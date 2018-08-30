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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Почти 10 лет отработав в данном банке и пройдя путь от экономиста до руководителя одного из подразделений решил немного поделиться несколькими историями, коих было много разных: забавных и не очень.
Действующие лица:
Leiter (в переводе с нем.- шеф) - руководитель дирекции
Lügner (в переводе с нем.- обманщик) - начальник управления
Sauerkraut (в переводе с нем.- кислая капуста) - заместитель начальника управления
Zugewandert (в переводе с нем. - пришлая) - начальник отдела продаж города N
Seltsame (в переводе с нем. - причудливая) - начальник отдела развития розничного кредитования
01 ноября 2006 года (08 часов 21 минута)
«Начало»
Первый день работы в отделе развития розничного кредитования ничем особенным не запомнился: оформление пропуска, стол, стул, компьютер. Но запомнился КОЛЛЕКТИВ, именно с большой буквы. Все готовы были помочь, подсказать в программе и в целом по работе. В общем классные коллеги - это, наверное, то единственное что запомнилось после первых месяцев работы. Кстати со многими я до сих пор общаюсь и считаю их более чем достойными людьми. Многие из них достигли определенных успехов при дальнейшей работе в банке и стали руководителями различных структурных подразделений. А причины моего ухода из данного подразделения опишу далее.
31 января 2007 года (16 часов 32 минуты)
«Окончание испытательного срока»
Прошло три месяца испытательного срока и меня допустили к экзамену. Да, да !!! оказывается в некоторых подразделениях банка для того, чтобы продолжить работу необходимо было сдать экзамен. Предварительно мне дали перечень вопросов, по которым меня будут проверять 2 руководителя (Seltsame и её вышестоящий руководитель). Сначала мне показалось это не очень удобным, все-таки держать экзамен перед двумя руководителями сложнее, но потом выяснилось, что это мне только помогло в одном вопросе (об этом далее). Я естественно подготовился и как мне казалось успешно сдал (сложно мне кажется завалить вопросы типа, что такое овердрафт и т.п, если связан в банке с кредитованием). А основная фишка после успешной сдачи экзамена заключалась даже не в том, что я успешно прошел испытательный срок, в этом я как раз не сомневался, т.к. уже влился в коллектив и рабочий процесс, а в том, что моя зарплата должна была вырасти на 30%. И вот тут-то меня и ждало разочарование, Seltsame заявила: «Знаешь, ты недостаточно хорошо сдал этот экзамен (хотя клянусь, что если и были замечания, то только мелкие, т.к. я готовился на совесть) и поэтому я поднимаю тебе зарплату не на 30% как договаривались при трудоустройстве, а только на 13%». Сказать, что я испытал шок — это ничего не сказать, т.е. почти на треть меньше !!! На треть КАРЛ!!!
Потом проработав в банке довольно продолжительное время, я понял, что все руководители банка делают так, обещают максимум, а дают не что среднее: и стимул для роста есть и экономия ФОТ.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Seltsame - девушка, не замужем, в активном поиске принца, мужское население России у нее в отделе на долго никогда не задерживалось и переходило как правило в другие подразделения.
Характер: независима, стремится к лидерству, из-за своего независимого характера никогда не прислушивается к чужому мнению и поэтому часто попадает в конфликтные ситуации, а крутой нрав не дает возможности решать проблемы мирно и спокойно.
01 февраля 2007 года (12 часов 00 минут)
«Вот такая Днюха»
У меня сегодня день рождения, настроение никакое, надбавку к зарплате, на которую я рассчитывал не получил, принес на работу тортик, фрукты, сок и всякую всячину, которую обычно приносят, когда празднуют день рождения сотрудников (к слову шампанское и другие спиртные напитки запрещены). И тут я совершил, наверное, главную стратегическую ошибку для дальнейшей успешной работы в данном подразделении. Я обратился на прямую к вышестоящему руководителю в обход Seltsame по вопросу повышения зарплаты на обещанные 30%, и она как человек мудрый или для того, чтобы мне сделать приятное в мой день рождения сказала, что окей она своим решением данные 30% добавляет, а Seltsame ставит перед фактом.
05 июня 2007 года (10 часов 04 минуты)
«Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал и в темный лес меня он поволок».
