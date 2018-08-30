Всем мир! Проработав с связном чуть более трех лет, я решил скоротать прохладный весенний вечер, написав небольшой отчет о своей карьере в этом банке. Дабы рассказ получился более структурированным, разделю его на несколько частей, итак...



Часть 1: Собеседование и обучение.

Я узнал о банке случайно. До этого я работал продавцом в автомагазине, а так как зарплату я получал в конверте, никаких перспектив для роста и развития там не было, я стал задумываться о смене работы. До прихода в банк все мои познания в этой сфере ограничивались снятием стипендии в банкомате раз в месяц, еще в бытность мою студентом. Узнал о вакансии я случайно, мой одноклассник переслал мне ссылку на нее и я отправил свое резюме. Первоначально я воспринял должность оператора КЦ без энтузиазма и пошел на собеседование больше для того, чтобы как-то провести выходной день, но заодно и посмотреть, что это вообще такое.



Придя на собеседование и заполнив анкету, я и другие кандидаты прошли несколько тестов (на элементарное знание русского языка, внимательность, общий уровень развития) и стали ждать звонка от банка. После теста, выходя из офиса, в коридоре я встретил другого своего одноклассника, впоследствии я узнал, что он работал руководителем группы уже около года. Перекинувшись с ним парой фраз, я отправился ожидать результаты. Однако мне не перезвонили. Узнав причину, почему со мной не связались, я позвонил тому самому однокласснику и попросил "замолвить словечко", после чего меня пригласили на начальное обучение.



Обучение началось у меня в декабре 2011 года и продлилось около месяца. Занятия вели два куратора, сначала давали теоретический материал, по мере освоения слушали звонки и сами садились в линию. Два или три дня перед Новым годом мы работали с линии с наставником, т.е. опытный сотрудник сидит рядом в наушниках и в случае необходимости подсказывать как действовать и что говорить в той или иной ситуации. Экзамен у меня был в середине следующего месяца и 17 января 2012 года я был официально принят на должность специалиста центра поддержки клиентов в группу №12.



Часть 2: ОООК и первая линия.

Надо сказать что линия давалась мне хорошо и я получал удовольствие от общения с людьми. В те времена основным показателем была скорость на сплите, с чем у меня никогда не было проблем. Наверное так повлияла моя бывшая работа и напутствия продавца-напарника, который говорил мне с приходом нового покупателя в магазин: "Санек, гони их всех в шею!". Конечно я несколько утрирую, так как один из показателей, заложенных в премию это качество звонков или по-другому градация. За три года работы в банке я остался без премии всего один раз (один месяц) будучи уже в другом отделе. В общем, показатели у меня были хорошими и уже в феврале я занял II место в рейтинге по всему ОООК. Забегая вперед скажу, что в дальнейшем я выигрывал III место в том же рейтинге, а в декабре занял первое место по итогам года работы. С руководителем Олесей у меня сложились самые хорошие и я даже сказал бы теплые отношения. Мне всегда шли навстречу и помогали будь то списания в градации или обмен сменами. В таком ритме прошло чуть более полугода и я перешел работать на вторую линию поддержки клиентов.



Часть 3: Вторая линия.

Вторая линия была создана по инициативе руководителя группы Павла и взяла на себя более длительные и сложные тематики. Это было сделано для снижения ошибок на первой линии, а также сокращения длительности диалога. В это время в банке активно внедрялся CRM, что существенно облегчило нам работу. На вторую линию переводили звонки по смене номера телефона, консультациям по персональному кредиту и ряду вопросов касательно интернет-банка. В самом начале было всего три тематики, поэтому эвейлы на сплите воспринимались как должное, а градация ниже 100% что-то из ряда вон выходящее.



Забыл сказать, что этим летом у нас были овертаймы по 400 рублей час и очень много сотрудников, в том числе и я, получали хорошую прибавку в зарплате. С оверами и получал около 40 тысяч в месяц, что неплохо по Воронежским меркам.



Однако что-то я стал уставать от бесконечных звонков, тем более нам стали добавлять все больше и больше тематик для консультаций и я решил переходить в какой-нибудь из экспертных отделов. Изначально, хотел пойти в ГМТ (группу мониторинга транзакций), но открытой вакансии не было, а ждать у моря погоды не хотелось. Как раз открылась вакансия в ГОСЗ (группа обработки сложных запросов) и я отправил свое резюме туда. Пройдя собеседование через несколько дней я узнал, что принят в группу.



Часть 4: ГОСЗ.

В ГОСЗ я перешел весной 2013 года и стал там старшим специалистом, после успешного прохождения испытательного срока. В обязанности группы входило обработка заявок от клиентов, созданных операторами первой линии, а также заявки от отделений банков в основном на смену паспортных данных клиентов. Большинство заявок типичны и через несколько месяцев я неплохо набил руку, решая их уже без помощи коллег. Работая в ГОСЗ, я продолжал ходить в овертаймы на первой линии, тем самым не лишая себя дополнительного дохода и в то же время, не теряя навыки ведения диалогов и знание процедур. В этом отделе я проработал полтора года, за это время функционал группы немого менялся, что-то добавляли, что-то наоборот убирали, но в целом радикальных изменений не было.



Часть 5: Заключение.

Кризис не обошел стороной наш банк, уже в ноябре 2014 стали ходить тревожные слухи о грядущих изменениях далеко не в лучшую сторону. Уменьшались кол-во и стоимость овертаймов, прекратили набор новых сотрудников в экспертные отделы. В конце января меня пригласил руководитель группы и сообщил об "оптимизации", т.е. сокращении фонда заработной платы. 2 февраля 2015 года я уволился из банка по обоюдному соглашению сторон.



Связной банк я вспоминаю с теплотой, сколько он принес мне положительных эмоций как через клиентов, так и через коллег. Мне попались хорошие группы и руководители, с которыми я вместе работал и отдыхал. Банк предоставил мне огромное поле для реализации самого себя, предложив хорошие условия работы. Заработная плата всегда выплачивалась стабильно, день в день, давался полис ДМС, которым, к счастью, я успел воспользоваться. Анализируя сейчас года, проведенные в Связном, я не нахожу ни одного повода для сожаления или грусти. Мне нравилось работать в банке и очень жаль, что нам пришлось расстаться по независящим от меня причинам.



Но время не стоит на месте и узнав о сокращении, я устроился работать в другой КЦ, хотя уже и не банковский. Пару дней назад успешно закончилось мое обучение и вчера был первый рабочий день на новом месте.



"Хорошего дня, удачи вам, до свидания" - была наша фраза прощания.