мне нравилась, устраивало абсолютно все : заработная плата, материальное стимулирование, ежемесячные премии, отношения в коллективе, мои непосредственные руководители К.А.М и Р.Л.И, которые для меня были скорее наставниками и друзьями (что в наше время большая редкость). Коллектив был как одна большая семья, радеющая за общее дело, каждый понимал свою ответственность за результат. Может поэтому и получалось все так здорово, работа была в удовольствие и был какой азарт при достижении намеченной цели.
Не могу не отметить работу службы персонала банка, которая работала всегда четко, без проволочек и в полном соответствии с Трудовым кодексом, что для меня как для юриста было приятной неожиданностью. Да и со стороны клиентов неоднократно слышал положительные отзывы о продуктах банка, удобстве использования интернет банка, понятных условиях обслуживания, выгодных процентных ставках.
Жаль было расставаться с банком, но увы... видимо кому-то было очень нужно пустить банк под откос. Хочется надеяться, что Связной банк снова "встанет на ноги", переживет трудные времена и станет еще лучше, по крайней мере от души ему этого желаю.
|
0
ser111 • бывший сотрудник
14.07.2015 20:20
|О работе в Связном банке
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Всем мир! Проработав с связном чуть более трех лет, я решил скоротать прохладный весенний вечер, написав небольшой отчет о своей карьере в этом банке. Дабы рассказ получился более структурированным, разделю его на несколько частей, итак...
Часть 1: Собеседование и обучение.
Я узнал о банке случайно. До этого я работал продавцом в автомагазине, а так как зарплату я получал в конверте, никаких перспектив для роста и развития там не было, я стал задумываться о смене работы. До прихода в банк все мои познания в этой сфере ограничивались снятием стипендии в банкомате раз в месяц, еще в бытность мою студентом. Узнал о вакансии я случайно, мой одноклассник переслал мне ссылку на нее и я отправил свое резюме. Первоначально я воспринял должность оператора КЦ без энтузиазма и пошел на собеседование больше для того, чтобы как-то провести выходной день, но заодно и посмотреть, что это вообще такое.
Придя на собеседование и заполнив анкету, я и другие кандидаты прошли несколько тестов (на элементарное знание русского языка, внимательность, общий уровень развития) и стали ждать звонка от банка. После теста, выходя из офиса, в коридоре я встретил другого своего одноклассника, впоследствии я узнал, что он работал руководителем группы уже около года. Перекинувшись с ним парой фраз, я отправился ожидать результаты. Однако мне не перезвонили. Узнав причину, почему со мной не связались, я позвонил тому самому однокласснику и попросил "замолвить словечко", после чего меня пригласили на начальное обучение.
Обучение началось у меня в декабре 2011 года и продлилось около месяца. Занятия вели два куратора, сначала давали теоретический материал, по мере освоения слушали звонки и сами садились в линию. Два или три дня перед Новым годом мы работали с линии с наставником, т.е. опытный сотрудник сидит рядом в наушниках и в случае необходимости подсказывать как действовать и что говорить в той или иной ситуации. Экзамен у меня был в середине следующего месяца и 17 января 2012 года я был официально принят на должность специалиста центра поддержки клиентов в группу №12.
Часть 2: ОООК и первая линия.
Надо сказать что линия давалась мне хорошо и я получал удовольствие от общения с людьми. В те времена основным показателем была скорость на сплите, с чем у меня никогда не было проблем. Наверное так повлияла моя бывшая работа и напутствия продавца-напарника, который говорил мне с приходом нового покупателя в магазин: "Санек, гони их всех в шею!". Конечно я несколько утрирую, так как один из показателей, заложенных в премию это качество звонков или по-другому градация. За три года работы в банке я остался без премии всего один раз (один месяц) будучи уже в другом отделе. В общем, показатели у меня были хорошими и уже в феврале я занял II место в рейтинге по всему ОООК. Забегая вперед скажу, что в дальнейшем я выигрывал III место в том же рейтинге, а в декабре занял первое место по итогам года работы. С руководителем Олесей у меня сложились самые хорошие и я даже сказал бы теплые отношения. Мне всегда шли навстречу и помогали будь то списания в градации или обмен сменами. В таком ритме прошло чуть более полугода и я перешел работать на вторую линию поддержки клиентов.