По работе претензий ко мне от Seltsame становилось всё больше и больше, в даты, утвержденные графиком отпусков меня не отпустила, семья уехала отдыхать на южный берег Краснодарского края без меня, наверное, впервые за 10 лет. Печаль !!! Но я понимал, что сам полгода назад сделал ошибку и думал, как же быть в данной ситуации.
Здесь необходимо выделить особенности стиля руководства Seltsame:
1. Все задания из более чем десятка срочные и все необходимо сделать как можно скорее, т.е. приоритет задач не расставлялся.
2. Задание дается размыто, без фокусировки цели, которую необходимо достичь.
3. Проверка и обсуждение успешности выполнения задания происходит через 3-4 недели после выполнения (это кстати говорит о срочности ?!), когда детали, причины и подходы к выполнению с учетом многозадачности уже размылись.
4. Оставаться на работе необходимо пока на работе Seltsame и без вариантов, если хочешь уйти вовремя после 8 часового рабочего дня необходимо отпроситься и назвать вескую причину.
В итоге, т.к. уходить из банка в самом начале карьеры не хотелось, коллектив как я уже говорил был отличный и зарплата по рыночным меркам достойная, я стал рассматривать
переход в другое подразделение, тогда и волки сыты и овцы целы. Я приступил к поискам вакансий в других подразделениях розничного бизнеса (розница мне была ближе по функционалу)
12 августа 2007 года (09 часов 11 минут)
«После долгих двухмесячных поисков»:
УРА!!! (хотя я еще не понимал, что это совсем не «ура») в другом подразделении согласовали мою кандидатуру. И я перевелся на должность старшего экономиста. Lügner стал моим начальником.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Lügner - мужчина, женат, жена работает в этом же подразделении (как все понимают есть особенности работы в таком семейном клане), вышел в начальники с самых низов, амбициозен, карьерист, сотрудники подразделения ему необходимы как расходный материал для достижения своих целей, об отношении к своим сотрудникам говорит один давний факт из его разговора с руководителем из другого подразделения (дословно): «Я к тебе сейчас своего человечка пришлю, так отдай ему там, что ты хотел».
Характер: ему важно обладать определенной властью, поэтому он годами не меняет место работы, упорно добиваясь повышения по карьерной лестнице.
В последующие 3 года примечательного ничего не было, были и неудачи, и взлеты, успехи и достижения, и вот в начале 2010 года меня повысили до должности руководителя по работе с клиентами, но, как и в любом коллективе были те, кто считал, что я не достоин повышения, а в нашем отделе еще и преобладали представительницы прекрасного пола, от которых и стала исходить опасность, о которой я никогда и не предполагал.
02 июля 2010 года (11 часов 24 минуты)
«Сережа, Сережа ……»
Итак, коллектив в данном подразделении состоял преимущественно из девушек. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. У женского коллектива есть свои особенности, которые необходимо было учитывать, но так как опыта работы в женских коллективах у меня было не густо, то естественно было и много ошибок.
Первый фактор, который необходимо было учитывать – девушки всегда говорят и разговоры здесь часто становятся общим достоянием – а потому очень легко испортить отношения с коллегами и начальством, однажды поучаствовав в их обсуждении.
Второй фактор - против кого дружим? Одна группа у нас подлизывалась к начальнику и пользовалась его расположением, а во вторую попал я (не правда ли странно? хотя он сам утвердил меня на новую должность, но это отличительная черта Lügner, которую можно назвать «ни рыба - ни мясо»). Поэтому все недостатки по моей работе сразу же докладывались Lügner. Обычно, когда я уходил на обед, было смешно порой смотреть как девушкам очень хочется побыстрее рассказать очередную кляузу и они смотрят, когда же я встану с рабочего места и выйду и тут уже их было не остановить: когда Lügner только появлялся на пороге кабинета со всех сторон призывно неслось «Сережа, Сережа ……»
05 июля 2010 года (13 часов 05 минут)
«Командировка в Сибирь, или с глаз долой из сердца вон»
Видимо в определенный момент все эти нездоровые процессы в коллективе кому-то надоели и меня решили отправить в ссылку как в свое время декабристов в Сибирь и как причину всех неурядиц в коллективе, и не казнили (т.е. не уволили) и не помиловали (пускай три месяца в незнакомом городе, где нет еще ни одного отделения банка поработает, а вдруг пользу принесет, а если нет, так будет за что уволить). Купил я билеты на поезд до одного из городов Сибири, зачислили командировочные и ВПЕРЕД, доказывать, что я еще чего-то стою!!!!
