Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Отличный банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Отличный банк, советую!
|
0
Сергей Семенович • сотрудник
25.09.2018 12:57
|Комиссия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хотела бы оставить не отзыв, а скорее вопрос. 31 мая у меня был последний рабочий день в этом Банке, заработную плату я получала на карту в рамках зарплатного проекта. 31 мая (пятница) мне последний раз начислили зп, деньги я в тот же день сняла с карты со стороннего банкомата Банка, так как начислили зп, когда я уже была дома, мне было просто не удобно ехать к банкомату Абсолюта. А потом ее сразу же и заблокировала, во избежание начисления комиссий. По условиям зарплатного проекта нам было разрешено снимать деньги с карты со сторонних банкоматов, я сняла как обычно с банкомата рядом с домом, всегда снимала, комиссия не начислялась соответственно. На карте было ровно ноль на тот момент. Через 2 недели мне приходит смс на телефон, что у меня задолженность по той карте 1400р, причем эту комиссию мне насчитали уже 2 июня (понедельник). Я сразу позвонила в Банк, сотрудник мне ответил, что мне надо было в тот день снять деньги именно с банкомата Абсолюта, так как в этот день меня уже отключили от зарплатного проекта и мне была начислена такая комиссия за снятие наличных, уже как с физического лица, и то что мне это было не удобно это моя вина. Но после разговора я поняла, что от зарплатного проекта меня не могли отключить в день увольнения, так как в этот день мне начисляли з/п еще по зарплатному проекту, а значит этот день я имела право пользоваться картой на условиях зарплатного проекта. На каком основании Банк мне начислил комиссии? Является ли эта ситуация технической ошибкой, которую Банк должен самостоятельно устранить? На чьей стороне будет суд?
|
1
Анна • бывший сотрудник
21.06.2018 23:49
|Операционистом не советую устраиваться в Абсолют банк
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Буду краток.
1) обучение - будите самостоятельно практически обучаться. тренера молодые, сами во многом не разбираются, а еще злые и нервные.
2) программа хост - это ужаснейшая и наитупейнейшая программа, к которой привыкать будите не меньше 2-х месяцев и то будите работать по записям, хотя на собеседование затирают, что программа легкая и тд. не верьте!
3) сам процесс работы - в зависимости в какой офис попадете, такой и будет процесс. В норм офисе будите постепенно и поочередно вникать в работу, в ужасном, вас сразу поставят на поток, будь то это вклад, ячейки, ипотека, выемка и прочее... и когда будешь подходить к коллегам спрашивать, они будут посылать и говорить вас этому всему учили на обучении.... (на обучении нихерра ничему не учат) (и это не шутки). Поток клиентов начинается с 9 максимум с 9:30 и до 18-19 часов. Офисы работают с 9 до 20, но задерживаться нужно будет практически каждый день, чтоб закрыть день. Поэтому этот банк отдает огромное предпочтение затюканным и выдрессированным бывшим сотрудникам сбербанка.
4) Зарплата вообще мизер. 34 500₽ это в дорогом городе Москва!!! на руки за реально лошадиную работу (раньше была разбивка работы по отделам, к примеру один отдел занимается ипотекой и все, что с ней связано, а другой чисто на операционке, сейчас же, все взвалили на 1 человека ВСЕ! а зп ни на рубль не поднялась!) (В других банках можно легко на одной операционке столько зарабатывать не морочась с ипотекой, где люди за работу с одной ипотекой получают далеко не 35 кусков!!!!
Конечно же на собеседование вам будут втирать, что к окладу, чуть ли не каждый месяц вы будете получать премию за выполнение плана в 2,3 раза выше оклада, но сделано все так, что план вы никогда не выполните!! (вклады, ипотека, комиссионка. И если к примеру вклады и комиссионку вы выполните а ипотеку к примеру нет, то прощайтесь с премией). Приезжие, которые там работают с графиком 5/2, которые годами там сидят из-за того, что влезли в ипотеку на 20 лет и если уволятся, то ставка сразу повысится, получают не больше 50-55 кусков. (на мой взгляд так пахать и получить за свой труд 5/2 всего 50 тыс. это смешно!!!!) (выжимают все соки)
Нудная и неинтересная работа. Тюкают с продажами ИСЖ,
Из плюсов ➕
Соц. пакет после 6 мес.
Зп во время и на карту
Коллектив и то если реально повезет.
