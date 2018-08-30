Здравствуйте Уважаемые пользователи портала и мои бывшие коллеги. В прошлом году мне довелось поработать в данном банке и вот что из этого вышло.



В конце июля 2016г. я получила приглашение на собеседование в Абсолют, интересовала должность Начальника операционного отдела. На этом этапе у меня сложились очень хорошие впечатления о банке, о имеющихся вакансиях, должностных обязанностях, было очень подробно рассказано, но так как в наличии были должности Главного специалиста, а у меня на обеспечении два пенсионера, кредит и четыре кота и с такой зарплатой жить нам будет очень грустно, сказали что подумают что можно сделать и перезвонят (В этот момент было осознание, что в банке ценят сотрудников и идут навстречу, это было очень приятно.)



Через пару недель состоялось второе собеседование, где было сказано, что должности Начальник операционного отдела пока нет, но в ДО "Красные ворота" скоро эта должность будет, меня берут на работу Главным специалистом - а через три месяца переводят на нужную мне должность. Отправили на знакомство в ДО "Красные ворота", в штате там была Ю.А. Начальник ОПЕРО (она ждала перевода на должность Управляющего, а меня затем переводили на ее место), операционист в опер.зале и один кассир в кассе, познакомились - всем все понравилось. Оклад меня устроил и в скором времени после всех проверок в середине августа меня пригласили для трудоустройства.



Через несколько дней начались первые "звоночки" - сейчас расскажу поподробнее, но я работаю по принципу - ко всему привыкаешь, если зарплату платят. Хочется начать с хорошего:

- оклад и премии чуть выше рынка

- ДМС (правда оценить не могу, не успела получить и воспользоваться)

- дополнительная выплата на кругленькую сумму если ты готовишься стать мамой

- очень простая программа АБС

- линия поддержки для сотрудников

- отсутствие сбора бумажных документов дня - только простые отчеты

Теперь о грустном :

- отсутствие обеда

- переработки (хотя я трудоголик и обычно люблю засидеться на работе , но ввиду неадекватного руководителя это было очень тягостно)

- выезды на стройку, для продажи ипотеки (часто в выходные дни, бензин никто не оплачивает, если заявок на ипотеку нет - то вообще ничего не получаешь и день потрачен зря ). При этом график пятидневки начинает скакать из за переработок после рабочего дня, а потом тебе разбивают выходные...

- раздача листовок у офиса (могу прокомментировать, что услуги промоутера стоят копейки, а эффективность гораздо выше, я раздавала листовки лет 10 назад, когда работала в банке без имени и то это была лично моя инициатива, на рекламу средства не выделяли).



Обучение:

- хочу отдельно выделить этот пункт, по мере набора группы в банке предусмотрено обучение дней на 10 и как мне изначально было сказано оно для всех! Всем обязательно его нужно пройти и потом сдать итоговый тест. В случае со мной на обучении я была три дня (не отпустил руководитель) и потом сдавала этот тест, хотя результаты мне так и не прислали, но я думаю что там все отлично. На обучении приятная атмосфера, кое-что в связи с моим небольшим простоем в работе изменилось в законодательстве и я даже узнала новую информацию. Так же обучают АБС и продуктам банка. Мне очень понравилось! Так же в банке есть однодневные курс в целом по адаптации персонала - но меня на него тоже не отпустил руководитель.



Теперь отдельной строкой я хочу рассказать как в отличном месте для работы, все может испортить один человек - мой непосредственный руководитель Ю.А. Уж не знаю чем она меня невзлюбила, хотя может быть это был больничный, который я взяла через два месяца трудоустройства, а другая сотрудница была в отпуске - но извините у меня температура 10 дней была и я никак не могла встать и выйти на работу.



Ю.А. похожа на человека, который дорвался до власти и ничем, кроме ора и унижений доказать свою компетентность не может. Она позволяла себе орать на меня и других сотрудников, в том числе в присутствии постоянных клиентов, она позволяла себе уходить из офиса и оставлять меня одну, хотя по нашему законодательству некоторые операции должны были подлежать двойному контролю. Она принижала мои умственные способности при всех, т.к. я работала и занималась на предыдущих местах в основном другими вопросами,чем и положено заниматься на руководящей должности, а не сидела в опер.зале. Она высмеивала мою фигуру, что я не той комплекции, т.к. блузки, которые нам сшили, мне были маловаты. При этом руководитель не обладал должными знаниями, простой вопрос по операционке мог повергнуть в ступор, а зачем ей это знать, когда все программа сама сделает. Когда клиентка принесла нам письменную жалобу и нужно было ответить в рамках закона - я писала ответ и Ю.А. даже не написала меня в исполнителях, а присвоила чужую работу себе. Впаривая страховки для выполнения плана - я один раз наблюдала картину как она закатила истерику и сказала клиенту, что она готова встать на колени - только бы клиент не пожаловался на нее на горячую линию. Еще раз хочу отметить , что в офисе не проводились должным образом работы по контролю.



Я очень хотела отработать испытательный срок и попросится на перевод в другой офис. Спустя пару месяцев к нам прислали еще одну девочку на самую низшую должность в опер.зал, пришла она по "блату", чего не скрывала, вот к ней наша Ю.А. начала испытывать трепетные чувства и проявлять заботу.



В день окончания испытательного срока, в конце дня Ю.А. в компании с куратором нашего офиса (видимо для моральной поддержки), вызвала меня в кабинет и сказала, что я не справляюсь с работой и она предлагает остаться мне в этом офисе на должности обычного операциониста. Никаких бумаг - о том что я не прошла испытательный срок мне не предоставили, просто "меня не устраивает твой темп работы". Хотя рабочий день еще не кончился и в офисе я была одна - она ушла домой, и оставила мне ключи. Это было очень унизительно, зная мое финансовое положение и приближение нового года - она могла бы хотя бы за пару недель предупредить меня , что я ее не устраиваю, все мы люди, я бы успела найти работу. Вечером после этого рабочего дня я на нервной почве заболела и не вышла на работу. Мой больничный длился 3 недели.



После этого когда я вышла на работу - я опоздала на 5 мин (она зафиксировала это опоздание) и сказала, что сейчас мы с ней едем в ГО, для решение нашего вопроса о моей дальнейшей судьбе (вот такой сильный руководитель , что не мог справится сам с увольнением по испытательному сроку). Добрая сотрудница в кадрах выслушала обе стороны, сказала что налицо личностный конфликт и Ю.А. еще сказала, что накопала две ошибки на меня и я пойду по статье отсюда и вообще много всякого неприятно...



Под давлением я написала заявление по собственному... Перед новым годом, с двумя пенсионерами и котами на обеспечении меня просто выкинули. Первый раз я была в такой неприятной ситуации и в безвыходном положении из за грядущих финансовых проблем. Причем я звонила в отдел кадров, просила работу в другом офисе, что бы меня перевели - но сказали, что вакансий нет.



Абсолют отличный банк для работников и для клиентов, а вот ДО "Красные ворота" в лице Ю.Н. испортил все. Пишу спустя год , потому что мы должны знать своих героев в лицо. Всем успехов, и мне не стыдно подписаться - Кутасова Татьяна, бывший Главный специалист (несостоявшийся Начальник ОПЕРО) ДО "Красные ворота".