Задача, если описать кратко состояла в открытии Небанковских Точек Продаж (так называемых НТП), 5 НТП за 3 месяца с нуля, т.е. найти помещение в торговом центре с хорошей проходимостью, заключить договор аренды, заключить договор на уборку помещений, по возможности сделать косметический ремонт, заказать конструкции-перегородки для помещений, заказать и доставить мебель, получить компы и оргтехнику, всё расставить и подключить, сделать настройки в ПО, разместить рекламные проспекты. Собственно, задание было выполнено в срок - НТП открыты и запущены, но в семье конечно же были большие проблемы, не каждая семья готова жить целый квартал без мужа и отца, да еще и за меньшую зарплату, чем по основному месту работы. Здесь меня просто обманули в очередной раз, снизив зарплату в три раза и обосновав сию привилегию тем, что «Тебе же суточные за командировку аж за три месяца начислили!!!», хотя «суточными» называется компенсация расходов сотрудника по проживанию вне дома в течение срока командировки, но не суть, пускай это останется на совести тех руководителей кто принимал такое решение.
01 октября 2010 года (08 часов 30 минут)
«Подумаешь 5 НТП в незнакомом городе открыть, тут ума много не надо…»
Ну вот и закончилась моя командировка, я вышел на основное место работы, Lügner сказал, что ничего выдающегося я не сделал: «Подумаешь 5 НТП в незнакомом городе открыть, тут ума много не надо, давай приступай к своим непосредственным обязанностям». Кстати, как раз банк отмечал свое 20-летие с момента создания и я надеялся, что мой труд в дали от дома хоть как-то будет поощрен, но нет, были отмечены только лица, особо приближенные к Lügner. Но небольшие перемены к лучшему все-таки произошли: группа «Против кого дружим?» распалась, все в ней переругались, т.е. дело все-таки было не во мне (или, если зайти с другой стороны все-таки во мне, т.к. отсутствовал объект жалоб), хотя свои ошибки при работе в женском коллективе я учел и в будущем старался их не допускать и не давать повод к сплетням. Девушку, которая кроме того, что постоянно опаздывала и призывно кричала на весь кабинет «Сережа, Сережа ……» попросили уйти по-хорошему, на первые роли выдвинулись действительно кто пахал для клиента в любое время дня и ночи, за что я данным сотрудникам и сотрудницам (Лена В. и Лида И. вам отдельное СПАСИБО за ваш труд) благодарен по сей день. Конструктивная работа наладилась.
Далее пробежали еще 5,5 лет, все события, к сожалению, не разместить на данном ресурсе, возможно я к данному периоду вернусь позже, чтобы описать, что происходило в данный период в нашем подразделении. А вот дальше начался целый детектив по выживанию меня с должности, по крайней мере, так кажется сейчас по происшествии определенного времени.
01 февраля 2016 года (15 часов 01 минута)
«Совещание в канцелярии Принц-Альбрехтштрассе»
В актовом зале головного здания банка собрались сотрудники управления где им была представлена презентация как управление будет жить и работать дальше, какие грандиозные планы и задачи стоят перед руководителями отделов и руководителями групп.
С пафосной речью обратился к участникам совещания Lügner: «Нам всем оказана великая честь стать участниками большого проекта. Руководство банка выделило наше замечательное, не побоюсь этого слова, управление в отдельный проект, всем нам поставлены грандиозные планы по привлечению и качественному развитию действующей базы клиентов. Проект долгосрочный, рассчитанный на несколько лет, и не все смогут дойти с нами до конца этого проекта, но те, кто дойдут и проявят себя получат 20% добавки к своей зарплате, это нам обещал лично наш Leiter (Lügner только не сказал, что ему самому зарплату уже повысили на 40% с 1-го числа текущего месяца, а про надбавку в 20% ему никто конечно не поверил, т.к. один из его принципов был обещать, но не выполнять). Кроме того, меняется структура управления и вводится должность моего заместителя. Кандидатов на данную должность я буду подбирать лично и пока не могу сказать кто это будет, но никого из присутствующих я не рассматриваю» (речь немного отличалась, но суть передана верно).
