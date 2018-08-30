Почти 10 лет отработав в данном банке и пройдя путь от экономиста до руководителя одного из подразделений решил немного поделиться несколькими историями, коих было много разных: забавных и не очень.



Действующие лица:

Leiter (в переводе с нем.- шеф) - руководитель дирекции

Lügner (в переводе с нем.- обманщик) - начальник управления

Sauerkraut (в переводе с нем.- кислая капуста) - заместитель начальника управления

Zugewandert (в переводе с нем. - пришлая) - начальник отдела продаж города N

Seltsame (в переводе с нем. - причудливая) - начальник отдела развития розничного кредитования



01 ноября 2006 года (08 часов 21 минута)

«Начало»

Первый день работы в отделе развития розничного кредитования ничем особенным не запомнился: оформление пропуска, стол, стул, компьютер. Но запомнился КОЛЛЕКТИВ, именно с большой буквы. Все готовы были помочь, подсказать в программе и в целом по работе. В общем классные коллеги - это, наверное, то единственное что запомнилось после первых месяцев работы. Кстати со многими я до сих пор общаюсь и считаю их более чем достойными людьми. Многие из них достигли определенных успехов при дальнейшей работе в банке и стали руководителями различных структурных подразделений. А причины моего ухода из данного подразделения опишу далее.



31 января 2007 года (16 часов 32 минуты)

«Окончание испытательного срока»

Прошло три месяца испытательного срока и меня допустили к экзамену. Да, да !!! оказывается в некоторых подразделениях банка для того, чтобы продолжить работу необходимо было сдать экзамен. Предварительно мне дали перечень вопросов, по которым меня будут проверять 2 руководителя (Seltsame и её вышестоящий руководитель). Сначала мне показалось это не очень удобным, все-таки держать экзамен перед двумя руководителями сложнее, но потом выяснилось, что это мне только помогло в одном вопросе (об этом далее). Я естественно подготовился и как мне казалось успешно сдал (сложно мне кажется завалить вопросы типа, что такое овердрафт и т.п, если связан в банке с кредитованием). А основная фишка после успешной сдачи экзамена заключалась даже не в том, что я успешно прошел испытательный срок, в этом я как раз не сомневался, т.к. уже влился в коллектив и рабочий процесс, а в том, что моя зарплата должна была вырасти на 30%. И вот тут-то меня и ждало разочарование, Seltsame заявила: «Знаешь, ты недостаточно хорошо сдал этот экзамен (хотя клянусь, что если и были замечания, то только мелкие, т.к. я готовился на совесть) и поэтому я поднимаю тебе зарплату не на 30% как договаривались при трудоустройстве, а только на 13%». Сказать, что я испытал шок — это ничего не сказать, т.е. почти на треть меньше !!! На треть КАРЛ!!!

Потом проработав в банке довольно продолжительное время, я понял, что все руководители банка делают так, обещают максимум, а дают не что среднее: и стимул для роста есть и экономия ФОТ.



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Seltsame - девушка, не замужем, в активном поиске принца, мужское население России у нее в отделе на долго никогда не задерживалось и переходило как правило в другие подразделения.

Характер: независима, стремится к лидерству, из-за своего независимого характера никогда не прислушивается к чужому мнению и поэтому часто попадает в конфликтные ситуации, а крутой нрав не дает возможности решать проблемы мирно и спокойно.



01 февраля 2007 года (12 часов 00 минут)

«Вот такая Днюха»

У меня сегодня день рождения, настроение никакое, надбавку к зарплате, на которую я рассчитывал не получил, принес на работу тортик, фрукты, сок и всякую всячину, которую обычно приносят, когда празднуют день рождения сотрудников (к слову шампанское и другие спиртные напитки запрещены). И тут я совершил, наверное, главную стратегическую ошибку для дальнейшей успешной работы в данном подразделении. Я обратился на прямую к вышестоящему руководителю в обход Seltsame по вопросу повышения зарплаты на обещанные 30%, и она как человек мудрый или для того, чтобы мне сделать приятное в мой день рождения сказала, что окей она своим решением данные 30% добавляет, а Seltsame ставит перед фактом.