Часть 3: Вторая линия.
Вторая линия была создана по инициативе руководителя группы Павла и взяла на себя более длительные и сложные тематики. Это было сделано для снижения ошибок на первой линии, а также сокращения длительности диалога. В это время в банке активно внедрялся CRM, что существенно облегчило нам работу. На вторую линию переводили звонки по смене номера телефона, консультациям по персональному кредиту и ряду вопросов касательно интернет-банка. В самом начале было всего три тематики, поэтому эвейлы на сплите воспринимались как должное, а градация ниже 100% что-то из ряда вон выходящее.
Забыл сказать, что этим летом у нас были овертаймы по 400 рублей час и очень много сотрудников, в том числе и я, получали хорошую прибавку в зарплате. С оверами и получал около 40 тысяч в месяц, что неплохо по Воронежским меркам.
Однако что-то я стал уставать от бесконечных звонков, тем более нам стали добавлять все больше и больше тематик для консультаций и я решил переходить в какой-нибудь из экспертных отделов. Изначально, хотел пойти в ГМТ (группу мониторинга транзакций), но открытой вакансии не было, а ждать у моря погоды не хотелось. Как раз открылась вакансия в ГОСЗ (группа обработки сложных запросов) и я отправил свое резюме туда. Пройдя собеседование через несколько дней я узнал, что принят в группу.
Часть 4: ГОСЗ.
В ГОСЗ я перешел весной 2013 года и стал там старшим специалистом, после успешного прохождения испытательного срока. В обязанности группы входило обработка заявок от клиентов, созданных операторами первой линии, а также заявки от отделений банков в основном на смену паспортных данных клиентов. Большинство заявок типичны и через несколько месяцев я неплохо набил руку, решая их уже без помощи коллег. Работая в ГОСЗ, я продолжал ходить в овертаймы на первой линии, тем самым не лишая себя дополнительного дохода и в то же время, не теряя навыки ведения диалогов и знание процедур. В этом отделе я проработал полтора года, за это время функционал группы немого менялся, что-то добавляли, что-то наоборот убирали, но в целом радикальных изменений не было.
Часть 5: Заключение.
Кризис не обошел стороной наш банк, уже в ноябре 2014 стали ходить тревожные слухи о грядущих изменениях далеко не в лучшую сторону. Уменьшались кол-во и стоимость овертаймов, прекратили набор новых сотрудников в экспертные отделы. В конце января меня пригласил руководитель группы и сообщил об "оптимизации", т.е. сокращении фонда заработной платы. 2 февраля 2015 года я уволился из банка по обоюдному соглашению сторон.
Связной банк я вспоминаю с теплотой, сколько он принес мне положительных эмоций как через клиентов, так и через коллег. Мне попались хорошие группы и руководители, с которыми я вместе работал и отдыхал. Банк предоставил мне огромное поле для реализации самого себя, предложив хорошие условия работы. Заработная плата всегда выплачивалась стабильно, день в день, давался полис ДМС, которым, к счастью, я успел воспользоваться. Анализируя сейчас года, проведенные в Связном, я не нахожу ни одного повода для сожаления или грусти. Мне нравилось работать в банке и очень жаль, что нам пришлось расстаться по независящим от меня причинам.
Но время не стоит на месте и узнав о сокращении, я устроился работать в другой КЦ, хотя уже и не банковский. Пару дней назад успешно закончилось мое обучение и вчера был первый рабочий день на новом месте.
"Хорошего дня, удачи вам, до свидания" - была наша фраза прощания.
|
2
ЖёсткО • бывший сотрудник
15.03.2015 20:28
|Собеседование
|не голосовал
|
Добрый день! Хотела бы рассказать ситуацию, которая произошла со мной при прохождении собеседования. Его проводила девушка по имени Ирина, фамилию к сожалению я не запомнила...