В последующий месяц Lügner определился с кандидатурой и все управление замерло в ожидании…
4 апреля 2016 года (12 часов 31 минута)
«Sauerkraut, другого словосочетания не подобрать»
Sauerkraut вышла первый день на работу и многим показалось, что вот он свет в окошке !!! Мы теперь будем развиваться и можно теперь сосредоточиться на увеличении продаж и улучшении качества обслуживания клиентов. Ура!!! Назначены всем сотрудникам индивидуальные собеседования с Sauerkraut, как говорится тет-а-тет.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Lügner подготовил Sauerkraut к собеседованию с каждым её подчиненным руководителем отдела, т.е. дал свою субъективную характеристику деловых и личностных качеств, а также снабдил сведениями о слабых местах сотрудников и поделился другой информацией, которую он знал из личных бесед с сотрудниками, хотя большей частью она не предназначалась для чужих ушей, а также от тех, кто подслушивает разговоры сотрудников и выслуживается перед ним, что всячески поощрялось. Я был охарактеризован как сотрудник, у которого «не горят глаза», на которого уже нельзя положиться и на кого он больше не рассчитывает. То есть я перешел из категории сотрудников «глаза горят» в «глаза не горят» (о категориях далее).
7 апреля 2016 года (14 часов 11 минут)
«Разговор с Sauerkraut, или Сказка про белого бычка»
Сели мы с моей новой руководительницей на диванчик в фойе банковского кафе и далее состоялся такой диалог:
Sauerkraut- расскажи мне о своих задачах на должности, которую занимаешь?
Я - …... (рассказал об обязанностях и задачах, поставленных перед подразделением)
Sauerkraut - а мне Lügner говорил, что можно силами твоего подразделения еще осуществлять продажи, а не только поддерживать лояльность клиентов.
Я - действующие сотрудники подразделения подбирались по компетенциям для выполнения конкретных задач по поддержанию лояльности и решению насущных потребностей действующих клиентов, и я считаю, что на данном этапе со своими задачами справляются, если задачи моего подразделения расширяются, то необходимо сначала подобрать и обучить кадры, возможно частично из действующих сотрудников, а частично со стороны.
Sauerkraut - а расскажи мне о своих задачах на должности, которую занимаешь?
Я - …... (рассказал об обязанностях и задачах, поставленных перед подразделением)
Sauerkraut - а как поднять все-таки продажи?
Я - мы подразделение, сотрудники которого общаются с клиентами по текущим вопросам и прямыми продажами не занимались, для оценки нашего потенциала необходимо понять какие будут стоять задачи и какими компетенциями должны обладать сотрудники для выполнения задач, тогда можно вернуться к этому вопросу.
Sauerkraut - а расскажи мне о своих задачах на должности, которую занимаешь?
Когда этот вопрос был задан в третий раз я понял, что работать с Sauerkraut я не готов, мне мои нервы дороже и сказку про белого бычка я хорошо знаю.
20 апреля 2016 года (10 часов 20 минут)
«Сотрудник из категории «глаза горят» из города N заявил об увольнении»
В это день состоялось совещание по текущим вопросам. Каждый линейный руководитель отчитывался перед Lügner о проделанной работе. Один из руководителей, ответственный за резерв кадров, отчитавшись сообщил о том, что Zugewandert - начальник отдела продаж города N, заявила о намерении уволиться.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Zugewandert - девушка, не замужем, поиском принца не заморачивается, достаточно амбициозна, показала себя с хорошей стороны в продажах в городе N, но проработав 3 года на своей должности и понимая, что потенциал в продажах в городе N исчерпан (и соответственно большой премии не будет) решила добиться повышения зарплаты переходом внутри банка или через поиск более высокооплачиваемой работы вне банка.
Характер: не стесняется толкаться локтями и шагать по головам, но амбиции выше ее возможностей. Наделена множеством интересов, поэтому карьеру не ставит во главе угла.
