Год проработала в Локо-Банке, в должности оператора call-центра.

Плюсы: стабильные, своевременные выплаты заработной платы в даты, указанные в договоре (в том числе больничных и отпускных). Хороший коллектив, если что-то не знаешь, не уверен, надо уточнить - можно подойти к любому сотруднику (от руководителя до рядового специалиста), который предоставит развернутый ответ на вопрос, подойдет, покажет, а если не знает, или занят с Клиентом - направит к тому, кто знает. Если нужно выйти (в туалет, на перекур, срочно кому-то позвонить) - всегда отпустят (конечно, если нет очереди на линии). Если нужно срочно отпроситься с работы, на день, например, руководство, всегда пойдет навстречу. Достаточно аргументировать, или документально подтвердить необходимость отсутствия на рабочем месте и пожалуйста, за свой счет, или с отработкой в другой день Вас отпустят. В государственные праздники, естественно, выходные, с возможностью подработки и оплатой в 2-ом размере, в пятницу сокращенный рабочий день и удлиненное время перерыва. Классные, оригинальные подарки на праздники. В коллективе царит атмосфера позитива, взаимопомощи и активного рабочего процесса. Недалеко от метро, есть несколько специально отведенных мест для курения, на территории БЦ несколько кафе, несколько продуктовых рядом с БЦ, парковка. Зарплатная карта с выгодными для сотрудника условиями.



Как я убедилась, служба call-центра - одно из лучших подразделений Банка, в плане своевременности предоставления информации, вежливости, оперативности в работе. Банк, насколько я увидела, проработав год, работает строго в соответствии с законодательством, лоялен к Клиентам, многим идет навстречу. Должна отметить, что абсолютно ВСЕ сотрудники call-центра знают и могут предоставить информацию по разным продуктам, строго придерживаются внутреннего и внешнего регламентов банка, а также ВСЕГДА остаются вежливыми в общении с Клиентами, независимо от ситуации. Да, конфликтных клиентов хватает, НО! в подавляющем большинстве случаев в создавшихся ситуациях виноваты сами клиенты, не читающие договор, достаточно следовать инструкциям и такая беседа быстро сходит на нет. Если работать активно, не отвлекаться на ерунду, следовать инструкциям и придерживаться плана - будешь вознагражден весьма ощутимой премией.



Недочеты: не могу назвать минусы, их, как таковых нет, но есть несколько важных моментов, которые стоит принять к сведению. В офисе жуткая пыль! Особенно для аллергиков: пыльный кондиционер, подоконники, грязный пол, столы, рабочие места (НО!вам выдадут специальные салфетки, рабочее место можно протереть). По-поводу премии: первую часть получить довольно просто, а вот вторую.. вторую часть полностью получить оооочень сложно, можно подойти, попросить показать твои показатели, но ты так и не узнаешь, сколько единиц на самом деле было учтено. Но 60% получить вполне реально(проверено на себе). Отвратительная работа сотрудников большинства ДО (особенно в регионах и в 4-5 в Москве). Это крайне досадный недочет, поскольку из-за некомпетентности сотрудников этих самых ДО Банк теряет клиентов, а операторы-премию. Хамство, незнание материалов и инструкций, наглость, жадность, лень и несогласованность действий некоторых сотрудников (и нескольких руководителей ДО, что крайне печально)- та гнилушка, которую, как мне кажется, нужно срочно ликвидировать.



А в целом моё мнение о банке только положительное! Желаю ему процветания, расширения, и побольше компетентных сотрудников в филиалы.