Нет проблем с концеляркой
🤔 А теперь опрос,🤚 а как считаете вы, зарплата в 35 000₽ работая в банке и для Москвы - это нормальная зарплата???
|
4
Koza96 • бывший сотрудник
03.03.2018 16:28
|Спасибо!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработал в Абсолют Банке 2 года, пришлось уйти, так как была декретная ставка. Я хочу сказать спасибо коллективу, прежде всего ОЭК,ОТПП, ОРПК. Ребят, вы - лучшие! Мне было очень комфортно работать с вами. Берегите ту атмосферу в коллективе
|
0
lymonad • бывший сотрудник
31.08.2017 01:44
|Нет ничего хуже "маленького" начальника, или Синдром всевластия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте Уважаемые пользователи портала и мои бывшие коллеги. В прошлом году мне довелось поработать в данном банке и вот что из этого вышло.
В конце июля 2016г. я получила приглашение на собеседование в Абсолют, интересовала должность Начальника операционного отдела. На этом этапе у меня сложились очень хорошие впечатления о банке, о имеющихся вакансиях, должностных обязанностях, было очень подробно рассказано, но так как в наличии были должности Главного специалиста, а у меня на обеспечении два пенсионера, кредит и четыре кота и с такой зарплатой жить нам будет очень грустно, сказали что подумают что можно сделать и перезвонят (В этот момент было осознание, что в банке ценят сотрудников и идут навстречу, это было очень приятно.)
Через пару недель состоялось второе собеседование, где было сказано, что должности Начальник операционного отдела пока нет, но в ДО "Красные ворота" скоро эта должность будет, меня берут на работу Главным специалистом - а через три месяца переводят на нужную мне должность. Отправили на знакомство в ДО "Красные ворота", в штате там была Ю.А. Начальник ОПЕРО (она ждала перевода на должность Управляющего, а меня затем переводили на ее место), операционист в опер.зале и один кассир в кассе, познакомились - всем все понравилось. Оклад меня устроил и в скором времени после всех проверок в середине августа меня пригласили для трудоустройства.
Через несколько дней начались первые "звоночки" - сейчас расскажу поподробнее, но я работаю по принципу - ко всему привыкаешь, если зарплату платят. Хочется начать с хорошего:
- оклад и премии чуть выше рынка
- ДМС (правда оценить не могу, не успела получить и воспользоваться)
- дополнительная выплата на кругленькую сумму если ты готовишься стать мамой
- очень простая программа АБС
- линия поддержки для сотрудников
- отсутствие сбора бумажных документов дня - только простые отчеты
Теперь о грустном :
- отсутствие обеда
- переработки (хотя я трудоголик и обычно люблю засидеться на работе , но ввиду неадекватного руководителя это было очень тягостно)
- выезды на стройку, для продажи ипотеки (часто в выходные дни, бензин никто не оплачивает, если заявок на ипотеку нет - то вообще ничего не получаешь и день потрачен зря ). При этом график пятидневки начинает скакать из за переработок после рабочего дня, а потом тебе разбивают выходные...
- раздача листовок у офиса (могу прокомментировать, что услуги промоутера стоят копейки, а эффективность гораздо выше, я раздавала листовки лет 10 назад, когда работала в банке без имени и то это была лично моя инициатива, на рекламу средства не выделяли).
Обучение:
- хочу отдельно выделить этот пункт, по мере набора группы в банке предусмотрено обучение дней на 10 и как мне изначально было сказано оно для всех! Всем обязательно его нужно пройти и потом сдать итоговый тест. В случае со мной на обучении я была три дня (не отпустил руководитель) и потом сдавала этот тест, хотя результаты мне так и не прислали, но я думаю что там все отлично. На обучении приятная атмосфера, кое-что в связи с моим небольшим простоем в работе изменилось в законодательстве и я даже узнала новую информацию. Так же обучают АБС и продуктам банка. Мне очень понравилось! Так же в банке есть однодневные курс в целом по адаптации персонала - но меня на него тоже не отпустил руководитель.
Теперь отдельной строкой я хочу рассказать как в отличном месте для работы, все может испортить один человек - мой непосредственный руководитель Ю.А. Уж не знаю чем она меня невзлюбила, хотя может быть это был больничный, который я взяла через два месяца трудоустройства, а другая сотрудница была в отпуске - но извините у меня температура 10 дней была и я никак не могла встать и выйти на работу.