Абсолютно неквалифицированный сотрудник, она задавала очень некорректные вопросы, которые просто ставили в неудобное положение. В вопросе о том, почему я пришла на собеседование именно в Связной, когда начала перечислять причины, и сказала, что меня интересует частичная занятость, т.к. работа имеется, она начала предлагать мне пойти работать грузчиком!!! Несмотря на то что я вообще-то девушка, да к тому же маленькая и хрупкая. Беседа была больше грубой и неприятной, чем доброжелательной ... И так как это первое лицо, с которым начинаешь свое общение при устройстве на работу, осталось очень неприятное ощущение, а желание там работать вообще пропало...
|
1
Milla24 • несостоявшийся сотрудник
07.05.2014 16:46
|
Администратор:
Пока без оценки.
|Документы
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте.
Заказала документы (2 ндфл, 182-н) по новому месту работы 22.02.2014 на точку срт Вавилова (г. Саратова). В течение месяца звонила на точку, говорили, что ничего не пришло и вообще мы ничего не знаем.
Прошел месяц, пришла на точку ничего искать не хотели. Потом менеджер все-таки прошел в подсобку и принес конверт, где была справка 2 ндфл, 182-н так и нет! Звонила по горячей линии сказали, что скорей всего сотрудники потеряли! Как так? Заранее пришла, за месяц заказала! Мне в декрет через 3 недели, а я документы получить не могу! Мне срочно нужны документы! Попросила менеджера еще раз сделать заявку, очень сомневаюсь, что он это сделать.
С Уважением, Агеева Татьяна.
|
0
ageevata • бывший сотрудник
26.03.2014 14:55
|Мой опыт работы в "Связном Банке" (ЗАО)
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Всем доброго времени суток! Наконец-то, дошли руки и у меня написать отзыв о работе в нашем Банке, хотя уже 2 месяца, как я бывший сотрудник, но Банк до сих пор считаю нашим!
Началось все в апреле 2012 года, как тут писали уже, коллективное собеседование, потом перезвонили, обучение. Мы с коллективом это обучение много раз вспоминали. Какая же это закалка! Информации много, доносилась доходчиво, ежедневные тесты. Тренерам огромное спасибо! Даше Т. и Юле Б.. Те 3 недели как отдельный этап в жизни. Потом стажировка в действующем отделении, открытие нашего ОО. Я с такой любовью и грустью пишу об этой работе!
Банк замечательный! Всегда можно позвонить в любой отдел или офис, с вопросом помогут, не съязвят. Взаимодействие отделов просто на 10 из пятибальной шкалы. Особенно часто приходилось обращаться в опер. поддержку. Огромное спасибо за помощь! Оперативно, качественно!
Руководство - это не какой-то монстр, которого все боятся. Корпоративная этика общения на "ты", легкость в общении. Что с коллегой на своей должности, что с управляющим ОО, что с оперативным менеджером, что с председателем правления можно легко пообщаться, узнать любые интересующие вопросы, все свободно, ненапряжно. Головной офис всегда волнует атмосфера в отделениях, поведение людей. Про офисы не забывают, навещают, пожелания сотрудников выполняют. Руководителей никто не боится, их приездам рады.
Зарплата, конечно, маловата, по соц. пакету тоже поставила 4, поскольку в этом году уж очень невысокий ДМС выбрали, за тот год поставила бы 5. Вылечила зубы в Клинике доктора Кравченко, для себя не затратив ни рубля.
Коллектив до сих пор мне снится. Ребята все дружные, сплоченные. Мы стали не коллегами, а друзьями, семьей. Мне очень нравится эта открытость в Банке, легкость. Не знаю, чего клиенты жалуются в народном рейтинге, я сейчас работаю в другом Банке, для клиентов просто сумашедшие условия. Тут же все прозрачно, без скрытых комиссий и платежей. А если кто-то плохо читает оферту или не знает условия - ну чьи это проблемы?!
Я скучаю по Банку, наш ОО закрыли. Один только громадный минус есть - это работа в выходные дни, причем полный день, а это до 9-10 вечера, это ужасно! Для семейного человека - так вообще. И еще один минус, для регионов просто нет возможности карьерного роста. Развиваться некуда. Отделений мало, поэтому расти не получится. Но Банк молодой, думаю, это решится со временем. Работала в г. Самара, ОО "ТРК Космопорт".
