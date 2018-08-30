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|Заморозили премию
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Если ты думаешь, устраиваться ли тебе в это гиблое место - прочитай мой отзыв и всё желание сразу улетучится.
Работал в Локо-банке пару месяцев. В Москве есть отделения на метро Аэропорт и Семеновская. Чтобы схитрить, не скажу отделение (дальше поймёте - почему).
При трудоустройстве обещают оклад 19т.р + 8т.р премия, прописанная в трудовом договоре. Так как 27тр - смешные деньги и работать за эти деньги никто не будет, то они обещают премию до 65 тысяч рублей, которая зависит от твоих результатов kpi.
В конце октября (ориентировочно 28 числа) они повысили план ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, для того чтобы больше сотрудников, которые выходили на премию, не смогли ее получить. 4 декабря до нас довели, что НАМ и ВСЕМ сотрудникам другого отдела (в конце узнаете, почему я до сих пор не называю отделы) РЕШИЛИ заморозить премию, которую мы должны были получить уже 5 декабря! Сказали: если вы, ребята, не выполните план в этом месяце, то и за прошлый месяц тоже премию не получите. Попросили быть сдержанными и понимающими всё!
Почему я не называю отделы и метро? Да потому что это мой второй отзыв, и из-за прошлого отзыва со мной связывалось бывшее руководство и настойчиво просило удалить его, так как этот банк на столько наглый, что может не выплатить не только вашу премию, но и премию конкретного отдела лишь из-за отзыва и указания в нем отдела!
Теперь думайте, что это за банк и стоит ли туда приходить (нет).
Увольняюсь, не поработав толком, так как за пару месяцев вижу лишь желание меня кинуть, а не как-то мотивировать и заинтересовать в работе.
Моя оценка работодателя: 0. Это худший работадатель за мой пятилетний опыт работы. Даже не думайте сюда приходить, что бы вам не говорили. Потеряете только своё время. Ну если вы конечно не планируете работать за 27т.р минус 13% НДФЛ.
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Rabotnik loko • бывший сотрудник
04.01.2019 12:49
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Ответ банка:
Уважаемый Rabotnik loko!
Искренне сожалеем, что у Вас остались негативные впечатления о работе в банке.
Исходя из текста отзыва мы поняли, что Вы проработали в банке совсем недолго. Полагаем, что у Вас недостоверная информация о нашей мотивационной системе.
При приеме на работу абсолютно всем сотрудникам мы подробно разъясняем мотивационную систему, делимся информацией: как рассчитывается премия, за выполнение каких показателей, в какой период выплачивается, сообщаем среднестатистический доход сотрудников банка на данной позиции и прочее.
Кроме этого, все интересующие вопросы можно в любое время задать непосредственному руководителю уже в процессе работы. Обращаем Ваше внимание, что об изменениях в системе мотивации все сотрудники уведомляются в обязательном порядке.
Все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) рассчитываются и выплачиваются в строгом соответствии с законодательством РФ. Заработная плата рассчитывается и выплачивается своевременно - два раза в месяц, без задержек и ошибок. Премия выплачивается сотрудникам, состоящим с банком в трудовых отношениях на момент принятия решения о премировании, и при условии выполнения ключевых показателей эффективности.
При этом положение о премировании доступно для ознакомления для всех сотрудников.
Несмотря на то, что наше с Вами сотрудничество не сложилось, мы желаем Вам успехов в поиске нового места работы, соответствующего Вашим ожиданиям.
Желаем Вам всего наилучшего.
С уважением,
Локо-Банк.
|Непрофессионализм во многом
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Заработная плата состоит из нескольких частей и выплачивается с ошибками и задержками. Сотрудникам предоставляется ДМС, однако при его оформлении вводят в заблуждение о выплатах и получается что вы сами его оплачиваете, если только каким то чудом не оформите его с 1 апреля, а сделать это будет непросто, как вы понимаете.
Коллектив - в основном необразованные люди, которые не могут сообразить что от них требуется и делают то, что им кажется правильным. Сотрудники готовы на оскорбления и угрозы лишь бы только не работать, а делать видимость своих усилий.
Высшее руководство преследует благие уели по развитию банка, но те кто пониже эти цели не разделяют.
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Aladiev • бывший сотрудник
17.11.2018 12:33
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Администратор:
Автор, в каком городе работали и на какой должности?
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Ответ банка:
Уважаемый Aladiev!
Изложенная Вами информация носит субъективный характер и не соответствует действительности.
Локо-Банк работает в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ. Заработная плата рассчитывается и выплачивается своевременно - два раза в месяц, без задержек и ошибок.