05 июня 2007 года (10 часов 04 минуты)

«Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал и в темный лес меня он поволок».

По работе претензий ко мне от Seltsame становилось всё больше и больше, в даты, утвержденные графиком отпусков меня не отпустила, семья уехала отдыхать на южный берег Краснодарского края без меня, наверное, впервые за 10 лет. Печаль !!! Но я понимал, что сам полгода назад сделал ошибку и думал, как же быть в данной ситуации.

Здесь необходимо выделить особенности стиля руководства Seltsame:

1. Все задания из более чем десятка срочные и все необходимо сделать как можно скорее, т.е. приоритет задач не расставлялся.

2. Задание дается размыто, без фокусировки цели, которую необходимо достичь.

3. Проверка и обсуждение успешности выполнения задания происходит через 3-4 недели после выполнения (это кстати говорит о срочности ?!), когда детали, причины и подходы к выполнению с учетом многозадачности уже размылись.

4. Оставаться на работе необходимо пока на работе Seltsame и без вариантов, если хочешь уйти вовремя после 8 часового рабочего дня необходимо отпроситься и назвать вескую причину.

В итоге, т.к. уходить из банка в самом начале карьеры не хотелось, коллектив как я уже говорил был отличный и зарплата по рыночным меркам достойная, я стал рассматривать

переход в другое подразделение, тогда и волки сыты и овцы целы. Я приступил к поискам вакансий в других подразделениях розничного бизнеса (розница мне была ближе по функционалу)



12 августа 2007 года (09 часов 11 минут)

«После долгих двухмесячных поисков»:

УРА!!! (хотя я еще не понимал, что это совсем не «ура») в другом подразделении согласовали мою кандидатуру. И я перевелся на должность старшего экономиста. Lügner стал моим начальником.



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Lügner - мужчина, женат, жена работает в этом же подразделении (как все понимают есть особенности работы в таком семейном клане), вышел в начальники с самых низов, амбициозен, карьерист, сотрудники подразделения ему необходимы как расходный материал для достижения своих целей, об отношении к своим сотрудникам говорит один давний факт из его разговора с руководителем из другого подразделения (дословно): «Я к тебе сейчас своего человечка пришлю, так отдай ему там, что ты хотел».

Характер: ему важно обладать определенной властью, поэтому он годами не меняет место работы, упорно добиваясь повышения по карьерной лестнице.



В последующие 3 года примечательного ничего не было, были и неудачи, и взлеты, успехи и достижения, и вот в начале 2010 года меня повысили до должности руководителя по работе с клиентами, но, как и в любом коллективе были те, кто считал, что я не достоин повышения, а в нашем отделе еще и преобладали представительницы прекрасного пола, от которых и стала исходить опасность, о которой я никогда и не предполагал.



02 июля 2010 года (11 часов 24 минуты)

«Сережа, Сережа ……»

Итак, коллектив в данном подразделении состоял преимущественно из девушек. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. У женского коллектива есть свои особенности, которые необходимо было учитывать, но так как опыта работы в женских коллективах у меня было не густо, то естественно было и много ошибок.

Первый фактор, который необходимо было учитывать – девушки всегда говорят и разговоры здесь часто становятся общим достоянием – а потому очень легко испортить отношения с коллегами и начальством, однажды поучаствовав в их обсуждении.