Так как Lügner обычно делает свои выводы о компетенциях сотрудника на основе двух категорий: «глаза горят» и «глаза не горят», он, год назад съездив в город N и пообщавшись с Zugewandert занес ее в категорию «глаза горят». После информации о том, что сотрудник из категории «глаза горят» увольняется, он дал задание руководителю, ответственному за резерв кадров сохранить Zugewandert всеми возможными способами. А Sauerkraut в это время уже решила, что я ей не подхожу как руководитель подразделения (6 лет был достоин руководить, а при ней нет).
28 апреля 2016 года (15 часов 01 минута)
«Они договорились»
В этот день проходило общее годовое собрание сотрудников банка, на котором как правило отмечаются лучшие сотрудники и подразделения по нескольким номинациям. Лучшие сотрудники и руководители были приглашены со всех регионов присутствия банка и этот день проходит обычно как праздник. Но у Zugewandert показатели за прошедший период были так себе и Lügner решил пригласить ее сверх выделенных квот для беседы о дальнейшей работе и получив согласие от Sauerkraut о замене меня на Zugewandert. Итог этих переговоров был таков, что Zugewandert согласилась с предложением о руководстве моим подразделением, а о моей судьбе в банке Lügner предусмотрительно промолчал, т.к. решил, что это проблема теперь не его, а Sauerkraut.
03 мая 2016 года (8 часов 30 минут)
«7 признаков того, что руководитель хочет от Вас избавиться»
С этого дня Sauerkraut начала осуществлять план по понижению моей самооценки для того, чтобы от меня избавиться. Перечислять все ее глупости думаю не стоит, но признаки были налицо:
1.Вас держат в неведении о стратегическом развитии управления
2.У вас отняли самые интересные проекты
3.Вас лишили премий и привилегий
4.Вас игнорируют
5.К вам предъявляют завышенные требования
6.Вас прилюдно критикуют, а в стороне смеются и перешептываются
7. Происходит изменение организационной структуры отдела так, чтобы вы остались не у дел
15 мая 2016 года (18 часов 42 минуты)
«Файл с «синими кружочками»
С Zugewandert (начальником отдела продаж города N) мы были в нормальных рабочих отношениях и не стеснялись делиться между собой информацией, так вот вечером этого дня раздался звонок на мой сотовый, и она меня спросила, что я думаю про дальнейшее развитие моего подразделения, видел ли я файл с «синими кружочками» и сказала, что скоро будет работать в Екатеринбурге.
Сложив из разных камушек мозаику у меня не оставалось сомнения, что на меня больше не рассчитывают, как на руководителя, а посмотрев в общей папке на внутрибанковском ресурсе так называемый файл с «синими кружочками» всё стало окончательно ясно. В файле была нарисована новая схема моего подразделения где моей должности не было предусмотрено от слова «совсем», а для Zugewandert была предусмотрена должность руководителя.
20 мая 2016 года (16 часов 02 минуты)
«Предложение, от которого невозможно отказаться»
Мои догадки были подтверждены через несколько дней при личной встрече с Sauerkraut. Суть её предложения можно кратко сформулировать так: «Ты мне больше не нужен как руководитель, а простым менеджером ладно уж так и быть возьму, но с понижением зарплаты на 60% в месяц (УРА !!! один из синих кружочков поменьше предназначался для меня)
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Проработав на этот день в банке почти 10 лет, из которых 6 лет руководителем подразделения и зная всю базу ВИП-клиентов, большого и среднего сегмента клиентов, я оставался нужен только для того, чтобы эту базу не смог увести в другой банк, поэтому и было сделано предложение с расчетом на то, что новый руководитель постепенно переориентирует всю базу на себя и от меня технично избавятся через полгода. Я понял, что пора искать новую работу (на тот момент я был готов уйти куда угодно - хоть в другое подразделение, т.к. с коллегами в большинстве своем были налажены нормальные рабочие отношения хоть за пределы банка).
08 июля 2016 года (09 часов 00 минут)
«Мне повышают зарплату, а я еще не отработал ни одного дня в новой должности ?!»
Sauerkraut видимо что-то почувствовала и сообщила мне: «Я для тебя согласовала лучшие условия по зарплате, твоя зарплата будет выше на 5% (т.е. понижается не на 60%, а всего на 55%). Я даже не знал смеяться мне или плакать, но в итоге в очередной раз убедился, что с головой она не дружит. К этому времени новое место работы я благополучно нашел, поэтому просто ждал конкретного предложения с датой выхода.
