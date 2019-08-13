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Дебетовые карты с Cash Back в банке Уралсиб

Банк: Банк Уралсиб
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
 до 6% 0 - 588 есть
  • благотворительность
  • для путешествий
  • другое
14 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в банке Уралсиб в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке Уралсиб — это современный инструмент для совершения оплат за товары и услуги в любой точке мира. Она относится к международной системе Visa или MasterCard. Получив пластик, вы сможете также снимать наличные в любом банкомате мира.

Основные преимущества

  • Доступ к мобильному и интернет-банкингу — вы сможете контролировать расходы, просматривать историю транзакций, получать консультации, находить ближайшее отделение банка или банкомат в один клик на вашем смартфоне или планшете;
  • Надежная защита данных благодаря сложной системе идентификации пользователей, электронному чипу и поддержке 3D Secure;
  • Удобные расчеты в интернете через мобильные приложения благодаря возможности интеграции с Google Pay и Apple Pay.

    • Выгодные денежные операции

    Представленные в нашей базе платежные инструменты позволяют владельцам совершать выгодные транзакции и получать дополнительный доход. По всем предложениям действует кешбэк, позволяющий экономить до 40 % расходов. Достаточно выбрать подходящий вариант с учетом ваших затрат, чтобы накапливать максимальное количество бонусов.

    Пользователи также могут выгодно хранить собственные средства и ежемесячно получать до 8,5 % на остаток. Это позволит увеличивать размер ваших сбережений.

    Поиск лучшего предложения в Banki.ru

    На нашем портале размещена информация по всем банковским продуктам, доступным гражданам России. Находите лучший платежный инструмент, который будет соответствовать всем вашим требованиям.

    По каждой позиции представлены полные условия, включая ставки по кешбэку, стоимость выпуска и годового обслуживания, размер процента на остаток, требования к получателям, список документов для подачи заявки и т. д.

    Благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы сможете подобрать оптимальный вариант всего за несколько минут. В Banki.ru предусмотрена удобная опция «Оформить заявку», которая перенаправит вас на сайт финансового учреждения для заполнения онлайн-анкеты.

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