Второй фактор - против кого дружим? Одна группа у нас подлизывалась к начальнику и пользовалась его расположением, а во вторую попал я (не правда ли странно? хотя он сам утвердил меня на новую должность, но это отличительная черта Lügner, которую можно назвать «ни рыба - ни мясо»). Поэтому все недостатки по моей работе сразу же докладывались Lügner. Обычно, когда я уходил на обед, было смешно порой смотреть как девушкам очень хочется побыстрее рассказать очередную кляузу и они смотрят, когда же я встану с рабочего места и выйду и тут уже их было не остановить: когда Lügner только появлялся на пороге кабинета со всех сторон призывно неслось «Сережа, Сережа ……»



05 июля 2010 года (13 часов 05 минут)

«Командировка в Сибирь, или с глаз долой из сердца вон»

Видимо в определенный момент все эти нездоровые процессы в коллективе кому-то надоели и меня решили отправить в ссылку как в свое время декабристов в Сибирь и как причину всех неурядиц в коллективе, и не казнили (т.е. не уволили) и не помиловали (пускай три месяца в незнакомом городе, где нет еще ни одного отделения банка поработает, а вдруг пользу принесет, а если нет, так будет за что уволить). Купил я билеты на поезд до одного из городов Сибири, зачислили командировочные и ВПЕРЕД, доказывать, что я еще чего-то стою!!!!

Задача, если описать кратко состояла в открытии Небанковских Точек Продаж (так называемых НТП), 5 НТП за 3 месяца с нуля, т.е. найти помещение в торговом центре с хорошей проходимостью, заключить договор аренды, заключить договор на уборку помещений, по возможности сделать косметический ремонт, заказать конструкции-перегородки для помещений, заказать и доставить мебель, получить компы и оргтехнику, всё расставить и подключить, сделать настройки в ПО, разместить рекламные проспекты. Собственно, задание было выполнено в срок - НТП открыты и запущены, но в семье конечно же были большие проблемы, не каждая семья готова жить целый квартал без мужа и отца, да еще и за меньшую зарплату, чем по основному месту работы. Здесь меня просто обманули в очередной раз, снизив зарплату в три раза и обосновав сию привилегию тем, что «Тебе же суточные за командировку аж за три месяца начислили!!!», хотя «суточными» называется компенсация расходов сотрудника по проживанию вне дома в течение срока командировки, но не суть, пускай это останется на совести тех руководителей кто принимал такое решение.



01 октября 2010 года (08 часов 30 минут)

«Подумаешь 5 НТП в незнакомом городе открыть, тут ума много не надо…»

Ну вот и закончилась моя командировка, я вышел на основное место работы, Lügner сказал, что ничего выдающегося я не сделал: «Подумаешь 5 НТП в незнакомом городе открыть, тут ума много не надо, давай приступай к своим непосредственным обязанностям». Кстати, как раз банк отмечал свое 20-летие с момента создания и я надеялся, что мой труд в дали от дома хоть как-то будет поощрен, но нет, были отмечены только лица, особо приближенные к Lügner. Но небольшие перемены к лучшему все-таки произошли: группа «Против кого дружим?» распалась, все в ней переругались, т.е. дело все-таки было не во мне (или, если зайти с другой стороны все-таки во мне, т.к. отсутствовал объект жалоб), хотя свои ошибки при работе в женском коллективе я учел и в будущем старался их не допускать и не давать повод к сплетням. Девушку, которая кроме того, что постоянно опаздывала и призывно кричала на весь кабинет «Сережа, Сережа ……» попросили уйти по-хорошему, на первые роли выдвинулись действительно кто пахал для клиента в любое время дня и ночи, за что я данным сотрудникам и сотрудницам (Лена В. и Лида И. вам отдельное СПАСИБО за ваш труд) благодарен по сей день. Конструктивная работа наладилась.



Далее пробежали еще 5,5 лет, все события, к сожалению, не разместить на данном ресурсе, возможно я к данному периоду вернусь позже, чтобы описать, что происходило в данный период в нашем подразделении. А вот дальше начался целый детектив по выживанию меня с должности, по крайней мере, так кажется сейчас по происшествии определенного времени.



01 февраля 2016 года (15 часов 01 минута)

«Совещание в канцелярии Принц-Альбрехтштрассе»

В актовом зале головного здания банка собрались сотрудники управления где им была представлена презентация как управление будет жить и работать дальше, какие грандиозные планы и задачи стоят перед руководителями отделов и руководителями групп.