Все сотрудники банка, имеющие стаж работы в банке более трех месяцев, могут оформить страховой полис по добровольному медицинскому страхованию, а также подключить к предложенным программам своих родственников и детей. Локо-Банк предлагает различные страховые программы, обслуживание производится по договору с группой компаний "Ренессанс страхование" и действует в течение года с 05.04.2018 по 04.04.2019 года.
Для сотрудников Москвы компенсируется страховая сумма в размере 12 000,00 руб. в год. В предложение страховой компании, в том числе, включены программы, стоимость которых полностью покрывается предусмотренными лимитами.
Информация об условиях присоединения к программам ДМС и размере компенсации банком стоимости полиса размещена на корпоративном портале, а так же рассылается ежеквартально по корпоративной электронной почте всем сотрудникам банка.
Несмотря на то, что наше с Вами сотрудничество не сложилось, мы желаем Вам успехов в поиске нового места работы, соответствующего Вашим ожиданиям.
Желаем Вам всего наилучшего.
С уважением, Локо-Банк.
|Локо-Банк, или Банка с пауками
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Принцип работы данного банка - сплетни,интриги; если ты не прогибаешься перед начальством и не играешь в игры под названием "Против кого сегодня дружим" - будь готов к тому,что тебя уберут,как неугодного!
Развития и карьеры нет никакой,жутчайшая текучка,но, руководителем может стать друг или подружка руководства. На просьбу о повышении зарплаты,на тебя в лучшем случае посмотрят,как на ненормального,в худшем,в лоб именно об этом и спросят...
Слава Богу,что больше не работаю в этом гадюшнике и очень рад этому!
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Nsult • бывший сотрудник
31.08.2018 11:33
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Администратор:
Автор уточните, в каком регионе работали и в какой должности.
|Отдел кадров
|не голосовал
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Впервые сталкиваюсь с таким плохим отношением к кандидатам.
2 недели назад на hh увидела вакансию от данного банка. Направила резюме. В течении недели мониторила просмотры. Никто так и не просмотрел. Решила зайти на официальный сайт и проверить действительно ли вакансия открыта (возможно на hh просто не обновлена), и, как оказалось, вакансия есть, да ещё и несколько. Откликнулась на сайте (даже 2 раза). Ни звонков, ни письменного ответа я так и не получила. Сегодня повторно зашла на hh и «вот тебе на» вакансия обновлена, резюме просмотрено (спустя 2 недели), а ответа всё нет и нет...
А теперь, внимание, вопрос:
Зачем вы выставляете и обновляете вакансии на различных ресурсах и официальном сайте, если даже не можете элементарно просмотреть? Если кандидат по каким-то причинам вас не устраивает, то неужели нельзя отказать в ответном письме, либо просто отклонить резюме?
Такое ощущение, что отдел кадров не заинтересован в поиске кандидатов и выставленные вакансии просто «пустышки».
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Juliet_Granti • несостоявшийся сотрудник
09.08.2018 21:35
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Ответ банка:
Уважаемая, Juliet_Granti!
06.10.2018г. мы не смогли до Вас дозвониться.
Так как в Банк поступает большой поток резюме, для их проработки иногда требуется дополнительное время.
Стоит отметить, что сегодня (10.08.18г.) вопрос был урегулирован с Вами по телефону.
С уважением,
КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
|Руководство не хочет видеть у себя не граждан РФ
|не голосовал
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После того как отправила резюме, позвонили из Локо-Банка, рассказали о вакансии, все замечательно, записали на собеседование. Решила спросить (вдруг не тщательно ознакомились с моим резюме) как обстоят дела с устройством иностранных граждан с Видом на жительство и Московской пропиской, девушка отошла на минуту и говорит, что руководство не хочет приглашать на собеседование не граждан РФ. В общем, собеседование отменили.
По закону я имею право работать везде, кроме гос службы. Гражданка Украины, славянка, 18 лет в Москве, с высшим образованием. Обидно.
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Volkovinskaya • несостоявшийся сотрудник
13.07.2018 10:16
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Администратор:
Отзыв принимаем в статусе "не голосовал".
|Работа в Локо-Банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Год проработала в Локо-Банке, в должности оператора call-центра.
Плюсы: стабильные, своевременные выплаты заработной платы в даты, указанные в договоре (в том числе больничных и отпускных). Хороший коллектив, если что-то не знаешь, не уверен, надо уточнить - можно подойти к любому сотруднику (от руководителя до рядового специалиста), который предоставит развернутый ответ на вопрос, подойдет, покажет, а если не знает, или занят с Клиентом - направит к тому, кто знает. Если нужно выйти (в туалет, на перекур, срочно кому-то позвонить) - всегда отпустят (конечно, если нет очереди на линии). Если нужно срочно отпроситься с работы, на день, например, руководство, всегда пойдет навстречу. Достаточно аргументировать, или документально подтвердить необходимость отсутствия на рабочем месте и пожалуйста, за свой счет, или с отработкой в другой день Вас отпустят. В государственные праздники, естественно, выходные, с возможностью подработки и оплатой в 2-ом размере, в пятницу сокращенный рабочий день и удлиненное время перерыва. Классные, оригинальные подарки на праздники. В коллективе царит атмосфера позитива, взаимопомощи и активного рабочего процесса. Недалеко от метро, есть несколько специально отведенных мест для курения, на территории БЦ несколько кафе, несколько продуктовых рядом с БЦ, парковка. Зарплатная карта с выгодными для сотрудника условиями.