01 августа 2016 года (09 часов 00 минут)
«Неправильное отчество»
Перед увольнением я попросил у Sauerkraut сохранить ставку кредитования для сотрудников (разница существенная в 7% пунктов) и расстаться без битья посуды. Но и здесь Sauerkraut на словах согласовав старую ставку, смогла всё испортить (уж не знаю по глупости или специально) Ну как можно в служебной записке указать неправильно отчество своего сотрудника? Как? Я не понимаю. Соответственно данную служебку не приняли в работу просто потому, что такого сотрудника банка нет в штате. Ну да ладно, я другого от нее и не ждал собственно, сейчас понимаю, что то, что я отработал под её руководством 3 месяца мне хватило, чтобы ценить себя, свой труд и свои знания еще больше.
15 августа 2016 года (13 часов 00 минут)
«Запонки из дальнего ящика стола»
В последний рабочий день заказал роллы, пиццу для своего коллектива. Сказал спасибо за проведенные вместе годы и совместную работу Насте Б., Лиде И., Лене В., Артуру, Алёне, Диме С., Кате и Алисе, Славе и другим сотрудникам. Кстати коллектив-то был просто СУПЕР!!!.
Ну а Sauerkraut не нашла ничего лучше, как подарить подарок, который банк приобретал для клиентов - запонки, которые, если мягко сказать, никому из клиентов и не нужны, и менеджеры по работе с клиентами старались всеми способами их не дарить, т.к. это все-таки достаточно индивидуальный подарок, еще и дизайн так себе, и эти запонки валялись обычно в самом дальнем ящике стола….
Эпилог
25 августа 2016 года (13 часов 00 минут)
Zugewandert (бывший начальник отдела продаж города N) вступив в новую должность и проработав чуть больше месяца увольняется и уезжает в другой город…
В ноябре 2017 года я выхожу в полуфинал конкурса «Лидеры России» (в 300 лучших управленцев по УрФО), для финала пока еще не хватает знаний и компетенций, но думаю еще всё впереди.
Весной 2018 года Lügner подаёт заявки на внутрибанковский конкурс как на лучшего руководителя среднего звена и как на лучшее подразделение банка по итогам 2017 года. Как думаете удалось его заявкам пройти в финальный этап конкурса? НЕТ, и я думаю не надо называть причины…
Спасибо УБРиР за все годы работы, но, если не изменится отношение руководства к сотрудникам, добиться успехов на рынке в конкурентной борьбе с другими банками будет невозможно.
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neulian • бывший сотрудник
31.01.2019 16:35
|Отвратительная работа бухгалтерии и кадров
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Хочу высказаться о работе бухгалтерской службы и решить наконец простой вопрос, который не решается в течение более чем полугода. Я бывший сотрудник банка, работавший по договору ГПХ. Договор расторгнут 01.07.2018г. Бухгалтерия банка должна была предоставить отчетность СЗВ-М в Пенсионный фонд до 15.08.18г. Сегодня 30.01.19, отчетности нет. Обратной связи от бухгалтерии тоже нет, составить предметный разговор и даже задать вопрос и как-то повлиять на ситуацию невозможно.
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9137658450 • бывший сотрудник
30.01.2019 07:04
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Ответ банка:
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв! Для того, чтобы помочь вам, нам необходимо знать ваше ФИО для передачи данных в бухгалтерию. Или вы можете самостоятельно связаться с начальником отдела учета расчетов по оплате труда УБРиР Мариной Юрьевной по телефону +7(343) 311-82-00. Она в курсе и ждет ваш звонок.
|Отзыв реального сотрудника, который работает в данное время.
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в данном банке недавно (6 месяцев). Екатеринбург. Пришел без банковского опыта. После собеседования и тщательной проверки биографии позвонили и пригласили на трудоустройство.
Было непросто. Терминология. Изучение программного обеспечения. Трудные клиенты.
Со временем привыкаешь. набираешь опыта и знаний. становится легче.
Часто беру переработки - они оплачиваемые. Зарплату в ноябре 2018г. подняли. В среднем по рынку считаю адекватной. Много работаешь - много получаешь.
Прошу руководство банка обратить внимание на ведущего менеджера Наталью К., ДО "Вознесенский" - очень профессиональный наставник для новичков. Она, очень помогла в адаптации и обучении.