Ю.А. похожа на человека, который дорвался до власти и ничем, кроме ора и унижений доказать свою компетентность не может. Она позволяла себе орать на меня и других сотрудников, в том числе в присутствии постоянных клиентов, она позволяла себе уходить из офиса и оставлять меня одну, хотя по нашему законодательству некоторые операции должны были подлежать двойному контролю. Она принижала мои умственные способности при всех, т.к. я работала и занималась на предыдущих местах в основном другими вопросами,чем и положено заниматься на руководящей должности, а не сидела в опер.зале. Она высмеивала мою фигуру, что я не той комплекции, т.к. блузки, которые нам сшили, мне были маловаты. При этом руководитель не обладал должными знаниями, простой вопрос по операционке мог повергнуть в ступор, а зачем ей это знать, когда все программа сама сделает. Когда клиентка принесла нам письменную жалобу и нужно было ответить в рамках закона - я писала ответ и Ю.А. даже не написала меня в исполнителях, а присвоила чужую работу себе. Впаривая страховки для выполнения плана - я один раз наблюдала картину как она закатила истерику и сказала клиенту, что она готова встать на колени - только бы клиент не пожаловался на нее на горячую линию. Еще раз хочу отметить , что в офисе не проводились должным образом работы по контролю.
Я очень хотела отработать испытательный срок и попросится на перевод в другой офис. Спустя пару месяцев к нам прислали еще одну девочку на самую низшую должность в опер.зал, пришла она по "блату", чего не скрывала, вот к ней наша Ю.А. начала испытывать трепетные чувства и проявлять заботу.
В день окончания испытательного срока, в конце дня Ю.А. в компании с куратором нашего офиса (видимо для моральной поддержки), вызвала меня в кабинет и сказала, что я не справляюсь с работой и она предлагает остаться мне в этом офисе на должности обычного операциониста. Никаких бумаг - о том что я не прошла испытательный срок мне не предоставили, просто "меня не устраивает твой темп работы". Хотя рабочий день еще не кончился и в офисе я была одна - она ушла домой, и оставила мне ключи. Это было очень унизительно, зная мое финансовое положение и приближение нового года - она могла бы хотя бы за пару недель предупредить меня , что я ее не устраиваю, все мы люди, я бы успела найти работу. Вечером после этого рабочего дня я на нервной почве заболела и не вышла на работу. Мой больничный длился 3 недели.
После этого когда я вышла на работу - я опоздала на 5 мин (она зафиксировала это опоздание) и сказала, что сейчас мы с ней едем в ГО, для решение нашего вопроса о моей дальнейшей судьбе (вот такой сильный руководитель , что не мог справится сам с увольнением по испытательному сроку). Добрая сотрудница в кадрах выслушала обе стороны, сказала что налицо личностный конфликт и Ю.А. еще сказала, что накопала две ошибки на меня и я пойду по статье отсюда и вообще много всякого неприятно...
Под давлением я написала заявление по собственному... Перед новым годом, с двумя пенсионерами и котами на обеспечении меня просто выкинули. Первый раз я была в такой неприятной ситуации и в безвыходном положении из за грядущих финансовых проблем. Причем я звонила в отдел кадров, просила работу в другом офисе, что бы меня перевели - но сказали, что вакансий нет.
Абсолют отличный банк для работников и для клиентов, а вот ДО "Красные ворота" в лице Ю.Н. испортил все. Пишу спустя год , потому что мы должны знать своих героев в лицо. Всем успехов, и мне не стыдно подписаться - Кутасова Татьяна, бывший Главный специалист (несостоявшийся Начальник ОПЕРО) ДО "Красные ворота".
|
4
Ловец_покемонов • бывший сотрудник
12.07.2017 06:25
|Хороший Банк для продуктивной работы
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Работала в этом банке, к сожалению, не долго: обстоятельства так сложились, что вынуждена была прерваться на некоторое время. Но времени, проведенного в Абсолюте, хватило, чтобы понять: Абсолют очень и очень хороший банк для опыта, роста компетенций и карьерного роста.
Работала в ДО "Марьино". Квалифицированный молодой и спокойный коллектив. Все делают одно дело и целеустрмелены в этом направлении. Об обучении скажу, что никто не подгоняет и не прессует, все спокойно в рабочем режиме и нет того пресса, который доводит новичков до нервного срыва, как в других банках. Расскажут, покажут, научат. Особое слово о программе: она у Абсолюта своя и она шикарна! В общем, всем рекомендую этот Банк!
|
0
Юлия • бывший сотрудник
16.04.2016 13:33
|
Администратор:
Пока без оценки.
|Абсолют - лучший Банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго всем дня !