Что могу сказать в сравнении с новой работой? Даже мелочи, на чем Связной Банк не экономит, но это оказывается так важно! Это канцтовары. Сейчас приходится покупать за свой счет. С такой тоской вспоминаю, сколько мы передали при закрытии в другой ОО. Новые коллеги не верят этому. Второе, это чай, кофе, одноразовая посуда за счет Банка. Сейчас этого тоже нет. Третье - оплата корпоративов для регионов. Связной Банк заботится о сотрудниках, не экономит на нас, да и мы никогда не думали, что что-то для Банка слишком затратно, не нужно этого заказывать. Все просто и доступно: есть потребность - есть решение. И даже эта акция с извинительными мерами. Все за счет Банка. Если клиент понес неудобства по вине Банка, то Банк и приносит компенсацию. Сейчас же, все путем коллективного сбора собственных средств для клиента. Никак у меня это в голове не может уложиться.
Резюмирую. Банк чудесный! Прибавить зп процентов на 20, сократить работу в выходные дни, и цены не будет! Я совершенно не исключаю для себя, что еще окажусь в команде "Связного Банка"!
|
2
Ekaterina_SPK • бывший сотрудник
15.12.2013 18:18
|Связной Банк - увольнение
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Прошло уже достаточно времени после моей работы в Связном банке, чтобы трезво оценить все прошедшее. Много писать не буду - оценки по критериям выставила. Сейчас же хочу предостеречь тех, кто собирается работать в этом банке и тех, кто намерен уволиться (говорю о ГО).
Будьте готовы к тому, что вам - при вашем желании устроиться на другое место (так как в СВ медом не намазано) при проверке СБ будет дана такая характеристика ваших профессиональных качеств и ваших взаимоотношений в бывшим руководством, что вам прямой путь только в тюрьму на нары!
Если вы уволились по собственному желанию, скажут, что вы - работник никакой, непрофессионал и НИЧЕГО не знаете (вопрос - зачем тогда брать на работу и держать такого ужасного сотрудника?) Если вы уйдете "по соглашению сторон", напишут, что эта мера была вынужденной, так руководство решило избавиться от такого сотрудника.
Причем если вы не принимаете участия в "посиделках" со всеми, а тем паче в выездах на природу - типа ролевых игр и проч. - вы вообще враг №1!
И если у вас в начальниках департамента числится девушка/женщина средних лет, без достойного образования (заборостоительный институт не в счет), без перспектив в личной жизни и уж точно не блистающая умственными способностями, и в связи с этим могущая только "рукой водить" - все, пиши пропало! Она даст именно такую характеристику, о которой было написано выше.
К счастью, не все дураки вокруг, нормальных людей намного больше. Так что удачи при увольнении! А задумывающимся о том - идти или нет в Связной банк работать - советую однозначно НЕТ.
|
0
grubas • бывший сотрудник
07.09.2013 18:01
|Связной Банк как работодатель
|не голосовал
|
Здравствуйте. Меня зовут Олег Барышев. Я очень хорошо понимаю мудрость что "со своим уставом в чужой монастырь не ходят". Я являюсь счастливым обладателем карты Связного Банка и испытываю симпатию к банку и его главному владельцу. Компания молодая и зеленая. Все еще далекая от идеала.
Хочу донести информацию до лиц, которые могут на что-то повлиять в Связном банке. Служба безопасности (в частности те люди, которые отвечают за проверку персонала на стадии приема на работу) занимается действиями вряд ли связанные с их профессиональной деятельностью. Слово "профессиональной" здесь ключевое.
У меня есть 100% информация, что они беспомощны в вопросе проверки прошлого и т.п. человека: имел ли судимость, приводы, учет в диспансерах и т.д. Также информация по проверке предыдущего места работы(!)
Единственное что они могут проверить это регистрацию и розыск. И то они этого не делают практически.
Все это была проблема №1
Проблема же №2 еще хуже. В СБ Связного банка набраны люди, которые не являются эталонами таких понятий как ум и адекватность. Решения принимаются исключительно основывающиеся на их комплексах и "обиженности". Психологи и манипуляторы наихреновейшие. Выбрасывают на улицу более 40% соискателей дошедших до них после 3 недельного обучения (6 дней в неделю).