Плюсы:
+ Зарплата вся белая
+ Коллектив в отделениях хороший (был на подменах в других офисах)
+ Руководство адекватное
+ Есть скидки на бассейн. каток, карта клуба привилегий
+ Премии в случае выполнения планов
+ нормальная техподдержка(старается помочь решить проблему удаленно)
+ Куча обучающий вебинаров/ материалов
+ Кредиты/ ипотека по льготным ставкам для сотрудников
Минусы:
- ПО часто сбоит. есть проблемы с старыми принтерами и компами (не во всех отделениях)
- "Вредные " клиенты, которым не угодишь (как и в любой сфере где работа идет с живым человеком), но такие думаю есть в любом банке.
Вот такая текущая ситуация. Работа устраивает. Нужно расти дальше как специалист
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Seiko1 • сотрудник
26.01.2019 17:50
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Ответ банка:
Добрый день! Спасибо вам за развернутый и содержательный отзыв! Ваша обратная связь как сотрудника банка очень важна для поддержания и развития бренда работодателя УБРиР.
|Лучший банк для начала карьеры молодых специалистов
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банке 4,5 года, могу сказать смело одно - это один из лучших банков в плане начала и развития карьеры молодых специалистов. Один из самых богатых соц. пакетов, ДМС.
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Sergio Aguero • сотрудник
22.01.2019 14:02
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Администратор:
Отзыв не засчитываем, так как в нём нет фактов для зачёта положительной оценки.
|Хочу оставить реальный отзыв
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работаю в УБРиР с 2010 года, начав свою карьеру еще студенткой, и я не думала, что так надолго задержусь на этом месте работы. Однако, начав работать в этом Банке, я ощутила неповторимую атмосферу дружелюбия и сплоченности! Любой сотрудник (независимо от статуса и занимаемой должности) всегда готов прийти на помощь))) За время своей работы, я успела достаточно подняться по карьерной лестнице, вырасти как профессионал, найти настоящих друзей, уйти в декрет и вернуться (причем на "свое место", что в банковской сфере бывает крайне редко!) Поэтому я совершенно точно советую УБРиР как одно из наилучших мест работы!))
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mas19ya • сотрудник
21.01.2019 19:16
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Администратор:
Отзыв не засчитываем, так как в нём нет фактов для зачёта положительной оценки.
|Хороший банк
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Зарплата. Адекватная рынку, если сравнивать эквивалентные позиции. А для некоторых расхождений есть объективные причины. Например, вполне обосновано, что сотрудник на позиции рядового специалиста с умеренной интенсивностью труда в одном банке, не будет получать столько же, сколько получает сотрудник другого банка, находящийся на позиции эксперта и с высокой интенсивностью труда.
Соцпакет. Соответствует уровню в отрасли. Превосходит по сравнению с соцпакетами, предлагаемым большинством других компаний (включая значительно число компаний без соцпакета вообще!).
Коллектив. Абсолютное большинство людей, с которыми работать комфортно и интересно.
Руководство. Я сужу по результатам. Сравниваю соотношение ресурсы и результаты УБРИР и одного из крупных федеральных банков. Руководство УБРИР в этом сравнении СУПЕР!
Общий комфорт. Современная корпоративная культура: с учетом самых современных трендов и без перегибов в тех частях, которые сильнее всего влияют на психику человека. Современные помещения. Интересные предложения от центра развития компетенций. Правильный вектор в развитии технологий.
Да, есть вопросы для проработки и улучшения. Но главное - есть желание приходить на работу и созидать!
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Kudell • сотрудник
21.01.2019 08:24
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Администратор:
Кем трудитесь? Расскажите, пожалуйста, о себе...
|Хорошо, когда почти всё хорошо...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в УБРиР полгода.
Плюсы - удобное расположение, очень комфортный офис, в моем департаменте очень лояльное руководство, дружеская атмосфера.
Минусы -
Корпоративная культура, мне непонятно, на что она нацелена. Все мероприятия, которые проводятся - либо для руководителей (проект Ва-банк), либо для детей сотрудников (Дай пять УБРиР, к примеру, иначе как детский утренник это не назвать). Для людей возраста до 25 корп. культура - просто скука. Ну разве что КВИЗ вывозит, раз в месяц.