С пафосной речью обратился к участникам совещания Lügner: «Нам всем оказана великая честь стать участниками большого проекта. Руководство банка выделило наше замечательное, не побоюсь этого слова, управление в отдельный проект, всем нам поставлены грандиозные планы по привлечению и качественному развитию действующей базы клиентов. Проект долгосрочный, рассчитанный на несколько лет, и не все смогут дойти с нами до конца этого проекта, но те, кто дойдут и проявят себя получат 20% добавки к своей зарплате, это нам обещал лично наш Leiter (Lügner только не сказал, что ему самому зарплату уже повысили на 40% с 1-го числа текущего месяца, а про надбавку в 20% ему никто конечно не поверил, т.к. один из его принципов был обещать, но не выполнять). Кроме того, меняется структура управления и вводится должность моего заместителя. Кандидатов на данную должность я буду подбирать лично и пока не могу сказать кто это будет, но никого из присутствующих я не рассматриваю» (речь немного отличалась, но суть передана верно).

В последующий месяц Lügner определился с кандидатурой и все управление замерло в ожидании…



4 апреля 2016 года (12 часов 31 минута)

«Sauerkraut, другого словосочетания не подобрать»

Sauerkraut вышла первый день на работу и многим показалось, что вот он свет в окошке !!! Мы теперь будем развиваться и можно теперь сосредоточиться на увеличении продаж и улучшении качества обслуживания клиентов. Ура!!! Назначены всем сотрудникам индивидуальные собеседования с Sauerkraut, как говорится тет-а-тет.



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Lügner подготовил Sauerkraut к собеседованию с каждым её подчиненным руководителем отдела, т.е. дал свою субъективную характеристику деловых и личностных качеств, а также снабдил сведениями о слабых местах сотрудников и поделился другой информацией, которую он знал из личных бесед с сотрудниками, хотя большей частью она не предназначалась для чужих ушей, а также от тех, кто подслушивает разговоры сотрудников и выслуживается перед ним, что всячески поощрялось. Я был охарактеризован как сотрудник, у которого «не горят глаза», на которого уже нельзя положиться и на кого он больше не рассчитывает. То есть я перешел из категории сотрудников «глаза горят» в «глаза не горят» (о категориях далее).



7 апреля 2016 года (14 часов 11 минут)

«Разговор с Sauerkraut, или Сказка про белого бычка»

Сели мы с моей новой руководительницей на диванчик в фойе банковского кафе и далее состоялся такой диалог:

Sauerkraut- расскажи мне о своих задачах на должности, которую занимаешь?

Я - …... (рассказал об обязанностях и задачах, поставленных перед подразделением)

Sauerkraut - а мне Lügner говорил, что можно силами твоего подразделения еще осуществлять продажи, а не только поддерживать лояльность клиентов.

Я - действующие сотрудники подразделения подбирались по компетенциям для выполнения конкретных задач по поддержанию лояльности и решению насущных потребностей действующих клиентов, и я считаю, что на данном этапе со своими задачами справляются, если задачи моего подразделения расширяются, то необходимо сначала подобрать и обучить кадры, возможно частично из действующих сотрудников, а частично со стороны.

Sauerkraut - а расскажи мне о своих задачах на должности, которую занимаешь?

Я - …... (рассказал об обязанностях и задачах, поставленных перед подразделением)

Sauerkraut - а как поднять все-таки продажи?

Я - мы подразделение, сотрудники которого общаются с клиентами по текущим вопросам и прямыми продажами не занимались, для оценки нашего потенциала необходимо понять какие будут стоять задачи и какими компетенциями должны обладать сотрудники для выполнения задач, тогда можно вернуться к этому вопросу.

Sauerkraut - а расскажи мне о своих задачах на должности, которую занимаешь?

Когда этот вопрос был задан в третий раз я понял, что работать с Sauerkraut я не готов, мне мои нервы дороже и сказку про белого бычка я хорошо знаю.