Хочу заметить, что отдел персонала и тренеры (в течение 3 недель постоянных тестов) сами по себе очень неплохо фильтруют контингент будущих сотрудников.
Проблема №3. Люди проходят собеседование с отделом персонала, выходят на работу и обучаются приблизительно 3 недели. И ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ИДУТ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ В СБ БАНКА! Где происходит "профессиональный отбор".
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЗА ЧТО ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ? Люди 3 недели учат ТОННУ информации, для того чтобы получить эту честь попасть на собеседование в СБ. И половина из них его не пройдут по-любому.
Итог: Замечательные тренера, профессиональные hr менеджеры и неадекватная политика со Службой Безопасности.
Я начал свой текст с мудрости: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Единственная просьба: перенесите планово проверку СБ в первые же дни обучения (максимум на 2-ой день обучения), но никак не в конец.
|
1
Hitin • несостоявшийся сотрудник
11.12.2012 16:19
|
Администратор:
Какое отношение имеете к банку, кроме владения картой банка?
|Ура! Мороженое
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день. Хотелось бы написать о ситуации, которая сегодня произошла в нашем офисе.
Последние несколько дней наблюдались проблемы с электричеством и не работали кондиционеры. В офисе было душновато, но нельзя сказать чтобы условия труда были очень тяжелыми. И вот по почте приходит письмо, что руководство решило бесплатно раздавать мороженое в неограниченных количествах. Такого подарка в разгаре трудового дня не ожидал никто, поэтому настроение сразу поднялось.
Кто-то подумает, что это мелочь по сравнению с такими факторами как зарплата, соцпакет и т.д. Но мне кажется, что забота руководства о сотрудниках - наивысший гарант успешности компании и сплоченности коллектива.
Спасибо большое всем, кто подарил нам эту радость.
|
4
VladimirAlekseevich • сотрудник
05.07.2012 18:13
|Начало карьеры в банковской сфере в Связном банке
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток, уважаемые посетители портала!
Мне 20 лет. Я обычный, среднестатистический московский 4-курсник. Работаю в Связном банке уже 4-ый месяц (испытательный срок подходит к концу). С раннего детства я хотел работать в финансовой сфере. Хочется, так сказать, быть поближе к деньгам. (Ну а кому не хочется?!)
Связной банк ЗАО предоставил мне такую возможность.
Разместил свое резюме на нескольких рекрутинговых сайтах. HR-ы банка СВЯЗались со мной по телефону, в тот же день (через 3-5 часов после публикации резюме). Молодой человек рассказал про открытую вакансию специалиста по работе с клиентами (далее СПК), сказал, что согласно моему резюме я - подходящий кандидат. Далее мне сказали то, что я как студент дневной формы обучения был крайне рад слышать:
1) работать нужно будет не в колл-центре, а в операционном офисе; не с телефонной трубкой и компьютером, а с живыми клиентами. Это очень классно, так как более 80% стартовых вакансий для студентов в банковской сфере - "обезьянка на телефоне", которая занимается холодными продажами и умоляет клиентов купить тот или иной финансовый продукт.
2) Возможна работа как по графику 5/2, так и по 2/2 (8:00-21:00). Причем график 5/2 подразделяется еще на два вида смен: с 8:00 до 17:30 и с 12:00 до 21:00! 2/2 идеальный вариант для студента последних курсов! Я был очень рад и воодушевлен! Работать нужно много, но я не ищу легких путей!
Дальше все было стандартно. Стандартное групповое собеседование, которое я с легкостью прошел. Милая девушка, если мне не изменяет память - Анастасия, рассказала о вакансии более подробно, послушала наши нелепые рассказы о себе. И сказала, что с нами СВЯЖутся, независимо от исхода собеседования.
Вечером того же дня позвонили и сообщили, что исход положительный и теперь необходимо пройти обучение, если вакансия меня заинтересовала. Естественно она меня заинтересовала!
Процедуру обучения прекрасно описал Cheshire в своем отзыве выше. Тренеры Валентина и Иван проводили наши курсы. Спасибо им большое! Честно, на обучении для себя узнал очень много нового. Было очень интересно. Всю информацию впитывал, как губка, поэтому все тесты прошел на отлично! В том числе и выпускной тест.