Кто-бы что ни писал - Абсолют ЛУЧШИЙ!!! Я проработал более 2-х лет и лучше банка за свою трудовую деятельность я не знал. Что в отношении коллег, что и в отношении руководства к сотрудникам. К сожалению, в нашем регионе филиал был ликвидирован, но то время, проведенное в Банке .... не забудется. И если у кого есть возможность трудоустроиться - отбросьте всякие сомнения. Оранжевое настроение всегда будет с Вами!!!
|
0
Slake • бывший сотрудник
10.12.2014 17:00
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Без принципов и совести
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Спешу также поделиться историей. Вкратце, так работал в банке 2 месяца с копейками (глав. менеджер по продаж МСБ г.Саратов). Пришел (переманили) из другого банка, оклад гуд, позиция выше (стаж уже был приличный). За 1-ую неделю выдаю 1млн, закрываю огрызок кварт плана. Дальше 2 недели - закрываю план на 3 месяца вперед 20 млн (жду обещанного по результату своей работы и оговоренных условий ПОВЫШЕНИЯ). Вместо этого БАЦ: "... и извините, вы проработали мало, у нас сокращение штата, до свидания". С работы сорвали, клиентов получили, трудовую загадили. Все оправдаться смогли бы, НО за все года после осени 2008 года ни на ОДНУ вакантную должность в любом регионе на hh драже не ответили! Вот тебе отношение: ВИНОВАТЫ? НЕ ПАРИТ!
|
3
VITTT • бывший сотрудник
17.07.2013 03:08
|Вакансия в банке Абсолют
|
|Мне в деканате предложили вакансию в Абсолют банке. Позвонила некой М-вой О.Г. Поскольку некоторые вопросы были мне известны, я спросила то, что меня интересовало – зп и расположение (по–моему это нормальные вопросы для человека, который хочет устроиться на работу). На что получила ответ: "Вам что, нужна работа в центре Москвы, мерседес и высокая зп? За что мне Вас не интересует наличие обучения?" Я, конечно, попыталась ей объяснить, что об этом я осведомлена, но... вы сами понимаетеl. "Я думаю, Вас интересует комфорт, нежели работа". Ну хотя бы думает, и то приятно. Попытавшись закончить разговор, спросила: "Могу ли я подумать над решением", - на что она ответила, что сотрудники ей нужны срочно, и что она их найдет (НИКАКИХ СОМНЕНИЙ ). Ну и потом снова, что меня не интересует их работа. Ну с такими–то сотрудниками конечно.
|
3
poohpupi • несостоявшийся сотрудник
09.07.2013 17:32
|
Ответ банка:
Добрый день, уважаемая poohpupi!
Спасибо за то, что высказались по поводу ситуации – для нас важна обратная связь. По Вашему отзыву проведено внутреннее расследование. Сообщаем, что звонок по ошибке был переведен на сотрудника подразделения, не имеющего отношения к HR-департаменту, и поэтому Вы получили непрофессиональную консультацию по вопросу трудоустройства. Необходимые меры были приняты. Мы сожалеем о случившемся и со своей стороны обещаем сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
|Возьмите меня обратно
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте!
Трудилась в г. Новосибирске, в Центре Технической Поддержки (удаленное обслуживание регионов - привет моим любимым филиалам Н.Новгород, СПб и Казань!!), в бэк-офисе. Зарплата по рынку средняя, есть ДМС. Соцпакет хороший. Коллектив замечательный! Уходить не хотелось! Все нравилось! Проработала ровно 3 года, но пришлось уволиться в связи с переездом в г.Москва. Переводом не вышло, так как не было на тот момент подходящих вакансий для меня.
В Москве очень скоро нашла новое место работы, но когда вышла на новое место, я поняла, как же это важно - программное обеспечение! Новый коллектив, руководство - все нравится! но , программное обеспечение на низшем уровне и самое прискорбное - это свод дня, это же просто "вчерашний день"! УЖе давно никто не тратит на это бумагу и рабочее время! Вообщем, это занятие просто сводит меня с ума, я этим занималась после института, лет 7 назад! Но сейчас не об этом.. Просто я очень четко ощутила насколько это важно - ПО!
В Абсолют Банке настолько удобная программа, все ясно и понятно! Приятно работать! Почтовая программа, очень информативная! А служба сервис-деск всегда поможет и подскажет, если возникают проблемы! Весь рабочий процесс поставлен просто на 5+!
Что хочу сказать, поняв разницу, я мечтаю вернуться в Абсолют банк! Это дейсвительно лучший работодатель!Приятно работать и получать удовольствие от результатов своей деятельности, а там для этого создаются все условия!
P.S. Даже снилось будто бы вернулась на свое прежнее место работы и таким наслаждением загрузила программы... Любимый Абсолют Банк, я скучаю! Желаю тебе успехов и процветания!
|
3
anna_29 • бывший сотрудник
27.03.2013 20:37
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.