20 апреля 2016 года (10 часов 20 минут)

«Сотрудник из категории «глаза горят» из города N заявил об увольнении»

В это день состоялось совещание по текущим вопросам. Каждый линейный руководитель отчитывался перед Lügner о проделанной работе. Один из руководителей, ответственный за резерв кадров, отчитавшись сообщил о том, что Zugewandert - начальник отдела продаж города N, заявила о намерении уволиться.



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Zugewandert - девушка, не замужем, поиском принца не заморачивается, достаточно амбициозна, показала себя с хорошей стороны в продажах в городе N, но проработав 3 года на своей должности и понимая, что потенциал в продажах в городе N исчерпан (и соответственно большой премии не будет) решила добиться повышения зарплаты переходом внутри банка или через поиск более высокооплачиваемой работы вне банка.

Характер: не стесняется толкаться локтями и шагать по головам, но амбиции выше ее возможностей. Наделена множеством интересов, поэтому карьеру не ставит во главе угла.



Так как Lügner обычно делает свои выводы о компетенциях сотрудника на основе двух категорий: «глаза горят» и «глаза не горят», он, год назад съездив в город N и пообщавшись с Zugewandert занес ее в категорию «глаза горят». После информации о том, что сотрудник из категории «глаза горят» увольняется, он дал задание руководителю, ответственному за резерв кадров сохранить Zugewandert всеми возможными способами. А Sauerkraut в это время уже решила, что я ей не подхожу как руководитель подразделения (6 лет был достоин руководить, а при ней нет).



28 апреля 2016 года (15 часов 01 минута)

«Они договорились»

В этот день проходило общее годовое собрание сотрудников банка, на котором как правило отмечаются лучшие сотрудники и подразделения по нескольким номинациям. Лучшие сотрудники и руководители были приглашены со всех регионов присутствия банка и этот день проходит обычно как праздник. Но у Zugewandert показатели за прошедший период были так себе и Lügner решил пригласить ее сверх выделенных квот для беседы о дальнейшей работе и получив согласие от Sauerkraut о замене меня на Zugewandert. Итог этих переговоров был таков, что Zugewandert согласилась с предложением о руководстве моим подразделением, а о моей судьбе в банке Lügner предусмотрительно промолчал, т.к. решил, что это проблема теперь не его, а Sauerkraut.



03 мая 2016 года (8 часов 30 минут)

«7 признаков того, что руководитель хочет от Вас избавиться»

С этого дня Sauerkraut начала осуществлять план по понижению моей самооценки для того, чтобы от меня избавиться. Перечислять все ее глупости думаю не стоит, но признаки были налицо:

1.Вас держат в неведении о стратегическом развитии управления

2.У вас отняли самые интересные проекты

3.Вас лишили премий и привилегий

4.Вас игнорируют

5.К вам предъявляют завышенные требования

6.Вас прилюдно критикуют, а в стороне смеются и перешептываются

7. Происходит изменение организационной структуры отдела так, чтобы вы остались не у дел



15 мая 2016 года (18 часов 42 минуты)

«Файл с «синими кружочками»

С Zugewandert (начальником отдела продаж города N) мы были в нормальных рабочих отношениях и не стеснялись делиться между собой информацией, так вот вечером этого дня раздался звонок на мой сотовый, и она меня спросила, что я думаю про дальнейшее развитие моего подразделения, видел ли я файл с «синими кружочками» и сказала, что скоро будет работать в Екатеринбурге.

Сложив из разных камушек мозаику у меня не оставалось сомнения, что на меня больше не рассчитывают, как на руководителя, а посмотрев в общей папке на внутрибанковском ресурсе так называемый файл с «синими кружочками» всё стало окончательно ясно. В файле была нарисована новая схема моего подразделения где моей должности не было предусмотрено от слова «совсем», а для Zugewandert была предусмотрена должность руководителя.