Как я убедилась, служба call-центра - одно из лучших подразделений Банка, в плане своевременности предоставления информации, вежливости, оперативности в работе. Банк, насколько я увидела, проработав год, работает строго в соответствии с законодательством, лоялен к Клиентам, многим идет навстречу. Должна отметить, что абсолютно ВСЕ сотрудники call-центра знают и могут предоставить информацию по разным продуктам, строго придерживаются внутреннего и внешнего регламентов банка, а также ВСЕГДА остаются вежливыми в общении с Клиентами, независимо от ситуации. Да, конфликтных клиентов хватает, НО! в подавляющем большинстве случаев в создавшихся ситуациях виноваты сами клиенты, не читающие договор, достаточно следовать инструкциям и такая беседа быстро сходит на нет. Если работать активно, не отвлекаться на ерунду, следовать инструкциям и придерживаться плана - будешь вознагражден весьма ощутимой премией.
Недочеты: не могу назвать минусы, их, как таковых нет, но есть несколько важных моментов, которые стоит принять к сведению. В офисе жуткая пыль! Особенно для аллергиков: пыльный кондиционер, подоконники, грязный пол, столы, рабочие места (НО!вам выдадут специальные салфетки, рабочее место можно протереть). По-поводу премии: первую часть получить довольно просто, а вот вторую.. вторую часть полностью получить оооочень сложно, можно подойти, попросить показать твои показатели, но ты так и не узнаешь, сколько единиц на самом деле было учтено. Но 60% получить вполне реально(проверено на себе). Отвратительная работа сотрудников большинства ДО (особенно в регионах и в 4-5 в Москве). Это крайне досадный недочет, поскольку из-за некомпетентности сотрудников этих самых ДО Банк теряет клиентов, а операторы-премию. Хамство, незнание материалов и инструкций, наглость, жадность, лень и несогласованность действий некоторых сотрудников (и нескольких руководителей ДО, что крайне печально)- та гнилушка, которую, как мне кажется, нужно срочно ликвидировать.
А в целом моё мнение о банке только положительное! Желаю ему процветания, расширения, и побольше компетентных сотрудников в филиалы.
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Selena1003 • бывший сотрудник
26.04.2018 16:13
|Собеседование
|не голосовал
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Была на собеседовании в данном банке, претендовала на должность Ведущего менеджера. На собеседовании присутствовала начальник по подбору персонала и еще пару человек. Всё бы ничего, если изначально Вы бы не обманывали соискателей и не давали бы ложной информации. В течение недели последовал звонок от той самой начальницы подбора персонала и озвучив положительный результат выслала мне анкету для прохождения СБ, озвучив при этом, что проверка занимает от 3-5 дней. Но не через 3 и не через 5 дней не было звонка о решении СБ. Решила позвонить в отдел кадров сама примерно через неделю после подачи анкеты и документов. По телефону ответил совершенно мне не понятный сотрудник, который не присутствовал на собеседовании и сказал что да, Вы успешно прошли СБ (кто бы сомневался), но набор на обучение новых сотрудников уже закрыт (Хотя тот же самый начальник обозначил точную дату начала обучения).
А теперь вопрос? Зачем Вы обманываете потенциальных претендентов и делайте столько не нужных манипуляций? Лично об банке осталось неприятное впечатление начиная от отдела по подбору персонала, заканчивая безответственным отношением к своим должностным обязанностям и ложной информацией. Некому не советую туда идти и тратить свое время.
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Мария Кузьмина • несостоявшийся сотрудник
28.02.2018 15:47
|Собеседование
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Пригласили на собеседование на позицию руководителя дополнительного офиса. Приехал к назначенному времени (10-00). HR Анастасия К. проводила в переговорную со словами: "сейчас придёт руководитель, ждите". Ждал двадцать минут, никто не пришёл. Позвонил Анастасии, спросил: "Про меня не забыли?" Анастасия сказала: "Что позвонит "руководителю и перезвонит". Подождал 45 минут звонка от Анастасии и поехал домой.
Выводы делайте сами, что там за руководители и какой HR.
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3
Олег82 • несостоявшийся сотрудник
01.06.2017 23:25
|Отдел подбора персонала. Больше ответственности )
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отдел подбора персонала косячит. Напишу, КАК МОГУ, коротко...