Хотелось бы отдельно отметить то, что специалисты по работе с клиентами, заместители управляющих, а также управляющие операционных офисов и кассиры проходили обучение вместе. И особый упор тренеры делали на создание атмосферы команды внутри коллектива с первых дней. Не было НИКАКОГО разделения по должностям: будущие управленцы и подчиненные плечом к плечу стояли перед огромными массивами информации и различными задачами, которые нам ставил тренер.
Форму выдали на последних стадиях обучения. После обучения, сразу же, без каких-либо задержек/заминок нас (прошедших обучение) отправили в действующие операционные офисы стажироваться и ждать открытия собственных отделений.
Мне очень повезло. Я попал в ОО "Рождественка". Коллектив в этом операционном офисе просто идеальный! С первого дня действующие сотрудники взялись за нас хлеще тренеров и показали нам все технические аспекты работы. Спасибо им за это огромное!
Итак, подведем итог.
Сейчас я действующий сотрудник. И что я имею?
1) Зарплата.
Поставил 4, так как её никогда не бывает много. Для стартовой должности более чем хорошо!
2) Соц. пакет.
Однозначно - 5. Через 2 недели после оформления на работу получил карточку - полис ДМС.
3) Коллектив.
Однозначно - 5. К коллективу прислушиваются. Его слышат. Но это больше к следующему пункту. Изнутри коллектив очень дружелюбный. Хожу на работу с огромным желанием. У меня на работе не сотрудники, а коллеги и друзья!
4) Руководство.
Тоже - 5. Руководители идут на встречу. Понимают и помогают.
В общем, очень рад, что попал именно в этот банк! Хочу развиваться и расти дальше!
Всем хорошего дня!
|
2
Nustets • сотрудник
13.04.2012 11:46
|Этапы трудоустройства
|
|
Всем доброго утра! Для тех кому интересны "стартовые" вакансии этого банка, расскажу о действующей системе.
1. Попав на первое и последнее групповое собеседование, придётся поиграть в сотрудника и начальника (конкурс) . На этом этапе можно задавать любые вопросы о вакансиях (Специалист по работе с клиентами ДО розница/Кассир/Заместитель управляющего ДО/Управляющий ДО) и перспективах.
2. Пройдя конкурс попадаете на обучение в съёмной аудитории (на данный момент это средняя школа, т.к. пока своя отсутствует).
3. 30 дней обучения с ежедневными домашними заданиями и утренними тестами (9:00 - 19:00, конкурсный отбор в процессе обучения, особенно в первые два дня - адаптации и командообразования).
4. Сдаём пакет документов и трудовую (вас устроили - появляется запись в трудовой и последние 10 дней оплачиваются, если прошёл последующие этапы).
5. Служба безопасности для тех кому удалось "выжить" две недели (существует возможность не пройти ).
6. Экзамен (85% проходной балл ).
7. Теперь учимся этапам продаж в соответствии со стандартами принятыми в банке.
8. Стажировка и т.д.
Это было краткое описание этапов обучения.
Лично не понравилось:
- могут подпортить трудовую книжку записью "устроился/через три дня уволился по собственному - не сдал экзамен и т.д." для перспектив необычно;
- не каждый может позволить себе расходы (питание, транспорт) на целый месяц, понимая что можно не сдать экзамен или просто не пройти после 2-х недель службу безопасности (обычно перед обучением проходят);
- хоть экзамен можно сдать, впитывая материал и готовясь, но при таком графике люди сильно эмоционально устают, т.к. многие не работали в банке и им особо не легко;
- изначально в классе очень тесно - 50-80 человек, "сидим на головах", но конкурсный ежедневный отбор никто не отменял;
Время жалко. Отрицательно поэтому голосую, ну и + сам не прошёл все этапы - обидно, что там далее уже для состоявшихся пусть пишут. А в целом все неплохо, в отделении банка уютно, народу в штате с такими амбициозными планами открытия ДО мало - можно быстро развиться на старте свежего банка, продуктов банковских не много, комментарий о работе найти сложно.
Всем спасибо за внимание и успехов в работе!
|
0
Cheshire • несостоявшийся сотрудник
23.01.2012 09:45
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.