20 мая 2016 года (16 часов 02 минуты)

«Предложение, от которого невозможно отказаться»

Мои догадки были подтверждены через несколько дней при личной встрече с Sauerkraut. Суть её предложения можно кратко сформулировать так: «Ты мне больше не нужен как руководитель, а простым менеджером ладно уж так и быть возьму, но с понижением зарплаты на 60% в месяц (УРА !!! один из синих кружочков поменьше предназначался для меня)



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Проработав на этот день в банке почти 10 лет, из которых 6 лет руководителем подразделения и зная всю базу ВИП-клиентов, большого и среднего сегмента клиентов, я оставался нужен только для того, чтобы эту базу не смог увести в другой банк, поэтому и было сделано предложение с расчетом на то, что новый руководитель постепенно переориентирует всю базу на себя и от меня технично избавятся через полгода. Я понял, что пора искать новую работу (на тот момент я был готов уйти куда угодно - хоть в другое подразделение, т.к. с коллегами в большинстве своем были налажены нормальные рабочие отношения хоть за пределы банка).



08 июля 2016 года (09 часов 00 минут)

«Мне повышают зарплату, а я еще не отработал ни одного дня в новой должности ?!»

Sauerkraut видимо что-то почувствовала и сообщила мне: «Я для тебя согласовала лучшие условия по зарплате, твоя зарплата будет выше на 5% (т.е. понижается не на 60%, а всего на 55%). Я даже не знал смеяться мне или плакать, но в итоге в очередной раз убедился, что с головой она не дружит. К этому времени новое место работы я благополучно нашел, поэтому просто ждал конкретного предложения с датой выхода.



01 августа 2016 года (09 часов 00 минут)

«Неправильное отчество»

Перед увольнением я попросил у Sauerkraut сохранить ставку кредитования для сотрудников (разница существенная в 7% пунктов) и расстаться без битья посуды. Но и здесь Sauerkraut на словах согласовав старую ставку, смогла всё испортить (уж не знаю по глупости или специально) Ну как можно в служебной записке указать неправильно отчество своего сотрудника? Как? Я не понимаю. Соответственно данную служебку не приняли в работу просто потому, что такого сотрудника банка нет в штате. Ну да ладно, я другого от нее и не ждал собственно, сейчас понимаю, что то, что я отработал под её руководством 3 месяца мне хватило, чтобы ценить себя, свой труд и свои знания еще больше.



15 августа 2016 года (13 часов 00 минут)

«Запонки из дальнего ящика стола»

В последний рабочий день заказал роллы, пиццу для своего коллектива. Сказал спасибо за проведенные вместе годы и совместную работу Насте Б., Лиде И., Лене В., Артуру, Алёне, Диме С., Кате и Алисе, Славе и другим сотрудникам. Кстати коллектив-то был просто СУПЕР!!!.

Ну а Sauerkraut не нашла ничего лучше, как подарить подарок, который банк приобретал для клиентов - запонки, которые, если мягко сказать, никому из клиентов и не нужны, и менеджеры по работе с клиентами старались всеми способами их не дарить, т.к. это все-таки достаточно индивидуальный подарок, еще и дизайн так себе, и эти запонки валялись обычно в самом дальнем ящике стола….



Эпилог

25 августа 2016 года (13 часов 00 минут)

Zugewandert (бывший начальник отдела продаж города N) вступив в новую должность и проработав чуть больше месяца увольняется и уезжает в другой город…



В ноябре 2017 года я выхожу в полуфинал конкурса «Лидеры России» (в 300 лучших управленцев по УрФО), для финала пока еще не хватает знаний и компетенций, но думаю еще всё впереди.

Весной 2018 года Lügner подаёт заявки на внутрибанковский конкурс как на лучшего руководителя среднего звена и как на лучшее подразделение банка по итогам 2017 года. Как думаете удалось его заявкам пройти в финальный этап конкурса? НЕТ, и я думаю не надо называть причины…



Спасибо УБРиР за все годы работы, но, если не изменится отношение руководства к сотрудникам, добиться успехов на рынке в конкурентной борьбе с другими банками будет невозможно.