В 20-х числах февраля 2017г порекомендовала своего друга как сотрудника. Мой начальник, также зная мою ответственность, порекомендовал его далее "вверх"... Мой знакомый приехал, подал документы. Его данные отправили в СБ и ответ мы ждали до конца марта. То есть прошло больше месяца. В течение этого времени дважды звонили в КЦ, где конечно же толком ничего не сказали. Потом позвонил Х.А. из отдела подбора п. и озвучил, какие документы нужны на оформление. Одного не хватало, на что он сказал "только через неделю, тогда приезжайте 28 марта". Окей, мой знакомый за неделю смог уехать далеко за город, взять недостающие документы, побыть в деревне (это важная информация, дальше будет объяснение!!!)
28 марта договоренность была на 13 часов. в 11 утра мы увидели пропущенный звонок от Локо банка. Мой знакомый тут же позвонил Х.А. на что тот сказал "сейчас с вами свяжутся те, кто звонил". Звонит К.К. МД - мой друг
КК: Вы не взяли трубку ,значит вы отказались от оформления.
МД: Когда вы еще звонили? Возможно я был за городом в деревне и не ловила сеть, я уже с документами еду к вам в офис.
КК: "УСМЕШКА" - если вам еще актуально, то только на 4 апреля могу назначить оформление.
Конечно мы в шоке, уже едем в банк и тут нам говорят - ВЫ ОТКАЗАЛИСЬ, т.к. не взяли трубку. Но самое интересное далее. Мой начальник, конечно же тоже в шоке, пишет мне "почему твой друг уже несколько раз переносит оформление, я рекомендовала его, зная твою ответ-ть и тд". Мне пришлось лично что-то доказывать и оправдываться перед своим начальством, более того я ходила к другому - к потенциальному начальнику моего друга. К.К. сказала ему, что Мой друг сейчас ОТДЫХАЕТ В ДЕРЕВНЕ, и не сможет приехать на оформление и ОН ОТЛОЖИЛ его на 4 апреля.
ИТОГ: у моего друга плохое мнение об отделе в частности, у начальника, соответственно, недоверие к новому сотруднику, у меня ужасное настроение, куча потерянного времени и нервов.
Оценку ставлю хорошую, так как в банке и в моем отделе все устраивает. Хорошая зп, коллектив просто прелесть. Сам банк удобно расположен (5 мин от метро). Но... желаю больше ответственности ОПП.
Спасибо!
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kirozka • сотрудник
23.05.2017 02:38
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Администратор:
Оценку снимаем, так как она не соответствует описанному выше.
|Приглашение на работу в Локо-Банк
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17.02.2017, мне позвонил сотрудник Локо банка Х.А.Д. Ведущий специалист Отдела подбора персонала Локо-банка, предложил вакансию управляющего менеджера (если не ошибаюсь звучало так), в письме описание вакансии не прислал, сразу же ошибся в письме, указав неверный день недели ))), но не в этом дело. Он мне рассказал о ней по телефону, про график работы и про заработную плату, которая составила бы 63 т.р. окладом.
21.02.2017 я приехал на собеседование с другого конца Москвы, встречу проводил специалист по подбору персонала Инна. Описывала совсем другую вакансию - "ведущего специалиста", где заработная плата составляла 36 т.р. окладом - 13 %. Я хотел разобраться в чем дело, почему мне сейчас предлагают совсем другую должность, на которую я бы не согласился сразу, по телефону. Позвонил Александру, уточнил, на какую вакансию меня приглашают, он подтвердил вакансию "управляющего менеджера" с зарплатой 63 т.р., на которую я приехал "собеседоватьсяя", попросил подождать и сказал, что он перезвонит, в итоге он обещал мне 3 раза перезвонить, но так этого и не сделал, пришлось все 3 раза связываться с ним самостоятельно, находясь в офисе на м. Семеновской, где и проходила встреча. В итоге, когда я до него дозвонился сам, он мне говорит: вы что-то попутали, вам была предложена вакансия ведущего специалиста, хотя в предыдущем телефонном разговоре он подтвердил другую должность , поразило то, как люди там работают и как относятся к соискателям, у них действительно твориться "трэш" и видимо постоянно, Александр выставил меня виноватым в этой ситуации, грамотный сотрудник банка в первую очередь извинился бы за сложившуюся ситуацию и мог предложить мне рассмотреть другие вакансии, на меня просто "НАПЛЕВАЛИ", а я ведь мог стать и клиентом банка.
Я потратил своё время, деньги, испортили настроение и я уже точно не пойду работать в ЛОКО-банк, и точно не стану Вашим клиентом.
Заранее спасибо за внимание!
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3
Sergio Gonsalez • несостоявшийся сотрудник
21.02.2017 14:11
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