ЗП - по уверениям всех и вся, она соотвествует средней на рынке. Но это вообще не так. Ни разу. Банк позиционирует себя как лучше место для лучших людей, но почему то не за лучшую зарплату. Странности, одним словом.
ДМС - тоже полный бред. Уж банк то мог бы себе позволить страховать адекватно своих сотрудников за свой счет. Существующая программа скидок для человека, который работает первые несколько лет, не особо то и работает. А терять 3% от месячной ЗП на ДМС как-то не очень приятно.
Премии. Их нет. Какая-то смешная сумма ко дню рождения банка приходит. И еще ОЛЭ. Руководство, если вы вдруг это читаете, то знайте - это просто маразм. После упразднения мотивации, когда реально был смысл вкалывать, сделали ЭТО.
P.S. Если бы не крутой руководитель, я бы уволился.
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Vasily Pupkin • сотрудник
18.01.2019 08:02
|Хороший банк, идущий в ногу со временем
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работать в банке нравится: планы адекватные, соц.пакет расширенный, есть очень много фишек, мотивация интересная, коллектив дружный, сплоченый, руководство поддерживает и всячески помогает новичкам. После работы в крупном федеральном банке была приятно удивлена общему комфорту в этом банке.
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Malova123 • сотрудник
18.01.2019 05:49
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Администратор:
На какой должности трудитесь? Вы пишете: «руководство поддерживает»... а можно примеры из личного опыта?
|УБРиР рулит!
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в УБРиР уже давно в головном офисе. Работа происходит в комфортной обстановке. Работодатель заботится о необходимых мелочах. Есть мелкие решаемые проблемы, но у кого их нет. Все обещания руководители выполняют. Задачи ставят выполнимые и интересные. Своим друзьям обязательно порекомендую работать здесь.
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Vyacheslav Rodionov • сотрудник
17.01.2019 14:13
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Администратор:
А можно все то же самое, но с подробностями и примерами из личного опыта?
|Два года работы в банке
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Расскажу свое мнение о работе в этом банке.
Работал в Головном офисе. Когда я устроился в этот банк, поначалу мне все нравилось, работа была, я был всегда чем то занят. Поработав 4 месяца, меня повысили по должности, но к зарплате это никак не прибавилось - вообще никак. Заработная плата невысокая, премий почти не было, первый раз дали премию на день банка 2500 рублей.
На след год ввели ОЛЭ, которая всем сотрудникам ставит оценку С - невысокая премия, руководителям и выше должностям оценки самые высокие.
Огромный плюс работы в банке, а точнее в отделе - это был только коллектив.
Взял кредит в УБРиРе под низкий процент по их условиям, хотя такой же процент я бы мог взять в любом другом банке. После увольнения мне подняли ставку на 7% по причине того, что я больше не сотрудник банка. Считаю, что УБРиР мог оставить условия кредитного договора для своего бывшего сотрудника, проработавшего почти два года на банк. По данным изменениям позвонил сотруднику УБРиРа для уточнения возможности понижения процентной ставки, на что мне сразу ответили: "Только перекредитование в другом банке".
На основании чего, сложилось двоякое впечатление о банке...с одной стороны - работа и коллектив мне нравились, с другой стороны - оплата за труд и премии не стимулирующие, без перспективы развития и повышения.
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dedante • бывший сотрудник
31.12.2018 11:52
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Ответ банка:
Добрый день!
Каждый месяц сотрудники отдела мотивации, компенсаций и льгот мониторят рынок заработных плат, чтобы совокупный доход сотрудников УБРиР соответствовал рыночным показателям. Кроме того, каждый сотрудник банка может влиять на свой доход благодаря системе Оценки личной эффективности (ОЛЭ). Работник, имеющий оценку С, B, A, имеет право на изменение заработной платы.
Управляя вознаграждением сотрудников, мы стремимся устанавливать конкурентноспособный размер заработной платы и поощрять тех работников, которые достигают в своей деятельности поставленных целей.
Все коммуникации с сотрудниками в рамках лояльных программ прозрачны, и в договоре обязательно указывается, что в случае увольнения сотрудников, ставка будет повышена. Льготный кредит и ипотека - это составляющая расширенного социального пакета для действующих сотрудников УБРиР:)
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